DHA YURT BÜLTENİ-9 

HASTANEYE MEHMETÇİK YETİŞTİRDİ, SURİYELİ AİLE BEBEĞİN ADINI 'PINAR' KOYDU

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında meskun mahal operasyonunu sürdüren Türk askerleri, Tel Abyad'da doğum sancıları artan hamile Suriyeli kadını zırhlı araçla Akçakale'ye ulaştırdı. Askerlerin hastaneye getirmesinin ardından Suriyeli kadının dünyaya getirdiği kız çocuğuna harekat nedeniyle 'Pınar' ismi verildi.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'da mayın/EYP temizliği devam ederken, bölgede görev yapan Mehmetçik, bir kız çocuğunun dünyaya gelmesine yardımcı oldu. Türk askeri, Suriyeli hamile Ziheyye El Halil'in doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Tel Abyad'dan Akçakale Sınır Kapısı'na ulaştırılan kadın, daha sonra Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktorların doğumhaneye aldığı Ziheyye El Halil, kız bebek dünyaya getirdi.

Doğum sonrası Türk askerine teşekkür eden anne Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı da bebeğinin ismini Pınar koyduğunu söyledi. Pınar bebeğin annesi Ziheyye El Halil, Türk askerine ve doktorlara teşekkür ederek, "Türk askerleri olmasaydı, biz orada sağlık yardımı alamazdık. Onların sayesinde, Allah'ın yardımıyla buraya geldik. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Ali El Yunus, hem Barış Pınarı harekatı hem de Türk askerlerinin yardımları nedeniyle bebeğe Pınar ismini koyduklarını ifade ederek, "Türk askerleri durumun acil olduğunu anlayınca kendi araçlarıyla sınıra kadar getirdiler. Sonra ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Çok mutluyuz. Kız bebek olunca adını Pınar koyduk. Eğer erkek olsaydı adı Barış olacaktı. Barış Pınarı Harekatı ve Türk askerlerinin yardımından dolayı Pınar ismini koyduk" diye konuştu.

Pınar bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktor Mehmet Gümer, "Pınar bebeğimizin annesi dün saat 12.00'de hastaneye getirildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında askerlerimizin olduğu bölgede annenin doğum sancısı başlıyor. Bizim askerlerimize bildiriyorlar. Askerlerimiz de acil tıbbi ihtiyaç olduğu için ivedi bir şekilde sınıra sonra da hastaneye getiriliyor. Biz de yapılan muayenede doğum sancısının başladığı anlaşıldı. Ardından doğum gerçekleşti. Bebeğimizin sağlık durumu ve annesi iyi. 3,5 kilogram kız bebek dünyaya geldi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında askerlerin yardımlarıyla geldikleri için hem Türk ismi olsun hem de harekata atfen Pınar ismini koydular" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Pınar bebeğin görüntüleri

-Pınar bebeğin ailesinden görüntüler

-Anne ile röportaj

-Baba ile röportaj

-Doktor ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

Detay görüntüler

Haber- Semih ÇALIŞKAN, Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-



===============================

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN, SAHTE İÇKİLERİ PET ŞİŞELERE DOLDURMUŞLAR (EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir büfeye yapılan operasyonda, yarım kiloluk pet şişelere doldurulan 346 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi. Şüphelilerin, polis kontrollerinden geçebilmek için, sahte içkilere su süsü verdikleri ve üzerlerindeki su etiketlerini çıkarmadıkları belirlendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi 920 Sokak'ta faaliyet gösteren bir yiyecek-içecek büfesinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından büfeye baskın düzenledi. Büfe ile mobil depo olarak kullanılan araçta, yarım kiloluk pet su şişelerine doldurulmuş halde 346 litre rakı ve votka ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K., H.Ö. ve H.M. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere, imha edilmek üzere el konuldu. Emniyete götürülen 3 şüpheli, haklarındaki suçlamaları reddederek, söz konusu sahte içkileri bir arkadaşlarının getirdiğini ve satmadıklarını söyledi.

YENİ YÖNTEM: PET ŞİŞE

Şüphelilerin sahte içki imalatçılarının polis kontrollerinden daha rahat geçebilmek için, ürettikleri kaçak içkileri cam şişeler yerine pet şişelere doldurduklarını belirledi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını ve şüpheli bir durumda, ihbarda bulunmaları gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Büfede yapılan aramalardan görüntü

- Ele geçirilen malların incelenmesinden görüntü

- Emniyette sergilenen sahte içkilerden görüntü

- Büfeden görüntü

- Büfenin önünden anons

- Emniyetten görüntüler

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

===========================

BAKAN SELÇUK: HAYRIN KADAR KONUŞMAK GÜZEL



Yozgat'ta hayırsever iş insanlarıyla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Anadolu da bir söz var; 'Paran kadar konuş değil de, hayrın kadar konuş' derler. Hayrın kadar konuşmak da gerçekten çok güzel" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Yozgat'ta restoranda düzenlenen kahvaltıda hayırsever iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Selçuk, eğitime katkı sağlayan 18 iş insanına teşekkür plaketi verdi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk, "Eğitim meselesinde istişarelerde bulunmak, görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız, daha yakından görmek, toplumla bütünleşmek, öğretmenlerle bir araya gelmek, yöneticilerimizle sohbet etmek, hayırseverlerimize teşekkür etmek için Yozgat’tayız. Herkesin parası olur ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz. Anadolu'da bir söz var; 'Paran kadar konuş değil de, hayrın kadar konuş' derler. Hayrın kadar konuşmak da gerçekten çok güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

YOZGAT, (

===========================

'KIRK SURAT' LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 kilo esrar ele geçirilirken, operasyonda uyuşturucu ticaretinden 8 yıldır aranan 'Kırk surat' lakaplı N.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesine bağlı kırsal Yorulmaz Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik dün 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-03' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla 2011 yılından itibaren 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında arama kaydın bulunan ve 8 yıldır sürekli kılık değiştirerek firari olan 'Kırk surat' lakaplı N.K., mahalledeki bir evin bahçesinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Mahallede yapılan aramada ise 4 bidon içerisindeki satışa hazır 140 kilo esrar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

----------

Ele geçirilen esrar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()



