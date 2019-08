DHA YURT BÜLTENİ - 9

Güvenli bölge için teknik çalışmalarda sona gelindi

Suriye'nin kuzeyinde, ABD ile Türkiye'nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı güvenli bölge için geri sayım sürüyor. Saha analizlerinin ardından masada teknik açıdan da son aşamada olunan çalışmaların tamamlanmasıyla ABD ve Türkiye'nin birlikte yürüteceği Müşterek Harekat Merkezi, tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. İlerleyen günlerde merkezin de devreye girmesiyle Suriye'nin kuzeyinde ilk etapta teröristler, ağır silahları ile belirlenecek alanın dışına çıkarılacak ardından TSK'nın üsleri oluşturulacak ve ABD ile Türk askerleri devriye faaliyetine başlayacak.

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin varlığını sonlandırarak, sınır hattındaki yerleşim alanlarında tedirginliği bitirmek aynı zamanda iç savaş ve terör tehdidi nedeniyle yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünü desteklemek için 24 Ağustos 2016'da 'Fırat Kalkanı', 20 Ocak 2018'de ise 'Zeytin Dalı' harekatı düzenlendi. Her iki harekat ile Fırat Nehri'nin batısında kalan, Suriye'nin Cerablus ile Afrin kentleri arasındaki 4 bin kilometrekareden fazla alan, terör örgütlerinden temizlenerek, güvenli hale getirildi. Altyapı çalışmalarının da Türkiye tarafından desteklendiği bölgede huzurun sağlanmasıyla 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere yüz binlerce Suriyeli sivil geri döndü. Türkiye'nin bu hamlesi ile aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusundaki sözde kanton ilan ettiği Cezire bölgesi ile Afrin bölgesini birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu.

Türkiye, bu süreçte Fırat'ın doğusundaki teröristlerin tehdidini sürdürmesi ve zaman zaman sınır hattındaki yerleşim alanları ile güvenlik güçlerine yönelik taciz ve saldırıları nedeniyle harekat düzenlemek istediğini duyurdu. Teröristlerin silahlarını bırakarak, bulundukları alanları gerçek sahiplerine teslim etmesi çağırısı, karşılık bulmadı. Bunun üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusunu da Cerablus- Afrin hattı gibi terör örgütlerinden temizlemek için harekete geçti. TSK'nın operasyon sinyalinin ardından ABD başta olmak üzere askeri harekatın ertelenmesi için çeşitli yollara başvurdu. Son olarak terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç'e yönelik harekatın da ABD'nin belirli takvim doğrultusunda uygulanması önerisinin hayata geçmemesi ile Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Sınır hattına yapılan yoğun askeri sevkiyat ve hazırlığın ardından Türkiye'nin kararlılığı üzerine ABD, askeri operasyon yerine Fırat'ın doğusuna güvenli bölge kurulmasını önerdi. Ankara'ya gelen ABD heyeti ile Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda da bu konuda mutabakata varıldı ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünden arındırılmış güvenli bölge oluşturulması konusunda uzlaşıldı.

HAREKAT MERKEZİ TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

Uzlaşının ardından Kurban Bayramı'nın 2'nci günü olan 12 Ağustos'ta ABD'den 6 kişilik askeri heyet, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulacağı Şanlıurfa'ya geldi. Sınır hattında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda, iki ülke askeri heyeti tarafından Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı çalışmalarına başlandı. Bu çalışmaların ardından ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki yeni heyet de geldiği Akçakale'de incelemeler yaptı. Son olarak cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Şanlıurfa'ya geldi. 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da katıldığı 5,5 saat süren toplantıda güvenli bölge konusunda brifing alınıp, Müşterek Harekat Merkezi'nin işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bu toplantının ardından Bakan Akar, harekat merkezinin gelecek hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını, ABD'nin olası oyalamasına göz yummayacaklarını belirtip, aksi durumda Türkiye'nin B ve C planlarını devreye sokacağını hatırlattı.

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Geçen hafta askeri hareketliliğin ve yetkililerin ziyaretiyle trafiğin yoğun olduğu Akçakale'de yeni hafta, daha sakin başladı. Hafta boyunca sahada analiz yapılması ve hava sahasının açılması ile insansız hava araçlarından (İHA) elde edilen görüntülerle iki ülke askeri heyeti, kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin masada teknik çalışma yürüttü. Çalışmalarda Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü unsurlarının üsleri, konuşlanma alanları, harekata karşı yaptıkları hazırlıklar, kazılan siper, tünel ve sığınaklar, cephanelikler ile tuzaklanmış patlayıcılara ilişkin istihbarat raporları ile İHA görüntüleri değerlendirildi. Yapılan teknik çalışmaların ardından sürecin nasıl işleyeceğine dair iki ülke heyeti değerlendirmeler yapıp, ortak yol haritası belirledi.

