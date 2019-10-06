DHA YURT BÜLTENİ-9 

KILIÇDAROĞLU: BİZ HER KONUDA ÇÖZÜM ÜRETEN TERK PARTİYİZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın. Yerel seçimlerde bir basamak atladıysak, ikinci seçimde de bu basamağı atlayıp Türkiye'yi aydınlığa ulaştıracağız. Çünkü biz sorunları bilen ve her konuda çözüm üreten tek partiyiz" dedi.

Bolu Abant'ta düzenlenen 'CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci günü, sabah başlayan basına kapalı toplantı ile devam etti. Öğlen verilen aranın ardından kapanış konuşması için kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda birçok konuyu görüştüklerini, geleceğe dönük düşünceleri paylaştıklarını söyledi. Son derece yararlı bir toplantı geçirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz güçlü bir aileyiz. Güçlü bir aile olduğumuzu tüm Türkiye'ye duyurduk. Beraber sorunları tartışan, çözüm üreten, çözümleri tartışan bu ülkenin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapan parti olduğumuzu gösterdik. Biz hiçbir ayrım yapmadan sorunları masaya yatırmak, çözmek istiyoruz. Çünkü sorunların altına ezilen bir kitle var. Bu kitle, az bir kitle değil. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, biz onu doyuramadan uyumayacağız diyorsak, 82 milyonluk ülkede biz sorunları tartışmayacağız da ne yapacağız. O yüzden bu toplantı çok önemliydi" dedi.

REFAH DÜZEYİNE NEDEN GELEMEDİK?

Kılıçdaroğlu, devletin temel amacının Anayasa'nın 5'inci maddesinde belirtildiği gibi cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak olduğunu ifade etti. Bugün cumhuriyet ve demokrasinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şu soruyu hep beraber siyasi görüşünü ne olursa olsun, tüm vatandaşların birbirine sorması lazım. Cumhuriyeti kurduk, acaba demokrasiyi geliştirmek ve cumhuriyeti geliştirmek için elimizden geleni yaptık mı? Demokrasiyi koruyor muyuz? Hayır, tam tersine yeni barajlar geldi önüne. Biz bu barajları 82 milyon adına kaldırmaya kararlıyız. Tüm engelleri kaldıracağız. 17 yıldır ülkeyi tek başına yöneten siyasi parti var. İstediği kararı alıyor. İstediği yasayı, kararnameyi çıkarıyor. İstediği kişiyi görevden alıp istediği kişi koyuyor. 17 yılda refah düzeyine neden gelemedik? 17 yılın sonunda üniversiteli gençlerimiz işsiz, çiftçilerimiz geçinemiyor. Bunu hepimizin bir şekliyle sorması lazım. Eğer siz devleti liyakate göre değil de sadakada göre yönetirseniz, farklı bir devlet yapısı çıkıyor ortaya. Ona biz parti devleti diyoruz."

ENFLASYON RAKAMINI ELEŞTİRDİ

Enflasyonun yüzde 9 ilan edilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Vatandaş pazara gidiyor, alışveriş yapıyor. Mağazaya gidip alışveriş yapıyor. Görüyor, nasıl yüzde 9 olur diyor. Cebinden çıkan paraya bakıyor, aldığı ürüne bakıyor. Bakın size geçen yıl ağustos ayı ile 2019 yılı fiyat artışlarını söyleyeceğim. Makarna yüzde 26, şehriye yüzde 25, sarımsak yüzde 121. Siyasi iktidara göre istatistik üreteceksiniz diyor. Vatandaşın geçinemediği gün gibi ortada, ama siz bir şekliyle toplumu kandırmaya çalışıyorsunuz. Vatandaşın cebindeki para belli. Asgari ücret açlık sınırının altında. Asgari ücretten kesilen vergi daha fazla artacak" diye konuştu.

SOMA İŞÇİLERİNE DESTEK VERDİ

Kılıçdaroğlu, Soma işçilerinin Ankara'ya düzenledikleri yürüyüşün engellenmesini de eleştirdi. İşçilerin haklarını aradıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Patlama nedeniyle çok sayıda işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 800 işçi hak istiyor. Söz verilen yasal hakların istiyor. Tazminatımı verin diyor. Hakkını istiyor yani. Açıktan havadan para istemiyor. Çalıştım, hakkımı verin diyor. Vermiyorlar. Aradan yıllar geçti. Yürüyeceğim, hakkımı arayayım diyorlar. Yürüyemezsin diyorlarö şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Dış politikaya da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, yanlış dış politikanın Türkiye'yi hareket edemez hale getirdiğini söyledi. Suriye'nin toprak bütünlüğü için Şam yönetimiyle görüşülmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dış politikada tıkandık. Yanlış bir dış politika Türkiye'yi hareket edemez hale getirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorsan, iç savaş bir an önce bitsin istiyorsan Şam yönetimi ile konuşacaksın" dedi.

