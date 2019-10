DHA YURT BÜLTENİ - 9

Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 30 gözaltı

Eskişehir'de, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla AVM önünde açlık grevi başlatıp, izinsiz yürüyüşe başlayan işçilere polis, biber gazıyla müdahale etti. Uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 30 işçi, çıkan arbede sonrası gözaltına alındı.

Kentte aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren, Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi, önceki gün kent merkezindeki alışveriş merkezinin önünde çadır kurarak, açlık grevine başladı. Ankara'ya yürümek isteyen grup için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de AVM önünde güvenlik önlemi aldı. Polis, megafonla yürüyüşün yasal olmadığını ve dağılmadıklarında müdahale edileceğini duyurdu. Tüm uyarılara rağmen eylemi sürdüren işçilere çevik kuvvet ekipleri, biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada, işçiler arasında bulunan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, gazdan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Gruptan bazıları da üzerlerindeki 'Metal-İş Sendikası' yazılı yelekleri çıkararak, alanı terk etti. Kalanlar ise polise direndi. Bunun üzerine çıkan arbedede 30 işçi, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, ifadelerinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------

-Polis ekipleri ve işçiler

-Polisin uyarısı

-İşçileri güvenlik çemberine almaları

-Biber gazından etkilenen işçiler

-Yüzlerini yıkayan işçiler

-Polisin dağılın uyarısı

-AVM önünden polis zoruyla götürülmeleri

-Yaşanan arbede ve gözaltılar

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

=====================

Küçük çocuğu kurtaran kahraman esnaf, kızını da aynı şekilde kurtarmış

İzmir'in Buca ilçesinde, annesinin dalgınlığından faydalanarak yola doğru koşan çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtaran esnaf Erkan Kırceylan (47), yaklaşık üç ay önce aynı şekilde kendi kızını kurtardığını söyledi. Kırceylan, 'Herkesin yapması gereken bir şey yaptım. Kendi çocuğumu kurtarmış gibi hissetim' dedi.

Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir meyve ve sebze pazarının önünde meydana gelen olayda, annesi ile birlikte alışverişe giden küçük çocuk, annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak caddeye doğru koşmaya başladı. Bu sırada küçük çocuğu fark eden esnaf Erkan Kırceylan, ani bir refleksle çocuğu kamyonetin altında kalmaktan kurtardı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iki kişi meyve ve sebzeleri kontrol ettiği sırada, küçük çocuk bir anda iş yerinden koşarak çıkıyor. Dururu fark eden bir esnaf ise küçük çocuğa doğru hamle yaparak çocuğu yakalıyor. Küçük çocuk, esnaf sayesinde kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Olayın şokunu yaşayan anne ise dışarıya çıkarak çocuğunun yanına gidiyor. .

Çocuğun hayatını kurtaran Erkan Kırceylan, yaşanan olaydan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir arkadaşımla manav reyonundaki ürünlerin fiyatlandırmasını yapıyorduk. Bu sırada benim yönüm de kapıya dönüktü. Sürekli gelen müşterimizin çocuğu. Bir anda yola fırlayınca ani bir refleksle çocuğu tişörtünden tutup yakaladım. Herkesin yapması gereken bir davranıştı. Kendi çocuğumu kurtarmış gibi hissetim. Büyük bir mutluluk duydum" dedi.

ÜÇ AY ÖNCE KENDİ KIZINI KURTARMIŞ

Benzer bir olayın yaklaşık üç ay önce kendi başına geldiğini söyleyen kahraman esnaf, aynı şekilde kızını da kurtardığını şu sözlerle anlattı: "Bundan üç ay önce otobüs bileti almak için eşim ve ben araçtan indik. Arka koltukta oturan çocuğum bir anda yola fırladı. Ben de yine ani bir refleksle tişörtünden çekip aldım. O çocuğu da kendi çocuğum gibi gördüm."

Vatandaşların tepkisinden de memnun olduğunu ifade eden Kırceylan, "İnsanların tepkilerinden çok memnunum. Bana teşekkür ve dua ediyorlar. İnsanların takdir etmesinin yanı sıra bunun verdiği haz hiçbir şeye değişilmez" dedi. Kırceylan caddede trafik önlemlerinin arttırılmasını da talep etti.