TERÖRİSTLER ÇIKACAK, MESKUN MAHAL OPERASYONU YAPILACAK

Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta ABD tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG unsurları, belirlenecek alanın dışına çıkarılacak. Terör örgütü unsurlarının yanı sıra ellerindeki ağır silahlar da belirlenecek güvenli bölge dışına taşınacak. Bölgenin terör unsurları ve silahlarından arındırıldığının iki ülke heyeti tarafından onaylanmasının ardından Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin olası tuzaklarının tespiti ve imhası için meskun mahal operasyonu başlatılacak. Meskun mahal operasyonu ile bölge güvenli hale getirilecek ve sivillerin geri dönüşü de başlatılacak.

'32 KİLOMETRE DERİNLİK' ŞARTI

Henüz netleşip, netleşmediği bilinmeyen güvenli bölgenin Türkiye sınırına derinliğinin 32 kilometre olması konusunda Türkiye'nin ısrarı da sürüyor. Türkiye'nin öncelik olarak belirlediği ve yapılan açıklamalarda derinliğe ilişkin hassasiyetin sıkça dile getirildiği 32 kilometrenin uygulanması ile terör örgütü unsurları, sınır hattından Haseke'den başlayıp, Şam'a kadar uzanan M5 yolunun gerisine gönderilecek. Teröristlerin belirlenen bölgenin dışına çıkarılmasıyla sınır hattındaki yerleşim alanları, terör örgütünün elindeki ağır silahların menzilinden çıkarılacak ve güvenliği sağlanmış olacak. Bu gelişmenin ardından da M5 yolunda TSK ve ABD askerleri, zırhlı araçlarla ortak devriye faaliyeti yürütecek.

SINIR HATTINA İŞ MAKİNESİ SEVKİYATI

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün gece yaptığı, güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin planlanan ilk aşamanın tamamlandığı açıklamasının ardından yeni gün, sınır hattında hareketli başladı. Askeri araçların sıkça görüldüğü sınır hattına, zırhlı iş makinelerinin de sevk edildiği görüldü. Güvenli bölge oluşturulması planlanan, Suriye'nin kuzeyine komşu Türkiye sınırında askerler, iki ülkeyi ayıran duvarın bulunduğu bölgede zırhlı araçlarla teyakkuz halinde görev yapmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

- Akçakale sınır kapısı

- Sınır kapısına giden askeri iş makinaları

- Sınırda asker zırhlı araçlarla önlem alması

- Sınır hattında Anos

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

=====================

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi'nde çalışan polis memuru Hamdullah Kırtay (21), görev yerine gittiği otomobille aydınlatma direğine çarptığı kazada şehit oldu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde polis memuru olarak çalışan Hamdullah Kırtay, 08 AAD 693 plakalı otomobiliyle göreve gitmek üzere yola çıktı. Kırtay'ın Gümüşhane Yeni Stadı mevkisinde direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hamdullah Kırtay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehit polis memuru Hamdullah Kırtay'ın cenazesi'nin memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () -

=========================

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 3 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde 318 metre uzunluğundaki ayaklar yükselmeye devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki yakasında deniz içerisinde yükselecek 318 metrelik ayaklarını oluşturacak ilk bloklar, kule kesonları üzerine yerleştirildi.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu, Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atıldı. Köprünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanırken bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliği getiriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki kıtadaki yakalarında, deniz içinde bulunan kule kesonları ise 3 ay önce batırılmıştı. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş tarafından, her biri 800 ton ağırlığında olan 4 kule bloğu Gelibolu Sütlüce'deki köprü şantiyesine getirilmişti.

Gelibolu Sütlüce mevkiindeki şantiye alanında işlemleri tamamlanan iki kule bloğu Avrupa yakasındaki kule kesonlarının üzerine geçtiğimiz günlerde monte edildi. Dün ise 2 blok daha Sütlüce'deki şantiyeden alınarak boğazın Asya yakasına taşındı ve buradaki kule kesonu üzerine monte edildi. İmalatı tamamlanan yeni 4 kule bloğu daha Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Bu bloklarda işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde kule kesonları üzerine konacak ve ayaklar biraz daha yükselmiş olacak. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü ünvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Görüntü Dökümü

--------

-1915 Çanakkale köprüsünün Asya ve Avrupa yakasında deniz içindeki çalışmalarından drone ile havadan genel ve detay görüntüler.

-1915 Çanakkale köprüsünün Asya ve Avrupa yakasında deniz içindeki çalışmalarından genel ve detay görüntüler.

-Burak Gezen'in anonsu

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

===================

Gurbetçilerin yüzünü 'otopark' güldürdü

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yeni otoparktan memnun. Önceki yıllardaki gibi uzun araç kuyrukları oluşmazken, çıkış için bekleyenler tesislerde çeşitli imkânlardan faydalanabiliyor.

