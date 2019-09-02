DHA YURT BÜLTENİ - 9

Rize'de sağanak yolları göle çevirdi; esnaf ağ atarak tepki gösterdi



Rize'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bir esnaf, göle dönen yola ağ atarak tepkisini gösterdi.

Rize'de öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar saçakların altına altında bekledi. Sağanakla birlikte Salarha, Güneysu ve Senoz derelerinin su seviyeleri yükseldi. Rize Valiliği, şiddetli yağışların gün boyu süreceğini belirterek olası sel ve heyelanlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Valilik, dere yataklarından uzak durulması uyarısında bulundu.

ÇATI UÇTU, 4 OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Çayeli ilçesinde sağanak ve rüzgarın etkisiyle Sinan Kutlu Bulvarı'nda uçan bir binanın çatısı yolda park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda 4 otomobilde hasar meydana gelirken, bir market servis aracının sürücüsü, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu.

GÖLE DÖNE YOLDA AĞLI TEPKİ

Kentte bazı esnaflar da göle dönen yola balıkçıların kullandığı ağı atarak, tepki gösterdi. Sağanak sonrası dükkanın önü göle dönen Mustafa Küçük, "Her yağmur şiddetli oluyor ve dükkanlarımızı su basıyor. Eleman bile burada çalışmıyor. Yollarımız bozuk dere taşıyor buraya veriyor. Her yağmurda böyle uğraşıyoruz. Rize'de haftada 2 gün yağmur yağar; Biri 3 gün, diğeri 4 gün sürer" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Esnafın dukkanları önünü açması

- Şiddetli yağmurdan detay.

-Yollardan detay

-Vatandaş röp.

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/RİZE, () -

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Diyarbakır'da park yeri kavgası cinayetle bitti

Diyarbakır'da, Mehmet Ali Sever (53), otomobilini önüne park ettiği lokantanın çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine lokanta çalışanı tarafından bıçaklanan Sever, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, öğlen saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Tıraş olmak için berbere gelen Mehmet Ali Sever, otomobilini caddedeki lokantanın önüne park etti. Lokanta çalışanları Sever'den otomobilini park ettiği yerden çekmesini istedi. Sever, bunu kabul etmeyince iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çalışanlardan biri Sever'e bıçakla saldırdı. Mehmet Ali Sever, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Sever, ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sever, doktorların tüm çabasına rağmen, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sever'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Yerdeki kanın suyla temizlenmesi

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nden detay

Morgdan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, ()

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Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli geri döndü



Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Şu ana kadar 25 bin Suriyelinin döndüğü öğrenildi.

Ramazan Bayramı için 17-31 Mayıs 2019 tarihi ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz- 9 Ağustos arasında Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri sürüyor. Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler daha sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

Ramazan ve Kurban bayramında ülkelerine giden Suriyelilerin şu ana kadar 25 binin Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otobüslerin gelişi

- Otobüsten inişleri

- Kuyruklardan görüntü

- Kontrol noktasından geçişler

- Yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-

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Keser ve bıçakla babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde tartıştığı babası Abdullah A.'yi bıçak ve keser darbeleriyle öldüren R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adapazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde Tekeler Mahallesi Gebeşler sokak üzerinde bir sitede meydana gelen olayda Abdullah A. ile oğlu R.A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada keser ve bıçak ile babasını öldüren R.A (21) Asayiş Müdürlüğü cinayet büro amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. R.A emniyette verdiği ilk ifadedesinde çelişkili bilgiler verdiği belirtilirken şahısın bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü ve daha sonra tedaviyi reddettiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkartılışı

-Ekip otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera-Aziz GÜVENER-ADAPAZARI,()

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Diyarbakır'da son 2 yılda açılan soruşturma sayısında artış

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, yeni adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, suç oranlarındaki artış ve yeni suç çeşitlerinin oluşması nedeniyle Diyarbakır'da son 2 yılda açılan soruşturma sayısında yüzde 35- 40 oranlarında artış yaşandığını söyledi.

