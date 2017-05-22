DHA YURT BÜLTENİ-8

Demirkazık'ta 1 dağcı kayboldu (2)

CENAZESİ BULUNDU

Demirkazık Dağı'na tırmandıktan sonra kaybolan 56 yaşındaki Serdar Ayrılmaz'ın ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Kaya tırmanışı sırasında büyük bir kaya kütlesinin kopması sonucu yüksek bir yerden düşerek yaşamını kaybettiği anlaşılan profesyonel dağcı Ayrılmaz'ın cenazesine ulaşan ekipler, helikopter desteği istedi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter havalanamadı. Zor dağ koşulları nedeniyle güçlük yaşayan ekipler, cenazeyi yarın bulunduğu yerden çıkarmayı deneyecek.

AKUT temsilcisi Nedim Urcan, Ayrılmaz'ın cenazesinin vadi içerisinde olduğunu, yürüyen ekiplerin o bölgeye yaya olarak inmelerinin riskli görüldüğünü, bu nedenle helikopter desteği istediklerini anlattı. Bu mevsimde dağcıların kaya düşme olayıyla sık karşılaştığını aktaran Urcan, "Arama helikopteri 8 sorti yaparak tarama yaptı. Ancak bölgenin derin olması nedeniyle ve kıyafetinin koyu olduğu için helikopterle görünmedi. Aciliyeti olmadığı için yağmur yağacağı için kazazede bulunduğu yerde bırakılacak. Ekipleri 200 metre aşağı indirmemiz gerekiyor bu durumda ekipler için çok riskli. Helikopter yarın sabah hava iyi olursa gidip alacak" dedi

KUTU 1

DAĞCININ GÖZDESİ DEMİRKAZIK

Aladağlar, heyecan ve macera tutkunu dağcıları bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Aladağlar'ın en yükseği 3 bin 756 metrelik Demirkazık dağının zirvesine tırmanmak her dağcının hayali. Sarp tırmanışların başladığı yüksekliklerde, güneşin keyfini çıkaran sevimli yer sincapları bulunuyor. Yılda yaklaşık 4 bin dağcı, Demirkazık'a doyumsuz heyecanı, eşsiz manzarayı ve bakir doğayı keşfetmeye gidiyor. Zaman zaman yaşanan tırmanış kazaları, kar ve tipi nedeniyle yaşamı noktalayan hüzün tabloları yaşansa da, Aladağlar dağcıların en gözde mekanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu bölge için dağcılar genellikle 7 günlük program yapıyor.

KUTU 2

ÇOK SAYIDA DAĞCIYA MEZAR OLDU

Profesyonel dağcı Serdar Ayrılmaz'ın da yaşamını yitirdiği Demirkazık'ı da kapsayan Aladağlar'da son 61 yılda çok sayıda dağcı öldü.

- Engin Kongar (21) - 8 Eylül 1956- Demirkazık batı (düştü)

- Sermet Taş (22) -27 Ağustos 1969, Aladağ Sıyırma doğu (düştü)

- Faruk Süner (27) - 20 Nisan 1975, Demirkazık batı, (çığ)

- Rezzan Okşar (21)- 20 Nisan 1975, Demirkazık batı, (çığ)

- Saadet Güçlü (19)- 1975, Aladağ Kaldı buzul (düştü)

- Mümtaz Çankaya (36)- 31 Ocak 1988, Aladağ Karamuk boğazı (düştü)

- Soner Ünsal (22) 30 Mart 1999 (düştü)

- Fransız Etiene Cortois (48)- Nisan 1999 -Demirkazık (çığ)

- Zümrüt Işık (22), Bahar Ural (22), Nilgün Acar (23) ve Soner Kolçak (24) (Hacettepe Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü) 11.2.2006 - Demirkazık (çığ)

- Utku Kocabıyık (25), Seza Bürkan Yüksel (23) - 1 Ocak 2007- Demirkazık- Apışkara (düştü)

- Tanju Duru (45-Müzisyen) 2.10.2008 - Demirkazık-Akçaygeçiti- kayarak düşme

- Özgür Bodur (33- Antrenör) 25 Mayıs 2016- düşme

Görünü Dökümü

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- Kurtarma ekiplerinden görüntü