Yıllardır kuyruklarda çile çeken gurbetçiler, araçlarını parka çekerek, yemek yiyerek ve çeşitli ihtiyaçlarını gidererek sosyal tesislerde sıralarının gelmesini bekleyebiliyor ve ücretsiz wi-fi hizmetinden faydalanıyor.

Kapıkule'ye gelen gurbetçilere, polis ekipleri tarafından yönlendirildikleri 1750 araç kapasiteli otoparka girişte sıra numarası veriliyor. Otoparkta ayrıca gurbetçilerin çocukları da kurulan oyun parkında vakit geçirebiliyor.

'TÜRKİYE'DEN BAŞKA YERDE BÖYLE HİZMET YOK'

Dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden Tülay Erdem, otopark uygulamasını güzel bulduklarını ifade ederek, "Burayı gerçekten güzel yapmışlar. Türkiye'den hariç hiçbir yerde böyle bir hizmet yok. Çok güzel hizmetler var. Çocuklar için olsun, içecekler olsun gerçekten Türkiyemiz bizim için iyi hazırlamış" dedi.

'BÖYLE BEKLEMİYORDUK'

Tatilini geçirdiği Türkiye'den Hollanda'ya dönen Saniye Ünal ise sıra beklerken zamanları geçirebilecekleri aktivitelerin olmasına sevindiklerini belirtti. Ünal, "Park alanını görünce şaşırdık, böyle beklemiyorduk. Arabada otururken sıkılmıştık, sonra bizim için hazırlanan sosyal aktivite alanlarını gördük, biz de zamanımızı burada geçiriyoruz" diye konuştu.

'UYGULAMA ÇOK GÜZEL'

Bir diğer gurbet yolcusu Mustafa Berçin de "Tatilimiz güzel geçti, şimdi dönüş yolculuğumuz başladı. Burada yapılanları yeni gördük, özellikle otopark uygulaması çok güzel. Tek üzüldüğümüz nokta vatandan ayrılıyor oluşumuz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

-------

Drone ile yukardan

Kapıkule tabelası

Park alanı yukardan

Sırada bekleyenl

Muhabir Ali Can Zeray, anons

Otopark detay

Gurbetçiler ile röp.

Tenis oynayanlar

Parkta dinlenenler

Çocukların oyun alanında oynaması

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,()

==================

TIR'da 3 milyon 311 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

KİLİS'te, polisin arama yaptığı TIR'da 3 milyon 311 bin 670 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.K.'nin kullandığı TIR'ı durdurarak arama yaptı. Aramada, 3 milyon 311 bin 670 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Haplara el koyan ekipler TIR sürücüsü A.K.'yi emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

- Yakalanan haplar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:8.85MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

=================

Tokat'ta yağış sonrası temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı

TOKAT'ta dün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören iş yerlerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kent merkezinde dün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak sonrası Yüksek Kahvenin bulunduğu sokak üzerindeki 25 iş yerini su bastı. Sabah erken saatlerde dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri temizlik çalışmalarına başladı. Tokat Belediyesi ekipleri ise çevrede temizlik çalışmaları yaparken, zabıta ise hasar tespitinde bulundu.

Sağanak yağış sonrası bakkal dükkanının camı kırılan Arif Çağlar, "Su burada birikince cama baskı yaptı ve kırıldı. İçeriyi su bastı ve bizi perişan etti. 25-30 bin lira civarında zararımız var" dedi.

'BELEDİYE OLARAK YARDIMLARIMIZI YAPACAĞIZ'

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise sağanak yağış sonrası dükkanlarını su basan iş yerleriniz ziyaret etti. Her zaman esnafın yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Eroğlu, "Dün akşam saatlerinde Tokat'ta çok yoğun bir sağanak yağışla karşılaştık. Cenabı Allah'ın rahmeti, bereketi. Bu anlamda Allah'ta gelen her şeyin başımızın üstünde yeri var. Bir sokağımızda yağışlar sonrasında esnaflarımızın dükkanlarını sular bastı. Akşam hem esnaflarımız hem de belediyemiz olarak bu sıkıntılar giderilmeye çalışıldı. Şimdi ise sabahtan tekrar geldik. Ne gibi zararlar olduğuna dair tespitler yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz şu an hasar tespiti yapıyorlar. Her türlü zararları neyse biz belediye olarak yardımlarımızı yapacağız. Onların yanlarında olacağız. Devlet bunun için vardır. Bizler hep milletimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Zarar gören işyerlerinden görüntüler

-Temizlik ve tespit çalışmaları

-Esnafların konuşması

-Belediye Başkanı Erdoğlu'nun ziyareti ve açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

=================

Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet Can MERAL / BODRUM, (Muğla), ()