CHP"nin sorunları bilen ve çözüm üreten tek parti olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiç kimse endişeye kapılmasın. Yerel seçimlerde bir basamak atladıysak, ikinci seçimde de bu basamağı atlayıp Türkiye'yi aydınlığa ulaştıracağız. Çünkü biz sorunları bilen ve her konuda çözüm üreten tek partiyiz. İnsandan yana, doğadan yana, sevgiden yana, üretimden yana, alın terinden yana. Londra'da ki tefeciler için değil, çiftçi Mehmet için, esnaf için çalışan, sanayici için çalışan, fabrikalarından duman tüten bir Türkiye için çalışacağız. Herkesin aşının, işinin olduğu bir Türkiye için çalışacağız. Bizim özel bir gündemimiz yok. Diyorlar ya. Bizim özel gündemimiz Türkiye'yi bu bataktan çıkarmaktır. Türkiye'yi bu bataklıktan çıkaracağız. Türkiye'nin sorunları var, çözümü de var. Çözeceğiz. Çözüm için sandığa gideceğiz. Kim üretimden, işçiden, esnaftan sanayiden yanaysa, kim tefeciden rantiyeciye karşıysa, gelip oyunu vereceksin kardeşim. Oyun rengi de CHP'dir."

Kılıçdaroğlu, toplantı sonunda milletvekili ve eşleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Gürkay GÜNDOĞAN- Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

================================

ÜRDÜNLÜ ÇOCUĞA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ



Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir sitede iki aile arasında çıkan kavganın ardından Nadir K. gözaltına alındı. Nadir K.'nin kavga ettiği Ürdünlü ailenin 8 yaşındaki çocuğuna tokat atıp darbettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Mezitli'deki bir sitede dün saat 20.00 sıralarında Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü A.T.O.A.K isimli çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından Ürdünlü ailenin şikayeti üzerine Nadir K. gözaltına alındı.

İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen darbedilen çocuğun babası Trad Oqlah Faraj Al K., Nadir K.'nin kendisine de yumruk attığını belirtti. Ürdünlü baba, ifadesinde şunları söyledi:

"Çarşıda bulunduğum esnada ailem beni cep telefonundan arayarak oğlum A.T.O.A.K. ve kızım olan S.T.O.A.K.'nin aynı sitede oturan ismini polis merkezinde öğrendiğim Nadir K. isimli şahıs tarafından darbedildiğini söyledi. Ben de hemen siteye geldim. Konunun ne olduğunu anlamaya çalıştığım sırada Nadir isimli şahıs benim üzerime gelerek sağ gözümün üzerine yumruk attı. Daha sonra aramızda arbede yaşandı. Bu esnada ikametime taşlı saldırı oldu ve evimin camları kırıldı. Site sakinleri araya girerek bizi ayırdılar. Daha sonra olay yerine polis ekibi geldi. Bizi alarak polis merkezine getirdiler. Nadir isimli şahsın oğluma ve kızıma yönelik uygulamış olduğu şiddet görüntülerini siz görevlilere teslim ediyorum. Ben olay sırasında kimseye vurmadım. Küfür ve tehdit etmedim. Ben ve ailem herhangi bir kimsenin huzur ve sükununu bozacak tavır ve davranışlarda bulunmadık. Çocuklarımı ve beni darbeden, evime zarar veren Nadir K.'den davacı ve şikayetçiyim."

Nadir K.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Mersin Cumhuriyet Başsacvcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Sosyal medyada çıkan 'Bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı' yönünde haberler ile ilgili olarak; 2 Türk çocuğu ve 2 Ürdünlü çocuğun bir sebepten ötürü aralarında kavga etmeleri üzerine, Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.D. sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak onu yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun annesini de omzundan 2 kez iteklemistir. Ürdünlü çocuğa siddetli bir sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmistir. Olayla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."



Görüntü Dökümü

------------------------

- İki kadının tartışması

- Bir adamın gelip çocuğa tokat atması

- Kadını itip kovması

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, ()

==========================

SERİNLEMEK İÇİN ZAP SUYU'NA GİREN 2 KUZEN BOĞULDU



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde serinlemek için girdikleri Zap Zuyu'nda boğulma tehlikesi geçiren Yusuf Erdal (17) ile kuzeni Hacı Erdal (16), kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Serinlemek için Zap Suyu'na giren kuzenler Yusuf ve Hacı Erdal, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Çevre sakinleri, durumu fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma da rafting ekibinden yardım istedi.