- Ekipler yer tespiti yaparken

- Cimbar Vadisi ve dağlardan görüntü

- Ekiplerden detay görüntü

- AFAD ve 112 araçlarından görüntü

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- Ekiplerden detay görüntü

- AKUT temsilcisi Nedim Urcan'ın açıklaması

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Eymen bebek öldü

ADAPAZARI'nda, SMA hastalığı nedeniyle tedavi gören, 561 bin dolar tutarındaki ilaçların alınması için kampanya düzenlenen 8 aylık Eymen Çapkın hayatını kaybetti.

Adapazarı'nda yaşayan Metin ve Neziha Çapkın çiftinin Spinal Musküler Atrofi hastası çocukları Eymen'in tedavisi için gerekli ilaçların alınması için 561 bin doların gerekmesi nedeniyle Sakarya Valiliği Mart ayında yardım kampanyası düzenledi. Eymen'in tedavisi için gerekli ilaçların alınması amacıyla düzenlenen kampanyaya spor kulüplerinden işletmelere kadar birçok kişi ilgi gösterdi. İlaçların alınması için kampanya devam ederken, ilaçların alınması için gerekli para için yaklaşık 300 bin liranın eksik olduğu öğrenildi. Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı yaşayan Eymen bugün yaşamını yitirdi. Eymen'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Neziha Çapkın hastanenin bahçesinde oğlunun elbisesini koklayıp ağlarken, baba Metin Çapkın ise yere oturarak ağladı. Metin ve Neziha Çapkın'ı yakınları ve hastane çalışanları teskin etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastaneden görüntü

Anne ve babadan görüntü

Haber-Kamera : SAKARYA ()

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İnegöl'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde eşi 36 yaşındaki Cihan Eren tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen 23 yaşındaki Hatice Eren, Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde toprağa verildi.

İnegöl'deki olay dün sabah Hasanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Eren, tartıştığı eşi Hatice Eren'i, çocukları 5 yaşındaki Sıla ile 3 yaşındaki Ela'yı oturma odasına götürdükten sonra yatak odasında tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Cihan Eren daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hatice Eren'in cenazesi memleketi Bilecik'in Bozüyük İlçesine getirildi. Hatice Eren Yeni Mahalle'deki Yeşil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilen görüntü cenaze cami bahçesinden dışarı çıkartılıp cenaze aracına konulurken,

-Caminin dışından çekilen fotoğrafı,

-Ölen kadının eşi ve çocuklarıyla birlikteki fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:BOZÜYÜK,(Bilecik),()

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Bakan Tüfenkci: Türkiye yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin demokrasisini büyütmek istediklerini belirterek, "2.9 büyümeyi yeterli görmüyoruz ve yine 2017 yılında yine bütün tahminleri alt üst ederek, Türkiye yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak" dedi.

Yurtiçi ve yurtdışından 203 firmanın katıldığı ve 21 bin 509 metrekare alanda makine halıları ile zemin kaplama ürünlerinin sergilendiği Domotex Halı Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan ile işadamları ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin demokrasisini büyütmek istediklerini kaydetti. 2016 yılını beklenenin üzerinde bir performansla bitirdiklerini belirten Tüfenkci, şunları söyledi:

"2.9 büyümeyi yeterli görmüyoruz ve yine 2017 yılında yine bütün tahminleri alt üst ederek, Türkiye yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak. Almış olduğumuz tedbir ve teşviklerin 2017 yılında hayata geçmesiyle beraber onların yatırıma ve ihracata dönüşmesinin sinyallerini aldığımız için söylüyorum. Netice itibariyle Türkiye yüzde 4 buçuğun üzerinde yükselmeyi inşallah hep birlikte yakalayacağız. Yeter ki biz istikrarı yakalayalım, biz yeter ki milli birlik ve beraberliği yakalayalım. Bu Türkiye için esasında en önemli unsur. Türkiye küçülmesin, Türkiye büyüsün. İnsanımıza iş bulalım, aş bulalım. İnsanımızın işini büyütelim, aşını büyütelim, ekmeğini büyütelim. Bütün çabamız, gayretimiz bu. Biz bir yandan demokrasimizi büyütmek istiyoruz. Terörle arasına mesafe koyan her kesime görüşlerini açıkça ifade edebilme noktasındaki hak ve hürriyetlerini genişletme gayretimizi sürdürürken, bir yandan da Türkiye'yi değiştirme, dönüştürme, insanımızın refah düzeyini, yaşam standartlarını daha yükseklere taşımak istiyoruz. Anadolu'daki zenginliği üretimimize de yansıtarak, halı sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasında geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışını yaptıkları fuardaki firmaların stantlarını gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ortadoğu Fuar Merkezi