Görüntü Dökümü

-----

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Erkan Kırceylan röportaj

- Ercan Kırceylan detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR, ()

=================

Nemrut'ta elle beslenen yavru ayılar için harekete geçildi

Bitlis il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren yavru ayılar günübirlik piknikçilerin maskotu haline geldi. Her gün aynı saatlerde yiyecek aramak için bölgede gezinen ve ziyaretçiler tarafından elle beslenen yavru ayıların doğal yaşamdan uzaklaşmaya başlaması yetkilileri harekete geçirdi. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Nurgül Bulutlu, kış aylarının yaklaşmasının avantaj olduğunu, bu hayvanların kış uykusuna yatacaklarını, önümüzdeki sezon da bölgeye uyarı levhaları asacaklarını kaydetti.

Adını M.Ö. 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, bu iki ayı yavrusuna yoğun ilgi gösteriyor. Sevecenlikleri ile dikkat çeken ayıları ziyaretçiler elle besledi. Her gün aynı saatlerde yiyecek aramak için bölgede gezinen yavru ayıların doğal yaşamdan uzaklaşmaya başlaması yetkilileri harekete geçirdi.

ELLE BESLEME DOĞAL YAŞAMLARI İÇİN TEHDİT

Nemrut'ta yaşamlarını sürdüren yavru ayıların insan kaynaklı gıdalarla beslenmemesi gerektiğini belirten Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, çeşitli uyarılarda bulundu. Yavru ayıları kendi elleriyle besleyen vatandaşların, onları kendi doğal yaşamından kopardığını kaydeden Bulutlu, "Nemrut, flora ve faunasıyla zengin bir alan ve bu bölgede memeli hayvanlardan yer sincabı, yaban tavşanları ve boz ayılar bulunuyor. Bölge turizme açık. Gelen yerli ve yabancı turistler de, insan kaynaklı gıdalarla boz ayıları beslemeye çalışıyorlar. Bu besleme sonucunda ayıların beslenme alışkanlıkları ortadan kalkmış oluyor. Kendi doğal ortamlarından koparak, yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyorlar. Doğal yaşamlarına dönmek için de birtakım zor evrelerden geçmelerine sebep oluyorlar" dedi.

İl Müdürü Nurgül Bulutlu, ayıların can güvenliği açısından tehlike oluşturabileceklerini de belirterek, vatandaşların uzak durmalarını istedi. Kış aylarını yaklaşmasının avantaj olduğunu, bu hayvanların kış uykusuna yatacaklarını, ilkbahar aylarında ise ayıların doğal ortamlarına dönmelerini beklediklerini ifade eden Bulutlu, "Doğadaki yaban hayvanlarını elle besleme konusunda herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Fakat biz bölgeye gelen insanları ayıların beslenmesi konusunda uyarıyoruz. Kışın Nemrut bölgesine yoğun kar yağışı olur ve yollar kapanır. Bunun avantaj olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

AYILARIN SAYISI TESPİT EDİLECEK

Bölgede kaç ayı bulunduğunu, bunların hangi alanlarda daha çok yaşamlarını sürdürdüklerinin tespiti için önümüzdeki yıl bölgeye fotokapanı kuracaklarını da anlatan Bulutlu şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl Nemrut bölgesindeki ayıların sayısının ve hangi alanda yaşamlarını sürdürdüklerini tespit edebilmek için fotokapan kullanacağız. Gelen vatandaşlarımız için de uyarı amaçlı tabelalar bırakacağız. Daha sonrasında ise bireysel ve şifahen kişileri bu konuda uyaracağız. Ayıları bulundukları ortamdan koparmak ve başka bir alana taşımak gibi bir nakil söz konusu değil. Nemrut, ayıların yaşamlarını sürdürmeleri için her türlü kapasiteye sahip bir alandır. Vatandaşlarımıza Nemrut'ta dolaşırken çok fazla iç kısma gitmemelerini öneriyorum. Olur da giderlerse yalnız olmamalarını ve giderken ses çıkarmalarını, ıslık çalmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ayılar sesten ve gürültüden kaçıyorlar. Ayıyla karşılaşırlarsa, ayıya yaklaşmamalarını, can güvenliği açısından tedbirli olmalarını rica ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Nemrut Krater gölünden görüntüler

-Nemrut'a gelenleri karşılayan yavru ayıların sempatik hareketleri

-Ayıları görüntülemeye çalışan vatandaşlardan detay

-Elle beslemeye çalışan vatandaşlardan detaylar

-Ayıların yemek yemelerinden detay

-Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Nurgül Bulutlu ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-

==============

'Çankırı kaya tuzu dünyada tek'

Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, 5 bin yıllık tuz mağarasından çıkarılan kaya tuzunun, mineral bakımından zengin olduğu için Himalaya ve diğer tuzlardan daha faydalı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ercoşkun, Çankırı kaya tuzunda metal kirliliği bulunmadığını, bu özelliği ile de dünyada tek olduğunu söyledi.

?Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Hititler döneminden kalan, yerin 150 metre altındaki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'nda üretim çalışmaları özel bir firma tarafından sürdürülüyor. Kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin de ziyaret ettiği mağarada, günlük yaklaşık 1500 ton üretim gerçekleşiyor. Tuz Mağarası'ndan çıkarılan kaya tuzu, fabrikada işlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

'İÇERİSİNDE DENİZLERDE OLDUĞU KADAR MİNERAL VAR'

Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Tuz Mağarası'na giderek incelemede bulundu. Dünyada 4 farklı tuz kaynağının olduğunu aktaran Doç. Dr. Ercoşkun, "Deniz tuzu, göl tuzu, akarsulardan elde edilen tuz ve kaya tuzları var. Çankırı kaya tuzunun diğer tuzlardan farklılığı, Anadolu coğrafyası henüz yokken Anadolu coğrafyası Akdeniz ve Karadeniz’in ortasından yükselmesiyle birlikte oluşan iç denizin kuruması sonucu oluşan bir kayaç. Diğer kayaçlarda bu gözlenen bir durum değil. Bundan dolayı jeolojik dönemlerde, denizlerin en temiz olduğu zamanlardan kaldığı için içerisinde denizlerde olduğu kadar mineral var" dedi.

'ÇANKIRI KAYA TUZU DÜNYADA TEK'

Doç. Dr. Ercoşkun, kaya tuzlarında metal kirliliğinin olduğunu, ancak Çankırı kaya tuzunda bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu özelliği ile Çankırı kaya tuzu, Türkiye'de ve dünyada tek. Çankırı tuzunda radyoaktif element yoktur. Çankırı tuzu jeolojik devirlerde, dünyanın suyu tertemizken denizin suyunun kuruması ile oluşmuştur. Diğer kaya tuzlarında mineral zenginliği Çankırı kaya tuzu kadar zengin değildir. Çünkü en fazla mineral içeren deniz tuzudur. Çankırı kaya tuzu hem deniz tuzunun, hem de kaya tuzunun özelliklerini taşır. İçerisinde bulunduğumuz tuz madeni dünyada eşine az rastlanır bir maden. Bu madenden elde edilen tuzda radyoaktif bileşenin bulunması, radyoaktif maddelerin bulunması söz konusu değil."

'HİMALAYA TUZUNDAN ÇOK DAHA FAYDALI'

Çankırı tuzunun Himalaya ve diğer tuzlarından daha sağlıklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ercoşkun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan Himalaya tuzun içinde ağır metal ve özellikle demir oksit var. Himalaya tuzunun o pembemsi, kahverengi rengini oluşturan şey bildiğimiz pas. Bunun gıda olarak tüketilmesi bir gıda mühendisi olarak çok da uygun değil. Bunun tüketilmesi halinde vücudumuzdaki oksidasyon reaksiyonları kontrol dışı artabilir, hızlı yaşlanma ve bir takım böbrek sorunlarına neden olabilir. Çankırı kaya tuzu denizlerin en temiz zamanlarında deniz tuzundan olduğu için mineral madde içeriği diğer kayaç tuzlara göre yüksektir. Ancak bu yanlış anlaşılmasın 86 mineral olması söz konusu değil. Bizim bildiğimiz 21 tane mineral var. Çankırı kaya tuzunda da yer yer kil var, deniz suyunda bulunan minerallerin kristalleri var. Bundan dolayı tuz tüketiyorsanız eğer Çankırı kaya tuzu olması halinde mineral ihtiyacınızın bir kısmını da bu tuzdan sağlamış olursunuz."

Görüntü Dökümü

-------------

-Mağaradan görüntü

-Ercoşkun'un açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()-

===================

Kendisine zarar veren vatandaşa müdahale kamerada

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kesici bir aletle kendisine zarar vermeye çalışan vatandaş, ekiplerin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Elindeki kesici alet alınıp, kendisine zarar vermemesi için kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen vatandaşa müdahale anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Emirdağ ilçe merkezindeki Girne Caddesi'nde meydana geldi. H.D., adlı vatandaş henüz bilinmeyen nedenle elindeki kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan H.D.'yi sakinleştirmeye çalıştı.

Ekipler bir süre sonra dalgınlığından faydalandıkları H.D.'yi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Elindeki kesici alet alınan H.D.'ye, kendisine daha fazla zarar vermemesi için kelepçe takıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.D. ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayı duyup gelen H.D.'nin yakınları da fenalık geçirdi.

