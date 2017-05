DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ERZİNCAN'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Erzincan'da Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre merkez üssü Işıkpınar'da, bugün saat 14.05'de Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Erzincan'a 4 kilometre uzaklıkta ve kentin kuzeyinde bulunan Işıkpınar Köyünde ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

2)ÇANAKKALE'DE FERİBOT İSKELESİNDE ARAÇ KUYRUĞU SÜRÜYOR

ÇANAKKALE'de 19 Mayıs'ın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilcilerin Gestaş Feribot İskelesi'nde oluşturduğu uzun kuyruk erimedi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait feribotlar ise oluşan uzun araç kuyrukları eritmek için saatsiz çalışıyor.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilenler, Çanakkale'ye akın etti. Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitlikler ile Gökçeada'ya gitmek isteyen tatilcilerin yanı sıra Ege Bölgesi'nin tatil beldelerinden dönüşe geçenler, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyince, Gestaş Feribot İskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri iskele meydanındaki trafik akışının aksamaması için yoğun mesai harcadı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribotlar ise oluşan uzun araç kuyrukları eritmek için saatsiz çalışıyor.

3)ERZİNCAN'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

ERZİNCAN'ın Üzümlü İlçesi'nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına büyük zarar verdi.

Erzincan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Üzümlü İlçesi'ne bağlı Bayırbağ ile Pişkidağ Köyü'ne dün gece yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı. Yağış ardından zarar sabah saatlerinde ortaya çıktı. Bölgede kısa süre sebze fidesi dikimi yapılan tarım arazileri büyük oranda zarar gördü. Kayısı ve kiraz ağaçları da doludan etkilendi. Yağış nedeniyle büyük zarar gördüklerini ifade eden köylüler "Geçen yıl don yakmıştı, bu yılda dolu büyük zarar verdi" dedi.

4)ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKMASINI TEMSİL EDEN BAYRAK, TÖRENLE KARAYA ÇIKARTILDI

SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle dün ertelenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak töreni bugün gerçekleştirildi.

Hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak, İlkadım İlçesi'ne bağlı Tütün İskelesi ve Kurtuluş Yolu'nda bulunan temsili Bandırma Vapurundan karaya çıkarıldı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'daki karaya çıkışını sembolize eden Türk bayrağı, bir denizci yüzbaşı, iki piyade askeri ve iki deniz eri tarafından omuzlarda taşınarak karaya çıkarıldı.

Devir teslim töreni öncesine konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Samsun'umuzdan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır. Kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı herkese kutlu olsun" dedi.

Vali Şahin’in konuşmasının ardından Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi. İzciler, omuzlarındaki Türk bayrağıyla bir süre yürüdükten sonra bayrak, göndere çekilmek üzere kutlamaların yapılacağı Valilik binası yanında ki törenlerin yapılacağı alana götürüldü.

5)ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ CAN VEREN 24 KİŞİ İÇİN MEVLİT OKUTULDU

İZMİR'in Buca ilçesinden Anneler Günü gezisi için Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan ve Sakar Geçidi rapmalarındaki kazada hayatını kaybeden 24 kişi için Buca Belediyesi ile oturdukları Yaylacık Mahallesi'ndeki Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği tarafından '7 mevlidi' okutuldu. Kazanın olduğu saatte başlayan mevlit sırasında, kazada yakınlarını kaybedenler gözyaşı döktü.

İzmir'den geçen 13 Mayıs'ta Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan, Armağan Serttaş yönetimindeki midibüs, Muğla - Marmaris karayolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden aşağıdaki yola savrulan midibüs, bir otomobilin üzerine düştü. Kazada, Fatma Sevindik, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Selda Altay, Ayşe Kolcu, Melisa Şele, Feray Akın, Gülüzar Kılıç, Cemile Sönmez, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti. Midibüste bulunanlardan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur yaralı kurduldu. Yaralıların tedavileri sürerken, kazada yaşamını yitirenler ise İzmir, Çanakkale, Ankara ve Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlandı.

KAZA KURBANLARI İÇİN MEVLİT

Bir hafta önceki kazada can verenler için Buca Belediyesi ile Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği tarafından yedinci günde mevlit okutuldu. Kazanın olduğu saatte başlayan mevlit sırasında acılar yeniden tazelendi. Kazada yakınlarını kaybedenler gözyaşı döktü. Mevlide katılanlara yemek ikram edildi. Ayrıca yine kazada can verenlerin oturduğu Gaziler Mahallesi'nde de lokma döktürüldü.

