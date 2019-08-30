DHA YURT BÜLTENİ - 9 

Ege'de 30 Ağustos coşkusu

EGE Bölgesi'ndeki illerde düzenlenen törenlerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle Ege Bölgesi'ndeki il ve ilçelerde törenler düzenlendi. İl ve ilçelerdeki Atatürk anıtlarına, protokol üyelerince çelenkler sunulurken, vatandaşlar da Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

AYDIN

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı'na, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Valilik önündeki törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Yüzbaşı Murat Genç, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar törene katıldı. Daha sonra Valilikte tebrikler kabul edildi.

DENİZLİ

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için Valilik önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tören başladı. Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sırasıyla anıta çelenk bıraktı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, siyasi parti il başkanları, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş törene katıldı. Tören geçişi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Karahan, Albay Öztürk ve Başkan Zolan, askeri araca binerek törene katılan vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. Büyükşehir belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni yapıldı. Gaziler de askeri araçlara binerek geçit törenine katıldı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla geçit töreninden bol bol fotoğraf çekti.

MANİSA

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na, Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Manisa 1. Eğitim Komando Tugay Komutanlığı'ndan Üsteğmen Bayram Korkmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibi, Ege yöresine özgü halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri sonunda bayrak açan ekip, uzun süre alkışlandı.

BİR ASKER SICAKTAN BAYILDI

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni sırasında Manisa 1. Eğitim Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri tören ekibinden bir asker, sıcaktan dolayı bayıldı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri, bayılan askere müdahale etti. Zafer Bayramı kutlamalarına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, askeri erkan, daire müdürleri, emniyet amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MUĞLA

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün çelenk sunmasıyla başladı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Baro Başkanı Cumhur Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Serhat Arık, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, askerler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcileri katıldı. Törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören Vali Civelek'in Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi. Muğla Valiliği'nde tebriklerin kabul edilmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Civelek ile Başkan Gürün askeri birliklerin ve halkın bayramı kutlandı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin okunması, folklor gösterilerinin sunulması sonrası askeri birliklerin tören geçişiyle kutlama sona erdi.

UŞAK

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vali Kocabıyık ile Başkan Çakın'ın dışında AK Partili milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile vatandaşlarda törene katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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DENİZLİ

- Protokolden detay görüntü

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Şiir okunmasından görüntü

- Vatandaşlardan detay görüntüler

- Geçit töreninden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

MANİSA

Tören alanından görüntü

Bayılan askere müdahaleden görüntü

- Halk oyunlarından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, )

MUĞLA

- Çelenk sunulması

- Vali Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün askeri birlikler ile halkın bayramını kutlaması

- Folklor gösterisi

- Tören geçişi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, )

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Antalya'da Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı.

Zafer Bayramı kutlamaları saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek çelenk sunumunun ardından tebrikleri kabul etti, askeri araçla Cumhuriyet Caddesi'nde halkın bayramını kutladı. Törene AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, CHP Milletvekilli Rafet Zeybek, İYİ Parti milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi ile CHP eski milletvekili Tuncay Ercenk ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluş yöneticisi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalarda Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Albay Erdinç Hekim, asil Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığındaki kahraman ordusuyla varlığına ve vatanına kastedenlerle karşı 97 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını söyledi.

Zafer Bayramı kutlamalarında Kepez Belediyesi'nin misafiri olarak Aydın, Samsun, Ankara gibi illerden gelen halk oyunları ekipleri de yörelerine özgü halk danslarını sergiledi. Törende, askeri erkan ve emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler de geçit töreni gerçekleştirdi. Öte yandan Akdeniz'de sismik çalışmaları yürüten ay yıldızlı Oruç Reis gemisi de kutlamalar çerçevesinde Antalya Körfezi'ne demirledi.

Görüntü Dökümü

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-Valinin Atatürk anıtına çelenk koyması

-Garnizon komutanın anıta çelenk koyması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken alandan detay görüntüler

-Denizde açıkta bekleyen Oruç Reis gemisi ile Deniz Kuvvetlerine ait gemiden görüntü

-Protokolün vatandaşların bayramını kutlaması

-Törendeki komutanlardan görüntü

-Tören geçişinden detay görüntüler

-Protokolün tertip komitesini kutlamasından görüntü

368 MB - 3.19'

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Büyük Taarruz'u anlatan 3 yeni fotoğraf ilk kez yayınladı

Afyonkarahisar'da yerel tarih araştırmacısı Hasan Özpınar, Büyük Taarruz'u anlatan ve bugüne kadar hiçbir yerde görülmemiş 3 yeni fotoğrafı açtığı sergide yayımladı.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 97. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda savaş dönemlerini anlatan bir sergi açan yerel tarih araştırmacısı Hasan Özpınar, bu zamana kadar hiçbir yerde yayınlanmamış, savaş dönemini anlatan 3 yeni fotoğrafı sergilediğini söyledi. İlk kez görücüye çıkan fotoğrafları yaptığı araştırmalar sonucu bulduğunu anlatan Özpınar, bu fotoğrafların başka bir yerde sergilenmediğini vurguladı.

FİLM KARESİNDEN ALINDI

Hasan Özpınar, fotoğraflarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Nurettin Paşa ile kurmay heyetinin yer aldığını söyledi. Özpınar, şöyle konuştu:

"Büyük Taarruz'un ve büyük zaferin 97. yıl dönümünde yine farklı bir araştırma ile ilk kez rastladığımız fotoğraflarla sergimizi düzenledik. Fotoğraflarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de o hep bildiğimiz dalgın, düşünceli fotoğrafını bilirsiniz. Bizim araştırmalarımızda bu fotoğrafın farklı bir acıdan çekilmişini bulduk. Atatürk'ün yine siperlerde dalgın ve düşünceli yürürken görüntülenmiş halini görüyorsunuz. Tabii kamuoyunda bu fotoğraf bilinmez. Aslında bir filmdir. O dönem cephede film kamerası ile çekilmiş görüntülerdir. Fakat günümüzde sadece fotoğraf karesi olarak gelebilmiştir."

'ARAŞTIRMALARDA BU FOTOĞRAFLARI BULDUK'

Siperlerde ve cephede Nurettin Paşa'nın kurmay heyetiyle düşman cephesini dürbünle gözetleme anının yer aldığı fotoğraftan bahseden Özpınar, "Yine ilk kez yayınlanan fotoğraflardan bir diğeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk cephede kahve içerken geri planda. Ön planda İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve erkanı harbiye. Yani bu günkü genelkurmay, kurmay heyeti olarak görmek mümkün. Bunlar tabii ki basında çok bilinen veya Atatürk ile ilgili fotoğraflarda ve Kocatepe ile ilgili fotoğraflarda bilinen fotoğraflar değil. Bir diğer fotoğrafımız ise Büyük Taarruz'da 1. Ordu Komutanlığı vazifesini yürüten ve sakallı olan Nurettin Paşa'nın siperde, cephede dürbünle düşman mevzilerini gözetlerken çekilmiş bir fotoğrafıdır. Hemen arka planda siluet şeklinde İsmet Paşa'nın göründüğünü fark ediyoruz. O dönem ordumuzda kullanılan gölgelikli başlıklar olan şapkaları görmek mümkün. Bu fotoğraf da yine Nurettin Paşa'nın evrakları arasından çıkma ve basınımızda ilk kez yayınlanıyor. Bu fotoğrafları yurt içindeki arşivlerde yaptığım farklı araştırmalarda buldum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sergi alanından detay

- Özpınar fotoğrafları incelerken detay

- Vatandaşlar sergiyi incelerken

- Özpınar fotoğrafları sergiye asarken detay

- Özpınar ile röp

- Genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Van'da Zafer Bayramı törenle kutlandı

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Van Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kamu kurum amirleri, siyasi parti başkanları, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törende valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemin belirten konuşmalardan sonra halk oyunları ekibi Van yöresine ait oyunlar sergiledi. Kutlama töreni, Cumhuriyet Caddesi'ndeki geçit töreni ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Atatürk anıtına çelenk bırakılması

-İstiklal Marşının okunması

-Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ın tören alanındakileri selamlaması

-Vatandaşlardan detaylar

-Günün anlam ve önemini belirten konuşma

-Protokolden detaylar

-Halk oyunları gösterisi

-Vatandaşlardan detaylar

-Tören geçişi

SÜRE: 2 DAKİKA 36 SANİYE

BOYUT: 504 MB

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, ()-

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Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

KİLİS’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyeleri halkın bayramını kutladı. Folklor ekibi gösterisinin ardından resmi geçitle son bulan tören geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanından görüntü

- Çelenk konulması

- Subayın konuşması

- Protokolün bayram kutlaması

- Folklor gösterileri

- Geçiş töreni

- Alınan tedbirler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:372MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Adana'da Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi (2)

VEKİL, YANLIŞ ANLAMA NEDENİYLE KATILMAMIŞ

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu'ndan Başkan Zeydan Karalar'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine katılmaması ile ilgili açıklama yapıldı. Belediye Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ağustos 2019 akşamı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşte yer almış, Adanalıların Zafer Bayramı'nı kutlamış ve konseri hemşehrileriyle birlikte izlemiştir. Başkan Zeydan Karalar, 30 Ağustos 2019 günü şehir dışına çıkacağı hasebiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için belediye meclis üyelerinden birine vekalet vermiştir. Bir yanlış anlama neticesinde vekil, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine katılamamıştır. Durumu öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir dışına çıkmaktan vazgeçip, Adana Valisi Sayın Mahmut Demirtaş’ın makamındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uğur Mumcu Meydanı’ndaki (İstasyon Meydanı) geçit törenine katılmıştır."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törendeki 'çelenk krizi' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Adana'da Çelenk Krizi Yaşandı' başlıklı haberlerde, büyükşehir belediye başkanının çelenk sunma törenine yetişememesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısının çelenk sunma talebine Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'ın izin vermediği yönünde ifadelerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Konu ile ilgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliğinin 'Zafer Bayramı Törenleri' başlıklı 7. maddesi ve aynı yönetmeliğin ek-1 maddesinde 'Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur' hükmü yer almaktadır. Ayrıca 5393 sayılı belediye kanununun 'Belediye Başkanı' başlıklı 37. maddesinde 'Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir' hükmü ve aynı kanunun 'belediye başkanının görev ve yetkileri' başlıklı 38. maddesinin (c) bendinde de 'belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek' hükmü bulunmaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereğince; 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 08.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi alanda hazır olmakla birlikte, bahse konu çelengi sunmak üzere büyükşehir belediye başkanı veya yasal temsilcisinin (vekil) tören alanına gelmemesi ve belirli bir süre beklenilmesine rağmen yukarıda atıfta bulunulan kanun ve yönetmelik hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi anıta sunulmamıştır. Bahse konu çelenk sunma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çelengin Genel Sekreter Yardımcısı ya da Zabıta Daire Başkanı tarafından konulması talep edilmiş; ancak söz konusu talep ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel sekreter yardımcısı ve zabıta daire başkanının yetkili olmamaları nedeniyle kabul edilmemiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ADANA,()