Botlarla Zap Suyu'na açılan ekipler, bir süre sonra kuzenleri bularak sudan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kuzen Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yusuf ve Hacı Erdal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayı duyup hastaneye akın eden kuzenlerin yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi. Kuzenlerin cenazelerinin, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerine giden jandarma ekipleri ve vatandaşlar

-Ambulanslar

-Zap Suyu'nda botlarla arama yapan rafting ekibi

-Çalışmalara katılan vatandaşlar

-Sudan çıkartılan kuzenler

-Ambulansa konulurken

-Ambulansın gidişi

Serdar KARA- Mehmet ÖZKAN/ÇUKURCA (Hakkari), ()

==========================

DOĞASEVERLER KUŞLARI İZLEDİ

İzmir Doğa Derneği üyeleri, Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle nesli tükenme altında bulunan flamingoların yanı sıra 300'e yakın kuş türüne de ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda bir araya geldi. Dernek, aynı zamanda Türkiye'de flamingoların üreme alanlarından biri olan Kuş Cenneti'ni de içine alan deltanın, şehirde yaşayanlar ile bağlarını güçlendirmek ve bölgenin tanınırlılığını arttırmayı hedefliyor.

Doğa Derneği üyeleri ve kuşlara meraklı bazı doğaseverler, Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle Gediz Deltası'nda yürüyüş yaptı, kuşları gözlemledi. Kuşları görmek için Karşıyaka'daki balıkçı barınağında buluşan yaklaşık 50 kişilik grup, sahil boyunca kilometrelerce yürüdü. Dürbün ve teleskoplar yardımı ile Gediz Deltası'nda gördükleri kuşları inceleyen grup, bol bol da fotoğraf çekti. Flamingoların Türkiye'deki ender üreme noktalarından biri olan ve tepeli pelikan, küçük akbalıkçıl, gri balıkçıl, leylek, saz delicesi, kerkenez, sakarmeke, ev kırlangıcı, kır kırlangıcı, serçe, saksağan, kır incirkuşu, yalı çapkını, poyraz kuşu gibi onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti'ni içine de alan Gediz Deltası'nın önemine değinen Doğa Derneği üyesi Galip Ener, etkinliği düzenleme nedenlerini anlattı. Amaçlarının insanların burada yaşayan kuşları fark etmelerini sağlamak olduğunu açıklayan Galip Ener, yine nesli tehlike altında olan kuşların da devamlılığını, bu alanda üremelerini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

'DELTA İLE ŞEHİR ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Gediz Deltası'nın şehirle iç içe geçmiş ender sulak alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Ener, şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz alan, çok geniş bir bölge. Mavişehir'den Foça dağlarına kadar uzanıyor. Burası yaklaşık 300'e yakın kuş türünün yaşadığı bir delta. Dünyada oldukça az yerde bu tür alanlar var. Amacımız bu tür alanların var olmasını sağlamak. Ayrıca İzmirliler'in buraya sahip çıkmasını da istiyoruz. Buradaki çeşitlilik de binlerce yıldır yaşamaya devam ediyor. Bizim amacımız bu deltanın yaşaması ve devam etmesi. Çünkü buradaki canlıların da yaşam hakkı olduğunu düşünüyoruz. Delta ile şehir arasında bir bağ kurmak istiyoruz. Çünkü insanlar, buradaki türleri bilmeli. Nasıl mahallemizde bir kedimiz köpeğimiz varsa, onların yaşamaları için bir şeyler yapıp, bundan mutluluk duyuyorsak, buradaki canlıların da varlığını bilmemiz gerekiyor. Şehirler ile delta arasındaki bağlar kopmuş. Bizlerin amacı insanların deltayı daha iyi tanımaları, buradaki canlıların önemini bilmeleri. Nasıl bizim bir yuvamız varsa, burası da o canlıların yuvası ve üreme alanları. Kış aylarında binlerce su kuşu geliyor, birçok tür burada üremeye devam ediyor. Flamingolar ürüyor. Binlerce yavru doğuyor, yetişiyor ve büyüyor. Bizler de bu bağları tekrar kurmak, şehir delta arasındaki bağları güçlendirmek istiyoruz."

