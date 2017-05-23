DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL HABER)

1)ÇEVRECİ ÇİFT CİNAYETİNDE ŞOK MEKTUP

ANTALYA Finike'de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç'un, kendisini cezaevinde ziyaret eden eşi Fatma Yamuç'a bir mektup verdiği ortaya çıktı. Bir mermer ocağı sahibine hitaben yazılı mektupta Ali Yamuç'un, cinayetler karşılığı vaat edilen 100 bin TL'yi istediği görüldü. Finike İlçesi'nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili jandarma ve savcılık tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor. 12 Mayıs günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne gönderilen katil zanlısı Ali Yamuç'u 17 Mayıs'ta açık görüşte ziyaret eden eşi Fatma Yamuç, 2 gün sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayete iştirak suçuyla tutuklanan Fatma Yamuç'un üzerinde bir de mektup ele geçirildi. Fatma Yamuç, ifadesinde mektubu cezaevinde açık görüşte ziyaret ettiği eşi Ali Yamuç'un verdiğini öne sürdü. Savcılık tarafından el konulan mektupta yazılanlar ise şok etti. Mahkemedeki ifadesinde kapatılan bir mermer ocağını azmettirici olarak gösterip 50 bin TL para teklif edildiğini anlatan Ali Yamuç'un adı ve imzası bulunan mektupta ise aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir mermer ocağı sahibi suçlandı.

MEKTUPTA NELER YAZIYOR ?

Mektubun sonunda 'Menevşelikli Ali Yamuç' diye adını yazıp imzasını attığı belirtilen ve Fatma Yamuç'un iddiasına göre eşine ait olduğu söylenen mektupta katil zanlısı Ali Yamuç, bir mermer ocağı firmasının sahibine hitaben şunları yazdı:

“Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içersinde 100 bin TL parayı eşim olan (Fatma Yamuç'a) vermez iseniz Ali Ulvi Küçüknohutçu ve eşi Aysin Küçüknohutçu cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vaad ettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, 'Öldür paranı hemen vercez' diye vaadlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz. 10 gün içersinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun. O kadar yakarım."Büyüknohutçu çiftinin soyadlarının 'Küçüknohutçu' olarak yazıldığı görülen mektup, katil zanlısı Ali Yamuç ya da eşi Fatma Yamuç tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için kriminal incelemeye gönderildi.

MEKTUBU KATİL ZANLISININ ANNESİ DE GÖRMÜŞ

Katil zanlısı Ali Yamuç'un annesi İ.Y. de savcılığa yazılı bir ifade verdi. Cezaevindeki açık görüş ziyareti sırasında geliniyle birlikte olan İ.Y., oğlu Ali Yamuç'un, karısına mektubu verirken gördüğünü söyledi. İ.Y., “Karısına döndü ve o kağıdı Z.U. ve O.Y.'ye verip göndermesini istedi. Mektupta ne yazdığını bilmiyordum" dedi. Cezaevindeki görüşmeden çıktıklarında ise mektubu okuduğunu belirten İ.Y., “Gelinime 'Kötüyüm bugün, kağıt dursun, kimseye verme. Para getiren olursa da jandarmaya haber verip her şey o zaman ortaya çıksın' dedim" diye konuştu.

ANNESİNE DE MEKTUPTAKİ MERMER OCAĞI SAHİBİNİN İSMİNİ VERDİ

Görüşmede oğluna bir anne olarak yalvardığını belirten İ.Y., "Tetiği sen çektin mi" diye sorduğunda oğlunun başını kaldırdığını, ardından karısına bir kağıt verdiğini söyledi. İ.Y., "O zaman kim yaptı" diye sorduğunu belirterek, "Bir mermer ocağı sahibinin ismini yazdı, yanında da kirli sakallı bir adam olduğunu söyledi" dedi. İ.Y., "'Ölüleri gördün mü' dedim. 'Hayır' dedi. 'O zaman öyle ayrıntılı nasıl anlattın' dedim. 'Öyle öğrettiler' dedi. 'Eşyaları nereden aldın' dedim. Mermer ocağı sahibi ve o adamın çamlıkta verdiklerini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Katil zanlısı Ali Yamuç, gözaltına alındıktan sonra kapatılan bir mermer ocağında görevli ‘Çirkin’ lakaplı siyah cipli kişiyle cinayetler için 50 bin TL'ye anlaştığını, 3 bin TL'sini aldığını, 47 bin TL'yi ise cinayet sonrası alacağı yönünde ifade vermişti.

