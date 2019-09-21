DHA YURT BÜLTENİ - 9

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği (3)

HAVA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile ABD helikopterleri tarafından 6’ncı hava devriyesi tamamlandı. Saat 11.00 sıralarında Akçakale’den askeri personeller ile havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Hava Kuvvetlerine ait 4 helikopter Suriye’nin Telabyad bölgesinde ortak uçuş yaptı. Daha önce ortak devriyelerde TSK’ya ait helikopterlerin Türkiye sınırına yakın noktalarda, ABD helikopterlerinin ise Suriye tarafında yaptığı devriye görevi, bugün ise Telabyad ve iç kesimlerinde gerçekleştirildi. Telabyad üzerinde iki ülkeye ait 4 helikopterin ortak uçuşu Türkiye sınırından da çıplak gözle izlendi. Yaklaşık 1 saat süren devriye görevinin bitişinin ardından helikopterler yeniden Akçakale’ye döndü. Askeri personellerini indiren Türkiye’ye ait helikopterler Şanlıurfa’ya dönerken, ABD’ye ait helikopterler ise Suriye’deki üs bölgesine geri dönüş yaptı.

Öte yandan helikopterlerin devriye görevi sırasında sınır hattının Suriye tarafında anız yakılmasıyla oluşan alevlerin yoğun duman çıkardığı görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera:

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Polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

KÜTAHYA’da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında takipteki sivil polis aracını sıkıştırıp, kaza yapmasına neden oldu. Kazada bir polis memuru yaralanırken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında polis, trafiği tehlikeye düşüren 11 DT 191 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen otomobil, yoluna devam etti. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında, kaçan otomobil, takipteki sivil polis aracını sıkıştırarak, su kanalının beton duvarına çarpmasına neden oldu. Kazada Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memuru O.Ş. yaralandı. Yaralı polis, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan otomobil ise, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yakalandı. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan polis aracı

-Yaralı polisin ambulansa alınması

-Olay yeri görüntüleri

-Gözaltına alınan 2 şüpheli

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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Silve Yaylası beyaza büründü



Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Torul ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Silve Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı.

Karadeniz'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, Eylül ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, hayvanları ile köye göç hazırlığında olan yöre sakinleri karın tadını çıkardı, bazıları ise beyaz örtü üzerinde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaylanın karlı görüntüsü

HABER: Sinan UÇAR KAMERA: TORUL(Gümüşhane), ()-

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Huser Yaylası'nda kar sürprizi

Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı.

Karadeniz’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün akşam saatlerinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akının uğrayan 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Eylül ayında yağan kar sürprizi ile karşılaşan yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan bölgede ortaya çıkan manzarayı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı. Haftasonu tatili için yaylaya çıkanlar da, kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Görüntü Dökümü

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Yaylanın karlı görüntüsü

HABER KAMERA: RİZE-

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'Sosyal medyada spekülatif bilgiler, kitleleri yanlış yönlendiriyor'

Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı Mehmet Karabulut, sosyal medya üzerinde teyidi olmayan spekülatif bilgilerin kitleleri yanlış yönlendirmek için çok rahat bir şekilde kullanılabildiğini söyledi. Karabulut, "Adana'da yaşandığı iddia edilen olayda bu bilinçsizce yönlendirilmekten kaynaklı ilgisiz kişilere de zarar verildi" dedi.

Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna yönelik cinsel taciz iddiasına ilişkin sosyal medya üzerinde spekülatif bilgilerin yer aldığını belirten Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı Mehmet Karabulut, daha çok tıklanabilirlik ve abone, üye ve arkadaş sayısına sahip olmak için sosyal medya kullanıcılarının spekülatif bilgilere yer verdiğini kaydetti. Teyidi olmayan spekülatif bilgilerin kitleleri yanlış yönlendirmek için çok rahat bir şekilde kullanabildiğine dikkat çeken Karabulut, "Gerçek medyadan, sosyal medyanın dışında teyitli olarak çalıştığından ötürü, sonuçlarını yakalamak daha mantıklı geliyor. Ancak insanlar yakınlarının paylaşımları üzerinden gerçek olduğu kanısına varıyor. Bundan dolayı kitleler yanlış yönlendirmeye daha çok maruz kalıyor. Konusunda bilgi sahibi olan ya da olmayan insanların aldığı yetkiler dahilinde bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptıkları yanlış yönlendirmeler bazı kötü sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Bu noktada herhangi bir yaptırım veya yönetim şeması olmadığı için kimin ne dediğinin fazla bir önemi olmuyor. Sadece ne kadar çok etki vereceği ne kadar çok tık alacağı ya da abone, üyeye sahip olacakları, kendi çıkarları doğrultusunda 1'i 5 yaparak paylaşımlar yaptıklarından ötürü ortaya sıkıntılı şeyler çıkabiliyor. Bunun çözümü sosyal medya kullanıcılarının daha bilinçli hale gelmesi için bazı eğitim veya danışma servislerinin oluşturulması. Ya da her habere direk inanmak yerine onun teyidini, doğruluğunu araştırmaktan gerekiyor. Bilinçli kullanıcılar genelde yayılan haberlerin doğruluğunu ya da sahteliğini teyit eden bazı organizasyonları takip ediyorlar. Ya da gerçek anlamda böyle bir olay olmuş mu? Yoksa olmamış mı? İnternette yapacağınız çok küçük bir araştırmayla bunun gerçek veya yalan olduğunu ortaya çıkarabiliyorlar" dedi.

SUİSTİMAL EDİLDİ

Adana'daki cinsel taciz iddiasına ilişkin sosyal medya üzerinde insanların bilinçsizce yönlendirilmesinden kaynaklı olayların ortaya çıkması değerlendiren Karabulut, şunları söyledi:

"Büyük ihtimalle kişiler daha fazla etkide bulunsunlar diye şu anki durumu suiistimal ettiklerini düşünüyorum. Bundan dolayı konuyla alakalı ya da alakasız kişilerin zarar görmesine neden oluyorlar. Bundan dolayı daha dikkatli, doğruluğuna emin oldukları haberleri paylaşmaları daha sorumluluk doğrultusunda yapılacak bir adım olacaktır. Sırf Arapça tabela bulunduğu için yabancı uyruklu insanların dükkanlarına zarar verme noktasına kadar geldi. Bunların ilgisiz kişilere de zarar verdiğini insanların görmesi lazım. Bu noktada gerçek medyanın doğruluğunu teyit ettikleri haberler üzerinden hareket edilmesi daha doğru olacaktır. Bu noktada doğruluğu teyit edilse dahi belli bir ırka, millete saldırı şeklinde değil daha iyi analiz edilmesine olanak sağlamak daha doğru olacaktır. Henüz doğruluğu dahi teyit edilmemiş bir haberin sosyal medyada 1'e 5 katılarak anlatılmasından dolayı insanlar özellikle büyük kitleler halinde galeyana getiriliyor. Bundan dolayı ilgisiz insanların da zarar görmesine neden oldu. Bu olayı tasvip etmiyoruz hicap duyuyoruz. Yetkili mercilerin açıklamalarını takip etmek gerekiyor. Bu tarz olaylar siyasi bir evreye getirilmeye çalışılıyor."

40 KİŞİ GÖZALTINDA, 15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 19 Eylül'de, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası üzerine toplanan kalabalığı polis güçlükle dağıttı ancak ilerleyen saatlerde tekrar bir araya gelen grup, mahalledeki özellikle yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerine zarar verip, yağmaladı. Sosyal medya üzerinden gruplar aracılığıyla spekülatif bilgiler yayarak, toplumu yanlış yönlendirdikleri iddiasıyla 5'i kadın 40 kişi gözaltına alındı. İlk sorgularında, şüpheliler bilgi kirliliği içerisinde paylaşım yaptıkları, grupları yönlendirme amacında olmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi. 40 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nde alınacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan ve 37 adet değişik suçtan kaydı bulunan 15 yaşındaki A.K. ise tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı Mehmet Karabulut ile röp.

- Olay yerinden arşiv görüntüler

- Operasyondan görüntüler

- Şahısların gözaltına alınması

- Adli tıp birimine getirilmeleri

- Sosyal medyadaki paylaşımların fotoğrafları

SÜRE: 08'01" BOYUT:888 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI-Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()