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DHA YURT BÜLTENİ - 9

Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce kayanın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildi. Operasyonda çok sayıda malzeme de...

GÜNDEM 27.12.2019, 12:56
DHA YURT BÜLTENİ - 9

Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce kayanın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildi. Operasyonda çok sayıda malzeme de ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında Nusaybin ilçesine bağlı Çalıköyü Mahallesi kırsal alanında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde kayanın altına tuzaklanmış şekilde 5 kilo basma düzenekle el yapımı patlayıcı tespit etti. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Ekipler, doğal mağara içerisinde ise gizlenmiş şeffaf bidondanlarda telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu ve yaklaşık 10 kilo ağırlığında patlatılmaya hazır EYP düzeneği ile birlikte bu noktaya yakın mesafede taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ile sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğerleri yerinde imha edildi.

Görüntü Dökümü
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Ele geçirilen malzemeler
Tuzaklanan patlayıcılar
EYP'lerin imha anı
Genel ve detay
Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN, ()
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Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 3 ölü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Baran Kaygusuz (13), izinsiz aldığı babasına ait otomobille makas atarak ilerlerken direksiyon kontrolünü yitirip, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3 ortaokul öğrencisi ölürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 25 Aralık akşamı Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Baran Kaygusuz, babasına ait 21 AK 097 plakalı otomobili ailesinden izinsiz alıp, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Aşırı hız yapıp, makas atarak ilerlediği öne sürülen Baran Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada, 4 arkadaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek (15), Mehdi Zan (15) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek, ve Mehdi Zan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren 3 öğrenci toprağa verilirken, yaralı diğer çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Kaza anı
-Kaza yapan otomobil
-Hastane, acil servis ve morg
-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri
Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,()
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Adıyaman'da çöken bina, kontrollü yıkıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, daha önce tahliye edilen ve önceki gün 1'inci katı çöken 4 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı. 

Olay, 22 Ekim'de, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tileklioğlu'na ait 4 katlı binadan gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, binada inceleme yaparak, toprak kayması meydana geldiğini belirledi. Apartmanda oturan Suriyeli aileler, ekiplerce dışarı çıkarılıp, güvenli bölgeye taşındı. Önceki gün etkili olan yağmur nedeniyle binanın 1'inci katında çökme meydana geldi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, bina çevresinde güvenlik önemli alarak, yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Besni Belediyesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde ise çevresinde güvenlik önlemi aldığı 4 katlı binayı kontrollü olarak yıktı. Ekipler, daha sonra molozların taşınması için çalışma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- Ekiplerin çalışması
- Binanın yıkım çalışması
- Bina yıkılma anı
- Çevrede toplanan vatandaşlar
- Mustafa Kanlı sunum yapması
- Güvenlik şeridi
- Genel ve detay görüntüler 
Haber-Kamera: Mustafa KANLI- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () 
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Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi

Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte tatilciler, zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde sahilde güneşlenip balık tuttu, bazıları ise denize girdi.
Antalya'da salı gününden beri etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları, Toros Dağları'nın zirvesi karla kaplı manzarası eşliğinde denize girip yüzdü. Kimileri güneşlenirken, bazıları da mavi sulara olta attı. Sahilde fotoğraf çekenler ise denizle birlikte karla kaplı Toros Dağlarını aynı karede buluşturdu.
Denizde yüzenlerden emekli öğretmen Hayrullah Sertdemir, Antalya'nın cennet gibi olduğunu belirterek, "Oraya gidip karla pekmez yiyorsun. Şöminenin yanındasın. Burada denize giriyorsun. Ben ve arkadaşlarım her sabah denize giriyoruz. Denizin içi dışarıdan sıcak" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
-Sahilden görüntü
-Denizde yüzen Kişinin görüntüsü
-Yakamozdan görüntü
-RÖP: Hayrullah Sertdemir
-Karlı dağdan görüntüsü
HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()
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Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı 

Bursa'da, mobilya atölyesinde sobaya atılan tiner parladı, 1 kişi yaralandı.
Yangın, sabah saatlerinde İnegöl ilçesindeki Mobilya Sanayi Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan işçi Zafer T. (52), sobayı tutuşturmak için tiner döktü. Tinerin parlamasıyla sobadan çıkan alevlerden yaralanan işçi, kendini dışarı attı. İhbar üzerine yangının olduğu yere gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bacaklarında 2'nci derece yanık oluşan işçi, yanık ünitesine alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü
-Olay yerinden detaylar
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi mesleğe dönüştürdüler

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Ayşe Çubukçuoğlu (44) ile Aysel Özdemir (38) evlerini boyarken edindikleri tecrübeyi meslek haline getirdi. 2 kadın arkadaş, 1 yıldır ev ve iş yerlerinin boyayarak para kazanıyor. 

Darıca’da yaşayan her ikisi de 17 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan arkadaşlar Ayşe Çubukçuoğlu ile Aysel Özdemir, kendi evlerinin boya ve badana işlerini yaparken edindikleri tecrübeyi mesleğe dönüştürme kararı aldı. Ayşe Çubukçuoğlu ile Aysel Özdemir yaklaşık 1 yıldır ev ve iş yerlerini boyayarak evlerinin bütçesine katkı sağlıyor. 2 arkadaş, önce tanıdıklarının, daha sonra da tavsiye ile diğer müşterilerinin ev ve iş yerlerine boya badana yapmaya gittiklerini belirterek, ileride bir ekip kurarak işlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ayşe Çubukçuoğlu, ilk zamanlar eşlerinin bu duruma karşı çıktıklarını ifade ederek, "Eşlerimiz önce bize tepki verip onay vermediler. Boyacılığın erkek işi olduğunu ve bunu nasıl yapacağımız yönünde kaygıları vardı, ama biz strese girmedik, yılmadık. Arkadaş çevremizin desteğiyle 1 yıldan bu yana bu işi güzel bir şekilde yürütüyoruz." dedi.
Aysel Özdemir ise, "Evimize de zaman ayırıyoruz, yemeğimizi de yapıyoruz, çocuklarımızla da ilgileniyoruz, sporumuzu da yapıyoruz. Eşlerimiz ilk önce boya işine karşı çıktılar ama sonrasında yaptığımız işler ortaya çıktıkça güzel tepkiler aldık." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kadınlar boya yaparken görüntü
-Kadınlarla röp.
HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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