Diyarbakır'da yeni adli yıl, hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin katılımıyla adliye bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aslan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Başoğlu, Baro Başkanı Cihan Aydın , hakim ve savcıların yanı sıra davetliler katıldı.

Yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, suç oranlarındaki artış ve yeni suç çeşitlerinin oluşması nedeniyle son iki yılda açılan soruşturma sayısında yüzde 35- 40 oranlarında artış yaşandığını söyledi. Başsavcı Yavuz şunları söyledi:

"Türkiye'de yargının taşıdığı yük ve sorumluluğun her geçen gün daha arttığına dikkat çekerek, "Sosyal ve ekonomik değişimler, toplumsal düzenin ve huzurun korunması için eskisinden daha fazla gayret sarf etmemizi zorunlu kılıyor. Suç oranlarındaki artış ve yeni suç çeşitlerinin oluşması, yargının yükünü daha da arttırıyor. Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki jeopolitik konumu, nüfus artışı ve yoğun insan sirkülasyonu nedenleriyle adli olayların bu kapsamda ivme kazandığı ve son iki yıl içerisinde her yıl soruşturma sayılarının yaklaşık yüzde 35-40 oranlarında artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile dosyalar özenle detaylı bir şekilde incelenmekte, makul sürelerde yargılamaların yapılması ve kararların verilmesi öngörülmektedir. Adalet Bakanlığımızın 2019 yılında uygulamaya koyduğu projeler kapsamında yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Diyarbakır Adliyesi olarak belirlenen sürelerde soruşturma ve kovuşturmaların yapılmasına azami gayret gösterilmektedir. Bilindiği üzere darbe teşebbüsünden sonra Yargı teşkilatının yaklaşık üçte birlik bölümü FETÖ terör örgütü üyeliği veya iltisaklı olması nedeniyle ihraç edilmiştir. Bu arada oluşan büyük boşluk üç yıl gibi kısa sürede yeni yargı mensuplarının mesleğe alınmasıyla doldurulmaya çalışılmıştır" dedi.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ASLAN, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KINADI

Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aslan ise bu yıl adli yılı art arda gelen kadın cinayetleri ve son olarak herkesi derinden etkileyen Emine Bulut cinayeti nedeniyle buruk şekilde açtıklarını belirterek kadına yönelik şiddeti kınadı. Adalet Komisyonu Başkanı Aslan "Bu yıl adli yılı art arda gelen kadın cinayetleri ve son olarak hepimizi derinden etkileyen Emine Bulut cinayeti nedeniyle buruk bir şekilde açıyoruz. Ben bu vesile ile kadına yönelik şiddeti kınıyor, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve faillerin hakkettiği en ağır cezayı alması konusunda tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen sorumluluğun farkında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. Bizler her sene olduğu gibi bu sene de Diyarbakır Adliyesi çalışanları olarak 'gecikmiş adalet, adalet değildir' anlayışı içerisinde fedakarca çalışmamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çelenk sunulması

-Törene katılanlar

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Başsavcı Yavuz'un konuşması

-Adalet Komisyon Başkanı Aslan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nuretiin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

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Adana'da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi



Adana'da 2019-2020 dönemi adli yılının açılışı Atatürk Anıtı’nda yapılan törenle gerçekleştirildi.

Törene Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek, Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Adliyesi ve Adana Barosu mensubu çok sayıda hakim, savcı ve avukat ile adliye personeli katıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Adliyesi'nin çelengini, Adana Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Baytorun ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi çelengini, Adana Baro Başkanı Avukat Veli Küçük ve yönetim kurulu üyesi Avukat Miyesser Erselan Önenli, baro çelengini Atatürk Anıtı'na sundu.

MESLEKTE 30-35 YILI TAMAMLAYANLARA PLAKET

Daha sonra Adana Adliyesi'ndeki Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda avukatlık mesleğinde 30-35 yılı dolduran avukatlara plaket takdim edildi. Burada bir konuşma yapan Baro Başkanı Veli Küçük, Yargı Reformu taslağında Türkiye'deki hukuk fakülteleri ve kontenjanların azaltılmasına yönelik maddelerin yer aldığına dikkat çekerek, "Ancak yargı reformu açıklandıktan 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 tane daha hukuk fakültesi açılıyor. Bir hafta geçiyor Çankırı'da bir tane daha açılıyor. Bu tespitler, değerlendirmeler yapılmışken, alınan kararları, uygulanan stratejileri gördüğümüzde samimi olmadığını görüyoruz" dedi.

