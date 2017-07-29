DHA YURT BÜLTENİ-9 

Sınır kapılarında gurbetçi ve TIR yoğunluğu

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda izinlerini anavatanda tamamlayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmesi ve ihracat yükü taşıyan TIR'ların yoğunluğu yaşanıyor. TIR kuyruğu Kapıkule'de 14, Hamzabeyli'de 9 kilometreye ulaştı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda bugün anavatanda izinlerini tamamlayan gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere karayolu ile dönenler ile ihracat yükü taşıyan TIR'ların yoğunluğu yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda izinlerini dönen gurbetçiler ülkelerine dönerken, bir yandan da anavatanda izinlerini geçirmek için gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, gurbetçilerin giriş ve çıkışlarında sorun yaşanmadığını belirterek, 12 peronda işlemlerin 24 saat devam ettiğini belirtti.

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR'lar ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Sürücüler sınır kapılarında saatlerce beklerken, sorunların çözülmesini istedi. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan tarafında işlemlerin yavaş yapılmasından kaylaklandıgını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Hamzabeyli'de TIR kuyruğu

kuyruktan detaylar

Kapıdan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu 1 Eylül'de Nobel'e aday gösterilecek

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ismini vermediği sivil toplum örgütünün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Nobel'e 'barış elçisi' olarak aday göstereceğini söyledi.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Antalya İl Örgütü'nü ziyaret etti. Parti binası önünde kendisini bekleyen partililerde sohbet eden Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nobel'e aday gösterilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterecek sivil toplum örgütünü adını açıklamayan Gürsel Tekin, bu kuruluşun başvuruyu 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yapacağını söyledi. Tekin, “Hepimiz heyecan ve sabırla bekliyoruz. Benim kişisel düşüncem ve Türkiye'de hak, hukuk, adalet arayanların hepsinin arzusunun Genel Başkan'ın bu ödülü Türkiye'ye getirmesidir. Kılıçdaroğlu barış elçisi olarak aday gösterilecek. Türkiye'de son dönemde hukuksuzlukla ilgili çok çeşitli sorunlar yaşıyor. Bu sorunlardan kaynaklı Genel Başkanımız Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Rekor kıran bir eylemi hayata geçirdi. İsmini kendi açıklayacağı için benim bu sivil toplum kuruluşunun adını açıklamam doğru olmaz" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA YÖNETSEL BİR FELAKET YAŞANIYOR'

İstanbul'da önceki gün yağan ve kenti teslim alan yağmur ve dolu ile ilgili de açıklama yapan Tekin, “Doğa ile yaşamasını bildiğiniz zaman rahatsız olmazsınız. Eğer bilmezseniz doğal felaketlerle karşı karşıya kalırsınız. Bu sadece doğal bir felaket değildi, yönetsel bir felaketti. Cumhurbaşkanı 'İstanbul katledildi' dedi. Başbakanın da bu konuda söylemleri oldu. Son günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın söyledikleri bizim bile cesaret edip söyleyemeyeceğimiz cümleler idi. 'İstanbul ile Ankara'da imar hırsızlığı var' dedi. Sorunun temelinde imar çetesi ve beton lobisi var. Bu çete ve lobiye hiç kimsenin gücü yetmiyor" dedi.

'İMAR ÇETESİ BONZAİ KADAR TEHLİKELİ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın 2030 yılına kadar İstanbul'da ciddi bir deprem olabileceği uyarısını hatırlatan Gürsel Tekin, şöyle konuştu:

“1999 yılında Marmara depreminden sonra İstanbul'da oluşturulan yüzlerce toplanma bölgesine ne oldu? Şu anda hiçbiri yok. İstanbul'da yüzlerce dere vardı, şimdi dere kalmadı. Yağmur yağıyor, su, toprak varsa toprağa akacak ya da dereye akacak. Toprak yok, dere yok, su nereye akacak? Su o zaman evine, başına akacak. 10 yıldır isyan ediyoruz ama bu isyanımızı görmüyorlar. Cehennemi görünce cenneti arıyoruz. Bu cehennemin geleceği çok belliydi. İstanbul'da önümüzdeki günlerde de çok ağır sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Gelin el birliği İstanbul ile ilgili yapılması gereken ne varsa CHP olarak hazırız. İmar ve beton lobisine izin vermeyin. Kentsel dönüşümlerde insanları sürgün etmeyin. Yeşil ve donatı alanları artıralım. İmar çetesi bonzai kadar tehlikelidir. Eğer biz bonzai ile mücadele ettiğimiz kadar bu imar çeteleriyle mücadele edemezsek İstanbul'u kurtarmak mümkün olmaz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Parti dış plan görüntü

- Partililerin Gürsel Tekin’i karşılaması

- RÖP: Gürsel Tekin

- Gürsel Tekin il başkanlığı ziyaret

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Bakan Bak: Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de bir dizi programlara katıldı, ziyaretlerde bulundu. Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılan Bakan Bak, "Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var" dedi.

Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda Rize Müftülüğü'nce düzenlenen ve 54 Kuran Kursu'ndan 304 hafızın yer aldığı İcazet Merasimi'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada sözlerine, 'Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve öğreteninizdir' hadisi ile başladı. 'Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var' diyen Bak, "Bunun örneklerini 15 Temmuz'da gördük. Şair ne güzel söylemiş; 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var, Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.' Kuran'ı okuyup anlamak ne güzel. Bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak. Kuran'ı ezberleyen hafızlar artık manalarını anlayarak anlatmaları gerekir" dedi ve hoca ve hafızlara teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, burada halk oyunları ekibinin gösterileri ile karşılandı. Bir süre ekiplerle birlikte horona eşlik eden Bak, atölyeleri ziyaret etti, kurslarla ilgili Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Çelik'ten bilgiler aldı. Tekwando kursunu ziyareti sırasında sporcularla sohbet eden Bak, küçük bir sporcu ile güreşe tutuştu. Bak, ziyareti sırasında sporculara 'rakiplerimizi nasıl teknikle yeniyorsak derslerimize de çok çalışacağız' yönünde tavsiyelerinde bulundu

Rize Ticaret Borsası Başkanlığı'nda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İcazet merasimi detayları

Bakan'ın konuşması

Gençlik Müdürlüğü ziyaretleri

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE- ()

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Belediye başkanına dışkısıyla saldırdı



ISPARTA'nın Yalvaç İlçe Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü, ilçede yapılan festival etkinlikleri kapsamında dolaşırken yanına yaklaşan 47 yaşındaki Hasan Hüseyin Alipek'in dışkılı saldırısına uğradı. Yanında getirdiği kendi dışkısını Başkan Tütüncü'nün üzerine atan Alipek'i zabıtalar etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Alipek, 3 yıldır evinin bodrumunu lağım suyu bastığını öne sürerek, "Başkan Halil Hilmi Tütüncü de bu şekilde nasıl yaşanıyormuş görsün diye kendi dışkımı bir kaseye koyup, elime de eldiven geçirerek, pazar yerinde üzerine attım" dedi.

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, önceki gün Pisidia Antiocheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında ilçe merkezindeki etkinliklere katılan esnafı ziyarete çıktı. Başkan Tütüncü'nün gezisi sırasında yanına yaklaşan bir kişi, kase içinde getirdiği maddeyi başkanın üzerine doğru fırlattı. İnsan dışkısı olduğu anlaşılan maddeler Başkan Tütüncü'nün kıyafetlerine isabet ederken, ilçede annesiyle birlikte oturan Hasan Hüseyin Alipek olduğu tespit edilen saldırgan ise zabıta memurları ve yakındakiler tarafından etkisiz hale getirildi. Polis saldırganı gözaltına alırken, Başkan Tütüncü ise zabıta eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis merkezinde ifade veren Hasan Hüseyin Alipek, dün işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başkan Halil Hilmi Tütüncü saldırının ardından Alipek hakkında şikayetçi olurken, Alipek de kendisini tartakladığını öne sürdüğü zabıta memurlarından şikayetçi oldu.

