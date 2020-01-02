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DHA YURT BÜLTENİ - 9

Giresun’da heyelan yolu kapattı   Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Bulancak- Kovanlık karayolu ulaşıma kapandı. Bulancak- Kovanlık beldesi karayolunun taş ocağı mevkisinde öğle saatlerinde meydana heyelan sonucu...

GÜNDEM 02.01.2020, 14:06
DHA YURT BÜLTENİ - 9

Giresun’da heyelan yolu kapattı
 
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Bulancak- Kovanlık karayolu ulaşıma kapandı.
Bulancak- Kovanlık beldesi karayolunun taş ocağı mevkisinde öğle saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı. Yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, ulaşım Alibeyköy yönünden sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Heyanda kapanan yol görüntüsü

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, ()

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Karabük'te, beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın

Karabük'te, 2 katlı beyaz eşya ve mobilya mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, mağazada hasar meydana geldi. 
İnönü Mahallesi'nde bulunan 8 katlı iş merkezinin 1'inci ve 2'nci katında hizmet veren Mehmet Akif Ulusoy'a ait beyaz eşya ile mobilya mağazasında yangın çıktı. Beyaz eşyaların yer aldığı 1'inci katta, saat 10.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle başlayan yangını çalışanlar, fark etti. Alevlere hemen müdahale etmeye başlayan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Mağazada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Söndürme çalışmaları
-Vatandaşlar söndürme çalışmalarını izlerken

Haber - Kamera:Okan ŞİMŞEK/Karabük,()

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Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)
 
60 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen ve 4 günün ardından yeniden başlatılan kayıp Ali Kaçar'ı arama çalışmalarını 3 dedektör, 2 arama köpeği, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekipleriyle gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip sürdürüyor. Kayıp Ali Kaçar'ın damadı Sinan Yıldız, "Yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Biz umudumuzu yitirmedik, inşallah bulunacak. Daha fazla ekibe ihtiyacımız var" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Mehmet DOĞANER/MERSİN

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1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar - (ÖZEL)
 
Kahramanmaraş'ın tarihi 1500 yıllık Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerde bulunan figürler, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan dokuma kursunda, halıya işleniyor.
Germanica Mozaikleri'ndeki üzüm, horoz, ceylan, tavşan gibi çeşitli figürlerin yöresel halı ve kilimlere yansıtılması amacıyla Dulkadiroğlu Kaymakamlığı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında da figürler özel bir teknik ile motif haline getirildi. Motifler, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin restore ettirdiği tarihi Üdürgücü Konağı'nda Halk Eğitim Müdürlüğü ile açılan kursta kadınlar tarafından halıya işleniyor.
IŞIK, 'YÜZDE 100 ORGANİK'
Usta Öğretici Hatice Işık, 13 kursiyer bulunduğunu, kursiyerlere halı dokumanın inceliklerini anlattıklarını söyledi. Germanica figürlerinin de ilmek ilmek dokuduğunu belirten Işık, "1500 yıllık tarihi Germanica desenlerini motif şeklinde hazırlanmasından sonra ilmek ilmek halı haline getirdik. Halıları orijinal yün ile dokuyoruz ve ipliklerin boyamasında kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. İpliklerimiz tamamen doğal kök boyayla boyanan iplikler. Halılarımız yüzde 100 organik halılar. 1500 yıllık Germanicia desenlerini halımıza yansıtmaya çalıştık" diye konuştu.
Hatice Işık ayrıca kursta dokunan halıların bir şirket aracılığıyla satıldığını, bunun da kursiyerlere gelir sağladığını belirterek, "İlmek hesabı ücret alıyorlar. Halı dokumada el çabukluğu çok önemli. Bu nedenle haftada 250 lira kazanan da ayda bu parayı alan da var. El çabukluğuna ve çalışmaya bağlı. Köşe yastık minderleri, araba koltuk minderleri de yapıyoruz" dedi.
Kursiyerlerden Havva Çıracı ise kurs sayesinde hem boş zamanını değerlendirdiğini hem de dokuduğu halıları satarak ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hatice Işık'ın Germanica halılarını göstermesi
- Halıdan detay
- Hatice Işık ile röp.
- Germanica Motifli halılar
- Renkli ipler
- Halı dokuyan kursiyer
- Halı kursundan detay
- Havva Çıracı'nın halı dokuması
- Çıracı ile röp.
- Hatice Işık ile röp.
- Kurstan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ - ()

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Mobilyada KDV indirimi, sektör çalışanları ile müşterileri sevindirdi
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklaması, 'mobilyanın başkenti' Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sektör çalışanlarınca memnuniyetle karşılandı. Mobilya alacak müşteriler de kendileri için fırsat olduğunu söyledi. 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Çanakkale İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı açıklamada, "Mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum" dedi. 'Mobilyanın başkenti' Bursa'nın İnegöl ilçesinde sektör çalışanları, KDV oranının düşürülmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Hazine ve Maliye Bakanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kararla diyoruz ki '2020 Türkiye mobilya sektörünün yılı olacak'. Bu karar bizim için o kadar önemli ki hem dünya pazarında katma değerli ihracatın önünü açtı hem iç pazarda üreticimiz rahatladı. Üreticimize çok büyük katkı sağlayacak. Ticaret erbabına çok büyük katkı sağlayacak. Tüketicimize çok büyük katkı sağlayacak. Tüketicimiz 2020 yılı boyunca mobilyayı daha uygun fiyata alacak. Üreticimiz için de finans zorluğu ortadan kalktı" diye konuştu. 
Mobilya firması sahibi Erdin Topal ise "Bakanımızın açıkladığı indirimin, sektörümüze hareketlilik kazandırmasını umuyoruz. Özellikle kış aylarında durağan geçen mobilya sektöründe yüzde 8'lik KDV indirimiyle birlikte hem mobilyacılara hem de müşterilerimize sevindirici haber oldu" dedi. 
Mobilya mağazasın alışverişe gelen Melek Kaymaz, "Evlilik aşamasında olan biri için 500 liralık indirim az değil. Çok sevindik" derken, müşterilerden Yasin Ulusoy da "Güzel bir fırsat. Benim de evlenecek olan oğlum var. Onun için alışveriş yapacağım" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Mobilyalardana detaylar
-Açıklamalar

HABER: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () 

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