DHA YURT BÜLTENİ-9 

Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı



Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'da Suriye sınır hattındaki birliklere konuşlandırılmak üzere havan sevkiyatı yapıldı.

Diyarbakır'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Diyarbakır'daki birlikten sabah saatlerinde çıkan askeri araçlar, arkasındaki havan toplarıyla birlikte Şanlıurfa'ya gitmek için hareket etti. Havanların Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin karşısında, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Askeri konvoy

Havan toplarının sevkiyatı

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet Mücahit CEYLAN -Selim KAYA/DİYARBAKIR ,()

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Anne ve kızı kazada yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza; Akhisar Mahallesi Karalar caddesi üzerinde meydana geldi. Karalar caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Basri Ç.(65) yönetimindeki 16 ZV 031 plakalı otomobil,2. Fatih caddesi üzerinden Karalar caddesine çıkan sürücü Merve T.(28) yönetimindeki 16 DB 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kaza sonucunda kadın sürücü ile yanında bulunan kızı Ayşe T.(3) yaralandı.

2 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü;

-Kaza yerinden detaylar

-Anne ve kızdan detaylar

-Araçlardan detaylar

BURSA-

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Prof. Dr. Cumhur Çökmüş: 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluştu



Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluştuğunu söyledi. Prof. Çökmüş, "Son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluşmuş. 2030 yılına kadar da yaklaşık 1,7 milyon yeni iş alanı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bizim üniversiteler olarak da diplomalarımızı, eğitim modellerimizi veya bölümlerimizin adlarını veya içeriklerini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. YÖK de zaten bu hazırlığı yapıyor" dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen '4.0 İçin Ar-ge Zirvesi' bugün başladı. Üniversite kampüsünde gerçekleşen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanının oluştuğunu söyledi. Çökmüş, "Şu anki yürüyen işlerin yüzde 90'ı bilişim teknolojileri temelli gerçekleşiyor. Yeni meslekler türüyor. Bundan 50 yıl önce olmayan veya kaybolan, şekil değiştirenler var. Örneğin son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluşmuş. 2030 yılına kadar da yaklaşık 1,7 milyon yeni iş alanı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bizim üniversiteler olarak da diplomalarımızı, eğitim modellerimizi veya bölümlerimizin adlarını veya içeriklerini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. YÖK de zaten bu hazırlığı yapıyor" dedi.

VERİ AKTARIMI 45 KAT ARTMIŞ

Ülkeler arası veri aktarımının 2005 yılından itibaren 45 kat arttığına da dikkat çeken Çökmüş, "Artık bilgiye ulaşma sorunu yok. Bunlar için altyapıyı uygun hale getirmeniz gerekiyor. Ülkemizin bir şansı, oluşturduğumuz bu yeni sistemde en son teknolojiyi veya versiyonları kullanma şansımız var. Eskiyi yenileme zorunda kalmayacağız yeni alanlar var" diye konuştu.

TARIMLA UĞRAŞAN NÜFUS AZALIYOR

Tarımla uğraşan nüfusun gün geçtikçe azaldığını da belirten Cumhur Çökmüş, "İnsanoğlu, her yönüyle iş anlamında kas gücünü minimuma indiren bir yola doğru gidiyor. Tarımla uğraşan nüfusumuz gün geçtikçe azalıyor. Bunun birçok nedeni var. Bu ne kadar mekanize olursa tabii ki sayı, oran o kadar azalır. Ama elde edilen gelir yükseleceği için refaha yansıması daha yüksek olacaktır. Biz üniversite olarak yaptığımız tüm çalışmalarda tarımda 4.0'ı gıda da 4.0'ı ön planda tutarak hem personel yeterliliğimiz hem de öğrencilerimizi bu boyutta donatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan detay

- Rektor Çökmüş'ün konuşması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Parmak izinden cinsiyet belirlenecek