Görüntü Dökümü

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-Mektubun görüntüsü

- Olaya ilişkin görüntüler (10 mayis tarihinde servis yapıldı)

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: ANTALYA-)

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2)SAT KOMANDOLARI NEFES KESTİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatlarından biri olan ve iki yılda bir Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen "Denizkurdu-2017 Tatbikatı" Muğla'nın Marmaris İlçesi Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, 13 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilmekte olan "Denizkurdu-2017" tatbikat faaliyetlerini yerinde denetlemek maksadıyla, dün (22 Mayıs Pazartesi) akşam saatlerinde Ege Denizi'nde bulunan sancak gemisi TCG Kemalreis'e geldi. Orgeneral Akar, tatbikat faaliyetleri kapsamında gece boyunca icra edilen harekata hazırlık eğitimlerini ve su üstü atışlarını izledi, ardından birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Akar ve beraberindeki heyet, geceyi denizde geçirdi. Tatbikata bugün ise 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin de katılımlarıyla, 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri kapsamında muhtelif deniz eğitimleri ile güdümlü mermilerin de kullanılacağı fiili atış eğitimleri ile devam edildi. Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıgil'in de izlediği tatbikatta saatler 08.45'i gösterdiğinde Sualtı Taarruz Timi, (SAT) uçaktan Aksaz ile Yılancık Adası arasında denize indirildi. Daha önceden su altına yerleştirilmiş olan mayınları temizlemelerinin ardından görevlerini tamamlayan SAT komandoları hücumbot tarafından denizden alındı. Saat 09.30'da ise bu defa SAT komandoları hem su altı ve hem de su üstünden Yılancık Adası'na çıkarma yaparak askeri hedefleri etkisiz hale getirdi. Havadan da 4 kişilik SAT timi paraşütle adaya inerek görevin tamamlanmasına destek verdi. Adaya Türk bayrağı çekildi. Sualtında tespit edilen mayınların imha edilmesiyle tamamlanan taarruzun ardından, havada helikopterden sarkıtılan merdivendeki, denizde ise hücumbottaki komandolar gözlemcileri selamladı.

İLK GÜDÜMLÜ TÜRK MERMİSİ KULLANILDI

Yunanistan'ın gözlemci olarak katılmadığı tatbikatta, Sea Hawk helikopterinden atılan tamamı Türk yapımı olan ve Roketsan tarafından imal edildiği belirtilen Temrem (Ok ucu) isimli güdümlü mermi ile sabit bir hedefin yok edildiği bildirildi. Yine aynı helikopterlerden hareketli hedefe Hellfire güdümlü mermi atışı yapıldığı da kaydedildi. Bu arada tatbikat esnasında herhangi bir gemide meydana gelen aksaklık ve arızaların da anında, olay yerinde tamamı Türkiye'ye ait malzeme ve personelle giderildiği de açıklandı.

TATBİKATA KATILANLAR

Deniz Kuvvetleri komutanlığı'ndan tatbikata 14 firkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 9 denizaltı, 6 mayın avlama gemisi, 13 lojistik destek gemisi, 4 karakol gemisi, 4 deniz karakol uçağı, 19 deniz helikopteri, 7 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, Hava Kuvvetleri komutanlığı'ndan toplam 7 görev uçuşu hava gayreti, 2 sorti havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı ile 1 hedef çekme uçağı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 Aarama kurtarma gemisi, 1 helikopter ve 8 bot katıldı.

Tatbikat öğlen verilen aranın ardından devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Aksaz'dan ayrılmadan görüntüler

-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindekilerin gemiye gelişi

-Tatbikattan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mustafa SARIİPEK - Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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3)ASKERİ MİNİBÜSLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI



KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde jandarma minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i jandarma er, 5 kişi yaralandı. Kaza dün saat 23.30 sıralarında Tavşanlı İlçesi Adliye kavşağında meydana geldi. Kütahya yönüne giden jandarma er B.Ş. (21) yönetimindeki 43 JAA 106 plakalı askeri minibüs, H.K.'nin (66) kullandığı 16 LTF 43 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri B.Ş. ve H.K. ile hafif ticari araçta bulunan F.K. (61), A.S. (49) ve B.S. (17) yaralandı. Sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtilen 5 yaralı, ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), ()

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(ÖZEL)

4) 'YARALAMA' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINIP KAÇAK İŞYERİ YIKILDI

ŞANLIURFA'da, ruhsatsız olduğu için yıkım kararı alınan işyerini yıktırmamak için intihar teşebbüsünde bulunan ve referandum sürecinde işyerinin penceresine astığı pankarta, 'Allah yolunda zafere doğru güçlü bir Türkiye için Evet' yazılı ilanı asarak, yıkıma engel olmaya çalışan Berces Kaya, 'yaralama' suçundan gözaltına alındıktan sonra işyeri yıkıldı.

Haşimiye Meydanı'nda bulunan 4 katlı konukevinin teras katının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Daha önceden tebligatla uyarılan ve mühürlenen işyerinin yıkımı için 17 Ocak’ta belediye ekipleri işyerine gitti. Zabıta ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgede önlem aldığı yıkım sırasında duruma tepki gösteren Berces Kaya, binanın giriş kapılarını kilitleyerek, kaçak işyerinin penceresine bağlı olan demir korkuluğun üzerine çıkıp boynuna ip doladı. İşyerinin yıkılması durumunda intihar edeceğini görevlilere megafonla anons eden Kaya için ekipler, 15 günlük ek süre verdi. İşyerini yıktırmamak için her yolu deneyen Kaya, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da fotoğraflarının bulunduğu metrelerce uzunluğunda bir pankart yaparak, yıkımı yapılacak olan katın penceresine astı. Kaya, Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün verdiği kararı aşmak için kaçak yapıya boydan boya referandumda üzerinde 'Allah yolunda zafere doğru güçlü bir Türkiye için Evet. Korkma korkarsan kula kul olursun biz ancak Allah’a kulluk yaparız' yazılı pankartla yıkıma bir süre daha engel oldu.

Bu sabah saatlerinde Berces Kaya’nın kaldığı işyerine giden polisler, Şanlıurfa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir davada ‘adam yaralama’ suçundan Kaya'yı gözaltına alındı. Kaya, emniyette götürüldükten sonra ruhsatsız işyerinin bulunduğu yere kaçak yıkım ekipleri geldi. Çevik Kuvvet ekibinin zırhlı araç ve TOMA’larla önlem aldığı yıkımında kaçak yapı iş makineleriyle yıkıldı.



Görüntü Dökümü

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- Belediye ekipleri kaçak yapıyı yıkması

- Polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin beklemesi

- İş yeri sahibe Berces Kaya gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

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5)KÖPEK HAVLAMASI TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

ANTALYA'da 62 yaşındaki Ahmet Selçuk Atasoy ile 65 yaşındaki Erol Karayel arasında köpek havlaması yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Tabancayla ateş eden Karayel, Atasoy'u 4 kurşunla vurup öldürdü.

Olay, Bugün saat 06.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi 1989 Sokak'ta meydana geldi. Köpeğiyle gezintiye çıkan Ahmet Selçuk Atasoy, bir süre sokakta dolaştı. Köpeğin havlamasından rahatsız olan bir arka sokakta oturan Erol Karayel, iddiaya göre Atasoy'u bu nedenle uyarıp hayvanı susturmasını istedi. Karayel ve Atasoy arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre belindeki tabancasını çeken Erol Karayel, Ahmet Selçuk Atasoy'a 4 kurşun yağdırdı. Vacuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılan Atasoy, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede müdanhaleye rağmen yaşamını yitirdi.Ahmet selçuk Atasoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kavgada hafif yaralanan Erol Karayel ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Apartmandan görüntü

-Olayın olduğu sokaktan görüntü

-Ölen Atasoy'un opak fotosu

-Detaylar

'35 MB- 1 DK 6 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLLARI/ANTALYA,()