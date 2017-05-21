DHA YURT BÜLTENİ-8

Osmaniye'de yağış zarar verdi

OSMANİYE'de dün etkili olan sağanak yağış, tarım arazilerinde zarara neden olurken, bir köprüyü de kullanılamaz hale getirdi. Yağış nedeniyle oluşan sel sularına kapılan arı kovanlarını kurtarmaya çalışırken kendiside 4 saat mahsur kalan bal üreticisi Kubilay Tülücüoğlu'nu da AFAD ekipleri kurtardı.

Dün etkili olan yağışın verdiği zarar bugün ortaya çıktı. Dünkü yağış nedeniyle merkeze bağlı Dereli ve Çona Mahalleleri arasında bulunan Yarpuz Çayı üzerindeki köprü ayaklarındaki beton tabanlar, sel suları nedeniyle yerinden söküldü. Köprü ulaşıma kapatılırken, İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Köy içerisindeki bazı yollar üzerindeki menfezlerde bulunan borular, sel suları nedeni ile zarar gördüğü için yerine büyük beton borular yerleştirildi. Tarım arazilerinde de zarar meydana geldi.

ARI KOVANLARI SELE KAPILDI

Merkeze bağlı Dervişli Mahallesi'nde sel sularına kapılan arı kovanlarını kurtarmaya çalışırken kendiside mahsur kalan bal üreticisi Kubilay Tülücüoğlu'nu AFAD ekipleri 4 saat sonra kurtardı. 2016 yılında Genç Çiftçi Hibe Desteği Projesi kapsamında aldığı 40 kovandan 9'u sel sularında kaybolan Tülücüoğlu, "Toplamda 40 arılı ve 20 boş olmak üzere 60 kovan alarak eşim ile beraber arıcılığa başladım. Kovanları Hamus Deresi kenarlarına koymuştuk. Yağan aşırı yağmurların sele dönüşmesi sonucu yaklaşık 9 kovan arımız telef oldu. Aynı zamanda giden kovanları kurtarmak için dereye indiğimde ve suların birden yükselmesi sonucunda bende yaklaşık 4 saat mahsur kaldım" dedi. Valilik ekiplerinin bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalılar içindeki arı kovanları

- Deredeki sel suları

- Arı kovanları genel görüntü

- Sel sularından gecen vatandaş

- Kovanların ağaçlara takılı görüntüsü

- Dere yatağındaki suyun akışı

- Kovandaki arılar

- Kovanların dere yatağından çıkartılması

- Arıcı Kubilay Tülücüoğlu röportaj

- TARSİM Yetkilisi Bünyamin akın ile röportaj

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- İş makineleri beton boruları araçtan indirirken

- Yolun kapalı olmasından dolayı konulan işaretler

- Köprüden genel görüntü

- Köprünün girişinin toprakla kapatılması

- Köprü ayaklarındaki sökülen beton parçaları

- Dere yatağından genel görüntü

- İş makineleri çalışma yaparken

- Osman Temir ile röportaj

- Kadir Kuş ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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İnegöl'de kaza: 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halinde olan cipe arkadan çarptı. Kaza da 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir’den İnegöl’e seyir halinde olan sürücü 36 yaşındaki Necmettin Namlı yönetimindeki 16 SH 686 plakalı otomobilin, Mezitler Tüneli Mevkii'nde, yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde olan 57 yaşındaki Harun Göbekli'nin kullandığı 26 YD 851 cipe arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın sonucunda iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan 36 yaşındaki Nesibe Namlı, 12 yaşındaki Nedim ve 10 yaşındaki Tolga Namlı kardeşler yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslar ile götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

Kaza yerinden görüntü

Yaralılardan görüntü

Kaza yerinden detaylar

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()-

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Atık depolama tesisi yandı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde katı atık ayrıştırma deposunda yangın çıktı. Kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Gebze Pelitli Köyü yolu üzerinde bulunan katı atık ayrıştırma deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıtların tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler tesisin çatısından yükseldi. Olay yerine Gebze, Darıca ve Dilovası'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan tesisten görüntü

Alevli görüntüler

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), () -

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Çanakkale'de 41 göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan gitmek isteyen çoğu Afrika ülkelerine mensup 41 kaçak göçmen sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalandılar.

Ayvacık'ın Deve Boynu sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na motorlu lastik bot ile gitmek isteyen kaçak göçmenlere, TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri bugün (pazar) operasyon düzenledi. Kongo, Gabon, Kamerun, Gana, Gine ve Suriye uyruklu 41 kişi, Küçükkuyu Beldesi açıklarına getirildi. Kontrol Botu 4305 ve TCSG 6 Botu ile rıhtımdaki sahil güvenlik karakoluna taşınan kaçak göçmenlere burada yiyecek, gıda ve temizlik kolileri dağıtıldı. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık'taki yabancıları geri gönderme merkezine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Küçükkuyu'ya getirilen kaçak göçmenlerden görüntü.

