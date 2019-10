DHA YURT BÜLTENİ - 9

Göller Ekspresi yeniden raylarda

Akdeniz ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan Göller Ekspresi, Isparta ile İzmir arasında yeniden sefere başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, vatman koltuğuna oturduğu treni yaklaşık 2 kilometre sürdükten sonra Isparta Garı'nda vatandaşları asker selamıyla selamladı.

Göller Ekspresi'nin yenilenen hattında ilk seferi dolayısıyla Isparta Garı'nda tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde, Isparta- İzmir hattındaki seferleri sağlayacak Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor. Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

10 YIL ÖNCE DURDURULMUŞTU

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak. Isparta'daki hatta tren seferleri 10 yıl önce durdurulmuştu.

BAKAN ASKER SELAMI VERDİ

İlk sefer için düzenlenen tören alanına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan trenle geldi. Yaklaşık 2 kilometre vatman koltuğunda oturan Bakan Turhan, Isparta Garı'nda vatandaşları trenin içinden asker selamıyla selamladı. Tren Isparta'da gül suyu ve güllerle karşılandı. Göller Ekspresi'ni görüntülemek isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

BAKAN'DAN ISPARTA'YA ÖVGÜ

Bakan Turhan, törende yaptığı konuşmada, Ege'nin kalbi İzmir ve Güller şehri Isparta'yı birleştirmekten memnun olduğunu söyledi. Tarihin her döneminde Isparta'nın önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Turhan, Isparta'nın kadim kültürünü koruduğunu söyledi. Turhan, "Gül kokulu şehrimiz Isparta, kültürü, ekonomisi ve turistik doğal güzellikleriyle ülkemizin gözde illerinden biridir. Güzellikleri, ülkemiz ve dünya ile buluşturmak, marka değerini artırmak için bu hizmetleri hayata geçiriyoruz" dedi.

'HER YIL 135 KM DEMİRYOLU İNŞA ETTİK'

Yeniden seferlere başlayacak Göller Ekspresi hattının ilk olarak 1996 yılında hizmete başladığını dile getiren Turhan, "Ancak bir hizmeti başlatmak yetmiyor, onu yaşatmak da önemli. O dönem bu hattı yaşatacak vizyon yoktu. Demiryolu hattına yarım asır boyunca tek bir çivi bile çakılmamıştı. 2008'de de bu hattımızın seferleri sona erdi. 1950 yılından sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu inşa edildi. Bizim iktidarımızda ise yılda 135 kilometre demiryolu yaptık. Bakımsızlıktan çürümeye terk edilen hatların yerini modern hatlar aldı. Yeni trenler aldık" diye konuştu.

PEKİN- LONDRA ARASINDA TREN SEFERLERİ

Şehirlerin yanı sıra kıtaları birbirine bağladıklarını kaydeden Bakan Turhan, Orta Asya devletlerinin demiryolu yöneticilerinin bir araya gelerek, Pekin'den Londra'ya giden demiryolunun mutabakatını imzaladığını söyledi. Turhan, 6 Kasım'da bu koridor üzerindeki yöneticilerle Çin'den kalkan treni Londra'ya uğurlayacaklarını söyledi. Göller Ekspresi'ni kullanacakların önceki yıllara göre aradaki farkı göreceklerini belirten Turhan, "Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasında yolcuların vazgeçilmezi olacak. Otobüs bileti bulamadığı için endişe ortadan kalkacak" dedi.

HIZLI TREN MÜJDESİ

Isparta'ya ulaşım ve iletişim yatırımı için 2,5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını dile getiren Bakan Turhan, "Şehirlerarası yolları bölünmez yollara çevirdik. Yolların standardını yükselttik. Isparta'ya hızlı treni hedefliyoruz. 423 kilometre uzunluğunda Eskişehir- Kütahya- Afyonkarahisar- Burdur- Isparta- Antalya hızlı tren hizmet projemizi gündeme aldık. Projenin sonuna yaklaşıyoruz. Finansman için çalışmalarına başladık. Projemiz hayata geçtiğinde Isparta'nın ekonomik değeri daha da artacak" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Turhan, bu hattaki bilet fiyatlarının 50 lira olacağını açıkladı.

