DHA YURT BÜLTENİ - 9

HDP önündeki eylemde 21'inci gün (2)

DURSUN ALİ ERZİNCANLI'DAN DESTEK ZİYARETİ

Şair Dursun Ali Erzincanlı, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerin acılarına ortak olmak için geldiğini söyleyen Erzincalı, anne ve babalarla konuştu. Erzincanlı, ziyaret sırasında '40 Yaşında' adlı şiirini okurken, duygusal anlar yaşandı. Erzincanlı, "Bugün annelerin yanına gelirken çok ciddi heyecan içindeydim. Çünkü anne ile evlat arasındaki bağ o kadar güçlüdür ki bir annenin evladını kaybetmesi, hele bu şekilde kaybetmesi ve bu çaresizliği. Açıkçası nasıl göz göze geleceğimi, nasıl yüz yüze geleceğimi çok düşünerek, geldim buraya. Gelmeden önce de şunu düşünüyordum. Bu annelerin bizim gelmemize ihtiyacı yoktur, bize ihtiyaçları yoktur. Evlatlarına ihtiyaçları var, bu anneler bizi değil evlatlarını istiyorlar. Ben de bu mazlum annelerin yanında yer almak için buradayım; çünkü Allah mazlumlarla birliktedir. Ne kadar böyle çaresiz gibi görünseler de aslında çok büyük bir güce sahipler. Ben Allah'tan bu annelerin, evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Buradaki bütün annelerin acıları aynı. 10 yaşında gece karanlıktan korkacak bir yaşta, koparılıp götürdüler. Zulümle abad olunmaz. Annelerin evlatlarını çalarak, bir şey başarılmaz. Bunu görecekler; ana ahı, perişan eder onları" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Dursun Ali Erzincalı'nın ailelerin yanına gelmesi

Ziyaretten görüntü

HDP il binasından detay

Dursun Ali Erzincanlı'nın konuşması

Ailelere şiir okuması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 701 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,()

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(ÖZEL) - Generaller, şehit oğlunun düğününe eşleriyle birlikte katıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy'un düğününe generaller de katıldı. Eşleriyle birlikte düğünde eğlenen askerler, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay da çekti.

31 Ağustos 201 günü PKK'lı teröristlerin evinin önünde pusu kurarak şehit ettiği güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy (23), Belgin Yıldırım (20) ile 3 gün 3 gece süren düğünle evlendi. Şehit oğlu Abdülkerim Paksoy'u, mutlu gününde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ile Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Amiri Tayyar Arıkan ve aşiret reisleri yalnız bırakmadı.

Eşleriyle birlikte Uludere'ye gelen generalleri, Goran aşireti mensupları, davul zurnayla karşıladı. Daha sonra düğün alanına gelen komutanlar, eşleriyle birlikte yüzlerce kişinin Kürtçe şarkılar eşliğinde kol kola çektiği halaya katıldı.

'ŞEHİT YAKINLARINI YALNIZ BIRAKMAYIZ'

Düğüne katılan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, şehit ailelerini hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Bugün dünya evine giren şehidimizin oğlu Abdulkerim’in mutlu gününde hep birlikteyiz. Babası şehit korucumuz Mehmet Paksoy'un da bu anlamlı güne şahitlik ettiğine yürekten inanıyorum. Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanındayız. Bugün de mevlaya çok şükür, güzel ve mutlu bir günde beraberiz. Burada bulunmaktan, sizlerle bu güzel anı yaşamaktan çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan düğündeki takı töreninde davetliler gelin ve damada 120 bin TL ile 100 bin TL değerinde altın hediye etti.

Görüntü Dükümü

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Komutanların düğün alanına gelmeleri

Komutanların karşılanması

Komutanlar eşleriyle birlikte halay çekmeleri

Gelin ve damada komutanların takı takması

Düğüne katılanlar

Düğünün drone görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 555 MB

Haber-Kamera: Emin BAL/ULUDERE(Şırnak),()

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Datça'da 48 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 48 kaçak göçmen denize açılamadan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bugün saat 08.30 sıralarında, Datça'nın Kalemlik Burnu mevkisinde devriye görevi yaparken, sahilde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Kendilerini Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na götürecek olan botu beklerken, karşılarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören kaçak göçmenler şaşkına döndü. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça Limanı'na getirildi. Kaçak göçmenlerden 40'ının Afganistan, 7'sinin Mısır ve 1'inin ise Cezayir uyruklu olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince sayımları yapılan kaçak göçmenler, kimlik tespit ve yasal işlemleri yapılmak üzere Datça İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasından sonra Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Sahil Güvenlik botuna alıann kaçak göçmenlerin Datça Limanı'na getirilmesi

-Kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik botundan indirilirken görüntüsü

-Kaçak göçmenlerin Datça Limanı'nda gölgelik bir alanda beklerlerken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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Yörük kültürünü 'Yörük Toyu' ile yaşattılar

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı koymak amacıyla Yörük Toyu düzenledi. Denizlili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Yörük göçü ve düğünü beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla Denizli Yörükleri Derneği ile birlikte Yörük Toyu düzenledi. Adalet Parkı'nda yapılan Yörük Toyu'na, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran eşliğinde kortej ile başlayan şölende Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterileri yer aldı. Yörük kültürünün anlatıldığı fotoğraf sergisi beğeniye sunulurken, savaş kıyafetli Yörük ve Türkmen gençleri yoğun ilgi çekti. Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan törende yaptığı konuşmada, Denizli'nin Yörük Türkmen yurdu olduğuna dikkat çekti. Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ise, Denizli'nin milli mücadelenin ateşinin yakıldığı şehir olduğunu vurgulayıp, "Türk bağımsızlığının başladığı şehirde böyle coşkulu Yörük şenlikleri, toyları yapılması gerekir" diye konuştu.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ETKİNLİKLER SÜRECEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan da, kentte yörük geleneğini yaşatmak için bu etkinliklere devam edeceklerini kaydederek, "1176 yılında Miryokefalon Savaşı olarak bilinen, Anadolu'nun tapusunun alındığı bu savaşta yine Türkmenler, Yörükler ve Erenler, Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğratmıştır. Denizli Türkmenler'in, Yörükler'in geçiş noktası olmuştur. Pek çok şehirden gelen Yörükler buraya yerleşmiş ülkesinin bölünmez bütünlüğünü sağlamıştır" dedi. Denizli Yörükler Derneği ile pek çok konuda ortak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydeden Gökoğlan, "Bundan sonraki yıllarda da çok güzel bir şekilde etkinliklerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

YÖRÜK GÖÇÜ VE DÜĞÜNÜ CANLANDIRILDI

Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü için sloganıyla yapılan Yörük Toyu'nda temsili olarak Yörük göçü canlandırıldı. Ayrıca yine temsili olarak Yörük düğünü gerçekleştirildi, geline kına yakıldı. Keşkek ve pilav ikramları yapılan programda, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçısı Sadi Cesuroğlu, Ahmet Algün, Özgür Doğan ve Duygu Çivril sahne aldı. Yörük kültürünün yaşatıldığı toyda vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Görüntü Dökümü

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-Kortej yürüyüşünden görüntü

-Temsili Yörük göçünden görüntü

-Temsili Yörük düğününden görüntü

-Konserden görüntü

-Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan'ın konuşması

-Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok'un konuşması

-Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, )