Küçük, çalışmaların samimi bir şekilde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Adana Baro Başkanı Veli Küçük'ün konuşması

- Meslekte 35 yılını tamamlayanlara plaket verilme görüntüsü

- Detay görüntüler

Haber-Akif ÖZDEMİR-Kamera:Övülcan AKSOY/ADANA,()

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Karakucak güreşlerinin Alman fotoğrafçısı

Marmara Üniversitesi'nde psikiyatri doktoru olan Alman Axel Würz, 16 yıldır Türkiye'de karakucak, yağlı ve minderde yapılan güreşleri fotoğraflıyor. Türkiye'deki güreşçilerin büyük bir bölümünün kendisini tanıdığını söyleyen Würz, "Güreş sporunun kitabını yazdım" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Turnuvası'na katılan 50 yaşındaki Axel Würz, büyük çekişmelere sahne olan güreşleri kare kare fotoğrafladı. Türkiye, İran, Azerbayan ve Gürcistan'dan 600'e yakın göreşçinin katıldığı turnuva için Erzurum'a gelen Würz, pehlivanların tek tek fotoğrafının çekti. Çektiği fotoğraflar sebebiyle güreşçilerin 'sanat' anlamına gelen 'Art' adını taktığı Axel Würz, Türkiye'nin artık ikinci vatanı olduğunu söyledi. Gençken az da olsa güreş yaptığını ifade eden Axel Würz, davet edildiği zaman yağlı, minder, karakucak ya da aba güreşleri ayırt etmeden giderek fotoğraf çektiğini ifade etti. Fotoğrafları instagram, facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirten Axel Würz, yaklaşık 7 yıl önce de güreşlerle ilgili 'Güç, beceri ve dayanıklılık' kitabını kaleme aldığını kaydetti.

PEHLİVANLARDAN KEMER VE BAYRAKLI GEÇİŞ

Bu arada Erzurum'da 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Turnuvası'nda başpehlivanlık için mücadele edecek güreşçiler, alten kemer ve Türk Bayrağıyla meydanı turladı. Kura çekimi sonrası baş pehlivanlık için er meydanına çıkanlar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Rakiplerini bir bir yenerek finali çıkan Hüseyin Civelek ile yenen Rıza Yıldırım'ın güreş izleyenleri heyecanlandırdı. Müsabaka sonunda Hüseyin Civelek'i yenen Rıza Yıldırım altın kemerin sahibi oldu. Baş pehlivalık mücadelesinde Hamza Özkaradeniz ise üçüncü oldu.

Minikler, yıldızlar, büyükler ve baş kategorilerinde yapılan maçlarda dereceye girenlere bir ila 15 cumhuriyet altını ödül olarak verildi.

Görüntü Dökümü

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-Karakucak güreşlerinin başlaması

-Güreşlerden genel ve detay

-Alman Würz'ün fotoğraf çekmesi

-Alman fotoğrafçıdan detaylar

-Pehlivanların meydanda yürümeleri

-Alman fotoğrafçı ile röp

-Güreşlerden genel ve detay

HABER: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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Su dolu inşaat alanına düşen köpek kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat temel kazısından sonra su dolu alana düşen köpek, duyarlı bir vatandaşın itfaiyeye haber vermesi sonucu kurtarıldı.

Kaleşen Mahallelsi'nde bulunan bir inşaat için kazı yapıldıktan sonra alan su doldu. Bu alana da bir köpek düştü. Mahallede inşaat işleriyle uğraşan işadamı Yasin Çetin durumu görerek, Amasra Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler köpeği su dolu havuzdan çıkartarak, güvenli alana aldı. Ekiplerin yardımlarından dolayı Yasin Çetin teşekkür etti. Köpek daha sonra mahalle arasına giderek, gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köpeğin kurtarılma görüntüsü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

