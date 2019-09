DHA YURT BÜLTENİ - 9

Yüzü tanınmaz hale gelen Hürü, ameliyat olmak istiyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde epilepsi nöbeti geçirip, yanan sobanın üzerine düşerek yüzü tanınmaz hale gelen Hürü Cengiz (33), estetik ameliyat olmak için destek bekliyor.

2014'te ailesinin evde olmadığı sırada epilepsi nöbeti geçiren Hürü Cengiz, yanan sobanın üzerine düşerek ağır yaralandı. 103 ameliyat geçiren Cengiz, babasının yaşamını yitirmesi üzerine 2017'de tedavisini sürdüremedi. Estetik ameliyat için destek beklediğini belirten Hürü Cengiz, "Şu anki fiziksel görüntüm nedeniyle dışarı bile çıkmak istemiyorum. Yüzümün bu şekilde olması sebebiyle insanlar bana hor bakıyor, arkadaşlarım bile bana uzak duruyorlar. Estetik ameliyatı olup sağlıklı günlerime kavuşmak için maddi durumu iyi olan hayırsever vatandaşlarımızdan, işadamlarımızdan, devlet yetkililerimizden maddi destek bekliyorum" dedi.

Annesi Meliha Cengiz ise kızının görünümü nedeniyle akranlarının kendisiyle konuşmak istemediklerini söyledi. Kızının ameliyat olması için destek beklediklerini belirtti.

Kazada yaralanan kadın, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada yaralanan Hülya Çetin (46), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 28 Ağustos’ta Yamaçoba Mahallesi’nde meydana geldi. Resmiye Demir yönetimindeki 49 AL 101 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü Demir ile yanındaki Hülya Çetin yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çetin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hülya Çetin’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Resmiye Demir'in ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Trafik levhalarını at arabası ile götürürken yakalandı

Tekirdağ'da at arabası ile hurda toplayan A.K., yol kenarındaki trafik levhalarını yerinden söküp at arabası ile götürürken polise yakalandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde Hürriyet Mahallesi Necati Sezen Sokak üzerinde at arabası kullanan bir kişinin yol kenarlarındaki trafik levhalarını söktüğü gören vatandalar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik levhalarını yüklediği at arabası ile kaçmaya çalışan A.K.'yi yakaladı. Polisin levhaları nereden aldığını sorması üzerine, "Bunları sökmedim, yol kenarında buldum" diyen A.K., gözaltına alındı. A.K., at arabası ile birlikte soruşturmasının yapılacağı emniyete götürdü.

