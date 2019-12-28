DHA YURT BÜLTENİ - 9

Para dolu sandıkları çantayı çaldılar

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ATM'den para çeken A.E.'nin elindeki çantayı para dolu sanan hırsızlar, hafif ticari aracına binen adamın çantasını alarak kayıplara karıştı. Çantada sadece 200 TL olduğu öğrenildi.

Olay, Meriç Mahallesi Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) yakınlarındaki bir ATM'de meydana geldi. ATM'den para çeken A.E., çantasıyla birlikte hafif ticari aracına bindi. Bu sırada A.E.'yi gözüne kestiren hırsızlar, otomobille ona yaklaşarak, aracına binmesini bekledi. A.E. aracına bindikten sonra, otomobilden inen bir kişi, camı açık kalan ticari araçtan çantayı alıp kaçtı. Durumu fark eden A.E., aracından indiyse de, biri otomobili kullanan 2 kişi hızla uzaklaştı. Öte yandan, çantada yaklaşık 200 TL para olduğu, bunun dışında da yüklü olmayan bir çek bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların çantayı alarak olay yerinden kaçması yer alıyor.

Polis, şüphelilerin eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, ()

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Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı



VAN Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, 2 gün önce saat 02.30 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu teknede 7 kişi öldü, 64 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. İran sınırını kaçak yollarla geçerek Van'a gelen ve buradan da küçük bir tekneyle Adilcevaz ilçesine geçmek isterken alabora olan tekneyle ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Bitlis Valiliği'den yapılan açıklamada, teknenin alabora olmasıyla ilgili kurtulan 72 kişiden 3'nün tedavilerinin hala devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 02.30-03.00 sularında Adilcevaz İlçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka Köyleri arasında kalan Van Gölü sahil şeridinde Pakistan, Bangladeş, İran, Suriye, Hindistan ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde; 4'ü Bangladeş, 2'si Pakistan ve uyruğu araştırılan 1 kişi ile birlikte 7 erkek düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir. Teknenin alabora olması sonucu kurtarılan 72 kişiden 3’ünün tedavileri halen devam etmektedir. Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca meydana gelen olay ile ilgili olarak ortaklaşa yapılan soruşturma neticesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliden 5’i yakalanarak Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-

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Bakan Kurum'dan, depremzedeleri sevindirecek haber

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerini ziyaret edip, yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi. Bakan Kurum, depremzedelerin yaralarının sarıldığını belirtip, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin en hızlı şekilde giderileceği sözünü vermiştik. İnşaatlarımızın kaba yapımı bitmiş durumda. Önümüzdeki yılın mayıs, haziran ayına kadar da ince inşaatları tamamlanarak hak sahiplerine teslimi yapılacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Bakan Kurum ilk olarak geçen 8 Ağustos'ta 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Çardak ilçesini ziyaret etti. Bakan Kurum'a ziyaretinde, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz eşlik etti. Çardak'ta depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı süren TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra yine aynı depremde etkilenen bir diğer ilçe Bozkurt'a geçti. Kurum'u, CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve beraberindekiler karşıladı. Burada da inşası süren TOKİ konutlarını gezen Bakan Kurum, daireleri inceledi. Bozkurt'taki şantiye alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 8 Ağustos'taki depremden Çardak ve Bozkurt ilçelerinin etkilendiğini hatırlatıp, 3 bin 418 binanın ağır hasarlı, 465 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

15 Ağustos itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, depremzedelerin yaralarının sarılması için konut inşasına başladıklarını belirten Bakan Kurum, "Burada yaraların devletimizin eliyle en hızlı şekilde sarılacağı ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin en hızlı şekilde giderileceği sözünü vermiştik. İnşaatlarımızın kaba yapımı bitmiş durumda. Önümüzdeki yılın mayıs haziran ayına kadar da ince inşaatları tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslimi yapılacak. Çardak'ta 179 daireden oluşan içerisinde cami ve ticaret merkezimizin olduğu inşaatımızın seviyesi yüzde 50 durumunda. İki inşaatımızı süresinden daha önce, mayıs haziran ayında bitireceğiz. 320 hak sahibi vatandaşımızın yaralarını sarmış olacağız" dedi.

