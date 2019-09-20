DHA YURT BÜLTENİ-9 

Oğlunu cinayete azmettiren anneye müebbet hapis cezası



Adana'da, 14 yaşındaki oğluna, sevgilisini pompalı tüfek ile öldürttüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan firari Sultan Karaaslanyiğit (38), yakalandı. Yakalanmamak için kilo alarak kılık değiştirdiği görülen Sultan Karaaslanyiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen yıl 20 Eylül'de saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. M.F.K., yol ortasında bir süre sohbet ettiği Ali Genç'i, 01 AAD 441 plakalı motosikletine bindiği sırada pompalı tüfekle sırtından vurdu. Genç ağır yaralanırken, M.F.K. ara sokaklara girerek kaçtı. Ali Genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.F.K. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle, Haydaroğlu Mahallesi'nde yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen çocuk, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, "Motosikleti binmek için istedim, Ali Genç küfür ederek, motosikleti vermedi. Ben de evden aldığım pompalı tüfekle vurdum" dedi.

POLİS, ÇOCUĞUN ANLATIMINI İNANDIRCI BULMADI

İfadeyi inandırıcı bulmayan polis, baba Ali Rıza ile anne Sultan Karaaslanyiğit'i de gözaltına aldı. Anne, olaydan haberi olmadığını, baba ise evde uyurken oğlunun eve gelip pompalı tüfeği alıp gittiğini, arkasından giderek durdurmak istediğini, ancak başaramadığını anlattı.

Ailenin yaşadığı sokaktaki güvenlik kameralarından, çocuk ile anne- babanın asansörden birlikte indiği, çocuğun elinde pompalı tüfekle önde, anne- babanın da arkasında yürüdüğü tespit edildi. Olay yerinden elde edilen güvenlik kamerası görüntüsünde ise Ali Genç'in motosikletle geçtiği anda babanın eliyle işaret ettiği belirlendi.

İLİŞKİYİ BABA ÖĞRENİNCE, CİNAYETE AZMETTİRİLDİ

Yeniden ifadesi alınan çocuk, "Anneme laf atıyordu. Onu rahatsız ettiği için öldürdüm" dedi. Anne Sultan Karaaslanyiğit da "İş yerlerimiz yan yanaydı. Oğluma cinsel tacizde bulundu. Oğlum da bu yüzden öldürmüştür" derken, baba Ali Rıza Karaaslanyiğit ilk ifadesini tekrar etti.

Polis bu ifadeler üzerine annenin telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemede annenin Ali Genç'e, 'Kocam yok evde tekim bana gel' ve 'İstersen taksiyle ben geleyim adres ver' diye mesajlaştığı Ali Genç'in de 'Ben sana gelirim' diyerek motosiklete binip eve geldiğini saptadı. Yapılan tüm araştırmalar sonunda anne ile Ali Genç arasındaki ilişkiyi babanın öğrenmesi üzerine 14 yaşındaki çocuğun cinayete azmettirildiği ortaya çıktı.

ANNE MÜEBBET ALDI, OĞLU TAHLİYE EDİLDİ

Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, M.F.K. tutuklanırken, anne- baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Davanın geçen ağustos ayında görülen karar duruşmasında, anne Sultan Karaaslanyiğit 'azmettirme' suçundan müebbet, baba Ali Rıza Karaaslanyiğit 'tahrik' indirimiyle 18 yıl, yaşı küçük olan tutuklu sanık M.F.K. ise 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

Kararla birlikte anne- baba hakkında yakalama kararı çıkartılırken, M.F.K. cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

FİRARİ ANNE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Yakalama kararı doğrultusunda harekete geçen İnfaz Büro Amirliği ekipleri, baba Ali Rıza Karaaslanyiğit'i geçen hafta yakaladı. Baba tutuklanarak, ceazevine gönderilirken, anne Sultan Karaaslanyiğit de dün Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı. Kilo alarak kılık değiştirildiği gözlenen Sultan Karaaslanyiğit hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kadının adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: ADANA,()