H.D.'nin kendisine zarar verdiği ve ekiplerin müdahale ettiği anlar yakındaki bir güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde üst kısmı çıplak haldeki H.D.'ye yaklaşan ekiplerin müdahale etmeye çalıştığı yer aldı. H.D.'ye arkadan yaklaşan bir görevlinin boynuna dayadığı kesici aleti elinden aldığı, sonrasında diğer görevlilerin müdahalesi görüntülere yansıdı. Müdahale sırasında bir görevlinin H.D.'nin önce bacaklarına, ardından da beline basarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı da görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

- H.D.'ye müdahale görüntüleri

HABER: Satılmış AKKAŞ- KAMERA: AFYONKARAHİSAR, ()

=====================

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür görevden alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, dün itibarıyla görevden alındı.

AŞT Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ile 52 kişilik tiyatro ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmek için belediyeye geldi. Burada açıklama yapan Mehmet Özgür, dün itibarıyla, seçimle geldiği ve kurucu sanat yönetmeni olduğu AŞT'deki genel sanat yönetmeliği görevinin sonlandırıldığını söyledi. Özgür, kararın bugün kendisine tebliğ edildiğini kaydetti.

Görevden alınmayı, sanat çalışanlarının demokratik hakkına müdahale olarak gördükleri için tüm sanat çalışanlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmek için geldiklerini belirten Özgür, "Şansımızı deneyeceğiz. Sayın başkanımızın konunun detaylarından haberdar olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu kendisinden birinci ağızdan öğrenmek istiyoruz. Biz Türkiye'nin en iyi, en başarılı şehir tiyatrolarından biriyiz. Son 5 yıldır büyük atılım yaparak 2015'te şehir tiyatrosuna dönüştük ve 33 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. 1989 yılından beri ben bu tiyatronun emekçisiyim" dedi.

'TİYATROYLA İLİŞİĞİM HİÇ KESİLMEDİ'

Görevden alınmasına gösterilen gerekçe hakkında bilgi veren Mehmet Özgür, şöyle konuştu:

"Bir kişinin sanat yönetmeni seçilebilmesi için, aday olduğu günden itibaren geriye dönük 5 yıl bu kuruma hizmet etme şartı var. Fakat bu, 2015 yılında kurduğumuz şehir tiyatrolarının yönetmeliğindeki bir maddedir. Ondan önce başka bir madde vardı ve o yönetmelikte bu madde yoktu. Ben de 2013-2014 yılları arasında, 6'şar ay olmak üzere iki kez Şişli Belediyesi'ne dönemin belediye başkanı Mustafa Akaydın tarafından görevlendirildim ama asli işimi aksatmamak kaydıyla. Yani buradaki oyunlarda görev aldım, tiyatroyla ilişiğim hiç kesilmedi."

'BURADA BİR USUL HATASI YAPILMIŞTIR'

Özlük haklarını ve maaşını da yine buradan aldığı için görevinin kesintiye uğramadığını anlatan Özgür, "Farz edelim uğramış bile saysak bu madde zaten 2015 yılında hayata geçirilen şehir tiyatrosu yönetmeliğine ait bir maddedir ve kanun maddeleri çıktıkları günden itibaren geçerlidir. Çıktıkları günün öncesini kapsamaz. Dolayısıyla burada bir usul hatası yapılmıştır. Bu usul hatasının değişmesi için başkanımızla demokratik görüşme hakkımızı kullanarak bir görüşme yapmak istiyoruz. Başkanın en doğal hakkıdır, benimle çalışmak istemeyebilir ama gerekçesi bu olmamalı. Benim bu kuruma 33 yıllık hizmetim var ve bu kurumu şehir tiyatrosuna dönüştüren bir emekçiyim" diye konuştu.

'BUNUN SONUNU KAMUOYU BELİRLEYECEK'

Tiyatroya şu an dışarıdan bir sanat yönetmeni atanmaya çalışıldığını öne süren Özgür, "Hatta sanat yönetmeni ataması bile yapılmadan şu anda içimizde insanlara bazı emir ve direktifler verilmeye çalışılıyor. Biz de demokratik hakkımızı kullanıyoruz, bu emir ve direktiflere karşı bir duruş sergiliyoruz. Bunun başkanımızın sağduyusuyla çözülebileceğini düşünüyorum. Olmadı kamuoyunun takdirine bırakacağız. Çünkü bu tiyatronun gerçek sahibi bu kentin tiyatro seyircileridir. Ne biz ne de büyükşehir belediyesidir buranın gerçek sahibi. Bunun sonunu kamuoyu belirleyecek" dedi.

