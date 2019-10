DHA YURT BÜLTENİ - 9

HDP önündeki eylemde 33'üncü gün; aile sayısı 53 oldu (2)

AİLE SAYISI 53 OLDU

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesi sayısı 53'e çıktı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan oğlu Mesut Yıldırım (25) için eylemdeki yerini aldı.

'EVE EKMEK GETİRİYORDU'

HDP il binası önündeki oturma eylemlerini televizyondan gördükten sonra buraya gelmeye karar verdiğini söyleyen Menfiye Yıldırım, "Bir faydası olur diye ben de geldim. İki sene önce Diyarbakır'da çalışıyordu. En büyük oğlumdu. O eve ekmek getiriyordu. Eşim HDP'ye birçok kez geldi. Hiçbir sonuç alamadı. Bir şey bilmediklerini söylediler. Dağa çıktığını duydum. Başka da bir şey bilmiyorum. Babası da evde hasta. Oğlumu kimler götürdüyse, onlardan geri getirmelerini istiyorum. Oğlumu özlüyorum, bekliyorum" dedi.

Uzungöl'de yapılar boşaltılmayınca yıkım başlamadı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımı için sahiplerine verilen süre doldu. Ancak bugün başlanması planlanan yıkım süreci 118 yapı sahibinin yapıları boşaltmamaları nedeniyle yapılamadı. Yapı sahiplerine, boşaltma için yetkililerin uyarıda bulunulacağı öğrenilirken, bekleyiş sürüyor.

Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış ise tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuru yaptı.

YIKIM ÖNCESİ TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118'e yakın kaçak yapı için harekete geçildi. Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak ve çarpık yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği'nden Çaykara Belediyesi'ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi. Bölgede yapı sahiplerine, yapılarını 5 Ekim'e kadar boşaltmaları ve yapıları yıkıma hazır hale getirmeleri yönünde tebligatlar ulaştırıldı.

SÜRE DOLDU, YAPILAR BOŞALTILMADI

İmar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için sahiplerine yapılarını boşaltmaları için tebligatla verilen süre bugün doldu. Uzungöl'de bugün beklenen yıkım çalışmalarına, yapıların sahiplerince boşaltılmaması üzerine başlanılamadı. Sahiplerine, yapılarını boşaltılmaları için yetkililerce sözlü uyarılarda bulunulacağı öğrenilen Uzungöl'de bekleyiş sürerken, ekim ayı içerisinde yıkımlara başlanacağı belirtildi. Yıkımı planlanan bahse konu yapılar içerisinde otel ve apart otellerin yanı sıra, konut ve bazı kafeterya-restoran gibi işletmelerin yer aldığı, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra sahiplerince ilaveler yapılarak bölgede kaçak yapılaşmaya gidildiği de öğrenildi.

'USULSÜZ OLAN BİNALARIMIZI KENDİMİZ DE YIKARIZ'

Bekleyişin sürdüğü Uzungöl'de kendisine tebligat gönderilen otel işletmecisi Mehmet Keleş, bölgede kalıcı imar uygulaması başlatılmasını istediklerini söyleyerek, "2019'un sonuna kadar geldik. Uygulanabilir bir imar planı getirilmeden yıkım emrinin verilmesine tepkiliyiz" dedi.

'MAHKEME VE YIKIMLARLA UĞRAŞIYORUZ'

İşletmeci Nurettin Özkan, "50 yıldır imar planı bekliyoruz ve imar planı burada uygulanmadı. 9 aylık bir süreçte uygulandı imar planı sonra ortadan kayboldu. Bu insanlarımız mahkemelerde sürünüyor. Bu mahkemelerin yanı sıra bir de yıkımlarla uğraşıyoruz. Bu insanların hali hazırda paraları yoktu. Borçla yaptılar bu yerleri. 'İmara uygun değil' diyorlar. Buranın zaten bir imar planı yok. 2017 yılına kadar insanlar türlü türlü yapılar yaparak Uzungöl'ü katlettiler" diye konuştu.

'İMAR PLANININ OLMASI LAZIM'

Yöre sakini Hilmi Kanık da imar planı olmayışını eleştirerek, "Burası 45 yılda turizm merkezi haline geldi. İşte burayı dünya markası haline çeviren bu suçlanan esnaftır. Burada imar planının olması lazım. İmar planı olmadan yapılacak yıkımın doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer imar planı olmuş olsaydı bu insanlar imara göre yapacaklardı yapılarını. Çıkmayan bir imar planından dolayı bu insanları suçlamak, emeklerini ellerinden almak doğru değil" diye konuştu.

'BURAYA YATIRIM YAPTIK'

Turizm işletmecisi Fatoş Yetkin ise "Burası yerleşim alanı. Burada yaşayan yerli halk var. Burada turizm potansiyeli arttıkça insanlar bu tarafa yöneldi. Biz sanki burayı katleden insanlarız, paraya taptık, para yüzünden burayı sattık gibi söyleniyor. Biz buraya yatırım yaptık" ifadelerinde bulundu.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret edip açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum Uzungöl'de turizm sezonunun bitmesinin ardından 'imar barışına' uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına başlanacağını belirterek, "Süreç içerisinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl'ü gerçekten uluslararası anlamda da doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Uzungölümüzde incelemeleri yaptık. Aynı Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz" demişti.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtildi.