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Sokak ortasında bacaklarından vuruldu



Karaman'da Irak uyruklu Zait Kamil Muhammet (32), sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vuruldu. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.45 sıralarında Fenari Mahallesi 41'inci Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen Zait Kamil Muhammet'e, koşarak yanına gelen kimliği belirsiz kapüşonlu bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Muhammet, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Muhammet, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, kaçan saldırganın kimlik tepiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Irak uyruklu Zait Kamil Muhammet'in vurulma anı

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram ve Koruoba köyleri sahilindeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaçaklardan genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Batan lastik botta 15 kişi kurtarıldı, 1 bebek aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik botta 14 kaçak göçmen ile 1 organizatör kurtarıldı. Kayıp olduğu öğrenilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun battığını öğrendi. Bölgeye harekete eden ekipler, 14 kaçak göçmen ile 1 Türk organizatörü denizden kurtardı. Bir bebeğin kayıp olduğu öğrenilince, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botuyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sahil Güvenlik'in kaçakları kurtarma çalışmasından genel ve detay görüntü



MUĞLA-

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Hükümlülerin ürettiği sofralık üzüm, kalitesiyle ihracatçıların ilgisini çekti

Manisa Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde 50 dekar alanda 35 hükümlünün yardımıyla 60 ton sofralık üzüm üretildi. Türkiye genelindeki cezaevlerine gönderilen ürünün yüksek kalitesi, ihracatçı firmaların da dikkatini çekti.

Sebze ve meyve üretimiyle öne çıkan Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Durasıllı Mahallesi Karagöl mevkisindeki 50 dekarlık alanda, 2016 yılında Türkiye'deki cezaevleri arasında en büyük üzüm üretim merkezini kurdu. Merkezdeki ilk sofralık üzümlerin hasadına bu yıl başlandı. 50 dekar alanda 35 hükümlünün yardımıyla 60 ton sofralık üzüm hasat edildi. Türkiye genelindeki cezaevlerine gönderilen sofralık üzümler yüksek kalitesi ile ihracatçı firmaların da ilgi odağı oldu.

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin, "Sofralık üzümlerimize çok sayıda ihracatçı firma talep gösterdi. İlk etapta ülkemizin çeşitli bölgelerinde bulunan ceza infaz kurumlarına gönderdik. Ancak ihracat hedefimiz de var. Ayrıca reyonlarımızda ürünü halkımızla da buluşturduk" dedi.

Kurumda görev yapan Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli ise "Ürettiğimiz üzümlerin bir kısmını kurutup, birer kilogramlık ambalajlarla yine halkımıza satıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Üzüm bağından görüntü

- İşyurdu Müdürü Erkan Keskin'in konuşma

- İşyurdu Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli'nin konuşma

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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Rize'de dere kenarına çöp dökülmesine tepki



Rize'nin Pazar ilçesinde mahallelerden toplanıp, Hemşin Deresi kenarına dökülen çöplerin çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu. Bu duruma tepki gösteren çevre sakinleri, kokudan rahatsız olduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi. Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ise çöplerin nakledilmesi için proje geliştirdiklerini belirterek, kısa sürede sorunun çözüleceğini açıkladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması, uzun süreden beri çözülemeyen çevre sorunu olmaya devam ediyor. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. İki ilde bazı belediyeler bedel karşılığında birliğe üye oldu, çöpleri taşıdıkları alana depoladı. Ancak maddi imkanları yetersiz kalan belediyeler birliğe üye olamayınca vadiler, dere yatakları ve eski taş ocakları gibi alanlarda vahşi depolama yöntemleri uyguladı. Rize’nin Pazar Belediyesi de, taşıma ve çöp döküm bedelindeki maliyetler nedeniyle topladığı çöpleri Kocaköprü Mahallesi’nde dere kenarına döktü. Çöplerin dere kenarında çevreye yayıldığı alanda kirlilik oluştu. Çöp yığınları taşkınlarla birlikte derede sürüklenerek denize ulaşıyor.

