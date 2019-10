DHA YURT BÜLTENİ-9

()

HAKKARİ’DE 5 BÖLGE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ



Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge 14.10.2019 günü saat 00:00:01’den 28.10.2019 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ

SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ TEL ABYAD'I KUŞATIYOR

Barış Pınarı Harekatı’nın 5’inci gününde Suriye Milli Ordusu askerleri Akçakale’nin karşısında yer alan Tel Abyad’ı güneyinden kuşatmaya başladı Askerler kent merkezine yaklaşktıça sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait hedeflere başlatılan Barış Harekatı’nın 5’inci gününde, Suriye Milli Ordusu askerleri bu sabah Tel Abyad’ın güneyinde bulunan köyleri terörden temizleyerek kent merkezini kuşatmaya başladı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin kent merkezine yaklaşmasıyla sıcak çatışmalar yaşanıyor.



SURİYE

DOKUMA ATÖLYESİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ

Kahramanmaraş'ta, örgü dokuma atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangını haber alıp, iş yerine gelen Suriyeli Naci Sultan, makinelerinin yandığını görünce fenalaştı.

İstasyon Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Naci Sultan'a ait örgü okuma atölyesinde, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Atölyeden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik kontağında çıktığı sanılan yangına kırdıkları duvar, pencere ve kapılardan müdahale etti. İtfaiyecilerin 2 saatte kontrol altına aldığı yangında, iplik balyalarının büyük bölümü ile makineler yandı. Yangın haberini alarak, iş yerine gelen Naci Sultan, olay yerinde fenalık geçirdi. Sultan'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, Naci Sultan'ın yakınları ve çalışanlar, yanmayan iplikleri iş yerinin dışına taşıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ

BOŞANMA DAVASI SONUÇLANINCA PARAŞÜTLE ATLAYIP, LOKMA DAĞITTI



Muammer İRTEM- Gürkan DURAL/BURSA, BURSA'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.

Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Mustafa Nezih A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Karaş, geçen yıl ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, oynadı. Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini gerçekleştirdi. Mustafa Nezih A.'dan boşanan Karaş, bu sabah Uludağ'ın eteklerinden yamaç paraşütüyle eğiticisinin eşliğinde havalandı. Karaş, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki boş araziye iniş yaptı. Alanda kendisini bekleyen arkadaşlarının alkışladığı Karaş, lokma dağıttı. Karaş ayrıca havada 'Kadına şiddete ve ölümlerine son! Çocuk tacizlerine ve ölümlerine son! Şiddetin her türlüsüne son' yazılı pankart açtı.

"Boşandığım zaman uçacağım" dediğini hatırlatan Meryem Karaş, "Söz vermiştim, 'Boşandığım zaman uçacağım' diyerek. Davam bitti, sözümü tuttum. Şiddet görmüş bir kadın olarak 'Şiddetin her türlüsüne son' diyorum" dedi.

Muammer İRTEM - Gürkan DURAL/BURSA

VAN'DA RÜŞVET OPERASYONU: 20 GÖZALTI



Van'da, rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek suçlarından haklarında soruşturma açılan 24 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu kurumlarında çalışan personelin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliği tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek suçlarını işledikleri tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Van Büyükşehir Belediyesi’nde 2, VASKİ 1, SGK İl Müdürlüğünde 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yolsuzlukla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Orhan AŞAN/VAN