Grup, gün boyu kuşları gözlemledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Doğa Dermeği üyelerinin toplanması

- Grubun yürümesi ve kuşları dürbün, teleskop yardımı ile gözlemlemesi

- Gediz Deltası'ndan görüntü

- Doğa Derneği üyesi Galip Ener'in açıklaması

- Anons

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

==========================

MERSİN’İN İLK EVCİL HAYVAN FESTİVALİNE BÜYÜK İLGİ



Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk kez düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest), hayvanseverlerden tam not aldı.

Fenerbahçe Meydanı’nda gerçekleştirilen PatiFest’in ilk günü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar ve can dostları kendileri için yapılan festival ile doyasıya eğlenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı konuşmada hayvan dostlarına karşı farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir festival düzenlediklerini belirterek, "PatiFest farkındalık yaratmak için yaptığımız bir etkinlik. Her yaştan çocuklarımızla beraber hayvan sevgisini aşılamak, hayvan sevgisini öğretmek, şefkatli olmalarını telkin etmek amacıyla bir etkinlik yaptık. Bu bir farkındalık, bu bir anlayış, bu bir kültür. Hayvanlara hunharca davranıyoruz. İnsanlar zaman zaman bizleri dehşete düşürecek uygulamalar yapıyor. Hayvanlara karşı yapılan zulmü haberlerde okuyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Belediye olarak bu etkinlikleri artırmak istiyoruz" dedi.

Yapılacak farkındalık çalışmalarında ve hayvan dostlarımızla ilgili tüm etkinliklerde ve hizmetlerde hayvanseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Seçer, "Gerçekçi olarak gözlemlediğim şu ki; belediyemiz ile hayvan severler arasında henüz arzu ettiğimiz iletişimi kuramadık. Bu geçmiş dönemlerden kaynaklı bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Mersin’de çok sayıda hayvan dostu var. Bu insanlarla iletişimi geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kentin tüm paydaşlarının fikrini alarak, katılımcı demokrasinin gereğini yerine getireceklerini ve vatandaşların katkıları ile kenti yöneteceklerini kaydeden Başkan Seçer, "Fikirlerinizle, katkılarınızla, olumlu yaklaşımlarınızla sadece hayvan hakları konusunda değil toplumda hepimizi ilgilendiren her konuda işbirliği yapma zorunluluğumuz var. İşte katılımcı demokrasi, modernlik, çağdaşlık dediğimiz bu. Bunu yapacağız. Çok güzel bir ortam, köpeklerimiz, kedilerimiz, bizim yalnızlığımızı gideren dostlarımızla burada keyifli bir festival geçirmenizi diliyorum" ifadesini kullandı.

PatiFest’in bir diğer sürprizi ise Başkan Seçer’e yapılan doğum günü kutlamasıydı. Seçer’in Ramazan’da iftar programında tanıştığı ve sonrasında tatlı yediği üniversite öğrencileri, Başkan Seçer’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Seçer, festivalde fotoğraf sanatçısı Mehmet Miras’a ait fotoğrafı, sokak hayvanlarına mama karşılığı açık artırmaya çıkardı. Oldukça çekişmeli geçen artırmada Başkan Seçer, bin kilo mamayı kendisi alarak, fotoğrafı PatiFest’e katılan Helin, Eylül ve Elif kardeşlere hediye etti.

Ardından alanda kurulan stantları gezen Başkan Seçer, kedi ve köpekleri ile festivale gelen vatandaşlarla ve hayvan severlerle bir araya geldi.

PatiFest ilk gününde 7 etkinlik, 8 performans gösterisi, 5 söyleşi, 2 fotoğraf sergisi, caymaz yarışması ve sürpriz ödüllerin dağıtıldığı Pop-Up yarışmalarıyla vatandaşların beğenisini kazandı. Gün sonundaysa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın muhteşem konseriyle açık havada vatandaşlara hoş bir akşam yaşattı.

Çeşitli cinslere sahip köpek ve kedilere ev sahipliği yapan PatiFest’te birçok vatandaş korkularını yenerek hayvanlarla dost oldu. Pug ve Golden Retriever cinsi köpekler çoğunluğu oluştururken Buldog, Beagle, Kaniş, Shar-Pei cinsi köpeklerin de yer aldığı festival, vatandaşlara çeşitli cinslerde köpekleri bir arada görebilme fırsatı sundu. Mersin’de az rastlanan Sivas Kangalı ve Çin Aslanı cinsi köpeklerse festivalde ilgiyi üzerlerinde topladı.

