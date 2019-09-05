DHA YURT BÜLTENİ - 9

Destici: PKK'nın çocukları kaçırmasına belediyeler aracılık ediyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Güneydoğu'da çocukların terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına ilişkin, "PKK, ailelerin çocuklarını zorla dağa kaçırıyor ve terörist ediyor. Buna da belediyeler aracılık ediyor. HDP, bu alandan bile girdiğiniz zaman maalesef suç işliyor ve kapatılmayı hak ediyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kutlama programı için geldiği Sivas'ta, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine devam etmek için her türlü alanı istismar ettiğini belirterek, "Türkiye geçmişte bir çözüm süreci yaşadı. Bu yanlıştı. Bu süreç maalesef PKK'yı ve onun siyasi uzantılarını ve siyasi bölücüleri meşrulaştırdı daha da güçlendirdi. Tabi bu yanlış görüldü ve bu yanlıştan dönüldü. Ama hala Türkiye'de bazı çevrelerin muhalefet adına PKK'nın siyasi iş birlikçileriyle iş birliği yapması kabul edilemez bir durumdur. Çözüm sürecinden farklı bir durum değildir. O dönemde meşrulaşanlar şimdi maalesef muhalefet ediyoruz, diye ortaya çıkan bazı siyasi partilerin bu davranışları ve tavırlarıyla tekrar PKK'nın siyasi uzantılarına büyük bir meşruiyet alanı açmaktadırlar. Onun için bundan herkesin uzak durması lazım" diye konuştu.

'BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI HUKUKİ KARAR'

Belediyelere yapılan atamaların sadece siyasi karar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Destici, "Bunun siyasi bir kararın yanı sıra hukuki bir karar olduğunu, idari bir karar olduğunu bilmek lazım. Şunu hiç kimse inkar edemiyor. 'HDP'li belediyeler, PKK'ya destek oluyor mu, olmuyor mu?' soru bu. Ama cevaba gelince kimse buna 'hayır' diyemiyor. Hatta görevden alınan ya da alınmayan HDP'liler, yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri 'Bizim PKK ile bir ilgimiz yok' diyemiyorlar. Bu ilişkiyi hiçbir zaman reddetmediler. Biz 'HDP kapatılsın' derken bunu sırf popülist bir siyaset olsun, diye söylemiyoruz. Bunu temellendirerek söylüyoruz" dedi.

'O BELEDİYELER DE EMİN ELLERE GEÇMELİ'

HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan Destici, "Dolayısıyla burada kayyum atanmasını da biz doğru, yerinde görüyoruz. 3 belediye başkanı ile kalmamasını ve HDP'nin elindeki bütün belediyelere şu anda bu tavırdan vazgeçmedikleri sürece, PKK ile aralarına sınır koymadıkları ve açıktan çıkıp PKK'yı lanetlemedikleri, 'Bu bir terör örgütüdür' demedikleri sürece onlara da kayyum atanmalı ve o belediyeler de emin ellere geçmelidir" diye konuştu.

'PKK'NIN ÇOCUKLARI KAÇIRMASINA, BELEDİYELER ARACILIK EDİYOR'

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarla ilgili BBP lideri Destici, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde devletin terörle ciddi mücadelesi ailelerimizi cesaretlendirmiştir. Anaları cesaretlendirmiştir. Hemen hemen her gün HDP'nin önünde bir annenin feryadına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bir gerçekle karşı karşıyayız. Bazı evlatların bu haykırışlar, bu uğraşlar sonucunda PKK tarafından bırakıldığını da görüyoruz. Demek ki bir gerçek var. PKK ailelerin çocuklarını zorla dağa kaçırıyor ve terörist ediyor. Buna da belediyeler aracılık ediyor. HDP, bu alandan bile girdiğiniz zaman maalesef suç işliyor ve kapatılmayı hak ediyor. Devletimiz elbette mücadele edecek ama biz de siyasiler olarak devletin terörle mücadelesinde sonuna kadar yanında durmak zorundayız. Bu dağa çıkarılan, terörist edilen, Türkiye'ye düşman edilen bu çocuklara, hepimizin sahip çıkması lazım. Bu annelerin yanında olmamız lazım. PKK'yı lanetlediğimiz gibi kim PKK'ya yardım ediyorsa, yataklık ediyorsa ister bu bir siyasi parti olsun, ister bir sivil toplum örgütü olsun, buna karşı hepimizin ortak bir tavır ortaya koymamız lazım. Eğer biz bu tavrı ortaya koymazsak ileride çok geç kalmış olabiliriz. Terörle mücadele hem içeride hem de dışarıda kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir. Şu anda bu sürdürülüyor, biz de sonuna kadar destekliyoruz. Çocuklarımıza da hep birlikte sahip çıkmalıyız. O annelerin feryadına hepimiz ses vermeliyiz. Burada bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmeliyiz."