Mevlide gelen CHP'li Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Kazada can verenlerin definlerinden sonra artık yaralılar için harakete geçtik. Yaralılarımızdan da iyi haberler var. Burada da mevlit için buluştuk. Elbette acı dinmiyor ama tüm mahalle hep birlikte olarak acıları hafifletmeye çalışıyoruz. Tüm Bucalılar, İzmirliler yanımızdaydı. Acı böyle paylaşıldıkça azalıyor. Biz acılarda bir olmayı beceriyoruz. Kimse benim akrabam değil demedi. Yanımıza koştular, yardım ettiler" dedi.

Başkan Levent Piriştina, ölen 24 kişinin anısını yaşatmak adına da çalışmalarının bulunduğunu söyledi.



6)ANTALYA'DA ON BİNLER YÜRÜDÜ

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Sağanak yağmura karşın on binlerce kişi, ellerinde meşaleler, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüdü.

Muratpaşa Belediyesi ve sivil toplum örgülerinin katılımıyla düzenlenen fener alayı, Konyaaltı Beach Park'tan başlayıp, Konyaaltı ve Cumhuriyet caddelerini takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Etkinliğe katılan on binlerce kişi, ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle meşaleler eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında 400 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı. Kalabalık yürüyüş boyunca İzmir Marşı'nı seslendirdi, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı.

Geleneksel fener alayı yürüyüşüne CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekilleri CHP'li Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve 'Cumhuriyet İçin El Ele Platformu' içinde yer alan 70'in üzerinde sivil toplum örgütünün temsilcileri de katıldı.

Antalyalıların doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda, fener alayı alkışlarla karşılandı. Burada halka seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Toroslarda bir yörük çadırında duman tütüyorsa cumhuriyet tehlikede değildir, emin ellerdedir' dediğini belirterek, şunları söyledi:

“İşte Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bu yağmura rağmen on binler toplanıyorsa, cumhuriyetimiz emin ellerdedir, herkes müsterih olsun. 1453'te İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet 'Ben, Doğu Roma İmparatoruyum' dedi. Bu bir aklileşmeydi. Akıl ve mantığın devlet yönetimine gelmesiydi. O maceranın sonu, bütün gidilen yerlerde insanlara hoşgörüyle davranılarak Viyanalara, Budapeştelere kadar gidildi. Akli devlet yönetiminin bir sonucuydu. Sonrasında devlet yönetiminden akıl dışlandığı zaman yetersiz, kifayetsiz, bilimden yoksun bazı fetva makamlarının etkisine girdiğinde devlet yönetimi 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı imparatorluğu hızla çöktü. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan irade, devlet ve millet yönetimine, insanların geleceğine akıl ve bilimi geri getirmenin iradesiydi."

Meydanı dolduran on binlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Uysal, “Geldiğimiz noktada Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan bütün ülkelerden onlarca ileride bambaşka bir cumhuriyet oldu. Anadolu kentleri Şam'dan, Bağdat'tan, Kahire'den gerideyken, hepsinden daha ileri kentler oldu. Türkiye Cumhuriyeti daha müreffeh bir cumhuriyet oldu. Bunun kıymetini bilen sizler için devletimizi yönetenlere sesleniyorum, bakınız biz Muratpaşa'mızda, Antalya'mızda bütün özel günlerimizi, milli ve dini bayramlarımızı elbirliği içinde kenetlenerek kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz. Milli bayramların en coşkuyla kutlandığı yer Türkiye genelinde belki de Antalya'dır, bu Cumhuriyet Meydanı'dır. Bu geleneği devam ettirmekte kararlıyız" diye konuştu.

'ZÜBEYDE ANANIN EVLATLARIYIZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinden çatısına kadar tüm yapılarının Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olduğunu belirten ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ise, “Atatürk'ün eserlerine sahip çıkmak hepimizin tarihsel görevidir. Son zamanlarda büyük önder Atatürk'ün manevi şahsına, annesi ve manevi kızına yapılan hakaretlerin özü ve hedefi de yine Atatürk'ün eserleridir. Bu sapkın ve aymaz hainlerin yaptıklarını Türk milleti asla kabul edemez. Atatürk'e yapılan saldırılara karşı toplumumuzun bütün kesimlerinden tepki gösterilmiş olması ise çok önemli ve anlamlıdır. Unutulmalıdır ki Zübeyde ana hepimizin anasıdır. Atatürk hepimizin atasıdır. Zübeyde anamız bir evlat doğurmuş, onun oğlu Mustafa Kemal Atatürk ise bir devlet meydana getirmiştir. Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndan bütün dünyaya haykırıyoruz; Zübeyde ananın evlatlarıyız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Onur Akın konser verdi.

7)SİLİFKE'DE FENER ALAYI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde CHP İlçe Örgütü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik yürüyüşü ve fener alayı büyük ilgi gördü.

Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşüne katılım yoğun olurken, yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerindeki meşale ve bayraklarla gurur tablosu oluşturdu. Yürüyüş esnasında evlerinde olan vatandaşlar da balkonlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek, fener alayına destek verdi.

