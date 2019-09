DHA YURT BÜLTENİ - 9

YURT BÜLTENİ - 9

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 24'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 46 OLDU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak (45) ile 46 oldu. Kayıp oğlundan haber alamayan acılı anne Çak, gözyaşı dökerek, açıklamaya yapamayacağını söyledi.

HABER: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA - DİYARBAKIR ()

Gaziantep'te 86 kaçak göçmen yakalandı



Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla geçen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 86 göçmen, geldikleri otobüslerin kendilerini otoyolda bırakmasının ardından yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine yakalandı. 2 otobüsle gelerek yolda bırakıldıkları öğrenilen 5 kadın 3 çocuk toplam 86 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından otobüslere bindirilerek karakola götürüldü. Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.

Baba ve oğlu aynı gün öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden Özgür Çeçen (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba Necati Çeçen (69), oğlunun ölüm haberini almadan önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kanser rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Özgür Çeçen, dün yaşamını yitirdi. Özgür Çeçen’in ölüm haberi, baba Necati Çeçen’e söylenemedi. Necati Çeçen, akşam saatlerinde yüksek ateş ve ishal şikayetiyle oğlunun yaşamını yitirdiği hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Necati Çeçen, gece kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Çeçen ailesinin diğer fertleri, aynı gün içinde aldıkları iki ölüm haberiyle yıkıldı. Özgür Çeçen ve Necati Çeçen’in cenazeleri, helallik alınması için Gülüç beldesindeki evlerine götürüldü. Baba ve oğulun cenazeleri, yan yana konularak dua edildi. Cenazelerin kaldırıldığı sırada Özgür Çeçen’in annesi ve Necati Çeçen’in eşi olan Hanife Çeçen, gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk babası Necati Çeçen’in 20 yıl önce diğer oğlu Şevket Çeçen’i de aynı hastalık sonucu kaybettiği öğrenildi.

Özgür Çeçen’in kayınpederi olan Örencik Mahalle Muhtarı Çağlar Özcan, damadının yaklaşık 15 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini, dünürü Necati Çeçen’in ise aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Damadı ve dünürünü kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade eden Özcan, "Damadım 15 sendir kanser hastası. Uzun süredir de tedavi görüyordu. Dünürüm de hiçbir şey yoktu, rahatsızlandı. Çocuğunun öldüğünden haberleri yoktu. Gece aniden rahatsızlandı. İshal, kusma, ateş. Acile getirdim. Acilden sonra yoğun bakıma alındı. Gece de kalp krizi geçirerek vefat etti" dedi.

Özgür Çeçen ve Necati Çeçen’in cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kozlu ilçesine bağlı Üçköy’e gönderildi.

Erdoğan'ın BM'deki sözleri, Kapadokya semalarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' sözlerinin yer aldığı pankart, yabancı turistlerin yoğun olduğu Kapadokya'da balon ile gökyüzünde dalgalandırıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi'nce İngilizce olarak hazırlanan pankart ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına destek verildi. Erdoğan'ın fotoğrafı ile konuşmasında ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' sözlerinin yer aldığı pankart, Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetine asıldı. Pankart ile havalanan balon, Kapadokya semalarında uçtu.

Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, dünyada barışın kalıcı olarak yerleşmesi adına büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasına dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Erdoğan'ın tarihi sözlerini bölgeye gelen yabancı turistlere hatırlatmak istediklerini ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmayı tekrar hatırlatmak amacıyla 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' şeklindeki sözlerini İngilizce olarak yazdık ve balon sepetlerine astık. Bunu Kapadokya bölgesine gelen tüm yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu bir kez daha gördük ve TÜGVA olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim."

Ecem'in ölümünde otopsi raporu, ilk ifadeyi doğruladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alana gömülen cesedi bulunan Ecem Balcı’nın (17), otopsi raporu ile boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Tutuklu sanık Süleyman Kara (45) polise verdiği ifadesinde Ecem'i boğarak öldürdüğünü söylemiş, ancak dava sürecinde bu ifadesini reddetmişti.

Gölcük’te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak, intihar etti. Anne Ercömert'in cansız bedeni, denizde yapılan aramaların ikinci gününde bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Süleyman Kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu.

Olayla ilgili 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ederken, Ecem Balcı’nın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporu açıklandı. Raporda, 'Kişinin ölümünün ifadede belirtildiği şekilde boyun ve göğüs basısına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur' ifadeleri yer aldı.

Otopsi raporuna göre Ecem Balcı'nın, boyun ve göğüs bölgesinden baskı uygulamak sureti ile boğularak öldürüldüğü kesinlik kazandı.