Görüntü Dökümü:

-Fuar açılışı

-Destici'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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Meyve ve sebzelerini yaptığı karışımla hastalıklardan koruyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 15 yıldır çiftçilik yapan Ünzüle Tabakoğlu (35), yetiştirdiği sebze ve meyveleri, yaptığı Güllüce bulamacı adı verilen karışımla zararlı böceklerden ve hastalıklardan koruduğunu söyledi.

Bayramiç ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Ünzüle Tabakoğlu, sebze ve meyvelerini tarım ilaçları yerine Güllüce bulamacı ile koruduğunu söyledi. Dedesinden öğrendiği kükürt ve kireçten oluşan karışımı sebze ve meyvelerine serpen Tabakoğlu, karışım ile ürünü hem zararlı böceklerden hem de hastalıklardan koruduğunu belirtti. Güllüce bulamacının özellikle domates, şeftali ve bağlarda çok etkili olduğunu söyleyen Ünzüle Tabakoğlu, "Güllüce bulamacı bize dededen kalma bir yöntem. Ürünlerin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesinde etkili oluyor. Bölgede birçok kişi bu yöntem ile meyve ve sebzelerini sağlıklı bir şekilde yetiştiriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güllüce bulamacından görüntü.

-Bulamacın uygulanması ve bahçelerden görüntü.

-Ünzüle Tabakoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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Oynadığı ip boynuna dolanan İlkim, öldü

Gaziantep’te 7 yaşındaki İlkim Dilara Yaşar, oyun oynadığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde 4 kardeşi ile yalnız kalan İlkim, gardropa bağladığı ipin diğer ucundan tutarak yatağın üzerine çıktı. Yatakta zıplayarak oynadığı ipin boğazına dolanması sonucu nefessiz kalan küçük kız, yere düştü. Odaya giren kardeşi, ablasının boynundan ipi çıkararak, komşulara haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlkim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İklim Dilara Yaşar'ın fotoğrafı

- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araca konulması

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Güvercin boynuna asılarak kullanılan mini fotoğraf makinesi

MALATYA'da, casus ve dedektif fotoğraf makinelerinin sergilendiği Fotoğraf Makinesi Müzesi ilgi görüyor. Drone'un 'atası' olarak bilinen ve güvercinlerin boynuna asılarak kullanılan mini fotoğraf makinesi ise dikkat çekiyor.

Günümüzde güvenlik güçlerince droneler ile kontrol edilen tehlikeli bölgeler, soğuk savaş dönemlerinde ise özel yetiştirilen güvercinlerin boyunlarına asılan mini makinenin çektiği fotoğraflar sayesinde görüntüleniyordu. İngiltere'de 1907 yılında yapılan fotoğraf makinesi, o dönem savaşlarda görüntü almak için kullanıldı. Özel olarak yetiştirilen güvercinlerin boynuna asılan makine ile görüntülenmek istenilen bölgenin fotoğrafları çekiliyordu. 'Drone'nin atası' olarak bilinen makine, şimdilerde sergilendiği dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük Fotoğraf Makinası Müzesi'nin en çok ilgi gören parçalarından birisi oldu. Müzede ayrıca su matarası, ayakkabı topuğu, cep ve kol saatleri, kitabın içerisine yerleştirilen 'casus ve dedektif' fotoğraf makineleri de dikkat çekiyor.

'SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE KULLANILMIŞ'

Fotoğraf Makinası Müzesi teknik personeli İrfan Tunay, müzede 2023 fotoğraf makinesi ile 3 bin 600 aksesuar bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Malatya'daki müze, Türkiye'nin yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesidir, dünyanın da en büyük 3'üncü müzesi olarak geçmekte. Toplamda 5 bin 623 envanter bulunmakta. Burada görünen tüm makineler aktif durumdadır. Çok ilginç bir makine mevcut müzemizde. 11 tane pozlama alan makinemiz, dönemin ajanları tarafından posta güvercinlerine bağlanarak, coğrafi bölgeler takip edilebiliyordu. Soğuk savaş döneminde de kullanılmıştır bu tür makineler. Bu tür makineler güvercin, evcil kartal ve şahinler aracılığıyla coğrafi bölge ve güvenli bölgelerde de kullanılmıştır. Genelde coğrafi bölgede kimlerin olduğunu tespit amaçlı olarak kullanılmıştır. Güvercinler evcil olduğu için belirli bölgede uçtuktan sonra yorulunca tekrar yuvaya dönmek zorunda. Yuvaya döndükten sonra ajan olan kişi makineyi alıyor, içindeki filmi çıkartıyor ve belirli bölgede kim var, kim yok onu takip edebiliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fotoğraf Makinesi müzesi

- Fotoğraf makinesinden görüntü

- Güvercinin boynunda makineyle çekilen fotoğrafı

- Havadan drone detayları

- İrfan Tunay röp.

- Makinenin temizlenmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 420 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Kanalizasyon kokusuna halı ve brandalı önlem

Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı'nda mazgaldan sızan kanalizasyon kokusu tepki çekti. Taksici esnafı, mazgalın üzerini halı ve branda ile kapatarak sızan kötü kokuyu önlemeye çalıştı.

Kentte her sağanak yağmurun ardından bazı noktalarda hissedilen kötü koku, çevrede tepkilere neden oluyor. Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine koku hissedilen bölgelerde temizlik çalışması yaparken, Fabrikalar Mahallesi, Millet Bulvarı üzerindeki mazgaldan sızan kanalizasyon kokusu önlenemedi. Yaklaşık 5 metre boyundaki mazgaldan sızan kötü koku, çevrede tepkiye neden oldu.

BRANDA VE HALI İLE KAPATTILAR

Yanında taksi durağı ve dolmuş durağı bulunan mazgaldan sızan kokuya isyan eden taksici esnafı, çareyi halı ve branda ile mazgalı kapatmakta buldu. Taksi şoförleri, evlerinden getirdikleri eski branda ve halıları üst üste koyarak mazgaldan sızan kokuyu önlemeye çalıştı. Branda ve halı ile kapatılan mazgaldan sızan koku kısmen önlenirken, ortaya çıkan görüntü dikkat çekti.

'KOKU AZALDI'

Taksi şoförü Haydar Semiz (25), sadece kendileri değil, dolmuştan inen yolcular ve çevredeki herkesin kokudan şikayet ettiğini söyledi. Semiz, "Sadece bizler değil, dolmuştan inen herkes burnunu kapatarak geçiyordu. Bu şekilde bir önlem almaya çalıştık ama koku devam etmekte. Evde kullanmadığımız halılar vardı, o şekilde biraz bir nebze de olsa kokunun giderilmesi için böyle bir işlem yaptık. Annem önce şaşırdı ama yapacak bir şey yok. Bir arkadaşım bana bu fikri verdi. Tamamen gitmese de en azından azaldı koku ama dediğim gibi o kadar fazla etkili olmadı" dedi.

'KOKUYA DAYANAMIYORUZ'

Mazgalın altındaki kanalın tamamen temizlenmesi gerektiğini belirten Semiz, "Buranın iyi bir şekilde temizlenmesi lazım. Sonuçta biz de burada ekmek parası kazanıyoruz. Yeri geliyor kokuya dayanamayıp, taksi durağına kendimizi kapatıyoruz. Belediyeye defalarca söyledik ama koku bir türlü önlemedi" diye konuştu.

Kırıkkale Belediyesi'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Halılardan görüntü

-Vatandaşların halı üzerinden yürümesi

-Taksici esnafının röportajı

-Taksici esnafının halıları kontrol etmesi röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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