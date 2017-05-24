DHA YURT BÜLTENİ-8

1)PKK ŞÜPHELİSİ, FETÖ'CÜLERİ BULGARİSTAN'A KAÇIRIRKEN YAKALANDI

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen meslekten ihraç edilen 3 FETÖ şüphelisi komiser ve PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan üniversite öğrencisi sınır devriyelerince yakalandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan komiserlerin kaçışını, PKK'lı üniversite öğrencisinin organize ettiği ortaya çıktı. Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Bulgaristan'a sınır olan Yenikadın Köyü'ndeki askeri yasak bölgede 4 şüpheli yakaladı. Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalanan şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 29 yaşındaki komiserler B.A., E.D. ve M.D. ile PKK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla aranan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi M.K. olduğu belirlendi.

KAÇIŞI PKK'LI MUHABİR ORGANİZE ETMİŞ

Sınırda gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri için Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede üniversite öğrencisi olan M.K.'nın KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nda muhabirlik yaptığı ve daha önce 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandığı, FETÖ şüphelisi komiserlerin de yurt dışına çıkışlarını organize ettiği tespit edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından PKK'lı M.K. ve FETÖ şüphelileri B.A., E.D. ve M.D., elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların habtaneye geyişi

-Hastanede önlem alan jandarma

-Zanlılar Adliyey çıkarılması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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2)BİNGÖL'DE ŞEHİT 33 ER, 24'ÜNCÜ KEZ ANILDI

Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 asker, Anıttepe'de düzenlenen törenle 24'üncü kez anıldı.

Bingöl- Elazığ karayolu üzerindeki Bilaloğlu mevkiinde 24 Mayıs 1993 tarihinde yol kesen PKK'lı teröristlerin, şehit ettiği silahsız 33 er, olayın yaşandığı yerdeki Anıttepe'de düzenlenen bir törenle anıldı. Şehitler için yapılan anıtta bu yıl 24'üncü kez anma programı düzenlendi. Anıttepe'de düzenlenen tören, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve 33 şehit er için yapılan anıta çelenk sunumlarıyla başladı. Törende, şehit olan askerlerin isimleri tek tek okuyarak konuşmasına başlayan Personel Yarbay Deniz Dönmez, "Okuduğum bu isimler, bu bölgede intikal halinde iken, 200-250 kadar bölücü terör örgütü mensubunca şehit edilen 33 silahsız ve 20'li yaşlarda gencecik vatan evlatlarının isimleridir. Bugün burada, eli kanlı terör örgütü mensuplarınca savunmasız bir şekilde şehit edilen, bu vatan evlatlarını anmak için toplandık" dedi.

Törenin ve konuşmaların ardından 33 er için yapılan anıttaki 33 isimliğe karanfil bırakan Vali Yavuz Selim Köşger de, "Onları bu milletin hafızasından hiçbir şekilde silinmeyecek şekilde kazımış olan bu acı hatırayı, elim hadiseyi andık, şehitlerimize rahmet okuduk. Bu memleketin her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu uğurda çok şehitlerimiz, gazilerimiz olmuştur. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yine bir mücadele dönemi yaşanıyor. Ülkemiz birçok badireleri atlattı, bunu da atlatacaktır. Terörün sona geldiğini, bitmek üzere olduğunu, bunların ülkemizden sıyrılıp gideceklerini, topyekûn süren bu mücadelenin zaferle sonuçlanacağını hissediyorum. İnşallah ülkemiz tekrar huzura kavuştuğu zaman şehitlerimiz de rahat edeceklerdir. Döktükleri kanın boşa gitmediğini göreceklerdir" diye konuştu.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, İl Jandarma Komutanı Hakan Bayer, Emniyet Müdürü Metin Akay, Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından vatandaşlar 33 er için yapılan isimlikleri gezerek dua okudu.

Görüntü Dökümü

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-33 er için yapılan isimliklerin Başlarındaki Askerlerin Detayları

-Çelenk Sunma

-Personel Yarbay Deniz Dönmez'in konuşması

-Dua Okunması

-İl Valisi ve protokolün 33 er için yapılan isimlikleri gezip karanfil bırakması

-İl Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-

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3)DAĞCI İÇİN GÖZYAŞI



NİĞDE'de Aladağlar bölgesindeki Demirkazık Dağı'na çıkarken kayalardan düşerek yaşamını yitiren ve cenazesine olumsuz hava koşulları nedeniyle profesyonel dağcı, 56 yaşındaki Serdar Ayrılmaz'ın cesedine 2 gün sonra bugün öğle saatlerinde ulaşılabildi. Geçen pazar günü Demirkazık'taki Cımbar Vadisi'ne tırmanışa geçen 2 çocuk babası Serdar Ayrılmaz, sarp kayalıklardan düşerek öldü. İstanbul'da oturan ancak yazlık ev olarak kullandığı Çamardı İlçesi'ne birlikte geldiği eşi Saniye Ayrılmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Ayrılmaz'ın cesedini, sarp kayalıklar içinde buldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan Ayrılmaz'ın cenazesi dün, AFAD, UMKE, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu askeri helikopterle alınarak Çamardı Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi ve dağcılar gözyaşı döktü.

VALİ: SEFERBER OLUNDU

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Demirkazık dağında hayatını kaybeden 56 yaşındaki Serdar Ayrılmaz'ın bulunması için büyük çaba gösterildiğini söyledi. Peynircioğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İlimiz Çamardı İlçesi Demirkazık mevkiine tırmanış için gelen dağcı Serdar Ayrılmaz olumsuz hava şartları nedeni ile kaybolmuş ve ailesinin başvurusu üzerine ilimizde bulunan bütün arama kurtarma ekipleri seferber edilmiş ancak, dağcı Serdar Ayrılmazı'ın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Tüm ekiplerimizin yoğun çabaları sonucu Serdar Ayrılmaz'ın naşına ulaşılmıştır. Kurtarma faaliyetlerine katılan; Niğde AFAD ekibine, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Timine ( JAK), Niğde İl Jandarma Komutanlığına, Umke Ekiplerine, Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğine, AKUT ekiplerine, bireysel dağcılara kurtarma çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden merhum Serdar Ayrılmaz'a Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Ali KADI/NİĞDE, () -

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4)KÖYLÜLERİN HAFRİYAT KAMYONU TEPKİSİ

BARTIN'ın Amasra İlçesi'ne bağlı Kalaycı Köyü'nün sakinleri, yol çalışmaları kapsamında hazır beton ve hafriyat taşıyan kamyonların sürekli köyün içinden geçmesine tepki gösterdi.

Karadeniz Sahil Yolu projesi kapsamında devam eden tünel çalışmasında hazır beton ve hafriyat taşıyan kamyonlar, Kalaycı, Cumayanı, Acarlar, Elvanlar, Esenler ve Yahyayazıcılar köyleri grup yolunu kullanıyor. Kalaycı Köyü sakinleri, köyün içinden geçen yolu kullanan hafriyat kamyonlarının yolu bozduğu, toz ve çamura yol açtığını ileri sürerek tepki gösterdi. Köy Muhtarı Çetin Çalık, kamyonların kullanabileceği alternatif yollar olmasına rağmen daha kısa olduğu gerekçesiyle köyün içinden geçtiğini söyledi. Çalık, şöyle konuştu:"Biz burada 3 yıldır toz ve çamurla mücadele ediyoruz. Bağımızda bahçemizde hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Cam açamıyoruz. Karayolları'na ve diğer yetkililere kaç defa ulaştık. Ama bizimle ilgilenmiyorlar. Müteahhit firmaya neden alternatif yolu kullanmadıklarını sorduk. Bizim yolun daha uygun olduğunu söylüyorlar. Buradan istediği gibi yük taşıyabiliyorlar. Ama ağır tonajlı bu kamyonlar yüzünden yolumuz bozuldu. Asfalt kalmadı. Neredeyse stabilize hale geldi yol ve yazın toz, kışın çamurdan geçilmez oldu. Artık bu soruna bir çare bulunmasını istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Yoldan detay

-Yolda ilerleyen kamyonlardan detay

-Köylülerin yolda yürümesi

-Muhtar Çetin Çalık röp.

Süre: 4.32 Boyut: 145 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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5)KAPADOKYA’DAN, YUNANİSTAN’A DOSTLUK KÖPRÜSÜ

ULUSLARARASI 1. Kapadokya Kültürel İmece Festivali başladı. Festival'de, Türk ve Yunanlı sanatçılar, kültür ve sanat faaliyetlerinde buluşacak, sanat atölyelerine katılacak ve söyleşiler düzenleyecekler.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi, Yunanistan'da ve Kapadokya’da, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren sanatçı ve ressamlarla işbirliğiyle bir ilke imza atarak, "Uluslararası 1. Kapadokya Kültürel İmece Festivali'niö düzenliyor. Festival, özellikle sanatçılar arasında kültürlerarası diyalog, barış ve dostluğu teşvik etmeyi ve Kapadokya'da yerel turizme katkı sağlamayı amaçlıyor. Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Uçhisar Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi ve Mustafapaşa Köyü Muhtarlığının desteklediği Festival kapsamında, Türk ve Yunanlı sanatçılar, kültür ve sanat faaliyetlerinde buluşacak, sanat atölyelerine katılacak ve söyleşiler düzenleyecekler. Bunların yanı sıra, konuk sanatçılar, bölge belediyelerinin desteğiyle gezilere katılarak, Kapadokya’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme ve Kapadokya’dan ilham alma fırsatlarını da yakalayacaklar.

Festivalin açılış programı, Mustafapaşa Köyü'nde bulunan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi önündeki alanda yapıldı. Programa, Ürgüp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, İl Kültür Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Nair, Mustafapaşa Mahallesi muhtarı Gültekin Kan, ilçe protokolü ve davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, 100 yıl önce bölgede Türk ve Yunan halkının birlikte yaşadığını ancak, bu iki dost halkın ayrıştırıldığını belirterek, "Ayrılığın üzerinden 100 yıla yakın bir zaman geçmesine karşın iki ülke halkı arasındaki gönül birliği sürmektedir. Bu kardeşliğin yaşatılmasına katkı sağlayan ve böylesine güzel bir festivali bölgemizde düzenleyen organizatörlere teşekkür ediyorum. İnşallah misafirlerimiz Ürgüp'te, Uçhisar’da, Mustafapaşa’da ve diğer yerleşim alanlarında en iyi şekilde ağırlanacak ve bu kardeşliğin yaşamasına vesile olacaklarö dedi.

Ürgüp ve çevresindeki kasaba ve köylerde Türk ve Yunan halkının geçmişte bir arada yaşadığına dikkat çeken Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız da, “Birbirlerine hiç düşmanlık etmediler. Bizim duyduklarımız, bize anlatılanlar böyle. Mübadele nedeniyle insanlar yer değiştirirken birbirlerine yardım ettiler. Kavga edilmedi, dövüş edilmedi. Mustafapaşa bu kardeşliği yaşattı. Yıllarca birbirlerine gelip giderek bu kardeşliği yaşatmayı başardılar. Bu kardeşliğin yaşatılmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ise, “Yunanistan ve Türk insanının nasıl birbirine düşman ilan edildiğini yeni jenerasyon çok daha iyi görüyor. Biz bunları aşacağız, biz bunları aşabilmenin temellerini burada atıyoruzö ifadelerini kullandı.

Yıllar önce geldiği Kapadokya bölgesine hayran kaldığını söyleyen ve daha sonra sık sık Mustafapaşa ve bölgenin diğer önemli tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden Yunan sanatçı Mapia Manh ise “Canım Kapadokyamö isimli kitabında iki halkın kardeşliğine dair şiirlere yer verdiğini, bölgeye duyduğu hayranlığını Yunanistan’da elinden geldiği kadarıyla çevresine anlatmayı sürdüreceğini ifade etti.

Festivalin organizatörlerinden Sibel Radiye Gül, bölge belediyelerinin büyük bir destek sağladığı ve 4 gün sürecek olan festival doğrultusunda bölge gezilerinin yanı sıra, sergi açılışları, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceğine dikkat çekti. 70 dolayında Yunanistan’dan misafiri ağırlayacaklarını kaydeden Gül, söz konusu festivali önümüzdeki yıllarda geleneksel bir şekilde devam ettirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Mustafapaşa Köyü Halk Oyunları ekibi gösterilerde bulundu. Yunanistan’dan misafir olarak gelen ve yaş ortalaması 50’nin üzerinde olan 14 kadından oluşan halk oyunları ekibi Yunanistan halk oyunlarından örnekler sundu. Halk oyunları gösterilerinin ardından Kapadokya sanat ve tarih müzesinde çeşitli Türk ve Yunan sanatçıların eserlerinin sergilendiği sergi açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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- Bebek müzesinin sahibi Sibel Radiye Gül ile röportaj

-Gazeteci Esma Bayraktar ile röportaj

-Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ile ve Kaymakam Mehmet Maraşlı ile röportaj

- Yunan sanatçı Mapıa Manh ile röportaj

-Yunan Halk oyunlarının gösterisi

-Sergiden Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

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