Haber - Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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MHP'li Vahapoğlu: Kongreler, partiyi kirletenlerden arındırma kongreleri

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, "Yapılan kongreler, bizi kirletenlerden arındırma kongreleridir" dedi.

Kayseri'de MHP 12. Olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezinde yapıldı. Kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'nun yanı sıra, MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekilleri Hasan Ali Kilci, Süleyman Korkmaz, ilçe belediye başkanları, il, ilçe yöneticileri, CHP ve Saadet Partisi İl Başkan yardımcıları, partililer ve Doğu Türkistanlılar katıldı. Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'nun yaptığı genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj okundu.

Faaliyet ve denetim raporlarının oylanmasından sonra konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, "Küresel aktörlerin gözü Türkiye'dedir. Küresel aktörler bizi kontrol edemiyorlar, edemeyecekler. Çünkü biz bu ülkenin toprağına, milletine ve bayrağına aşığız. Türk ve İslam dünyası üzerinde hesabı olanların öncelikli hedefi MHP'yi kontrol etmektir. Lakin bunu hiç kimse başaramadı, başaramayacaktır. Sıkıntılı günlerin müsebbipleri bugün arayış içerisindeler. Sırtlarını sıvazlayan tarafından terk edildiler" dedi.

İl kongrelerinin, 'partiyi kirletenlerden arınma kongreleri' olduğunu söyleyen Vahapoğlu, "Bizi rakiplerimiz engellemiyor. Bizi, bizim partililerimizin nefsi müdahaleleri engelliyor. Bu harekette fitne üretenlerin MHP'li kimliklerini elinden alın ki yarın ayağımıza bağ olmasın. Bunun artık affı yok. Türkiye'nin MHP iktidarına ihtiyacı var" diye konuştu. Mevcut başkan Baki Ersoy, yapılan seçimlerde güven tazeleyerek İl Başkanlığına yeniden seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kongre alanından genel görüntü

- MHP Genel Sekreter Yardımcısının konuşması

- Detay

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, ()

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Kayalıklara sıkışan yavru yunus balığını balıkçılar kurtardı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kıyıdaki kayalıkların arasına sıkışan yavru yunus balığı balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Amasra'da Boztepe Mahallesi ile Zindan Mahallesini birbirine bağlayan Kemere köprüsü altında kayalıkların arasında sıkışan yavru yunus balığını fark eden vatandaşlar kıyıda bulunan balıkçılara haber verdiler. Dalgıç kıyafetli balıkçılar Cem Demirel ve Cem Yavuz yunus balığını kurtarmak için seferber oldular. Balığı sıkıştığı yerden kurtaran Cem Yavuz kucağına alarak suyun daha derin olan bölümüne bıraktı. Bir süre denizin üzerinde görünen yunus daha sonra uzaklaştı. Yunus balığının kurtarılma anlarını izleyen vatandaşlar balıkçıları alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayalıklardaki yunus

-Vatandaşların müdahalesi

-Kalabalık insanlardan detay

-Yunusun denize bırakılması

-Vatandaşların alkışlaması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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Gaziantep'te Kuran Kursu eğitimlerini tamamlayan 70 kursiyer için icazet töreni

GAZİANTEP'te Hoşgör Fatih Kuran Kursu'nda eğitimleri tamamlanan 70 kursiyer için icazet töreni düzenlendi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene; il Müftüsü Ahmet Çelik, Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan törende Hoşgör Tasavvuf Musikisi Korosu davetlilere konser verdi. Törende Müftü Ahmet Çelik, Kuran okuma, hafız olmanın bir meslek değil, her Müslüman'ın işi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bizim kitabımız Kuran'dır. Kuran okumak, hafız olmak bir meslek değildir, her Müslüman'ın işidir. Ayrıca Kuran bilgisinin yayılması için çalışmak, her Müslüman'ın görevidir. Günümüzde en büyük sıkıntımız, çocuklarımızın İslami kimlik ile büyümemesidir. Unutmayalım bir şeyin bilgisi, yoksa onun kimliği de olmaz. Bugün ülkemiz ve İslam dünyasında çektiğimiz sıkıntının sebebi budur. Eğer biz Kuran ahlaki diyorsak, önce Kuran bilgisini öğrenmemiz lazım. Kişiliğin, ahlakın, ilimin gelişmesi için Kuran ilminin herkese ulaşabilecek noktaya gelmesi lazım."