'DEREMİZİ KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK'

Mahalle sakini Süleyman Karanfil, "Yıllardır buraya çöp dolduruyorlar. Çöp yığınları 40 metre yüksekliğe ulaşmıştır. Buradan çıkan kokuya burnumuz da alıştı, görüntüye gözümüz de alıştı. Evler yeni olmasa fareler gözümüzü çıkaracak" dedi.

Savaş Büyükterzi de "Hemşin Deresi kenarına dökülen bu çöpler, zaman içerisinde dere kenarından taşınarak denize kadar gidiyor. Deremizin bu şekilde kirletilmesine müsaade ediliyor. Defalarca yetkilileri uyarmamıza rağmen kimse bu olaya dur demedi. Doğamızı, deremizi kirletmeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

Çöp yığının bitişiğindeki yerleşim alanına dikkat çeken Sinan Bayramoğlu ise "Bu sorunu her tarafı ilettik, bakanlığa kadar ulaştırdık ama bir sonuç alamadık. Çöpleri burada yığıyorlar. Şikayet ettiğimiz zaman da hazırda bekletilen kepçeyle dereye döküyorlar. Burada pis bir koku aşırı bir sinek ve çok kötü bir görüntü hakim. Bu durumun ortadan kalkması için biz elimizden geleni yapıyoruz, ancak sonuç yok" dedi.

Kocaköprü Mahallesi'ndeki toplu konutlarda oturan Asife Büyükbaş, "Yıllardır koku sorunu yaşıyoruz. Kokudan nefes alamıyoruz, camları açamıyoruz" derken, Hatice Cihan da çöplük alanın kaldırılmasını istedi.

Pazar eski Belediye Başkanı Hikmet Hatırnaz, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel belediyelere çöp konusunda yardımcı olması gerektiğini belirterek, "Katı atıkların, evsel atıkların, yani çöpün çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ile ilgili ortaya konulacak projeleri yaşama geçirme noktasında belediyelere yardımcı olunmalı" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI: ÇÖPLERİ VAHŞİ DEPOLAMA İŞİ SONA ERECEK

Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, çöp aktarım istasyonu oluşturmak için çalışma başlatıldığını belirterek alanda çöp depolamaya son verileceğini söyledi. Basa, "Uzun yıllardır hem Pazar’da hem komşu ilçelerde çöpler, dere kenarlarında veyahut yol kenarlarında vahşi depolama dediğimiz usul ile depo ediliyordu. Bu sorunun çözümü için bizler de yaklaşık 5 yıldır çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Fındıklı ilçesinde eski maden ocağı alanında bir proje düşünülmüştü. Ancak orada ruhsat konusunda sıkıntı olduğundan çözüm çıkmadı. Orada aktarma değil, depolama tesisi yapılacaktı. En sonunda uygun yer olarak buraya, yani Pazar Çayeli arası, Çayeli Tüneli'nin biraz Pazar tarafında karar verildi. Burada, çöpler belediyenin çöp kamyonlarıyla gelip rampadan çıkacak ve Rize’deki çöp aktarım istasyonu gibi, TIR'a yüklenip Of ilçesindeki depolama tesisine gidecek. İleride, buradaki teknolojiyi geliştirip ayrışım veya enerji sistemi entegre edilerek daha modern bir kullanım alanı haline getirilmesi hedefleniyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde artık burada modern bir tesis kuruluyor. Yani burada depolama olmayacak. O bölgedeki çöp alanı da rehabilite edilecek" dedi.

Görüntü dökümü

-Çöp dökülen alandan detaylar

-Çöplük içindeki köpek ölüsü

-Dere kanarına kadar akan çöpler

-Vatandaş röportajları

-Muhabir Arzu Erbaş anonsu

-Belediye Başkanı Ahmet basa açıklaması

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-