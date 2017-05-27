DHA YURT BÜLTENİ-8

Cenazede 'pompalı katilin geleceği' söylentisi panik yarattı (2)

KATİL ZANLISI ÖLÜ BULUNDU

Edirne'de dün gece kızkardeşi Hanife, eniştesi Salih ve yeğeni 2 yaşındaki Elena Mal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan ve polisin her yerde aradığı katil zanlısı Nedim Merdin, ölü olarak olarak bulundu. Merdin'in cesedi olayın yaşandığı Menzilahır Mahallesi'ne bir kaç kilometre mesafede bulunan Edirne Tarım Açık Cezaevi yolu üzerindeki TOKİ evleri arazisinde bugün saat 16.45 sıralarında arazide ölü olara bulundu. Merdin'in 3 kişiyi öldürdüğü pompalı tüfek de yanında bulundu. Yapılan ilk incelemede Merdin'in olayda kullandığı pompalı tüfekle başına açarak intihar ettiği belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: EDİRNE,()

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Bilirkişi; Silopi'de 2 çocuğun öldüğü kazada panzerde kusur yok



ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde geçen 4 Mayıs gecesi polis panzerinin bir eve çarpması sonucu 2 çocuğun ölümüyle ilgili olayda bilirkişi raporu hazırlandı. Tutuklu panzer sürücü Ö.Y.'nin panzerin frenlerinin tutmadığı yönündeki ifadesine rağmen, bilirkişi raporunda, panzerin fren ve hidrolik sisteminin sağlam olduğu belirtildi.

Silopi İlçesi Karşıyaka Mahallesi’nde geçen 4 Mayıs’ta polis panzerinin evlerine girmesi sonucu yaşamını yitiren Muhammet (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Polis ve jandarma bilirkişi uzmanlarının yaptığı inceleme sonucu hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına konuldu.

SAVCI TALİMATI OLMADAN PANZER OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Olay yerine intikal eden nöbetçi savcı tarafından imza altına alınan tutanakta, "Kazaya karışan 73 A 0133 plakalı sayılı panzer tipi zırhlı aracın olay yerinden Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı alınmaksızın kaldırılıp TOKİ Polis Lojmanları'nın bahcesine götürüldüğünün öğrenildiği" belirtildi.

TANIK POLİS: MÜDÜRÜN TALİMATIYLA PANZERİ ORDAN ALDIM

Panzerin savcılık talimatı olmadan olay yerinden alınmasıyla ilgili tanık polislerden H.T. ise, kazayı telsizden öğrendiğini belirtti. Telsiz anonslarında İlçe Emniyet Müdürünün olay yerine acil olarak çekici gitmesini istemesi üzerine, kullandığı panzerle olay yerine geçtiğini belirten H.T. "Duvarın göçtüğünü gördüm. Panzerin ön lastiklere kadar olan kısmının tamamen duvarı yıkarak evin içinde bulunduğunu gördüm. Olay yerinde bulunan İlçe Emniyet Müdürümüz, aracın altında başka bir yaralı olabileceği ve araç içerisinde çok sayıda mühimmatın bulunması ve yaralı çocukların yakınlarının gerginliği nedeniyle panzeri olay yerinden çekme talimatı vermesi üzerine ben de panzeri çalıştırarak MHP İlçe Binası önüne parkettim, daha sonra koruma bürodan sorumlu olan başpolis T.T.'nin talimatı üzerine aracı TOKİ lojlanlarına parkettim" diye ifade verdi.

"PANZER YOKUŞ AŞAĞI MOTOR SESİ OLMADAN HIZLANDI"

Panzer sürücüsü polis memuru Ö.Y. ile birlikte MHP binası önünde nöbet tutan tanık polis F.T. de verdiği ifadede olay gecesini şöyle anlattı: "Ö.Y., devriye atacağını söyledi. Daha sonra 52. Caddeden önce aşağıya doğru, sonra yukarıya doğru devriye attı ve aracı binanın önüne her zamanki gibi aracın burnu yokuş aşağıya gelecek şekilde park etmeye çalışıyordu. Bu sırada araç motoru birden stop etti, sesi kesildi ve egzozundan duman gelmemeye başladı. Sonrasında yokuş aşağıya gittikçe hızlanan bir şekilde araç gitmeye başladı. Bir süre aracın sesi gelmedi, aracın gelmemesi üzerine ben de o tarafa doğru yöneldim bir çarpma sesi geldi, hemen ardından bağrışmaları duydum ve telefonla 155'i arayıp bilgi verdim. MHP önünde nöbette olduğum için nöbet yerini tekederek kaza yerine gidemedim."