"PAZAR YERİNDE ÜZERİNE ATTIM"

Saldırıyı gerçekleştiren Hasan Hüseyin Alipek, 3 yıldır evinin bodrumunu lağım suyu bastığını, komşularından imza toplamak suretiyle başkandan soruna çözüm bulunmasını istediğini ancak sözlerine itibar edilmemesi üzerine saldırıyı yaptığını söyledi. Alipek, "Sesimi duyurabilmek, isteklerimin yerine gelmesini sağlamak amacıyla böyle ilkel bir yol seçtim. 17 yıl Avrupa'da kaldım. Orada bu tür protestoları çok gördüm. Madem ben b.k içinde yaşamaya mecbur ediliyorum, Başkan Halil Hilmi Tütüncü de bu şekilde nasıl yaşanıyormuş görsün diye kendi dışkımı bir kaseye koyup, elime de eldiven geçirerek, pazar yerinde üzerine attım. Küfür etmedim, hakaret etmedim, fiziki saldırıda bulunmadım. Üstü başı pislendi. Bu sorun çözülmezse çözülünceye kadar aynı şekilde devam edeceğim" dedi.

"YILLARDIR BU SORUN ÇÖZÜLMEZ Mİ?"

Oturdukları apartmanın bodrum katına lağım suyu basmasına neden olan sorunun Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan kanalizasyon rögarının çökmesinden kaynaklandığı iddia eden Alipek, "Bizim semtte çok sayıda hazır yemek fabrikası var, bir de tekstil atölyesi bulunuyor. Birinden iplik parçaları, yemek fabrikalarından yağ artıkları kanalizasyona atılınca, burada tıkanma meydana geliyor. Pislik oradan tepince bizim evden çıkıyor. Yıllardır bu sorun çözülmez mi?" diye konuştu.

"YİNE YAPARIM"

Konuyla ilgili başka kurumlara herhangi bir şikayette bulunmadığını aktaran Alipek, şöyle dedi: "Bu belediyenin görevidir ve yerine getirmek zorundadır. Bizim de insanca yaşama hakkımız var, neden başkalarına şikayet edeyim ki? Beni kimse azmettirmedi, azmettiremez. Kendi sorunumun çözümü için yaptım, yine yaparım. Toplantıda olsun, sokakta olsun bu sorun çözülünceye kadar aynısını yapmaya devam ederim. Savcı beye de 'protesto hakkımı kullandım' diye ifade verdim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasan Hüseyin Alipek’in açıklamaları

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ YALVAÇ (Isparta),()

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Doludan zarar gören Lapsekili üreticilere ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki İlçesi'nde dolu ve fırtına nedeniyle şeftalileri zarar gören üreticiler ile bir araya geldi.

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde 2 gün önce meydana gelen dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle Çardak Beldesi, Yenice Köyü ve Adatepe Köyü'nde yörenin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan şeftali tarlaları büyük zarar gördü. Yaşanan felaketin ardından Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediyesi ve Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü ile Lapseki Ziraat Odası zarar tespit çalışmaları başlattı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, beraberinde AK Partili Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ ve Çanakkale AFAD Müdürü Levent Yılmaz ile Lapseki'ye bağlı Yenice Köyü meydanındaki bir kahvehanede üreticiler ile bir araya geldi. Toplantı öncesinde Bülent Turan, üreticilerin zarar gören şeftalilerini inceledi.

"ÇİFÇİMİZİN, KÖYLÜMÜZÜN YANINDAYIZ"

Yaraların sarılacağını ve devletin gerekeni yapacağını belirten Bülent Turan, "En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Allah korusun bir kişi bile ölseydi, bugün bu tablo farklı olacaktı. Hamdolsun ki cana gelen bir sıkıntımız yok. Ancak çok sayıda çiftçimizin tarlasında zarar var. Devlet sigorta yapması için üreticilere yüzde 67'ye kadar teşvik veriyor. Tüm çiftçilerimizin mallarını sigortalamalarını tavsiye ediyorum. Çok hızlı bir şekilde yetkililerimiz, bölge müdürlerimiz, sigortalıların tazminatlarının verilmesi için çalışmalarını başlattı. Ekspertizler meyvelerin hasar tespitlerini yapıyor. Tespitlerden sonra en kısa sürede ödeme süreci başlayacak. Tabii bu arada çiftçilerimizin banka ve tarım kredi borçlarının ertelenmesi istekleri var. Bunların karşılanması için yetkililerimizle, bakanlarımızla görüşeceğiz. Ümit ediyorum bunu çözme imkanını bulacağız. Biz çiftçimizin, köylümüzün yanındayız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Grup Başkanvekili Bülent Turan, beraberindeki heyet ile Çardak Beldesi ile Adatepe Köyü'nde dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bülent Turan'ın üreticiler ile bir araya gelmesinden görüntü,

-Bülent Turan'ın konuşma görüntüsü,

-Bülent Turan'ın zarar gören şeftalileri incelemesinden görüntü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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Hayvan pazarında öldü

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde 60 yaşındaki Emin Gökkır, Canlı Hayvan Pazarı'nda ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydan geldi. Canlı Hayvan Pazarı içerisinde bir kişiyi yerde hareketsiz görenler sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen polis ve sağlık görevlilerinin incelemesi sonucu Emin Gökkır olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi darp ve kesik bulunmayan Gökkır'ın cesedi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Canlı Hayvan Pazarı

- Polisin incelemesi

- Hastane morgu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

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Sokak hayvanlarına su veren anne ve kızına tepki gösterdi

ADANA'da sokak hayvanları için park içerisine su bırakan anne ve kıza tepki gösteren vatandaşın sosyal medyaya paylaşılan görüntüleri tepki çekti.

Olay, merkez Çukurova İlçesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Ezgi Dinçer, annesi 44 yaşındaki Figen Bingöllü ile park içerisine sokak hayvanları için kaplar içinde suyu bıraktı. Bu esnada, adının Savaş Güven olduğunu söyleyen bir vatandaş, hayvanlara su koyan anne ve kızına tepki gösterdi. Ezgi Dinçer ise olayı cep telefonuyla kaydetti. Su kaplarını istemeyen Savaş Güven, Figen Bingöllü'ye, " izin gibilerden uğraşmaktan bıktım. Ben terbiyesiz, alçak, namussuz bir adamım, kapları dökerim. Köpeklerin hepsini zehirlerim, ölüm parasını da öderim" dedi.

Tartışmadan sonra olay yerinden ayrılan anne kız daha sonra görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntülere hayvan severler, tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Anne ve kızın adamla tartışması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

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Yavru kaplumbağayı ekipler kurtardı

HATAY’ın Samandağ İlçesi’nde denizdeki bir çuvalın iplerine takılan yavru deniz kaplumbağası, bölgede devriye gezen deniz temizlik teknesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Samandağ'da deniz temizliği yapan ekipleri, ambalaj atığına dolanmış yavru bir kamlumbağaya (Chelonia Mydas) rastladı. Güverteye alınan yavru kamplumbağa, iplerine dolandığı atıktan kurtarıldı ve tekrar denize bırakıldı.

Her yıl nisan-eylül arasında Samandağ İlçe sahiline gelen Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türü deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor. Zamanı gelince yumurtadan çıkan kaplumbağa yavruları, Samandağ sahilinde denizdeki yaşamlarına başlıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yavru kaplumbağanın çuval iplerine dolanmış hali

- Bir görevlinin çuval iplerini bıçakla kesmesi

- Kaplumbağanın iplerden kurtulup denize bırakılması

Haber-Kamera: Hatay,()

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