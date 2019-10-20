DHA YURT BÜLTENİ-9 

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Fırat'ın doğusunda, Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit Fındık'ın acı haberi, memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyündeki babaevine ulaştı. Özgür- İsmail Fındık çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Sefa Fındık'ın şehadet haberi, aileye Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve köy sokaklarına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesinin, akşam saatlerinde ilçeye getirileceği ve yarın köyde düzenlenen tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Şehidin evinden görüntüler

-Yakınlarının üzüntüsü

-Bayrak asılması

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/YEŞİLYURT, (Tokat), ()

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ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan piyade er Sezai Ekşioğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haber, şehidin Erzurum'da yaşayan ailesine verildi.

Hakkari Şemdinli'de, bugün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Ekşioğlu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ekşioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Acı haber, şehit Ekşioğlu'nun merkez Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce verildi. 1'i kız 4 çocuk sahibi Arzu- Mustafa Ekşioğlu çifti, en büyük çocuklarının şehit olduğu haberiyle gözyaşı döktü.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve köyün sokaklarına, Türk bayrakları asıldı. Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesinin, akşam saatlerinde hava yoluyla Erzurum'a getirileceği, pazartesi günü düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, ()

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SAKARYA NEHRİ'NDE BOT ALABORA OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ



Sakarya’nın Geyve ilçesinde, Sakarya Nehri üzerinde balık tutarken üzerinde bulundukları botun alabora olması sonucu Halil Tosun (52) ve Murat Diler (45) yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Geyve ilçesi Bozören mevkiinde meydana geldi. Halil Tosun ve Murat Diler'in balık tutmak için nehre açıldığı bot, bir süre sonra alabora oldu. Tosun ve Diler, suya düştü. Nehir kıyısında bulunan kum ocağının bekçisi, durumu fark edip Halil Tosun'u sudan çıkardı, 112 Acil'i aradı. Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Tosun, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ekiplerin dün gece yaptığı aramada, Murat Diler ise bulunamadı.

Bugün, Yalova'dan gelen deniz polisinin de katılımıyla arama çalışmaları devam etti. Bir süre sonra deniz polisleri, Murat Diler’in cansız bedenini bularak sudan çıkardı. Diler’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Nehirden çıkarılan cenazeden görüntü

112 Acil ekiplerinden görüntü

Nehirden görüntüler

HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), ()

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800 YILLIK TARİHİ MEDRESENİN DUVARLARI YAZI TAHTASINA DÖNDÜ



Sivas'ta tarihi Şifaiye Medresesi duvarlarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazılan yazılar tepki görüyor. Medreseyi gezmeye gelenler tarihi yapıdaki bu manzaraya tepki gösterdi.

Selçuklu Devleti hükümdarlarından 1'inci İzzettin Keykavus döneminde 1217 yılında yaptırılan, hasta tedavisi yanında öğrencilerin tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biri olan Şifaiye Medresesi'nin duvarları yazı tahtasına döndü. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boya ile çeşitli yazılar yazma alışkanlığının devam etmesi tepki çekti. Tarihi Şifaiye Medresesi'nin Osmanpaşa Caddesi'ne bakan duvarına bazı olumsuz içeriklerin bulunduğu yazıların yazıldığı görüldü. Medreseyi gezmeye gelenler duvarlarda gördükleri yazılar karşısında şaşkına döndü.

'YAZIK GÜNAH, BUNLAR BİZE MİRAS'

Sivas'ta yaşayan üniversite öğrencisi Hakan Yılmaz, "Bu resmen tarihi eserlere zarar vermektir. Görüntü kirliliği yaratıyor. Ayrıca küfür içerikli yazılar da var. Hoş karşılamıyoruz. Halkın, özellikle okumayan kesimlerin çeşitli konferanslarla bilinçlendirilmesi lazım" dedi.

Ali Goncu'da, "Bu insanlık değil. Bu duvarlardan ne istiyorlar. Yazmasınlar. Tarihi eserlere zarar verenler ülkemize Türkiye'ye zarar veriyor demektir" diye konuştu.

Kırklareli'nden Sivas'a gezmeye gelen Hasan Çam ise "Nereden baksanız 800-900 yıllık bir yapı. Bu yapının bu şekilde korunması korunma değil zaten. Yazık günah, bu tip şeyler olmasın. Bunlar bize mirastır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Medresenin görüntüleri

-Duvarlara sprey ile yazılan yazılar

-Vatandaşların tepkileri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, ()