Festivalde caymaz yarışmasını ise vatandaşlar dikkatle izledi. Kurulan parkurda, çevresel uyarıcılara takılmadan kendisine seslenen sahibine en kısa sürede ulaşan köpekler dereceye girerek ödüllendirildi. Caymaz yarışmasının birincisi 2 saniye 31 saliselik derecesi ile Nihat Özen ve hayvan dostu Ares olurken, ikinciliği Şervan Beyazıt ve Teddy, üçüncülüğü de Fulya Tatlı ile Linda kazandı.

Festival alanında açılan Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi standında sokaktaki hayvanlar için mama, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi standında da mama kabı dağıtıldı. İtfaiye Dairesi standında ise arama-kurtarma köpekleri Çov-çov ve Alen’in performans gösterisi yoğun ilgi gördü. Ahbap Tarsus, Mersin Patileri, Bir Destek Bin Huzur, Mersin Lions Kulübü, Kimse-Sizsiniz stantlarının yanı sıra yeme-içme, takı, kitabevi stantlarında da farkındalık çalışmaları ve sokak hayvanları yararına satışlar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Festival alanı drone çekimi

- Köpek parkuru

- Bir genç kız köpeği ile ilgilenirken

- Köpeklerden detay

- Festivale katılanlar

- Belediye Başkanı Vahap Seçer'in alanda gezmesi

- Başkan Seçer'e yapılan doğum günü sürprizi

- Açık artırmadan görüntü

- Başkan Seçer'in açık artırmadaki fotoğrafı hediye etmesi

- Başkan Seçer'in konuşması

Haber-Kamera: MERSİN; ()

==========================

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 34'ÜNCÜ GÜN (2)

İKİ ANNE, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti 34’üncü günde devam ederken, bazı aileler HDP binasına girmek istedi. Ailelerin HDP binasına girmesine polis izin vermezken, iki anne sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren Cennet Yabalak ve İmmihan Nilifırka'ya, HDP önünde bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Ambulansa alınan ve sakinleştirilen annelerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

HDP il binası

Gerginlik

Fenalaşan annelere sağlık ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

==========================

AŞKLARI SINIR TANIMADI

Zonguldak’ta yaşayan Bilal Yavuz (28), 2 yıl önce internetten tanışıp aşık olduğu Endonezyalı Fatri Biahimo (24) ile Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

Kozlu ilçesinde yaşayan Bilal Yavuz, 2017 yılında internet üzerinden Endonezya’da yaşayan Fatri Biahimo ile tanıştı. 2 yıl boyunca internet üzerinden konuşan ve birbirine aşık olan Bilal ve Fatri, ardından evlilik kararı aldı. Bilal ve Fatri için Kozlu ilçesinde Türk gelenek ve göreneklerine göre düğün yapıldı. Fatri Biahimo, Türk gelinlerin düğünlerde gerçekleştirdiği tüm adetleri de yerine getirdi. Düğünde testi kıran ve kına yakılan Endonezyalı gelin, güler yüzüyle ilgi gördü. Bilal ve Fatri, düğüne katılan yakınlarıyla birlikte gece boyu eğlendi.

'BİRBİRİMİZE ÖMÜR BOYU BİRLİKTE OLACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİK'

Bilal Yavuz arkadaşlıklarının bir anda ilerlediğini ifade ederek, "2 yıl boyunca internet üzerinden konuştuk. Evlenme teklifini de yine internet üzerinden yaptım. Sohbet ederken birbirimize ömür boyu birlikte olacağımızın sözünü zaten vermiştik. İkimiz de sözümüzü tuttuk ve bugün evleniyoruz. İlk evlenme teklifini internet üzerinden yaptım. Evlilik teklifini kabul edince burada nikah işlemlerine başladık. Nikah salonunda nikahtan önce yine yüzük ile bir evlenme teklifi yaptım. Fatri’nin Türkiye’ye gelmesi, vize işlemleri biraz bizi yordu. Zor bir süreç geçirdik çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Davet mektubu diye bir şey var aslında onu güzel hazırladıktan sonra bir sıkıntı yaşamıyorsunuz." dedi.

Bilal’a aşık olduğunu ve aşkın sınır tanımadığını belirten Fatri Biahimo ise, "Türkiye gerçekten çok güzel bir yer. Geldim ve burada mutluyum. Bilal ile internet üzerinden 2 yıl önce tanıştık. Sohbet ettik ve birbirimizi sevdik. 2 yılın sonunda ise bir birimize güvendik ve bugün evleniyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Düğünden detaylar

-Çiftin dans etmesi

-Röportajlar

-Düğüne katılanlardan detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

