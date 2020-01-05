DHA YURT BÜLTENİ-9

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Yeşiltepe Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Fidan (51) idaresindeki 68 HP 7459 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ömer Kozan (35) yönetimindeki 68 AAV 274 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç, savrulup şarampole devrildi. Kazada, sürücülerden Ramazan Fidan, yanında bulunan Cansu Fidan (28), Güler Fidan (45) ve Naime Fidan (80) ile diğer sürücü Ömer Kozan, yanında bulunan Mehmet Yağız Ok (5) ve Lale Ok (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Ramazan Fidan, Güler Fidan ve Naime Fidan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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-Araçta sıkışan yaralıların kurtarılması

-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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Perinçek: Kasım Süleymani, insanlığın şehidi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuştu. Perinçek, "İran devleti ve milletinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Komutanı, değerli arkadaşımız Kasım Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesi, demire demirin cevabıdır. Karşılıklı demirler, karşılıklı çelikler. Bizim şehidimiz Kasım Süleymani; aynı zamanda insanlığın, Batı Asya'nın, İran'ın şehidi" dedi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın 11'inci Olağan Soner Polat Kurultayı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek'in katılımıyla Kültürpark'ta gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Doğu Perinçek, dünyada dengelerin değiştiğini, ekonomide artık Yeni Asya ülkelerinin söz sahibi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Artık Yeni Asya çağı, yeni bir uygarlık. Emperyalizmin, kapitalizmin, insan ile doğa arasındaki ilişkilerin berbat edildiği, insanlar arasındaki ilişkilere, zulüm, haksızlık getirdiği dönemin artık arkada kalmaya başladığını görüyoruz. Asya çağı, daha toplumcu, daha hümanist ve daha özgür bir çağ. Özlemlerimizin gündeme geleceği bir döneme giriyoruz. Önümüzde çelik irade var, kararlılıklar, ısrarlar var. Çağ değişiklikleri öyle kolay olmuyor. Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman İzmir, Doğu Akdeniz'in kıyısında. Suların ısındığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail eksenli tehditler, namlular İzmir'imize dönmüş. Antalya, İskenderun'a dönmüş. Karşıda ABD ve İsrail gibi büyük devletler var. Akdeniz kıyılarına düşmanlarımız bakıp duruyor. Böyle bir döneme giriyoruz. Bu dönemlerden Türk milletinin nasıl çıktığını biliyoruz. Biz demircilerin milletiyiz. Bize tarihte 'Demirciler' adını takmışlar. Türk tarihi atın ve demirin tarihi. O nedenle önümüzdeki dönemde demirci Türk milletinin dönemi olacak. Bizim en büyük en son demircimiz Mustafa Kemal Atatürk. Onun programı şimdi Türkiye'nin önüne ışık tutuyor."

'BÖLGE HAKLARININ VE İNSANLIĞIN ŞEHİDİ'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili ise Perinçek, şöyle konuştu:

"4 gün önce İran devleti ve milletinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Komutanı, değerli candaşımız, arkadaşımız Kasım Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesi, demire demirin cevabıdır. Karşılıklı demirler, karşılıklı çelikler. Bizim şehidimiz Kasım Süleymani, aynı zamanda insanlığın, Batı Asya'nın, İran'ın şehidi. Can dostumuz İran ve Türk milleti ile bütün bölge haklarının ve insanlığın şehidi. Ateşe, ateşle cevap. Amerika o cevabı almıştır. Hem de bütün Batı Asya'dan almıştır ve alacaktır. Kasım Süleymani'yi, Amerika başkanının emriyle o terör eylemi ile şehit eden Amerika, o cevabı da alacak. Kasım Süleymani'yi saygı ile buradan anıyoruz ve İran milletine İzmir Kurultayı'nda selamlarımızı gönderiyoruz. Libya'da durum aynı. Burada da bir insanlık cepheli oluştu. Bir tarafta Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler var. Onun karşısında da Libya milletinin birliğini temsil eden ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dostu olan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da yasal olarak kabul edilen yönetim var. Orada insanlık ile Amerika emperyalizmi arasında bir mücadele var. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki karşılıklı iddialaşmanın tarafı olan bir cephe var. Yalnız Libya'da değil Kırım, Azerbaycan, Karabağ, Ege, Suriye'nin kuzeyinden, Karadeniz'den Umman Denizi'ne bir cephe oluştu. Bu cephede tek tek durumları ele almak yanıltıcı."

Dünyada oluşan cepheleşmede Türk devletinin, tarihi yerinde olduğunu vurgulayan Perinçek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu tek cepheyi anlaması, kavraması ve bu tek cephede tutarlı, bütünlüklü siyasetler izlemesi geleceğimiz bakımından son derece önemli. Piyonlarını üzerimize süren Amerika. Hedef belli, tehdidin kaynağı belli. Burada Türk milletinin, Türk devletinin kafasını karıştıran, geçmişten kalan, 2014 yılından önce kalan bir takım tortular var. Bizim partimizde de var" dedi.

'TÜRK MİLLETİ ONLARA GEÇİT VERMEDİ VE VERMEYECEK'

Doğu Perinçek, konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bir kuvvet var; CHP eksenli. Bunlar kötümserlikten, karamsarlıktan başka negatiflikten başka muhaliflikte başka bir şey yaymıyorlar. Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiaları yok, olmaz da. Amerika ordusu gelir, o meşhur 'Millennium Challenge 2002' tatbikatındaki senaryoya göre Ankara'yı ele geçirir. O zaman CHP, yeni parti, onlarla birlikte olan HDP, onun kuyruğuna katılan SP. Onları getirir, Irak'ta olduğu gibi koltuklara oturtur. Öyle bir senaryonun gerçekçi olan hiçbir tarafı yok. İktidar olma şansı yok. Türk milleti onlara geçit vermedi ve vermeyecekler. Hayalleri bıraksınlar, akıllarını başlarına toplasınlar. CHP önderli merkezli Amerikan projeleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye yenilecek, Karadeniz'de yenilecek. Güneydoğu'da, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yenilecek. Bu cephelerde Amerika kazanacak. Bu beyefendileri getirip Ankara'da koltuklara oturtacak. Bu hayal bile değil. Böyle bir senaryo yok" diye konuştu.

Kurultayda daha sonra seçime geçildi. Mevcut İl Başkanı Rifat Mutlu'nun yeniden aday olduğu kurultay, delegelerin oy kullanması ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vatan Partisi Kurultayından görüntü

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten görüntü

- Salonda görüntü

- Doğu Perinçek'in konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Türkiye'de nadir görülen kuş türü Zonguldak'ta fotoğraflandı



Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Türkiye'de nadir görülen ve en son 2016 yılında İstanbul'da tespit edilen alaca çinte kuşunu fotoğraflamayı başardı. Alaca çinte, Zonguldak’ın 308'inci kuş türü olarak kayda alınırken, birçok kuş bilimcisi de kente geldi.

Kuş türlerine yönelik çalışmalar yapan Prof. Dr. Tuğrul Atasoy, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkiinde Zonguldak'ta ilk kez görülen alaca çinte kuşunu fotoğrafladı. Türkiye'deki en nadir görülen kuş türlerinden biri olan alaca çinte, en son 2016 yılında İstanbul Karaburun'da görülmüştü. Kentte ilk kez fotoğraflanan alaca çinte, Zonguldak'ın 308'inci kuş türü olarak kayıtlara geçti. Alaca çinte kuşunun kentte görülmesinin ardından birçok kuş bilimci Zonguldak'a geldi. Ilıksu'da kamp kuran kuş bilimciler de alaca çinte kuşunun fotoğrafını çekmeyi başardı.

ZONGULDAK KUŞ TÜRLERİNDE OLDUKÇA ZENGİN

Kuş bilimcisi BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, alaca çintenin Prof. Atasoy tarafından 3 Ocak Cuma günü saat 11.00 sıralarında fotoğraflandığını söyledi.

Ardından birçok kuş bilimcinin kente gelerek kuşu fotoğrafladığını anlatan Prof. Dr. Sözen, "Fotoğrafı sosyal medyada ve kuş gözlemcileri sitelerinde paylaşması üzerine Türkiye'deki kuş gözlemcilerini harekete geçirdi. Çünkü fotoğrafı çekilen tür Türkiye'den kaydı verilen kuş türleri arasında en nadirlerinden birisiydi ve 2016 yılından beri hiç görülmemişti. Tür alaca çinte idi. Haberi alan 30 kadar kuş gözlemcisi Şanlıurfa'dan, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Düzce'den yollara düşerek 4 Ocak 2019 günü sabahtan Zonguldak'a ulaştılar. Ilıksu'da saatler süren arama sonucunda Türkiye'de en fazla kuş türü görmüş olan iki gözlemci olan Emin Yoğurtçuoğlu ve Soner Bekir tarafından kuş tekrar bulundu ve gözlemciler kuşu görme ve fotoğrafını çekme şansını yakaladılar. Alaca çinte aynı zamanda Zonguldak için yeni bir kuş türüydü ve bu kayıtla Zonguldak ilinden belirlenen kuş türü sayısı 308'e yükselmiş oldu. Türkiye'de kaydı verilen kuş türü sayısının 487 olduğunu düşünürsek Zonguldak ilinin kuş türleri bakımından ne kadar zengin olduğu görülmektedir. Bu değerli kaydından dolayı Tuğrul Atasoy hocamızı tebrik ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Mustafa Sözen'in çektiği görüntüler

-Kuşu bulanlara röp.

-Drone ile Zonguldak'ın görüntüsü

-Kuşun fotoğrafı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

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Balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlar

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, köylüler HES barajı gölünde ölmek üzere olan balıkları yakalayıp köydeki çeşmelerin oluklarında beslemeye başladı. Köy sakinleri, suyun temizlenmesinden sonra yaşamasını istedikleri balıkları geri bırakacaklarını söyledi.

Kasım ayında Gerede Çayı üzerindeki Bulduk köyü mevkiinde bulunan HES barajında ölü sazan balıkları kıyıya vurdu. Balık tutmaya gelenler kıyıya vuran balıkları görünce yetkililere haber verdi. Balıklardan ve sudan incelemek üzere numune alıp, çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu iddia edilen Gerede Deri Sanayi Bölgesi'ndeki deri fabrikalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL ceza kesildi.

Köy sakinleri, ölmek üzere olan balıkları alarak yaşamaları için köyde bulunan 3 çeşme oluğuna bıraktı. Köylüler yaklaşık 2 aydır buz gibi temiz suyun içerisindeki balıklara ekmek, mısır ve buğday verip beslenmelerini sağladı.

Muhtar Ali İhsan Sarıkaya, "Baraj gölünde başlayan balık ölümlerinden sonra kalan balıkları ölmesin diye buraya getirip köydeki çeşme oluklarına atmışlar. Ama bu ölümler halen daha devam ediyor. Ölen balıklardan dolayı kokudan dolayı köyde durulmuyor" dedi.

Köy sakinlerinden Abdullah Aysal ise, "Baraj gölündeki su temizlendikten sonra bu balıkları tekrar yerine bırakacağız. Balıkların nesillerinin tükenmemesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Ölmesin diye burada bakıyoruz. Ekmek, yiyecek veriyoruz" diye konuştu.

Diğer köy sakinleri de baraj gölündeki sudaki kirlilik yüzünden bir büyükbaşlarının öldüğünü, kokudan dolayı da büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-HES Barajı gölü ve buradaki ölü balıklardan detay

-Bulduk köyünden detay

-Köydeki oluklardaki balıklardan ve balıkların beslenmelerinden detay

-Ali İhsan Sarıkaya röp

-Abdullah Aysal röp

-Diğer köy sakinlerinin konuşmaları

Haber- Kamera:Okan ŞİMŞEK/ESKİPAZAR(Karabük),()