Görüntü Dökümü

--------------

Isparta tren garından görüntü

Trenin içinden görüntü

Ulaştırma bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması

Bilet fiyatının belirlenmesi

Plaket töreni

628 MB -- 05.40 // HD

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-Ali ÇEVİKBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

======================

Doktor, otomobilinde uyuşturucu ile yakalandı

Aydın'da polis tarafından durdurulan otomobilinde, ruhsatsız 2 tabanca ve 10 yaşındaki kızının üzerine sakladığı 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanan Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen hekim Elif Ç. (35) ile öndeki otomobilde bulunan ve polis kontrolünü kendisine "Emniyet kemerinizi takın, yollar dolu" diyerek şifreli şekilde haber verdikleri belirlenen kızının bakıcısı K.D. ve onun erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 2 yıldır Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli, 3 çocuk annesi doktor Elif Ç.'nin sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattığını belirledi. Elif Ç., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün saat 16.00 sıralarında Elif Ç.'nin 10 yaşındaki kızı, çocuğunun bakıcısı K.D.'nin de erkek arkadaşı S.D. ile ayrı otomobillerle Nazili'deki evden ayrılmaları üzerine polis hareket geçti. Polis her iki aracı da takibe aldı. Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi girişindeki polis noktasında önce S.D.'nin kullandığı 09 NF 004 plakalı otomobil, ardından da arkadan gelen Elif Ç.'nin kullandığı 34 KC 3591 plakalı otomobili durdurdu. Elif Ç.'nin otomobilinde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve bu tabancaya ait 18 mermi ile yanındaki kızının üzerinde 71 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Elif Ç., öndeki araçta bulunan çocuğunun bakıcısı K.D. ve bakıcısının erkek arkadaşı S.D., gözaltına alındı.

ŞİFRELİ MESAJLA UYARMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Elif Ç., polisteki ilk ifadesinde uyuşturucu satıcısı olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmeyip, psikolojik sorunları olduğu için uyuşturucu kullandığını söyledi. Diğer süphelilerden K.D. ve S.D. de ilk ifadelerinde ele geçirilen uyuşturucudan bilgileri olmadığını ileri sürdü. Ancak daha sonra polisin tedirgin davranışlarından şüphelenip, üzerine yoğunlaştığı K.D., suçlarını itiraf edip, uygulamada polis tarafından durdurulmalarının ardından erkek arkadaşı S.D.'nin arkadan gelen Elif Ç.'yi telefonla arayıp, "Emniyet kemerinizi takın, yollar dolu" diyerek, şifreli mesaj verdiğini söyledi.

Bunun üzerine doktor Elif Ç.'nin de yanındaki uyuşturucu metamfetaminlerini polisin aramayacağını düşündüğü kızının üzerine sakladığı anlaşıldı. Polisteki, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLAR

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, ()-

=====================

Yürüyüşlerine izin verilmeyen işçiler oturma eylemine başladı

Eskişehir’de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını öne süren işçilerin Ankara’ya yürüyüşlerine polis ekiplerince izin verilmedi. Eskişehir çıkışında durdurulan yaklaşık 70 kişilik kalabalık oturma eylemine başladı. Dünkü polis müdahalesinde gözaltına alınan 33 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir’de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi dün bir AVM önünde toplanarak Ankara’ya yürümek istedi. Polisin müdahale ettiği gruptaki 30 kişi gözaltına alındı. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, sendika işçileriyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci kez yürüme kararı aldı. Yaklaşık 15 kilometre yürüyen işçiler kent çıkışına geldiklerinde polis ekiplerince durduruldu. Geceyi Eskişehir-Ankara karayolu Kanlıpınar Şehitliği mevkiinde geçiren işçiler sabah saatlerinde yeniden Ankara’ya yürümek için hareket etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüyüşün yasal olmadığını belirterek izin vermedi. Polis megafonla yaptığı anonslarda “Ankara’ya yürümek için yaptığınız başvuru valilik kararıyla, 2911 sayılı yasaya uymadığı için aykırı görüldüğü için yapılan gösteri yürüyüşü talebiniz uygun görülmemiştirö dedi. Kalabalık adına konuşan sendika temsilcileri ise diğer sendikalara yürüyüş hakkı tanındığını belirterek yürümek istediklerini ve sadece işçilerin 4 aylık maaşlarını almayı hedeflediklerini söyledi.

Polisin yaptığı görüşmelerde bir sonuç alınamayınca işçiler oturma eylemine başladı. İşçilerin beklediği alanda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü aralarında Çevik Kuvvet, TOMA ve Güvenlik Şubesi ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 polisle güvenlik tedbiri aldı. Yaklaşık 40 kadar işçinin oturma eylemi sürüyor. Öte yandan dün polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 33 işçi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

--------------

-İşlerin oturması

-Pankart açmaları

-Yürüyüş düzeni almaları

-Polisin engelleyip durdurması

-Polisin megafonla uyarılarda bulunması

-Çevik Kuvvet ekipleri

-İşçilerin oturma eyleminden görüntüler

Haber-Kamer: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

=====================

Kütahya’da tarihi eser kaçakçılarına suçüstü operasyonu

Kütahya’da Jandarma ekiplerinde baskın yapılan bir evde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin 500 adet sikke ile yaklaşık bin adet değişik objeler ele geçirilirken, tarihi eserlerle ilgili pazarlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Doğalar köyünde 4 kişinin tarihi eser sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan Jandarma ekipleri Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve objeleri yere sererek pazarlık yaptıkları esnada suç üstü yakaladı. Operasyonda E.H., N.A., Ş.O. ve Ç.T. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 2 bin 500 adet tarihi değeri olan sikke ve yaklaşık 500 adet çeşitli tarihi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Jandarma erlerinin eve baskını

-Şüphelilerin pazarlık yaparken yakalanması

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Yerdeki sikkeler ve tarihi eserler

-Ele geçirilen sikkeler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

=====================

İzmir'deki büyük yangın sonrası işçilerden 'Emek Ormanı'

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 6 bin 500 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunçer Soyer'in, Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde çıkıp, Menderes ve Seferihisar'a sıçrayan orman yangını sonrası başlattığı kampanya kapsamında topladığı 96 bin 500 TL ile 'Emek Ormanı' oluşturdu.

İZELMAN'da örgütlü olan, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın 1 ve 3 No'lu şubelerinin üyeleri, 18 Ağustos'ta Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayan daha sonra Seferihisar ve Menderes'in mahallelerine de sıçrayıp, yaklaşık 500 hektar orman alanını kül eden yangınla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı kampanyaya destek verdi. İşçiler, üyelerinden topladıkları 96 bin 500 TL'yi kül olan orman alanlarının 'Emek Ormanı' adı altında yeniden yeşermesi için İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen'e verdi.

'AŞIMIZDAN, EKMEĞİMİZDEN ARTIRDIK'

DİSK Ege Bölge Temsilciliği binasında düzenlenen törende konuşan Genel İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı orman kampanyasına ilk hassasiyeti, Genel İş Sendikası İzmir 1 ve 3 No'lu şubeler ile İZELMAN şirketimizin ortaklaştırdığı bu etkinlik ile vermiş oluyoruz. Yeşerteceğimiz orman kampanyasına örgütlü olduğumuz üyelerimizle birlikte aşımızdan, ekmeğimizden artırarak çocuklarımıza yaşanabilecek bir gelecek bırakıyoruz" dedi.

İzmir'i tekrar yeşile boyamak için yola çıktıklarını kaydeden Saral, "Her üyemiz için bir fidan dikme düşüncesi bir çığ gibi büyüdü. Yüksek bir katılım ve duyarlılığı hep beraber yaşadık. Yaralarımızı sarmaya ilk olarak örgütlü olduğumuz alanlarda başladık. Biz çocuklarımıza yeniden yaşanabilir bir gelecek bırakacağız. Bu amaçla kendilerini doymak bilmez kar hırsı bürünmüşlere inat biz emekçiler nerede olursa olsun doğanın talanına, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, iklim değişikliği yaratan politikalara karşı duracağız. İzmir'in akciğerlerine nefes ve can suyu olacağız" diye konuştu.

İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen de bağışın, kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu söyleyerek, İzmir'deki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından temsili olarak hazırlanan 96 bin 500 TL'lik çek, Burak Alp Ersen'e teslim edildi. İZELMAN yetkilileri de kampanyada emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER;

--------------

- Basın açıklaması,

- DİSK'in ambleminden detay

- Toplantıyı izleyenlerden detay

Haber- Kamera: Davut CAN / İZMİR,()

=====================

TOKİ'den kurayla ev sahibi oldular

Elazığ'da, TOKİ tarafından inşası sürdürülen 942 konutun sahipleri noter kurasıyla belirlendi. Kurada adı çıkanlar sevindi.

TOKİ tarafından yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 277 konut ve Bızmışen 2'nci etap 665 konutun sahipleri için 15 Temmuz Şehitler Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi. Törene ev sahibi olmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, "Gerçekleştirilen konut belirleme kuraları Elazığ’a hayırlı olsun" dedi. Ardından noter huzurunda kuralar çekildi, isimleri çıkanlar sevindi.

Kurada ev alma hakkı kazanan 3 çocuk annesi Hatice Batur Yıldırım, "Biz de daha önce yazılıp çıkmadığı zamanlar olmuştu. Nasip ve hayırlısı böyleymiş. Çıkmayanlara da en kısa zamanda inşallah çıkar" dedi.

Mahalle bekçisi Uğur Tuncel ise "Eşimin ve yeni doğan çocuğumuzun şansına girmiştim. İkisinin de ayağı uğurlu geldi. Hem iş sahibi, oldum hem de ev. Allah hayırlı bir şekilde evimizde oturmamızı nasip etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

Kura çekiminden görüntü

Röportajlar

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 350 MB

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,()

====================

Okul yararına mekik günü düzenlediler

tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mekik günü düzenledi.

Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerinde düzenlenen mekik gününe ilçedeki siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kadınların güne özel olarak yaptığı mekikler, kurulan stantlarda davetlilere ikram edildi. Etkinlikten toplanan paralarla öğrencilerin ve okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Malkara Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Büşra Özdemir, "Buradaki amacımız başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle bir bütünlük sağlamak ve bunun yanı sıra halkımıza okulumuzu tanıtmaktır. Öncelikli amacımız bir bütün olabilmek, bir aile olabilmektir. Bu etkinlikten kazandığımız paraları ve halkımızın yaptığı bağışları okulumuzun yararına ve bir sonraki yapacağımız faaliyetlerde yine Malkara'nın ihtiyaçları doğrultusunda harcamayı planlıyoruz. Gelen ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kadınların mekikleri pişirme

-Satıştan ve vatandaştan detay

-Büşra Özdemir'in konuşması

-Kurulan stantlar

-Kalabalıktan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

====================

Nazilli'den Mehmetçiğe 50 bin paket incir

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için toplanan 50 bin paket incir, törenle gönderildi.

Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve Ticaret Borsası'nın iş birliğinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için kampanya düzenlendi. Kampanyada, 50 bin paket incir toplandı. Toplanan incirler için Belediye Meydanı'nda tören yapıldı. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haktan Öztürk, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Törende konuşan Başkan Özcan, "Hep birlikte hareket etmenin avantajını gösterdik. Kısa bir sürede Nazilli'de güçlü bir organizasyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha büyük ölçeklilerini yapabiliriz" dedi. Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Camisi imamı İsmail Düzyol'un okuduğu duanın ardından incir yüklü tır, askerlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Nazilli Belediye Meydanından görüntü

-Törene katılanlardan detay görüntüler.

-Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın konuşmasından görüntü.

-Yeni Sanayi Mahallesinde bulunan 'Cumhuriyet Camisi' imamı İsmail Düzyol'un dua yapmasından görüntü.

-İncir tırından detay görüntüler.

-Tırın Belediye Meydanından uğurlanışından görüntüler

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()