POLİS VE JANDARMA UZMANLARI: PANZERDE KUSUR YOK

Panzer üzerinde inceleme yapan ve bilirkişi olarak araçla ilgili rapor hazırlayan Trafik Bilirkişi Polis Memuru H.A., panzer üzerinde yaptığı inceleme ile ilgili hazırladığı raporda, panzerin kusurlu olmadığı yönünde rapor verdi. Aynı şekilde Teknik Araç Teknisyeni, Bakım Astsubap Kıdemli Çavuş Y.B.'nin de bilirkişi olarak incelediği panzerle ilgili hazırladığı raporda şu görüşlere yer verdi: "Araçta yaptığım inceleme sonucunda aracın herhangi bir yerinde fren, hidrolik kaçağının bulunmadığını, fren hidrolik seviyesinin kontrolüm sonucu tam olarak uygun seviyesinde bulunduğu tespit edilmiştir. Kaza sonrası TOKİ polis lojmanları bölgesinde aracı tecrübe ettiğimde araç çalıştırılmamış halde frene basıldığına aracın fren pedalının sert olduğu, aracın ana güç anahtarı açıldığında fren pedalının yumuşadığı ve daha rahat frene basıldığı gözlemlenmiştir. Araç çalıştırılıp hareket ettirilerek fren kontrolü yapıldığında ve aracın feren sisteminin işlevini yerine getirdiği tespit edilmiştir. Ancak aracın el freninin olmadığı ve yerine vites konumlarından park konumuna getirildiğinde frenlerin tuttuğu tespit edilmiş olup, aracın park konumuna geçişi zor olduğu tespit edilmiştir. Bu söz konusu durum değerlendirildiğinde frenlerin tutabilmesi için şoförün öncelikli olarak ana güç anahtarını açması gerekmektedir. Bu işlemi yapmadığı sürece faal olan fren sistemi şişer ve frenler tutmaz. Ancak TSK envanterinde panzer aracı bulunmadığından, yukarıda belirttiğim hususlar genel bir bilgi olup, kesin karara varılabilmesi için aracın teknik servis tarafından bu durumun incelenmesinin daha uygun olacağını değerlendiriyorum."

PANZER SÜRÜCÜ YEĞİT: FRENLER TUTMADI

2 çocuğun ölümüne neden olmaktan tutuklanan panzer sürücüsü polis memuru Ö.Y. ise hastanede tedavi gördükten sonra verdiği ifadesinde, aynı gece yaşadıklarını şöyle anlattı: "Park etmeye çalıştığım sırada araç birden stop etmesiyle birlikte rampa aşağı öne doğru 52’nci caddenin devamı 715’inci sokağa doğru gitmeye başladı. Aracın freninde ayağımı sürekli basılı tuttum. Fakat araç stop ettiği için fren sistemi çalışmadı. Araç sonra hızlandı. Bu sırada aracın farlarının söndüğünü görmem üzerine ana güç kaynağı olan şarteli kapatıp yeniden açtım. Motoru çalıştırmak için tekrardan düğmeye bastım. Fakat motoru çalıştıramadım. Lambalar tekrardan söndü. Aracı park konumuna getirdim fakat o da devreye girmedi. Aracın stop etmesiyle birlikte çarpma noktasına kadar yaklaşık 70 metrelik mesafede bu işlemleri tekrarladım. Fakat araç çalışmadı. Bu süre zarfında da aracın direksiyonu kilitlendi. Fren tertibatı işlemedi. Araç kontrolüm dışında eve çarptı. Araç içindeki telsizle merkeze kaza olduğunu, yaralıların olabileceğini belirterek, verdiğim adrese ambulans ve ekiplerin sevkedilmesini istedim." Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-kazanın meydana geldiği evden görüntü

-olay yeri

-genel ve detay

Haber: ŞIRNAK, ()

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Karatay'dan ramazan pidesi uyarısı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde bir toplantıya katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan pidesinde tıpkı ekmek gibi şeker bulunduğunu belirterek, kişiyi bağımlı hale getirdiğini söyledi.

Çeşme'deki Ilıca Otel'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1967 Mezunları 50'nci Yıl Buluşması toplantısına katılarak bir sunum yapan Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayında sıklıkla tercih edilen pide konusunda uyarılarda bulundu. Ekmekte şeker olduğunu söyleyen Karatay, "Ramazan pidesini yemeyin desem de yiyeceğinizi biliyorum. Avuç içiniz kadar pideyi ikiye bölüp köy tereyağı yada soğuk sıkım zeytinyağı sürerek tüketin. Yapılan bilimsel araştırmalar gösterdi ki, ekmek, kan şekerini ve kan insülini aşırı yükseltiyor. Hangi türü olursa olsun, ekmek yediğiniz zaman, vücut onu şeker olarak algılıyor. Şeker toksik olduğu için, dokulara zararlı olduğu için karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. Buğdayın içinde nestin denilen bir madde, maalesef beyine geçerek, beyindeki morfin reseptörlerine bağlanarak bağımlılık yapıyor. Ayrıca buğdayın içinde amilopektina diye bir karbonhidrat var. Bu da beyindeki morfin reseptörlerine bağlanarak sizi bağımlı hale getiriyor. Pankreasımızda insülin salgılanmasını tetikliyor. Onun için sürekli acıkıyorsunuz. Yedikçe yiyorsunuz, bağımlı hale geliyorsunuz. Bunları söylediğim için fırıncılar bana çok kızıyor. Fırına gelen hazır unlarda, Tarım Bakanlığı'nın izniyle yüzde 10 katkı maddesi var. Yani unlar fırına zaten katkı maddeli geliyor. O katkı maddelerinin içinde bromür var. Bromür, ağır metaldir. Bromürün kanser yaptığı belirlenmiştir" diye konuştu.

