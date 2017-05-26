DHA YURT BÜLTENİ-8

1)YAŞ ÇAY FİYATI AÇIKLANDI: KİLOSU 2.13 LİRA

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyon üreticinin merakla beklediği 2017 yılı yaş çay taban fiyatını açıkladı. Üreticiye yaş çay için 2 lira taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2.13 lira ödeme yapılacak. Yaş çaya geçen yıl 1.77 lira taban fiyat, 13 kuruş da destekleme pirimi olmak üzere toplam 1.90 lira ödeme yapılmıştı.

Yeni ürün yaş çay fiyatının açıklanması nedeniyle düzenlenen törene katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çaykur Genel Müdürlük binasına gelişleri sırasında çiçeklerle karşılandı. Turkuaz halıda yürüyen Çelik ve Yazıcı, kuyruğa giren bürokratların tek tek ellerini sıktı.

Çaykur Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen 2017 yılı yaş çay kampanyası fiyat açıklama törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ile davetliler katıldı.

SÜTLÜOĞLU: ÇAY KANUN TASARISININ EN KISA ZAMANDA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ

Törende konuşan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, çayda yaşanan bazı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çay kanununa ihtiyaç olduğunu belirterek çıkarılacak kanunla çay taban fiyat uygulamasının, özel sektörü de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Sütlüoğlu, "Çay kanun tasarısının en kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz. Bu kanun tasarısının yasalaşması halinde çayda fiyat istikrarı, kaçak çayın önlenmesi ve diğer olumsuzluklar ortadan kalkacaktır" dedi. 37 bin dekar alanda organik çay üretimi yapıldığını hatırlatan Sütlüoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın aldığı kararla gelecek yıldan itibaren tüm bölgelerde organik çay üretimine geçilecek. Böylece bölgede bozulan ekolojik dengelerin düzelmesi ile daha sağlıklı bir çevreye kavuşmuş olacağız. Çayımızı bütün dünyaya iyi fiyatlarla satabileceğiz. Organik tarım konusunda radikal kararlar aldınız. Bunun içinde teşekkür ediyoruz. Bölge insanı sizi destekliyor. Tek tük karşı çıkanlar varsa da bölgemiz ekseriyetle bu uygulamanın hayata geçmesini istiyor."

HAYATİ YAZICI: EN ÖNEMLİ ADIM ORGANİK ÇAY ÜRETİMİNE GEÇİŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'da bölgenin en önemli ürünü olan çay üretimini bir markaya dönüştürme hedefi olduğunu belirterek, bunun için en önemli adımın organik çay üretimine geçiş olduğunu ifade etti. Yazıcı, "Dünyada uluslararası ilişkilerde en önemli konu gıda üretimidir. İnsanların gelir düzeyi artıkça gıdada nitelikli ürünler talep edilmekte ve organik ürünler takip edilmektedir. Mevsim ve toprak koşulları itibariyle organik çay üretimine uygun bir coğrafyadayız. Bundan ödün vermemeliyiz. Özel sektör, kamu, üretici ve tüketiciler olsun çayın bir marka haline dönüşümünü sağlamak ve kaliteli olabilmesi için organik çaya geçiş konusunda bir ortak zemin oluşturarak onun üzerinde yürümeliyiz " dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, ülkenin çok önemli süreçlerden geçmesine rağmen 80 milyon vatandaşa hiçbir acı reçete içirmeden ve Ankara'nın yaşadığı önemli büyük sorunları hissettirmeyen yönetim anlayışında bir ülke olduklarını ifade etti. Bakan Faruk Çelik, "Güçlü bir lider ve halkından güç alan bir iktidar olmasaydı bugün çay fiyatlarını açıklamak veya ülkenin geleceği ile ilgili olumlu bir şey söylemenin mümkün olmadığı bir tablo ile Türkiye karşı karşıya kalabilirdi. Gerek güçlü lider, milleti ile iç içe yönetim anlayışı önümüzdeki bu devasa sorunları aşarak yinede normal bir şekilde ülkemizin yönetimi konusunda bir iradeyi sürdürüyor" diye konuştu.