Acıpayam'daki depremden etkilenen vatandaşlar için de yapımına başlanan konut inşaatlarının devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kurum, "Bu projelerimizi, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay olarak afetin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olmak suretiyle yürütüyoruz. Vatandaşımız için olması gereken her şeyi Valiliğimizin koordinasyonunda yürütmeye devam ediyoruz. Tekrar deprem nedeniyle yaralanan, depremden zarar gören Çardak, Bozkurt ve Acıpayam'ımıza ve Denizli'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En kısa zamanda modern sağlam ve güvenli konutlar inşa edip Denizlili vatandaşlarımıza vermek üzere çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kurum, buradaki incelemesinin ardından Bozkurt ilçesindeki depremde zarar gören Hamidiye Camisi'ni inceledi. Duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle kullanılamayan caminin yanına prefabrik ibadethane yapılması talimatını verdi.

Bakan Kurum, buradan Çamlık Parkı'ndaki Çamlık Ofis'te Belediye başkanları ve kurum müdürleri basına kapalı olarak yapılan toplantıya geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Kurum'un Çardak'taki inşaat alanına gelmesi

- Bakan Kurum ve beraberindekilerin şantiyeyi ve binaları gezmesi

- Bakan Kurum'un Bozkurt ilçesi'nde karşılanması

- Bakan Kurum'un daireleri incelemesi

- Bakan Kurum'un açıKlamaları

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Minik Yusuf Kamil, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemimelia' hastası olan ve 6 aylıkken ameliyatla fibula kemiği kaval kemiği yerine konulan 2 yaşındaki Yusuf Kamil Göl, uzanacak yardım eli bekliyor. Sağ bacağı sol bacağına göre kısa olan, özel bir ayakkabı sayesinde yürüyebilen Yusuf Kamil'in kemik uzatma ameliyatı olabilmesi için ailesi yardım talebinde bulundu.

Nazilli"nin Pınarbaşı Mahallesi'nde, öğretmen Sinan Göl ve ev kadını Hatice Göl'ün ilk çocuğu Yusuf Kamil, milyonda bir görülen 'tibial hemimelia' (doğuştan kaval kemiği yokluğu) hastası olarak dünyaya geldi. Minik Yusuf Kamil, sağ bacağındaki sorunun tedavisi için doktor doktor gezmeye başladı. Baba Sinan Göl, oğlunun tedavisi için İstanbul'daki özel bir hastanede çalışan Uzman Doktor Cengiz Çabukoğlu ile iletişime geçti. Doktor Çabukoğlu'da tedavinin uzun süreceği ve sabırlı olunması gerektiğini aileye anlatarak tedaviye başladı. Çocuğun ilk ameliyatı, 28 Haziran 2017'de 6 aylık bebekken gerçekleştirildi. Ameliyatla fibula kemiği, kaval kemiğinin yerine konuldu. Ardından da haftanın 2 günü fizik tedaviye başladı. Ameliyatın ardından gerçekleşen yoğun tedaviler sonunda minik Yusuf Kamil, ilk kez 1.5 yaşında yürüdü.

'DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ'

Şu an 2 yaşında olan ve sağ bacağı sol bacağına göre 5 santimetre kısa olan ve özel ayakkabı sayesinde yürüyebilen 2 yaşındaki Yusuf Kamil'in tedavi süreci kapsamında, doktorlar, kemik uzatma ameliyatı olması gerektiğini söyledi. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cengiz Çabukoğlu, yapılacak ikinci ameliyat için Göl Ailesi'nden 20 bin TL istedi. 25 bin lira tutan ilk ameliyatı güçlükle karşılayan baba Sinan Göl, maddi durumunun bunu karşılamaya yetmediğini belirtip, "Normalde sosyal bilgiler dersi öğretmeniyim. Ancak atanamadığım için 5 yıldır Güzelköy Engeliler Okulu'nda yılın 10 ayı, 1800 lira maaşla çalışıyordum. Evim kira. Eşim, hasta olan oğlumuza baktığı için zaten çalışamıyor. Mevcut birikimimizi milyonda bir görülen bir rahatsızlık olan 'tibial hemimelia' hastası olan oğlumun ilk ameliyatında harcadık. Maaşımda ancak evin ihtiyaçları, kira ve oğlumun ufak tefek sağlık harcamalarına gidiyor. Bu nedenle ikinci ameliyatın parasını karşılayacak maddi durumum yok. Oğlum Yusuf Kamil'in yaşıtları gibi rahat bir şekilde yürüyüp, gülüp oynaması için devlet yetkilileri başta olmak üzere yerel yönetimlerden, işadamları ve vatandaşlardan destek bekliyorum" dedi.