"ÇİĞ KÖFTE SAĞLIKLIDIR"

Bir Elazığlı olarak çiğ köfte yiyerek büyüdüğünü söyleyen Canan Karatay, "Çiğ köftede sağlıklı kıyma ve bulgur var. Çiğ köfte sağlıklıdır. Ayrıca içine birçok tuz ve baharat konulduğu için ne mikrop ürer, ne virüs ürer ne de bakteri ürer" dedi. Prof. Dr. Karatay, ABD Pediatri Akademisi'nin geçen hafta yaptığı bir uyarıyı hatırlatarak, çocuklara verilen meyve suyunun hiçbir besleyici yanı bulunmadığını da söyledi. Karatay, "Ben çocuklarımız ayran yada sağlıklı su içsinler diyorum. Eğer içebiliyorlarsa süt içsinler. Su hayattır. Hareket eden, akan suyun, ırmağın ya da yağmur suyunun etrafında negatif iyonlar oluşur. Negatif iyonlar, kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Duştan çıktığımız zaman kendimizi rahat, ferah hissetmemiz bundan dolayıdır. Yağmurdan sonra havanın temizlenmesi bundan dolayıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof. Dr. Canan Karatay ile röp.

Haber - Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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Otomobilini çalan öz yeğeni çıkınca çılgına döndü

ADANA'da kendisinden habersiz otomobilini alarak gezmeye çıkan yeğeni 15 yaşındaki H.H.A.'yı, döven 41 yaşındaki halası Huriye Dönmez., önce polise teslim ettiği genci, daha sonra affetti.

Olay, Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 77232 sokakta meydana geldi. Özel bir dershanede çalışan Huriye.Dönmez, aracını park ederek işine gitti. Bir süre sonra aynı mahalledeki bir kafede çalışan yeğeni H.H.A., halasına ait otomobili gizlice yedek anahtarıyla çalıştırıp arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Mesai bitimi iş yerinden çıkan Dönmez, otomobilini bıraktığı yerde göremeyince çalındığını düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, civardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polisle birlikte görüntülere bakan Dönmez, aracına binen kişinin yeğenine benzediğini söyleyerek, H.H.A'nın işyerine gitti. Aracının yeğeninde olduğunu gören öfkeli hala, kalabalığın gözü önünde H.H.A'yı önce dövdü, ardından polis ekiplerine teslim etti. Neye uğradığını şaşıran H.H.A ise halasına dönerek, "Özür dilerim. bir daha yapmayacağım" dedi. Polislere dönerek yeğenini götürmelerini söyleyen Huriye Dönmez., daha sonra çevredekilerin ara girmesiyle, şikayetçi olmadığını belirtip H.H.A'yı da yanına alarak ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Halanın yeğeniyle konuşması

- Polislerin görüntüsü

- Polis aracı önünde duran yeğenini halasını dinlemesi

- Halanın tepkisi

- Yeğenini dövmesi

- Vatandaşların araya girmesi

- Aracın görüntüsü

- 15 yaşındaki H.H.A'nın aracı alma anı (Güvenlik Kamerası)



SÜRE :04'39" BOYUT:284 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Hakkari'de 'Çocuk Şenliği' düzenlendi

HAKKARİ'de, Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) tarafından, 'Dünyayı kadınlar ve çocuklar değiştirecek' projesi kapsamında Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kentin Gazi Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Vakfı İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapılan şenlikte 80 çocuk aileleriyle birlikte kumaş, yüz boyama ve ebru sanatı yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. KAMER Vakfı Hakkari Sorumlusu ve projenin koordinatörü Ceylan Atalay, projenin 5 ilde uygulandığını söyledi. Amaçlarının bu projeyle farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Atalay, "Evleri ziyaret ettik. Kadınlarla yüz yüze görüşmeler yaptık. Farkındalık grup çalışmaları yapıldı. Ve projenin son aşaması olarak çocuk şenliği düzenledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şenlik için okul önünde aileleriyle birlikte çalışma yapan çocuklar

-Kamer vakfı pankartı

-Yerleri boyayan çocuklardan yakın plan detaylar

-Boyama yapan çocuklar

-Çocukların çalışmalarından genel ve dataylar

-Çocuklar birbirlerinin yüzlerini boyatırken

-KAMER Sorumlusu Ceylan Atalay ile röportaj

-Çocukların yüzünü boyanması

-Yabancı müzik eşliğinde oynayan çocuklar

-Hatıra resim çektien çocuklar el sallarken

BOYUT:84.8 MB- SÜRE:2 DK 39 SN

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()