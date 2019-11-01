DHA YURT BÜLTENİ-9 

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Kütahya'da, TIR'da 95 şişe kaçak içki ele geçirildi

KÜTAHYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, TIR'da 95 şişe kaçak viski ele geçirildi. TIR şoförü ile kaçak içkilerin sahibi olduğu iddia edilen H.H.K. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmanın ardından Afyonkarahisar karayolunda polis kontrol noktasında TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, çuvalların altına gizlenmiş koliler içerisinde 95 şişe kaçak viski ele geçirdi. İsmi açıklanmayan TIR şoförü gözaltına alındı.

TIR şoförü emniyetteki ifadesinde, kolilerin içerisinde ne olduğunu bilmediğini para karşılığında Kütahya'da H.H.K. isimli bir kişiye teslim edeceğini söyledi. Polis, ifade üzerine kaçak içkilerin sahibi olduğu iddia edilen H.H.K.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü:

-Tırın görüntüsü

-Tırdan kaçak içkilerin indirilmesi

-Tırda arama yapılması

-Kaçak içkilerin polis araçlarına yüklenmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-

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Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı



Bursa- Ankara Karayolu üzerinde TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Bursa-Karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden henüz plakası öğrenilemeyen TIR'ın tankından yola mazot döküldü. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan arçlar birbirine girdi. Toplam 16 birbirine girerken, 6 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Uzun araç kuyruklarına neden olan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza sonrasından detaylar

-Yaralıya müdahale

-Yaralıyı kurtarma çalışması

-Kaza yapan araçlardan detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/BURSA,Kamera: BURSA,()