Süleyman Kara, emniyetteki ifadesinde, Ecem'in kendisine ağır sözler söylediğini, araçta üzerine çullanıp nefesi kesilene kadar boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Süleyman Kara, 'Müebbet hapis cezası' ile tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında ise emniyetteki ifadesini kabul etmeyerek beraatini talep etti. Davanın 6’ncı celsesi 3 Ekim günü Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ormanı istila eden tırtılla biyolojik mücadele (2)

TIRTILLARIN VERDİĞİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün talimatıyla, İnegöl ve çevresinde tırtıl istilası nedeniyle zarar gören ormanlık alanın tespiti için çalışma başlattı. Ekipler, drone ile Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçeleri arasındaki ormanlık alanın tırtıl istilası nedeniyle ne kadar zarar gördüğünü fotoğraf ve görüntü alarak tespit etti. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma neticesinde tırtıl istilası nedeniyle 25 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirledi. .

Denizlerdeki tehdit 'balon balığı' (TEKRAR)

Akdeniz'de balon balığının son dönemdeki artışı balıkçıları tedirgin etti. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balon balığının plastikten metale her şeyi yediğini belirterek, "Balıkçıların ağlarına zarar veriyor. Teneke yiyen, her şeyi yer" dedi.

Bilim adamlarının 'istilacı balık', balıkçıların ise 'yamyam balık' olarak adlandırdığı balon balığının Akdeniz'deki popülasyonunda, son dönemde artış yaşandı. Kızıldeniz'den Akdeniz'e akın eden, son olarak Mersin'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun sol el yüzük parmağını koparmasıyla gündeme gelen balon balıkları, en çok balıkçıları tedirgin ediyor.

'TENEKEYİ YİYEN HER ŞEYİ YER'

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balon balığının balıkçıların ağlarına ve balıklarına zarar verdiğini belirtti.. Demir, "Balon balığı eskiden balıkçıya zarar veriyordu, şimdi insanlara da zarar veriyor. Mersin'de bir kız çocuğunun parmağını kopardı. Bu balık teneke kutuyu kıtır kıtır yiyor. Eskiden buralarda böyle bir tür yoktu. Açık denizlerden geldi. Ama insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Balon balığının, küresel ısınmaya bağlı olarak Akdeniz'in suyunun ısınmasından dolayı geldiği söyleniyor. Türler yeni yaşam alanı buluyor ve buralarda yaşamaya başlıyor. Gücünün yettiği, dişinin kestiği her şeyi yiyen bir balıkla karşı karşıyayız. Teneke yiyen her şeyi yer" diye konuştu.

'ASLAN BALIĞI DA ÇOĞALDI'

Antalyalı balıkçı Nejdet Diker (47), son dönemde popülasyonu artan balon balığının, çok hızlı üreyen bir tür olduğunu söyledi. Balon balığının Kızıldeniz'den yük gemileriyle Akdeniz'e ulaştığını anlatan Diker, bu türle Mersin'den Ege Bölgesi'ne kadar yoğun şekilde karşılaştıklarını belirtti. Balon balığının plastikten metal parçasına kadar her şeyi yediğini anlatan Diker, “Balık, ağlarımıza zarar veriyor. Bunun önüne geçme olanağımızın olup olmadığını bilmiyorum. Balon balığının yanı sıra aslan balığı da çoğaldı. Aslan balığı yeniyor fakat dikenleri zehirli. Bunlarla nasıl baş edilecek bilmiyorum" dedi.

Su ürünleri araştırmacılarının balıkçıları bilgilendirdiğini belirten Nejdet Diker, "Balıkçılar, topladıkları balon balıklarını araştırma için su ürünleri fakültelerine gönderiyor. Tayland, Çin, Japonya gibi ülkelerde bu balıklar yoğun tüketiliyor. Balon balığının içindeki bir bölümde zehir salgılansa da yiyen çok fazla. Bazen 7-8 kilo civarındaki balon balığıyla karşılaşıyoruz. Balon balığının ağzına metal bir kutuyu koyduğumuzda dişlerini diğer bölüme çıkartıyor. Biz bu türün değerlendirilmesi peşindeyiz. Yurtdışında değerli bir balık. Av esnasında balon balığıyla karşılaştığımızda ya boynuyu ya da kuyruk kısmını kesip atıyoruz. Çünkü yemediği hiçbir şey yok. Yakında sahilde yüzenleri bir iki ısırmaya başlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

SAHİLDE BALON BALIĞIYLA KARŞILAŞTILAR

Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinde balık tutmaya çalışan Mehmet Kadıgil (40), balon balıklarının oltalarına zarar verdiğini, ipleri kemirdiğini söyledi. Oltalarına gelen balon balıklarını öldürüp tekrar denize attıklarını anlatan Kadıgil, "Dışarıda bırakılan zehirli balon balığını yiyen köpekler ölebiliyor. Özellikle sabah erken saatlerde balon balığıyla çok karşılaşıyoruz" dedi.

Her sabah erken saatlerde denize gelip yüzdüğünü anlatan Ömer Kılıçoğlu (31), balık avlamaya gittiklerinde oltalarına takılan balon balıklarını genellikle toprağa gömerek imha ettiklerini belirterek, "Kıyıda işaret parmağımız büyüklüğünde yavru balon balıkları mevcut. Yalnız denize girip fazla açılmamak gerekir diye düşünüyorum. Kalabalık alanlarda denize girmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

