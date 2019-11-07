DHA YURT BÜLTENİ - 9

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, Asaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "'Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı' başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme- soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak, okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim- öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

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Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de

ÇİN'in Xi'an kentinde yola çıkan ve Asya'dan Avrupa'ya Marmaray Tüp Geçiti'ni kullanarak kesintisiz gidecek olan Chang'an Treni, Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı.

Çin'in Xi'an kentinden çıkan Chang'an Treni, Çin'den kalkıp Marmaray Tüp Geçidi'ni kullanan ilk yük treni unvanına sahip olarak, yolculuğunu Çekya'nın başkenti Prag'da sonlandıracak. Marmaray tüp geçişini kullanarak Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Türkiye yolculuğunu bugün tamamladı. Marmaray'ı geçtikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na ilk tren saat 11.45'de ulaştı. Yolun kapasitesi nedeniyle iki parça halinde yol alan trenin ilk bölümü olan lokomotif ve 21 vagon Kapıkule'de gelecek ikinci parçasını bekledi. Trenlerin parçaları tamamladıktan sonra Bulgaristan'dan gelecek lokomotif ile yoluna devam edecek.

42 TIR'a eşdeğer elektronik ürün yükünü taşıyan China Railway Ekspress, toplam uzunluğu 820 metre olan 42 adet konteyner yüklü vagonla; 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 12 günde 11 bin 483 kilometre yol kat edecek. Tren güzergahında bulunan ülkeler; Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çekya. Trenin Türkiye güzergahı ise Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Kapıkule'den (Edirne) oluşuyor.

Görüntü Dökümü

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Trenin Kapıkule'ye gelişi

Drone ile havadan trenden detaylar

Kapıkule'ye ulaşan trenden detaylar

Kapıkule garından detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,()

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Parkta dövülen küçük kızı polis teselli etti

Antalya'da, 5'inci sınıf öğrencisi A.S.C.'nin (10) öğretmenine 5 lirasının gasbedildiğini söylemesi üzerine çağrılan polis, küçük kızın, parkta kavga ettiği çocuğun ağabeyi tarafından dövüldüğünü ortaya çıkardı. Polis, küçük kızı "Sen ağlama kızım. Ben senin gözyaşına kurban olurum" diye teselli etti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Gülveren İmam hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi A.S.C., öğretmenine evden matematik defteri için aldığı 5 liranın, sokakta 14 yaşlarında yüzü maskeli bir kişi tarafından zorla alındığını söyledi. Öğrencinin durumu anlatması ve boynundaki kızarıklıkları gören öğretmen, polisi aradı. İhbarın ardından okula polis ekibi sevk edildi.

Polisin şüpheliye yönelik ifade alma sırasında, küçük kız sürekli gözyaşı döktü. A.S.C.'nin ağlaması yüzünden bilgi almakta güçlük çeken polis, eliyle gözyaşlarını silerek, "Sen ağlama kızım. Ben senin gözyaşına kurban olurum. Defterini de ben alırım" diye teselli etti.

Yaklaşık 1 saat boyunca aynı sözleri tekrarlayan A.S.C.'nin, parkta salıncak yüzünden tartıştığı küçük bir çocuğu dövdüğü, çocuğun ağabeyinin de kendisini dövdüğü ortaya çıktı. Polis, tutanak tutup, olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin küçük kızı dinlemesi

-Polisin ağlayan kızın gözyaşını silmesi

-Polisin küçük kızı teselli etmesi

-Küçük kızın olayı detaylı bir şekilde anlatması

-Küçük kızın polisin boğazını sıkarak, nasıl olduğunu anlatması

-Okuldan genel görüntü

4. DK

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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2 arkadaşın ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde yaşandı. Resul Erensayın (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelip aniden sokağa girmek için manevra yapan Davut Bilican (61) yönetimindeki 16 P 3259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı Eren Çağrı (15), yola düşerek ağır yaralandı. Sürüklenen motosiklet de park halindeki 16 LMP 01 plakalı minibüsün altına girdi.

2 arkadaşın yakınları, kazayı duyup olay yerine gelince, otomobil sürücüsü korkuyla bir süre olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki arkadaşın hayati tehlileri bulunduğu öğrenildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobil ile motosikletin kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı motosiklet sürücüsünden görüntüler

-Detaylar

-Araçlardan görüntüler

Süre: 1.57 Boyut: 219 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

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Uykudan uyanıp, yangından kurtuldular

Van'ın Erciş ilçesinde, 6 katlı apartmanın en üst katında, sabaha karşı yangın çıktı. Uykudan uyanan 3 kişilik Çalışkan ailesi, kendilerini dışarı atarak, alevlerden kurtuldu.

Van Yolu Caddesi'ndeki Aksözler Sitesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında, sabaha karşı, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Edip Çalışkan ile eşi ve çocuğu, yangın başladığı sırada uykusundan uyandı. Çalışkan, eşiyle çocuğunu alıp hemen dışarı çıkarırken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu alevleri diğer katlara sıçramadan söndürdü. Çalışkan ailesine ait evdeki tüm eşyaların yandığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Binadaki yangın görüntüleri

-Daire içindeki enkaz görüntüleri

-Edip Çalışkan ile röportaj

-Detaylar

HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()

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Hırsızlık şüphelisi: Çek bu video Maraş'ı sallar

Kahramanmaraş'ta 26 suç kaydı olan, 9 ayrı hırsızlıktan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sercan D. (30) adlı kadın ile 5 hırsızlık olayına karışan yeğeni Fırat D., polis tarafından yakalandı. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Sercan D., "Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun?" sorusuna, "İyi yapıyorum, merak etme evini de soyarım. Çek bu video Maraş'ı sallar" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehirde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları çalışmada son 1 ayda iki otomobilden teyp ve hoparlör, iki evden ziynet eşyası ve televizyon ile bir bakkaldan yüklü miktarda sigara çalan kişinin Fırat D. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları operasyonda Fırat D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Fırat D.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken polis, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda operasyon düzenledi. Durdurulan otomobildeki Fırat D.'nin halası olduğu belirlenen Sercan D. adlı kadın ile başka bir akrabası Tamer D. yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin kimlik kontrollerinde Sercan D.'nin 26 suç kaydı olduğu, 9 ayrı dosyadan arandığı ve hırsızlıktan da 14 yıl 11 ay hapis cezası ile arandığı, Tamer D.'nin de hürriyeti yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile arandığı ortaya çıktı.

'BU VİDEO MARAŞ'I SALLAR'

3 kişi, sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden Sercan D. gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilerin "Yeğeninle birlikte mi hırsızlık yapıyorsun?" sorusu üzerine Sercan D., "İyi yapıyorum, merak etme evini de soyarım. Çek bu video Maraş'ı sallar" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin araçlardan indirilmesi

- Hastaneye alınmaları (Fırat önde, Sercan ortada, Tamer arkada)

- Hastaneden çıkarılmaları

- Sercan D.'nin gazetecilere tepki göstermesi

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 293 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Harran Üniversitesi'nde toplu istifa

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde bir grup akademisiyen yönetimle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle toplu istifa dilekçesi verdi.

Yaklaşık 20 bin öğrencisi bulunan Harran Üniversitesi'nde yönetimle yaşanan anlaşmazlık sebebiyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Oymak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, Danışman Hatice Parmaksız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Kaya, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Müslüm Yıldız istifalarını sundu. Gün içerisinde istifaların artacağı öne sürülürken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Oymak istifasıyla ilgili, "Yönetim anlayışımız farklıydı. Buraya kadar sabredebildik" dedi. Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise istifalarla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Harran Üniversitesinden genel görüntü

- Rektör yönetimiyle toplantı yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA -

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Pet şişelerden duvar ören öğretmenler, ödüllerini Emine Erdoğan'dan aldı

Van'ın Erciş ilçesinde çevre bilincine dikkat çekmek için geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmeyip, ilkokulun yarım kalan duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ören öğretmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında yapılan 2'nci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde 'yılın jüri özel ödülü' verildi. Ödülü, Emine Erdoğan'dan alan öğretmenler, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Derekent İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağ Sıtkı Kürum İlkokulu'nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Zehra Handa, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla geçen yıl ilçede pet şişe toplama seferberliği başlattı. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında kısa sürede öğrenciler tarafından 100 bin pet şişe toplandı. Toplanan pet şişelerden 90 bini geri dönüşüme kazandırılırken, 10 bin pet şişe de Derekent İlkokulu'nun bahçe duvarında kullanıldı. Projenin mimarı olan öğretmenler, geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini 39 öğrencisi bulunan Derekent İlkokulu'nda çalışarak geçirdi. Gönüllü 5 öğretmen, öğrencilerin de desteğiyle 160 metre olan ihata duvarını, kum doldurdukları 10 bin pet şişe ile örererek tamamladı.

Demirören Haber Ajansı'nın () haberleştirdiği çalışma, takdir topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında yapılan 2'nci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde de çalışma değerlendirildi ve öğretmenler İstanbul'a çağrıldı. Çalışma, uluslararası sıfır atık zirvesinde yılın jüri özel ödülünü aldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'sıfır atık' zirvesine katılan öğretmenler Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağı Sıtkı Kurum İlkokulu'nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Zehra Molla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'yılın jüri özel ödülü'nü aldı.

'ERCİŞ'TEKİ PROJENİN ÖDÜL KAZANDIRMASI ÇOK GÜZEL'

Ödülünü alan Derekent Okulu öğretmenlerinden Ramazan Çakır, bunun kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirterek "İlçe kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün destekleri ile başlattığımız projemizin bu derece ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Çok güzel reaksiyonlarla karşılaştık. Erciş’in 45 kilometre uzağında Derekent köyünde yapılan çalışma size en iyi jüri ödülü kazandırıyorsa bu çok güzel bir mutluluktur. Biz öğretmenler olarak bize bu ödülü layık gören Emine Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ediyoruz. Farkındalık için yaptığımız proje amacına ulaştığı için çok mutluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pet şişelerden duvar yapma görüntüleri (Arşiv)

-Ramazan Çakır ile röportaj

-Jüri özel ödülünü alma görüntüleri

2 Dakika 24 saniye

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()-