"BİLİNÇSİZ VE GEREKSİZ KULLANILAN KİMYASAL GÜBRELER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

1.5 yıllık Tarım Bakanlığı döneminde tarım vizyonu ve geleceği açısından tarım politikalarını Mili Tarım Projesi altında toplayarak bu çerçevede bitkisel ve hayvansal üretimin geleceğinin milli bir temele oturması noktasında önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Faruk Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çay Türkiye'de 212 bin ailenin geçim kaynağı. Son derece önemli bir tarımsal ürün. Dünyada 4 milyon hektarda çay tarımı yapılıyor ve 6 milyon ton kuru çay elde ediliyor. Ülkemizde ise 76 hektar alanda 1.3 milyon ton üretilen yaş çaydan 270 bin ton kuru çay elde ediliyor. Yaş çay alımının yüzde 55 'i Çaykur, yüzde 45'i ise özel sektör tarafından yapılıyor. Çaydaki yeterlilik oranının yüzde 100 düzeyinde olduğunu belirtmek istiyorum. Çay stratejik bir ürün. Bu anlamda bakıldığında bu sektörün temsilcilerini, üreticisinden pazarlamacısına kadar bu stratejik ürüne yaklaşmalarının yararlı olduğunu düşünüyorum. Aylardır, yalnız arazide bunun ticareti ve üretimi ile meşgul olanlar değil, bilim insanların da öncülüğünde çay sistemimizi, çay anlayışımızı geleceğe dönük politikaların nasıl taşınacağı ile ilgili çok önemli toplantılar yaptık. Bilinçsiz ve gereksiz kullanılan kimyasal gübreler olduğunu gördük. Toprağın kalitesini almış götürmüş. Bu bölgenin geçim geleceği çaya endeksli. Bu şekilde yanlışlar yapma ve ısrarcı olma gibi bir lüksümüzün olmaması gerekiyor. Diğer taraftan bilinçsiz bir bakım var. Ne kadar bilinçli bir şekilde bu tarımsal ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz? Burada da sıkıntılar var. Çaylık alanların yenilenmesi, yani yaşlılık sorunu. Buna bir çözüm bulabildik mi? Bu sorunu çözmek için el birliği için neler yapmamız gerekiyor? Bunu sizin çocuklarınızın ve torunlarınızın, bölgede yaşayan ve yaşayacak olan insanların geleceği açısından önemli olduğu için ifade ediyorum. Mülkiyet ve tapu sorunu var."

"ORGANİK ÇAYA GEÇMEKTEN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU VAR MI?"

Çay tarımındaki sorunların çözümü için iki adım atma kararı aldıklarını ifade eden Bakan Faruk Çelik, "Birincisi çay kanunu. Bu konuda çok kez toplantı yaptık. Çay kanunu taslağını tamamladık ve Başbakanlığa gönderdik. Önümüzdeki dönem içinde yasalaşması konusunda irade hükümette ve bakanlıkta. Çay üreticilerinin de bu yönde bir beklenti var. Bunu hızlandıracağız. Bu yıl çay alanlarında, hemen hemen yarısında organik üretime geçilmesi için değerlendirmeler yapmıştık. Ama 2018'e ertelenmesi konusunda talep geldi. Yapılması gerekeni zamanında yapacaksınız. Uzatmanın bir anlamı yok. Korkunun ecele faydası yok. Organik çaya geçmekten başka çıkış yolu var mı? Birisi çıkıp, 'dekar başına 150 kilo kimyasal kullanılıyor, 200 hatta 300 kilo kullanalım' diye bir şey söylenemeyeceğine göre, tablo vahim olduğuna göre yapılması gereken belli ve bunun geciktirmenin bir anlamı yok. Bu irade Bakanlıkta var. Buradan çok farklı seslerin çıkmasına gerek yok. Bilim insanları ve üretici ile konuşuyoruz; 'acil' diyor. Yalnız çay organik değil. Bu bölgenin bazı illerinin tümden organik iller olması gerekiyor. Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli gibi bazı illerin üretimde tümden organiğe geçmesi noktasındaki kararlılığımızı hemen 2018'de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kimin bu konuda farklı görüşü varsa gelsin biz onu, o bizi ikna etsin. Bu işi artık rayına koyalım. Bu karalılığımızı yeniden yıllara yaymayalım. Yapılması gerekeni biran önce gerçekleştirelim" dedi.

ÇAYA 2.13 LİRA

Yaş çay fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Faruk Çelik, "Geçen yıl çay üreticisine toplamda 1.5 milyar lira ödeme yaptık. Helali hoş olsun. Biz üreticilerle kol kolla iç içeyiz. 2017 yılında yaş çay kilogram alım fiyatı 2 lira, 13 kuruşta destekleme olmak üzere 2.13 kuruş" dedi ve fiyatın üreticilere hayırlı olmasını dileyerek açıklamalarını noktaladı.

Görüntü Dökümü

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Salondan görüntüler

Yapılan konuşmalar

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR

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Malatya'da belediye otobüsüne kamyon çarptı: Yaralılar var (EK)

2)KAMYON YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 4 YARALI

Malatya’da yolcu almak için duran belediye yolcu otobüsüne arkadan kamyon çarptı.

Malatya'da yolcu almak için duran belediye yolcu otobüsüne arkadan kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, Malatya-Sivas karayolu üzerinde Sütlüce mevkiinde yaşandı. Çalışma nedeniyle çift şeride düşürülen duble yolda iddiaya göre Yazıhan-Sütlüce-Malatya hattında çalışan Erkan Çubuk yönetimindeki 44 BV 174 plakalı Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketine ait yolcu otobüsü yolcu almak için durdu. Bu sırada arkadan hızla ilerleyen Mehmet Aslan yönetimindeki 44 BR 390 plakalı kamyon, otobüse arkadan çarptı.

Çarpışma ile birlikte otobüs yaklaşık 10 metre sürüklenirken ön kısmı hurdaya dönen kamyon içerisindeki sürücü Mehmet Aslan araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü yaptıkları çalışma ile kurtarırken otobüsün arka kısmında bulunan 3 yolcu da yaralandı.