- Fuardaki stantlar

- Halı ve halı makineleri

- Toplantıya katılanlar

- Bülent Tüfenkci'nin konuşması

- Kurdele kesilmesi ve fuar açılışı

- Fuardaki stantların gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Otomobil 75 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

ACI TESADÜF ORTAYA ÇIKTI

Denizli'nin Honaz İlçesi'nde, 75 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Güldaş'ın, babasıyla aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kader Güldaş'ın babası Osman Güldaş'ın da 2001'de, trafik kazasında öldüğü öğrenildi. Amcası tarafından büyütülen Kader Güldaş'ın, bugün ikindi namazının ardından Denizli'nin Baklan İlçesi'nin Hadim Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otomobilin uçtuğu yerden görüntü

- Uçurumdan görüntü

- Polislerden görüntü

- Anons

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Evde ölü bulundu

BURDUR'da yalnız oturan 43 yaşındaki Süleyman Öcal, evinde ölü bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Süleyman Öcal'ın işyerine gitmemesi üzerine arkadaşları cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Ulaşamadıkları Öcal'ın durumundan şüphelenen arkadaşları kardeşi Hamdi Öcal'a haber verdi. Süleyman Öcal'ın Zafer Mahallesi'ndeki evine gelen Hamdi Öcal, ağabeyini odada hareketsiz yatarken buldu.

Çağrılan sağlık ekipleri Süleyman Öcal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Öcal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ambulans,

- Polis araçları

- Evin dış görünüşü

- Cenazenin çıkarılışı

- Hamdi Öcal'ın olayı yakınlarına anlatması

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

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Şırnak'ta uçurtma şenliği

ŞIRNAK Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Şırnak Belediyesi'nin destekleri ile düzenlediği uçurtma şenliğine katılan Şırnaklı çocuklar, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyerek, coşkulu bir gün geçerdi.

Şırnak merkezde bulunan okullarda ve çeşitli rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri Çocuk Yuvasında kalan çocuklar katıldığı şenlikte, çocuklar eğlenceli bir gün yaşadı.

150 uçurtmanın dağıtıldığı uçurtma şenliği ile ilgili bilgi veren Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, "Biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçtik. Hendek ve barikatlarla uzun zamandan beridir uğraşıyoruz. Cizre, Silopi, İdil ve en son Şırnak merkezde bu hendek ve barikatlara yönelik operasyonlar oldu. Onun sonucunda çocukların bu travmaları atlatmaları konusunda biz bütün evlere psiko-sosyal alışmalar yaptık. Halen de bütün evlere ziyaretlere devam ediyoruz. Aileler ile birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman da bu tip etkinlikler düzenleyip çocukların bu travmaları atlatmaları için yardımcı oluyoruz. Bugün ki toplanmamımızın amacı bu uçurtma şenliği. Milli eğitim ve bütün kurumlarla istişare ederek her okuldan, rehabilitasyon merkezlerinden ve engellilerimizden buraya çağırdık. Bugün akşama kadar hep beraber hem uçurtma uçuracağız, oynayacağız, yemek yiyeceğiz. Akşama kadar çocukların bu durumları unutması için rahat bir ortam oluşturacağız" diye konuştu.

Uçurtma şenliği yanısıra, etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli müzikler eşliğinde halay çekti, mendil kapmaca oyunları oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alana gelen çocuklar

Oynanan oyunlar

Uçurtmaların uçurulması

İl Müdürü Muzaffer Akçam'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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