Ahmet Çelik'in konuşması ardından Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'nda eğitimleri tamamlanan 70 kursiyere hafızlık belgeleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Törene katılanlar

- İstiklal Marşı okunması

- Kur'an tilaveti

- Tasavvuf Konseri

- Ahmet Çelik'in konuşması

- Hafızların icazet alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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Araçlarının motor kısmına giren kediye sahip çıktılar

İZMİT'te, Sefa ve Hülya Güngör çifti otomobillerinin motor kısmına giren kedinin sesini duyarak aracı durdurdu. Bir kadın kediyi aracın motor kısmından çıkarırken, Güngör çifti kediyi sahiplendi.

İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otomobili ile ilerleyen Sefa Güngör, 63 SC 295 plakalı aracının motor kısmından gelen sesi duydu. Aracı park eden Sefa Güngör aracın motorunu kontrol ederken, eşi ise itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada bir kadın aracın motor kısmına giren yavru kediyi çıkararak, kediyi sahiplenmeleri için Hülya Güngör'e verdi. Dört buçuk aylık hamile olan Hülya Güngör kediyi kucağına alıp severken, kediyi kurtaran kadın aşı yaptırmaları ve nasıl bakabilecekleri konusunda tavsiyede bulundu. Güngör çifti kediyi alarak yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kedinin motordan çıkarılması

Kadının kediye hamile kadına vermesi

Kediden görüntüler

Haber-Kamera. Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -

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Kadirli'de Offroad Şenlikleri'nin 2'ncisi düzenlendi

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Offroad Şenlikleri'ne 27 kentten 100 araç katıldı.

Kadirli İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Offroad Şenlikleri, Topraktepe Köyü'nde yapıldı. Offroad şenliklerine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Bozgedik ile birlikte binlerce izleyici katıldı. Yarışmaların startını Kadirli Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan birlikte verdi. Pilotlar, çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan araçlar, vinç yardımı ile kurtarıldı. Araçlar, 1600 metrelik parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı. 4 klasmanda mücadele eden bir birinden özel araçlar parkurlarda zor anlar yaşadı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yarışların kaza yaşanmadan tamamlandığını söyledi. Tarhan, "Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz Offroad Şenlikleri'ne 27 ilden yaklaşık 100 araç ve 200 sporcu katıldı. Bununla beraber kulüp bazlı çok sayıda vatandaşımız ilçemize gelerek Offroad şenliklerine katıldılar. Offroad sporu son yılların en gözde sporlarından birisidir. Halkımız da bu spora ilgi gittikçe artıyor. Biz Kadirli Belediyesi olarak kazasız belasız bir şenliği geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şenliğimize katılan tüm sporcu ve misafirleri tebrik ediyorum" dedi.

BİN 650 TL'LİK ARAÇLA YARIŞTI

Kilisli Remzi Yırtıcı'nın bin 650 TL'ye mal ederek yaptığı araç şenliğe damgasını vurdu. Kendi imkanları ile tasarlayıp yaptığı aracı ile yarışmalara katıldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, Yaşadığım heyecanı ancak kalbime dokunduğunuzda hissedebilirsiniz. Benim heyecanımı yaşayabilmek için parkura gelip yarışmak gerekiyor. Bu heyecan anlatılmaz yaşanır. Aracı kendim yaptım. Araca 1650 lira masraf ederek yaptım. 1650 lira ile ben bu zevki yaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bin 650 liraya yapılan aracın yarış görüntüleri

- Bin 650 liraya yaptığı araç ile parkuru tamamlayan Remzi Yırtıcı'nın sevinç anları ve röportajı

- Parkurda genel görüntüler

- Yarışmacıların araç üzerinde oynaması

- Şeytan çukuruna giren araçların görüntüsü

- Kalabalığın görüntüsü

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye), ()

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7'den 77'ye Bisiklet Turu

MURATPAŞA Belediyesi, Antalya Kent Konseyi ve Antalya Bisiklet Grubu'nun işbirliğiyle bu yıl 20'ncisi düzenlenen 7'den 77'ye Bisiklet turu yapıldı.

Atatürk Parkı Türkan Saylan Meydanı'nda toplanan bisiklet grubuna hitap eden Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Cephaneci ile Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü İclal Çakır, bisikletin önemine değindi. Cephaneci ve Çakır, otomobil egzoz ve gürültüsünün yarattığı çevre kirliliğinin tek çözümünün bisiklet olduğunu söylerken, amaçlarının bisiklet kullanımına dikkat çekmek olduğuna vurgu yaptı.

Çocukları ile birlikte bisiklet turuna katılanlar renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı ve Işıklar Caddesi'ni takip eden bisiklet grubu, Muratpaşa Kent Meydanı'na kadar geldi. Bisiklet turu sonunda Muratpaşa Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bisikletlilerin görüntüsü

- Küçük çocukların bisiklet sürerken görüntüleri

- Çocukları ile bisiklet süren vatandaşla röportaj

- Detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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