Kocaeli'de ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, çatılar uçtu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gece yarısı çıkan fırtınada kırılan ağaç dalları çatıların üzerine düştü, çatılar uçtu. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Değirmendere ve Şirinköy mahallelerinde 02.00 sıralarında fırtınadan dolayı Gölcük Belediyesi yüzme havuzunun çatısındaki saclar uçarken, maddi zarar meydana geldi. Ayrıca ağaç dallarının kırılması sonucunda birçok araçta maddi hasar meydana geldi. Ağaç dallarının düştüğünü gören vatandaşlar, zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise ağaç kesme motoruyla otomobillerin üzerine düşen büyük ağaç dallarını parçalar halinde keserek kaldırdı.

Köylüler, cep telefonu ile konuşmak için dağa çıkıyor

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Çalıburnu köyü sakinleri, GSM operatörünün çekmemesi nedeniyle, köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alana çıkarak, cep telefonunda yakınları ile konuşabiliyor.

60 haneli 300 nüfuslu Çalıburnu köyünde yaşayanlar, GSM operatörlerinin çekmemesi nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmada sıkıntı yaşıyor. Köylüler, yakınlarıyla konuşabilmek için cep telefonlarıyla birlikte köyün merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alana çıkıyor. Köy sakinleri, köyün merkezinden rakım olarak daha yüksek olan dağlık alana yürüyerek çıkıp, cep telefonu ile yakınları ve arkadaşlarıyla konuştuktan sonra tekrar evlerine dönüyor. Köylüler, yıllardır GSM operatörlerinin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

'BİZ İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Köy muhtarı Metin Bulut, tepelerin arasında sıkışmış bir köy olduklarını belirterek, "Çeşitli yerlere müracaatlarda bulundum ve hiçbirinden de olumlu bir yanıt alamadım. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bir GSM şirketi geldi, numaralarımızı oraya taşıdık; ama yine de olmadı. Operatörümüzü değiştirdiğimiz için bir de ceza ödedik. Biz sadece insanca yaşamak istiyoruz. Dünya ile irtibatımız kesilmesin, dostlarımızla rahatça görüşmek istiyoruz" dedi.

'TARLAYA GİDİYORUM, HANIMI ARAYACAĞIM, TELEFON ÇEKMİYOR'

Köyün eski muhtarı Özdemir Aktaş ise, cep telefonu kullanımının başladığı günden bu yana mağdur olduklarını kaydederek, "Telefon çekmiyor. Herhangi bir yangın olsa veya acil bir hastamız olsa, kimseyi arayamıyoruz. Buraya bir verici kurulmasını ve mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Hiçbir GSM operatörü burada çekmiyor. Tarlaya gidiyorum, evde hanımı arayacağım, telefon çekmiyor. Bu köye bir verici kurulmasını istiyoruz. Çoğu yere başvuru yaptık; fakat herhangi bir sonuç alamadık, çok mağdur durumdayız" diye konuştu.

'KONUŞMAK İÇİN DAĞLARIN YAMACINA ÇIKIYORUZ'

Köy sakinlerinden Sucettin Kılıç da, Kırıkkale'de emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini belirterek, "Burada vatandaşlar biriyle konuşmak için dağlara çıkıyor, köyün yamaçlarına çıkıyoruz. Çoğu yere telefon ve internet için başvurdum benim dosyam bile kayboldu. GSM'lerin hepsini aradım, CİMER'e kadar şikayet ettim. Bu konuda bir sonuç alamadım. 'İlgileniyoruz; ama alt yapı çalışmalarımız devam ediyor' diyorlar. Görüşmelerimizi dağların yamaçlarında bir yerde yakalarsak öyle sağlıyoruz. Köyün içinde dünya ile irtibatımız kesik. Bir kişi ile konuşmak için dağların yamacına çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Ardahan’da kültür-sanat günlerine ilgi

Ardahan’da başlayan kültür-sanat günlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri ve Ardahan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ardahan Kültür- Sanat Günleri' önceki gün başladı. 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılan kültür ve sanat günlerine çok sayıda edebiyat, sanat ve bilim insanı katıldı. Bugün Tarihi Kura Köprüsü üzerinde yazarlar okurlarla buluşarak kitaplarını imzaladılar. Tarihi köprü üzerindeki canlı heykel gösterisi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri sözcüsü Yazar Kenan Karabağ ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Yarın akşam sona erecek olan etkinlikte siyasetçi, araştırmacı, yazar ve tarihçilerin katılımı ile Dursun Akçam Kültür Merkezinde söyleşi ve paneller yapılacak. Ardahanlı sanatçıların vereceği müzik dinletileriyle etkinlik sone erecek.

Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı

Hatay Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu sağlama ve ticaretini yapma, hırsızlık, yaralama gibi 5 ayrı suçtan cezası bulunan firari Bayraz B.'nin Kırıkhan ilçesindeki ailesine ait evde olduğunu saptadı. Alınan önlemlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, Bayraz B.'yi damda uyurken kıskıvrak yakaladı.

Bayraz B., işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anaokulunda 'Çılgın saç partisi'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir anaokulunda 'Çılgın saç partisi ve defile' etkinliği büyük ilgi gördü.

Daha önce General Şükrü Kanadlı'nın köşk olarak kullandığı, daha sonra Kız Meslek Lisesi, bir dönem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan İskenderun Anaokulu'nda uyum haftası etkinlikleri kapsamında 'Çılgın saç partisi ve defile' düzenlendi. Sınıf öğretmeninin katkısıyla tüm öğrencilerin saçları farklı sitilde yapıldı, müzik eşliğinde ailelerinin karşısına çıktılar. Zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı çılgın saç partisi ailelerden de büyük alkış aldılar. Etkinlikte minik öğrenciler ile aileleri de keyifli anlar yaşadı.