Bartın Üniversitesi'nde öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın geliştirdiği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen, 'zeki' sistemlerle olay yerinde belirlenen parmak izinin hangi parmak olduğu ve sahibinin cinsiyeti tespit edilebilecek.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve patent koordinatörü öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu danışmanlığında tamamladığı doktora tezinden üreterek, 2016'da yaptığı patent başvurusu sonuçlandı. Eyüp Burak Ceyhan, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca incelemeli patent belgesi verilen 'zeki' sistem hakkında konuştu. Ceyhan, "Bu patentin önceki patentleri olan 'Parmak İzinden Cinsiyet Tanıyan Zeki Sistem' çalışmasından en önemli farkı, olay yerinden temin edilen parmak izinin geliştirilen zeki sistem sayesinde hangi parmak olduğunun otomatik tespit edilmesidir. Ayrıca bu parmağa ait dünyada ilk defa geliştirilen yöntemle yapay zeka algoritmasının otomatik devreye girmesi sonucunda parmak izi sahibinin cinsiyetinin yüzde 97 başarı oranı ile tespit edilebilmesidir" dedi.

Eyüp Burak Ceyhan, elde edilen sistemin özellikle kriminal alanlarda, suçlu tespitinde şüpheli sayısını düşürdüğünü, böylelikle adli birimlerin zaman ve emek kaybını azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

DAVA VE SORUŞTURMA SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Geliştirilen sistemin, dava ve soruşturma süreçlerinin hızlı işlemesinde katkılar sunacağını da vurgulayan Ceyhan, "Bu zeki sistem sayesinde parmak izinin sahibine ait daha önce hiçbir bilgi olmasa bile sadece parmak izi sisteme verilerek kişinin kadın veya erkek olduğu anlaşılmaktadır. Sistem şöyle çalışıyor, olay yerinde kalan parmak izi çeşitli yöntemlerle alındıktan sonra geliştirilen sisteme aktarılıyor. Alınan parmak izinin tek veya çift merkezli olduğu görüntü işleme teknikleriyle otomatik tespit ediliyor. Kaç merkezli olduğuna göre farklı yöntemler devreye girerek, yapay zeka aracılığıyla bu parmak izinin sahibinin kadın mı, erkek mi olduğunu yüzde 97 gibi yüksek bir başarıyla tahmin ediyor. Bu sistemin emniyet, jandarma ve MİT'in kriminal birimlerinde dava ve soruşturma sürecinde hem zamanın hem de harcanan enerjinin azaltılmasını sağlayacağı düşünülüyor" diye konuştu.

TESTLERİ YAPILDI

Geliştirilen sistemin testlerinde 2 bin 520 parmak izinin kullanıldığını aktaran Eyüp Burak Ceyhan, "İşlemlerin otomatik olarak yapılması için masaüstü tabanlı, web tabanlı ve mobil tabanlı bir yazılım da geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model ile parmak izinden kişinin cinsiyetini yüksek bir oranda başarıyla tahmin edebilen zeki bir sistem geliştirilmiştir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Parmak izi okuma cihazı

-Cihazın üzerine konulan parmaklar

-Öğr.Göv. Eyüp Burak Ceyhan programı incelerken

-Ceyhan ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Bodrum'da kentsel doku dönüşümü gıda çarşısından başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hazırlanan projeyle gıda çarşısındaki yapıların görüntü kirliliğine neden olan dış cephe malzemelerinin sökümüne başlandı. Belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalara esnaf destek oluyor.

İlçe merkezinin girişinde bulunan Bodrum Gıda Çarşısı'nın kentin mimari dokusuna, tarihine ve estetiğine uygun hale getirilmesi için hazırlanan proje kapsamında çalışmalar hız kazandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, kasım ayının ilk günlerinde başlayan çalışmalarda ilk olarak bina cephesinde bulunan güneşlik, pergole ve görüntü kirliliği yaratan birçok eklenti belediye ekiplerince sökülecek. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, işletme sahipleri ve çalışanları da destek oluyor. Belediye ekipleri ile işbirliği içinde çalışan esnafın nakliye ihtiyaçları, Bodrum Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Çarşının projeye uygun hale getirilmesi için çalışmalar, belediye bünyesindeki teknisyenler, elektrikçiler ve marangozlar gibi profesyonel bir ekip taraftan titizlikle yürütülüyor. Öte yandan esnafın mağdur edilmemesi için işlemlerin hızlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan çalışmalardan görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), ()