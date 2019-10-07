DHA YURT BÜLTENİ-9 

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN KAMYONETİ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 13 YARALI



Gaziantep'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Ahmet Çakallı (45) yaşamını yitirirken, 13 işçi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun Zeytinli kavşağında meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan ve Kilis'ten Gaziantep'e giden Ahmet Çakallı'nın kullandığı 27 VK 943 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Çakallı ile 13 işçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Çakallı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Çakallı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, ()

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KAVUNLARININ BIÇAKLA DELİNMESİNİ GİZLİ KAMERA İLE ORTAYA ÇIKARDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurduğu tezgahta sattığı kavunlarının delindiğini gören Ferit Üren, gizli kamera kurarak yaptığı tespitte ürünlerinin yanında tezgah açan H.T. tarafından bıçakla delindiğini belirledi.

Çorlu'nun Seymenler Mahallesi'nde kavun yetiştiren Ferit Üren, kavunlarını İstanbul karayolu üzerindeki Çorlu Atatürk Havalimanı yakınlarında kurduğu tezgahta satmaya başladı. Bir süre sonra tezgahındaki kavunların delindiğini gören Üren, bunu farelerin yaptığını düşündü. Ancak kavunların delinmesinin fareler tarafından yapılmadığını anlamayan Üren, bunun üzerine tezgaha gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini alıp inceleyen Üren, yan tezgahta çalışan H.T.'nin bıçakla kavunlarını deldiğini gördü

Yaptığı incelemede 154 kavununun bıçakla delindiğini belirleyen Ferit Üren, "Biz kavunları farenin deldiğini düşündük. Ancak incelediğimiz de fare tahribatı olmadığını gördük. Burada akşamları bekledik. Beklediğimiz de hiçbir şey yok, beklemediğimiz zaman ertesi gün geldiğimizde yüklü miktarda kavunun delindiğini görüyorduk. Kasaların arasına gizli kamera koyup daha sonra inceledik. Yan tarafta bulunan tezgahta çalışan kişinin kavunlarımızı bıçakla deldiğini gördük. Kendisine, neden yaptın, biz sana bir şey mi yaptık, diye sorduğumuzda ise, 'hayır tam tersi bana çok iyiliğiniz oldu' cevabı aldık. Niye yaptığını sorduğumuzda ise 'kahvede otururken oradakilerin gazı ile yaptım' dedi. Kim olduklarını sorduğumuzda ise, 'boş verin' cevabını aldık. Biz davacı, şikayetçi olmadık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-H.T.'nin kavunları delmesi

-Tezgah sahibi Ferit Üren ile röp.

-Tezgahtan detay görüntüler

-Delinen kavunlardan görüntü

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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OTOBÜS ŞOFÖRÜ, FENALAŞAN KALP HASTASI KADINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsünde rahatsızlanan kalp hastası Hüsniye Şen (74), sürücü Selahattin Bala (45) tarafından hastaneye götürüldü. Şen'in rahatsızlandığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, İnegöl'e bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşıya gitmek için evden durağa yürüyen Hüsniye Şen, bir süre sonra Selahattin Bala yönetimindeki 16 M 06061 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Şen, yolculuk sırasında, aniden fenalaştı. Şen'in kalp hastası olduğunu söylediği yolcular, durumu sürücü Bala'ya bildirdi. Bunun üzerine Bala, yolunu değiştirerek, Şen'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hüsniye Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Hüsniye Şen'in rahatsızlığı anlar, otobüs kamerasına anbean yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kameralarından görüntüler

-Kadının hastaneye yetiştirilmesi

-Otobüsün hastaneye gelmesi

-Kadının otobüsten çıkarılışı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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TUNCELİ'DE HDP'LİLERE TERÖR GÖZALTISI



Tunceli'de, aralarında HDP eski il başkanı ve il genel meclisi üyesinin de bulunduğu 10 kişi, terör soruşturmasa kapsamında gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski İl Başkanı Murat Polat, HDP Tunceli İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Yazır'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

HABER: TUNCELİ / ()

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FESTİVALDE YÜREĞİR BELEDİYESİ STANDI DOLDU TAŞTI



Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Yüreğir Belediyesi standı vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Kültür Evleri deneysel mutfağında üretilen sürpriz lezzetlerle festivale katılan Yüreğir Belediyesi'nin standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Sıkma, ayran, Adana'nın yöresel tatları ve sürpriz lezzetlerin de ücretsiz dağıtıldığı Yüreğir Belediyesi standında ikramları tadan ve hoparlörden yükselen müziklerle gönüllerince eğlenen vatandaşlar Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür ettiler. Ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Adana'mızın marka değeri için müthiş bir organizasyon oldu. Biz de Kültür Evleri deneysel mutfağımızdan çok özel lezzetlerle festivalde yerimizi aldık. Standımızın önü bayram yeri gibiydi. Bize gösterdikleri yoğun ilgi için tüm hemşerilerimize, uzaktan yakından gelen bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyor, emeği olan herkesi kutluyorum"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Belediye Başkanı Fatih Kocaispir'in standa gelmesi

- Stantları gezmesi

- Stantta vatandaşlara yemek ikram etmesi

- Vatandaşlarla ve çocuklarla ilgilenmesi

- Genel görüntüler

Haber-Kamera: ADANA,()