'SİYASETÇİ ANLAMADIĞI İŞE MÜDAHALE ETMESİN'

Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması durumunda hukuki yollara başvuracağını açıklayan Özgür, "Ama ben işi oralara aksettirmek istemiyorum. Çünkü bugüne kadar 33 yıllık hizmet hayatımda belediye, belediye başkanlarıyla asla karşı karşıya gelmedim. Bunu sanatçı duruşuma ve şehir tiyatrosundaki hizmetlerimin bir çalışma sistemi ya da bir davranış biçimi olarak düşünebiliriz. Ben işin o tarafında değilim, iyi bir siyasi örgütlenme tarafına da çekmek istemiyoruz, bunun içinde hiçbir siyasetçiden bir yardım beklentimiz yok. Ama yardım beklentimiz olmadığı gibi siyasetçilerin de bu tiyatroya sanata, anlamadıkları bu işe müdahale etmemelerini rica ediyorum" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek'ten randevu talep ettiğini aktaran Mehmet Özgür, görüşme sonucuna göre izleyecekleri yolu belirleyeceklerini kaydetti. Mehmet Özgür, kendisinin yanı sıra AŞT Şube Müdürü Seyfi Albayrak'ın görevden alındığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

------

- Tiyatroculardan görüntü

- Mehmet Özgür (Şapkalı- sakallı) oyuncularla konuşması

- Toplu görüntü

- Belediye binasına girmeleri

- Röp: Mehmet Özgür

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA-)

====================

Çanakkale'de Troas Sempozyumu başladı

ÇANAKKALE'deki Troya Müzesi'nde 2 gün sürecek '1. Troas Sempozyumu'nda, kentteki arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları ele alınacak.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü ve Troya Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1'inci Troas Sempozyumu başladı. Troya Müzesi'ndeki sempozyuma, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kemal Dokuz, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale bölgesindeki arkeolojik alanların kazı başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sempozyumda konuşan Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, müze hakkında bilgi verdi. Gölcük, "Troya Müzesi bir hafıza mekanıdır. Hocalarımız bir yıl boyunca yaşadığımız bu toprakları karış karış gezdiler, santim santim kazdılar ve o verileri bu müzeye aktarıyorlar. Anadolu adına az söylenmiş ne varsa, eksik söylenmiş ne varsa, söylenecek daha ne varsa bu bina, bu kurum bunları söylemek üzere buradadır" dedi.

Çok özel bir ilde, güzel bir coğrafyada yer aldıklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ise, "Bugün birincisini yaptığımız sempozyum, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Nüfusumuzla, coğrafi büyüklüğümüzle kıyaslanamayacak bir tarihsel, mitolojik ve turistik öneme sahip ilimiz var. Bir destanlar şehri Çanakkale, tam 5 bin yıllık tarihe şahitlik ediyor. Mitolojik Troya Destanı'ndan yakın geçmişimizin şanlı Çanakkale Destanı'na kadar yaşanan olaylara ev sahipliği yapan bir şehir. Yerli ve evrensel değerlerin toplamı burada" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Troas bölgesi kazılarına 40 yılı aşkın süredir katkı sunan Prof. Dr. Coşkun Özgünel'e, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Sempozyum, Prof. Dr. Coşkun Özgünel'in Apollon Smintheion Tapınağı'ndaki kazı çalışmalarını anlattığı konuşmasıyla devam etti.

İki gün sürecek sempozyumda kazı başkanları tarafından arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları ele alınacak.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Troya Müzesinden ve müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerden görüntü.

-Sempozyumdan genel ve detay görüntü.

-Rıdvan Gölcük açıklama görüntü.

-Kemal Dokuz açıklama görüntü.

Haber-Kamera:Mustafa SUIÇMEZ-cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()

=======================

Drift atan araca 5 bin 10 lira para cezası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, öğrenci yurdu yanında drift attığı belirlenen araca 5 bin 10 lira para cezası kesti.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada paylaılar bir videodan hareketle Alper Tunga Caddesi KYK öğrenci yurtları civarında trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hafif ticari araçla bir sürücünün drift attığını belirledi. 2918 Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi gereğince aracın sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uyguladı. Aracı kullanan kişinin sürücü belgesine ise 2 aylığına el konuldu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Aracın dirift atarken kısa görüntüsü

Haber:SİVAS, ()