NAZENDER SEFERBER OLDU

Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) de minik Yusuf Kamil için seferber oldu. NAZENDER eski Başkanı Tayfun Yazıcı, "Yusuf Kamil, şimdi de yürüyor ama kaval kemiği yerine konan fibula kemiğinin görevini tam anlamıyla yapabilmesi için bir ameliyat daha olması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi Nazilli'de birlik ve beraberlikle, maddi sorunları aşıp, onun bu sorununu çözeceğimize inanıyorum. Bir kişinin yapamayacağı işi 100 kişi olunca rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce de buna benzer kampanyalar yaptık ve başardık. Yusuf Kamil içinde bunu başaracağız. İkinci ameliyatın 20-22 Ocak'ta olması planlanıyor. Bu tarihe kadar çocuğumuzun ihtiyacı olan parayı toplayıp ameliyatını yaptıracağız. İlk yardımı Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan yaptı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Minik Yusuf Kamil Göl'ün evlerinde babası Sinan Göl ile görüntüsü

-Yusuf Kamil Göl'ün oyuncakları ile oynarken görüntüsü

-Yusuf Kamil Göl'ün diğerine göre kısa olan bacağından görüntü

-Baba Sinan Göl ile röp.

-NAZENDER eski Başkanı Tayfun Yazıcı ile röp.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Farklı kentlerde 15 suçtan aranan şüpheli Gaziantep'te yakalandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 kentte 15 farklı suçtan arandığı belirlenen Lütfi Şahin, jandarmanın operasoyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri, Niğede, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Ankara'da, işlediği 'dolandırıcılık, ırza geçme, mala zarar verme, cinsel taciz ve güveni kötüye kullanma' gibi 15 farklı suçtan aranan Lütfi Şahin'in ilçede saklandığını belirledi. Ekipler yapılan fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyon ile Şahin'i gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Adliyesi

- Şüpheli adliyeye girerken

- Şüpheli hastaneden çıkarken

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU :96 MB, 3.00 MB

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Çamurlu yola halılı önlem

ORDU Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları süren caddede, yağış nedeniyle vatandaşların yürürken üstlerini kirletmemesi için çamurlu yola, halı sererek önlem aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha öne kentin en işlek caddelerinden biri olan Sırrıpaşa Caddesi’nde başlatılan alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamda caddeye daha önce döşenen parke taşlar söküldü. Altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler üstyapı çalışmalarına geçti. Bölgede havanın yağışlı olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, yoldan geçen vatandaşlar da oluşan çamur nedeniyle zor anlar yaşıyor. Caddede, yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yayaların yaşadığı zorlukları önlemek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilginç bir yönteme başvurdu. Belediye, alt yapı çalışmaları süren caddede, yağış nedeniyle vatandaşların yürürken üstlerini kirletmemesi için çamurlu yola, kullanılmayan spor sahalarından sökülen halıları serip, önlem aldı.

'HALKIMIZIN AYAĞINA HALI SERİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, çalışmalarının hayata geçirilinceye kadar vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına, halıları caddeye serdiklerini belirterek "Burada Büyükşehir Belediyemiz alt yapı çalışması yaptı. Caddede zemin ve cephe iyileştirme çalışması da yapılacak ancak bunların başlaması için bir süreç var ve mevsimin de çalışmalara elverişli olması gerekiyor. Bu süreçte su ve çamurdan hem vatandaşlar hem de esnaflar mağduriyet yaşıyordu. Halkımızın bir gün dahi çamura batmasına gönlümüz razı değildi. Onun için kullanılmayan spor sahalarındaki halıları sökerek caddeye döşemeye karar verdik. Deyim yerindeyse halkımızın ayağına halı seriyoruz. Burası için farklı yöntemler de kullanabilirdik ancak bunlar da kesin çözümler olmayacaktı. Ordu halkı bizim için değerli ve kıymetliö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Eski halı sahalardan halıların sökülmesi

-Halıların caddeye serilmesi

- Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman röportajı

Süre: 02.00 DK. Boyut: 224 MB

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-