İsimleri öğrenilemeyen 3 yolcu ile kamyon sürücüsü olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yolda trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü verilirken olay yerinde yapılan incelemelerin ardından her iki araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Malatya eğitim ve araştırma hastanesine getirilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mikail PELİT/MALATYA, () -

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3)MÜFTÜ ÇELİK: RAMAZAN RAHMET, BEREKET VE MAĞFİRET AYIDIR

GAZİANTEP İl Müftüsü Ahmet Çelik, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu söyledi.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik Ramazan ayı hakkında bilgi vermek için basın mensupları ile müftülük binası toplantı salonunda bir araya geldi. Ahmet Çelik, Ramazan kelimesinin temizlik anlamına geldiğini, bu ayda yapılan oruç ve diğer ibadetlerle günahlardan temizlenildiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı Ramazan ayı temasının 'Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman' olarak belirlendiğini kaydeden Çelik, şunları dedi:

"Ramazan ayında verilen iftar davetlerinin gösterişten uzak olmasına özen gösterilmeli, imkanlar ölçüsünde yakınlarımızdan başlamak üzere ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, Suriyeli misafirlerimize yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçları giderilmeye çalışılmalı, gönülleri alınmalıdır. Aslında Ramazan ayı bizlere, unuttuğumuz ve ihmal ettiğimiz dostlarımıza, selamı sabahı kestiğimiz komşu ve akrabalarımıza, ellerinden tutamadığımız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yeniden görüp gözetmeyi öğretmelidir. Bu ay yeme içme ayı değil; yedirme, içirme, giydirme ve yüzleri güldürme ayıdır."

Çelik, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2017 Ramazan ayı fitre miktarının asgari olarak 16 Türk Lirası olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Ahmet Çelik'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

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4)İSLAHİYE'DE KİTAP OKUMA ŞENLİĞİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kitap okumaya farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kitabını al gel' sloganıyla okuma şenliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ile İslahiye İlim Hikmet ve sanat derneği (İHSANDER) işbirliğiyle kitap okumaya farkındalık oluşturmak amacıyla dernek üyeleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte kitap okuma şenliği düzenlendi. Demokrasi meydanındaki etkinlik Kur'anı kerim tilavetiyle başladı. İHSANDER Dernek Başkanı Etem Akdoğan, "Okumak tutkuların en asıl olanıdır. Modern hayatın, sanal dünyanın keşmekeşinden, bir o kadar içi boş dünyasında sıyrılıp bu asil tutkuya sarılanlara ne mutlu, Okumak alimlerle, bilgelerle sessizce sohbet etmektir. Okumak hiç bilenler bilmeyen bir olurmu sorusunda bilenlerin safında yer almak, bilenlerin safında el kaldırmaktır. Dinimiz bir kitap dinidir. Okumak fiilinde gelen Kuran ve bu kitabın ilk emrinin oku olması tesadüfü ve boşuna değildir. Bizde ihsander olarak okuma alışkanlığını kazandırılmasına bir katkı sunmak amacıyla naçizane böylesi bir organizasyonu tertip ettik, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

Genç, yaşlı ve çocuklar yanlarında getirdikleri kitapları okudu. Yaklaşık 200 kişilik grup kitap okuyarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Okuma şenliği yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Demokrasi Meydanı

- Elinde kitap şenliğe gelenler

- Kuran okunması

- İ Etem Akdoğan'ın konuşması

- Kitap okuyan kalabalık

- Kitap okuyanlarla röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

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5)BİTEZ KOYUNDA TEMİZLİK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Akdeniz'i Temiz Tutalım' etkinliği kapsamında Bitez'de bir koyda öğrenciler tarafından kıyı temizliği yapıldı.

'Akdeniz'i Temiz Tutalım' etkinliği kapsamında, öğrenciler Bitez'deki koyda temizlik yaptı, kıyıda gördükleri çöpleri, çöp torbalarına doldurdu. Akdeniz'in kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Legambiente adlı uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen 'Akdeniz'i Temiz Tutalım-Clean up the Med' etkinliğine Deniz Temiz Derneği'nin (TURMEPA) Bodrum Şubesi destek verdi. Akdeniz'in kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 21 Akdeniz ülkesinin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği etkinliğe, TED Bodrum Koleji öğrencileri de katıldı. Yaklaşık 70 ikinci sınıf öğrencisinin katıldığı etkinlikle ilgili TURMEPA Bodrum Temsilcisi Ethem Güzelgün bilgi verdi. Güzelgün, geleceğe temiz denizleri bırakmak amacıyla, sahil temizliği yaptıklarını belirterek, "Farkındalık ve bilinç yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe öğrenciler de destek verdi. Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin eş zamanlı katılımıyla Legambiente" uluslararası sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen, Türkiye'de de Turmepa destekleriyle Akdeniz'i temiz tutalım etkinliği gerçekleştirildi" dedi. x

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin bilgilendirilmesinden görüntü,

-Temizlik yapılacak koya gidilmesinden görüntü,

-Temizlik yapılmasından görüntü,

-Çöp torbalarıyla hatıra fotoğrafı çekilmesi.

-Ethem Güzelgün ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , )