DHA YURT BÜLTENİ - 9 

Kamyonculardan dijital takograf tepkisi

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, kamyoncular dijital takograf uygulamasındaki düzenlemelere tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği üyeleri, ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nde yapılan uygulamadan dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını öne sürerek, taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasını protesto etti. Gebze Kamyoncular ve TIR Parkı’nda toplanan kamyoncular garajın girişini kapattı. Polis olay yerine gelerek önlem alırken, yapılan görüşmelerin ardından garajın girişi açıldı.

Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği Başkanı Bahattin Demircan, 1 Ocak tarihinden itibaren zorunlu hale gelen dijital takograf uygulamasıyla ilgili olarak, "Ulaştırmayla ilgili bu yapılan düzenlemenin altyapısı yok. Bununla birlikte kamyoncu ve nakliyecinin de buna uyum sağlayabileceği bir ortam yok. Devlet büyüklerimizden istirham ediyoruz kamyoncu kardeşlerimizin sıkıntıları çözülsün" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eylemden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Açıklamalar

HABER: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), ()

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Dijital takograf eylemine polis izin vermedi: 3 gözaltı

ŞANLIURFA’da dijital takograf uygulamasına karşı çıkan nakliyeciler, yol kapatarak eylem yapmak istedi. Polis eylemlerin valilik kararı ile yasak olduğunu hatırlatarak izin vermezken, yaşanan gerginlik sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Kentte faaliyet nakliyeciler 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen 'dijital takograf' uygulamasını protesto etmek için Şanlıurfa-Akçakale karayolunda toplandı. Yaklaşık 100 kişilik grup uygulamanın altyapısı hazır olmadan yürürlüğe girdiğini belirterek uygulamanın geri çekilmesi için basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis toplanan gruba kent merkezi ve ilçelerde valilik tarafından basın açıklaması, eylem, miting çadır kurma etkinliklerin 1 ay boyunca yasak olduğu hatırlatıldı. Bu duruma tepki gösteren grup açıklama için bu kez kamyon garajına gitti. Ancak burada da polisin izin vermemesi üzerine grup Şanlıurfa-Akçakale karayolunu trafiğe kapatmak istemesi üzerine çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına aldı. Çevik kuvvet polisinin uyarısı üzerine yolu açan nakliyecilerin bekleyişleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın açıklaması için toplanan nakliyeciler

- Polis yogun güvenlik önlemi alması

- Yol kapatmak isteyen grupla polis arasında yaşanan gerginlik

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()

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Yılbaşı eğlencesinde ölen Betül'ün arkadaşından şok ifade: Uyuşturucu kullandık



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması sırasında aşırı alkol nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) harita mühendisi arkadaşı Nurullah Tan, polise verdiği ifadede, eve uyuşturucu getirdiğini, kendisiyle birlikte 8 arkadaşının bunu kullandığını anlattı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gençlerin aynı gece, ev sahibi Berkay T.'nin yaptığı rakıyı içtikleri de belirlendi.

Olay, Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde yılbaşı gecesi meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için 3'ü kız, 11 arkadaşını evine davet etti. Grup, gece boyu eğlenip, alkol aldı.

Sabah ise diş hekimi Betül Karaayvaz, plastik cerrah Süleyman Ali Y. ve diş hekimi Ruşen Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Karaayvaz, dün kentte gözyaşları içinde toprağa verilirken, soruşturmayı sürdüren polis, ilk olarak gençlerin alkolle birlikte enerji içeceği içtiklerini tespit etti. Polis evde yaptığı araştırmada, uyuşturucu ve sahte alkole dair bir delil bulamadı. Her türlü ihtimal değerlendirilerek, partide yenilip içilen tüm ürünlerden incelemek üzere numune alındı.

