DHA YURT BÜLTENİ-8

İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde (EK)

1)BAKAN SOYLU, BEYTÜŞŞEBAP'LI ÇOCUKLARLA TOP OYNADI, KÜRTÇE ŞARKI DİNLEDİ

1)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı'ndaki incelemelerinin ardından Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ne geçerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Beytüşşebap İlçesi'ne gelen Bakan Soylu, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaflar ile bir araya geldi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu'dan yolların yapılması, ilçeye doktor atanması konusunda taleplerde bulundu. Bakan Soylu, esnaf ziyareti esnasında caddede top oynayan çocuklara eşlik erderek, onlarla bir süre top oynayıp, çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret esnasında yanına gelen genç biri, işsiz olduğunu anlatması üzerine Bakan Soylu, Beyüşşebap Kaymakamı Murat Şener'e, gence iş bulma konusunda talimatta bulundu. Bakan Soylu'nun ziyareti sürerken, Beytüşşebap'da yaşayan yerel sanatçı Tıvorlu İsmail ise, yanına gelerek, kendisine Kürtçe şarkı okudu. Bakan Soylu, Beytüşşebap'taki ziyaretinin ardından Helikopterle Şırnak'a geçerek, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na güvenlik güçleriyle iftar yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanın ilçeye gelişi

-Esnaf ziyareti

-Çocuklarla top oynaması

-Vatandaşlar sohbeti

-Tıvorli İsmail'n şarkı okuması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), () -

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2)YOZGAT’TA DOLU YAĞIŞI KENT MERKEZİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ

YOZGAT kent merkezinde yağmur yağışının ardından kısa süre etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü, cadde ve sokaklar göle dönüştü.

Yozgat’ta etkili olan yağmur yağışının ardından, yaklaşık 15 dakika leblebi büyüklüğünde aralıksız yağan dolu meyve ağaçlarına ve bahçelere zarar verdi. Eriyen dolu suyu nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönüştü. Şehir merkezinde yağmur suyu tahliye kanalları yetersiz kalınca caddelerde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sularla dolan kaldırımlarda mahsur kalırken belediye otobüs şoförleri, duraklara ulaşamayan yayaları kaldırımlara yanaşarak otobüslere aldı.Bu arada şehir merkezinin yüksek kesimlerinde oturan vatandaşlar, bahçelerinde biriken dolu yığınlarını kürekle temizledi.

Görüntü Dökümü

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-Dolu yağışı

-Caddelerden akan su

-Mazgallardan çıkan su

-Dolu birikintisi

-Yollarda su birikintisi

-Belediye otobüslerine zorlukla binen yayalar

-Dolu birikintileri

-Dolu birikintisi ile oynayan çocuk

-Vatandaşlar konuşma

-Bahçelerinde biriken doluyu kürüme görüntüsü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

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3)ÇORUM'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK BU GÜNDE SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

ÇORUM’da dün etkili olan şiddetli sağanak yağmur bu gün de devam etti. Caddeler göle dönerken, bir çok ev ve işyerini su bastı.

Çorum'da dün öğleden sonra başlayan ve bu günde aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Bir çok ev ve işyerini su bastı. İhbar üzerine ev ve işyerlerinde meydana gelen su taşkınlarına belediye ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Su tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Sağanak yağmur özellikle Mimarsinan Mahallesi'nde hayatı felç etti. Bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Su baskını olan yerlerden detay

- Belediye ekiplerinin çalışmaları

- Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) (BOYUT: 65 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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4)OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ARKADAŞLARI İÇİN ÇELENK BIRAKTILAR



ANKARA'nın Kalecik İlçesi yakınlarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği 34 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında yaşamını yitiren Kastamonu Üniversitesi öğrencileri 21 yaşındaki Ece Ünlüer ve 21 yaşındaki Gamze Duru'nun okul arkadaşları genç yaşta hayatını kaybeden arkadaşlarını andı.

Kaza, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kalecik ilçesi Çankırı- Çandır yol ayrımında meydana geldi. Kastamonu'dan Ankara'ya giden Sedat Gürer yönetimindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün uyuması sonrası kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 34 kişi ise yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ece Ünlüer ile Eğitim Fakültesi öğrencisi Gamze Duru için okul arkadaşları Atatürk ve Şerife Bacı anıtına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu çelenk bıraktılar. Okul arkadaşları genç yaşta hayatını kaybeden Ünlüer ve Duru için gözyaşı döktü. Bir süre anıtın çevresinde sessiz şekilde oturan öğrenciler daha sonra ayrıldı.

AMCA KIZLARI TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA'nın Kalecik ilçesi yakınlarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği 34 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki İlknur Bideci ile kendisinden bir yaş küçük amcasının kızı Öznur Bideci, Kastamonu'nun Küre ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ankara'da sınava girecek olan Öznur Bideci, yanına amcasının kızı İlknur Bideci'yi de alarak dün sabah saatlerinde otobüsle Kastamonu'dan yola çıktı. Amca kızlarının içerisinde bulunduğu otobüs, Çankırı-Çandır yol ayrımında sürücüsünün uyuması sonrası kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak şarampole devrildi. Kazada Öznur Bideci ile İlknur Bideci yaşamını yitirdi. İki genç kızın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kastamonu Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Evlerinin önüne getirilen İlknur ve Öznur Bideci'nin cenazeleri helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Alacık Köyü Çolak Mahallesi Cami'ne götürüldü. Kastamonu İl Müfütüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı sırasında Bideci ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Amca kızları köydeki aile mezarlığında yan yana defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Kazada ölenlerin yakınlarının gözyaşları dökmesi

-Bideci ailesinin taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazı



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HABER-KAMERA:Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu)()