HARİTA MÜHENDİSİ UYUŞTURUCU GETİRMİŞ

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeleri alınan gençlerden Nurullah Tan'ın polise verdiği ifade, olayla ilgili bilinmeyenleri de ortaya çıkarmaya başladı. Eve uyuşturucu getirdiğini, bunu kullandıklarını anlatan Tan, Betül Karaayvaz'ın yatıp uyuduğunu, tekrar kalkıp, ikinci kez uyuşturucu kullandığını öne sürdü. Nurullah Tan şunları anlattı:

"31 Aralık gecesi arkadaşlarım beni arayarak parti yapacaklarını söyleyip, çağırdılar. Partiye giderken, yanımda Karşıyaka Mahallesi'nden tanımadığım birinden kullanmak için kokain almak istedim. 100 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ancak aldığım uyuşturucunun kokain değil, eroin olduğunu olaydan sonra poliste yaptığım teşhiste öğrendim. Maddeyi aldıktan sonra partiye gittim. Ben eve gittiğimde, evdekilerin ev sahibi Berkay T.'nin kendi yaptığı el yapımı rakıyı içtiklerini, ardından da viski içmeye başladıklarını öğrendim. Ben de alkol almaya başladım. Ardından mutfağa geçtim. Aldığım uyuşturucu maddeyi, satan kişinin tarif ettiği şekilde ezerek, toz haline getirip, burnuma çektim. Benim dışımda Ergün D., Burcu Ç., Veli T., Berkay T., Süleyman Ali Y. Özgür Deniz A., Ruşen Kaan Y. ve Betül Karaayvaz da uyuşturucu kullandı. Daha sonra çıkıp, arkadaşım Dilan Y.'yi almaya gittim. Birlikte eve geri döndük. Celal Emre K. ve Dilan Y. uyuşturucuyu kullanmadı. Saat 04.00 sıralarında uykum geldiği için yatmaya gittim. Bu sırada Berkay T. evde temizlik yapıyordu. Sabah uyandığımda, Berkay T., Betül Karaayvaz ile Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y.'yi uyandıramadıklarını söyledi. Berkay T., yatmadan önce Betül Karaayvaz ve arkadaşlarının kalan maddeyi de kullandıklarını söyledi. Betül Karaayvaz'ın ağzında sakız gibi bir şey vardı. Ağzını açıp, nefes almasını sağlamaya çalıştım. 112'yi arayıp, yardım istedik. Acil sağlık ekipleri eve geldi ancak Betül'ün öldüğünü öğrendik."

KESİN ÖLÜM NEDENİ RAPORLA ORTAYA ÇIKACAK

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölen Betül Karaayvaz ile komaya giren Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y. ile partide bulunan toplam 11 kişinin kan ve idrar örnekleri alındı. Örnekler detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evden görüntü

- Kızın fotoğrafı

- Cenazeden gövrüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor



Adana'da yoğun yağışın ardından denizde çıkan hortum Medet Dağtekin'in evinin çatısını uçurdu. Biri 4 aylık diğeri 2 yaşındaki çocukları ve eşiyle babasının evine yerleşen Dağtekin, yardım beklediklerini söyledi.

Geçen hafta yoğun yağış nedeniyle göle dönen kentte cumartesi günü akşam saatlerinde Karataş ilçesinde denizde hortum oluştu. Yaklaşık 30 kilometre boyunca ilerleyen hortum, Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde işsiz Medet Dağtekin'in evinin çatısını uçurdu. Hortumda uçan çatı, düştüğü bölgede bir evin balkonuna da zarar verdi. Yağışın devam etmesiyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Dağtekin, eşi Çağla, çocukları Yeşim (2) ve 4 aylık Melike'yi de alarak babasının evine yerleşti.

Çatı uçtuktan sonra kendisinin de enkazın altında kaldığını belirten Medet Dağtekin, "Ağabeyim ve yeğenlerim misafirliğe gelmişlerdi. Dışarıdan da ses gelince hortum olduğunu anladık. Bir anda aşağı kata kaçmaya çalışırken, çatımız uçtu. Kızım Yeşim tahtaların arasında kaldı. Hızla kızımı bulunduğu yerden çıkarırken ben de düştüm. Beni de ağabeyimler çıkarttı. Evimin çatısının yapılmasını istiyorum. Çocuklarımla bu kış gününde perişan oldum. Sağlam bir şeyimiz kalmadı. Yardım bekliyorum"dedi.

'ÇOK KORKTUK'

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, hortumun çatıyı uçurduğu bölgede boş araziye kurduğu çadırda ailesiyle yaşayan Mahmut El Cabbar da (16), büyük korku yaşadıklarını belirtirken, "Hortum bir sesle geldi. Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Çadırın da uçmasından korkup, akrabalarımızın evine yerleştik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çatısı uçan evin drone görüntüleri

- Röportaj

- Yıkılan evden aktüel görüntü

- Evin odalarından dron

Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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