Etkinlikte konuşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, Silifke olarak unutturulmak istenen Cumhuriyet değerlerine sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ise, 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı, 30 Ağustos'u, 29 Ekim'i, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmak, sıradanlaştırmak isteyenlerin, bağımsızlık, özgürlük ve ulusal egemenliği esas alan demokrasiye düşmanlık yaptığını kaydetti.

8)KIRMIZI IŞIK İHLALİ CAN ALDI

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen TIR'ın çarptığı motosikletli 49 yaşındaki Nadir Aydın öldü.

Kaza, bugün saat 12.15'te, Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir-Çanakkale Karayolunda ilerlerken 10 LH 308 plakalı motosikletiyle kavşaktan dönen emekli astsubay Nadir Aydın'a, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen İbrahim O. idaresindeki 10 Z 4421 plakalı mıcır yüklü TIR çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Aydın, yaşamını yitirdi. Hurda yığınına dönen motosikletin ve sürücünün kaskının parçaları çevreye dağıldı. İzmir-Çanakkale Karayolu 30 dakika ulaşıma kapandı. Nöbetçi savcı tarafından yapılan inceleme sonrası, trafik kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Bu sırada kaza yerine gelen Nadir Aydın'ın ağabeyi 52 yaşındaki Mehmet Aydın, gözyaşlarına boğuldu. "Kardeşim" diyerek gözyaşları döken ve ayakta zor duran Mehmet Aydın, kardeşinin cansız bedeninin yanında kaldırımda bir süre oturdu. Kardeşini son bir kez görmek isteyen Aydın'ı polisler teselli etmeye çalıştı. Aydın'ın cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim O., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

9)İZMİRLİ BİSİKLETÇİLER AYVALIK'TAN YUNAN ADALARINA GEÇTİ

İZMİRLİ CAT Bisiklet Spor Kulübü üyesi 100 bisikletli, 4'üncü Uluslararası 'İzmir Pedallarımın Altında' Bisiklet Festivali kapsamında düzenlenen tur kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçti.

Uluslararası İzmir Pedallarımın Altında Bisiklet Festivali'nin 4'üncüsü başladı. 19-22 Mayıs arasında gerçekleştirilecek festival için Yunan adalarına gitmek üzere CAT Spor Kulübü'nün 100 bisikletçisi, Ayvalık'a geldi. Festivalin bu yıl ki temasının 'İzmir'den Yunan Adalarına Euro-Velo Bisiklet yolu ve Kardeşlik turu' olduğu belirtildi. Dün (cuma) İzmir'den hareket eden topluluk, geceyi Ayvalık'ta geçirdi. Bu sabah Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen topluluk, turun geri kalanını tamamlamak üzere Midilli Adası'na geçti. Kulüp bisikletçilerine geçişleri sırasında Çevre Koruma ve Ayvalık'ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Ahmet Üzgeç de eşlik etti. Bu sırada ekim ayında benzer bir festivalin Ayvalık'ta yapılması için toplulukla görüş birliğine varıldı.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Federasyonu ve Ayvalık Belediyesi'nden destek aldıklarını belirten CAT Bisiklet Kulübü Başkanı Metin Çelik, "Bu turda vurgulamak istediğimiz tema; Euro Velo Bisiklet yolunun güvenli bir şekilde yapılabilir olduğunu kanıtlamak. Bunun simülasyonunu yapmak ve ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara done oluşturmak. Bununla beraber Euro Velo bisiklet yolu ve turizm ağını yapıp Türk-Yunan turizmine katkı vermek. Euro Velo Bisiklet yolu ağında partner ülkemiz Yunanistan. O nedenle ilk Yunanistan'a bu turu yapmak istedik. Midilli'de Vali bizi karşılayacak. Sakız Adası'nda Belediye Başkanı ve turizm müdürleri bizi karşılayacak. Çok güzel bir dostluk geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

Temanın kardeşlik olduğunu belirten Çelik, "Bisiklet, sporla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir etken aynı zamanda ulaşımda kullanılabilir olması ve çevreci bir araç olması nedeniyle önemli. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu turun 19 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle Ata'mızın resmi ile birlikte Yunan adalarına gidiyoruz. Amacımız orada dostluğu, barışı, kardeşliği geliştirmek" dedi.

İzmir rotasından 100 kilometre gelen 100 bisikletli, Midilli Adası'nda 140 kilometre, Sakız Adası'nda ise 60 kilometre pedal çevirecek.

KÖY OKULUNU HASTANE GİBİ KULLANAN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 10)ÜCRETSİZ MUAYENE

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler "Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu" adı altında Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşları ücretsiz muayene etti. Köy okulu hastaneye dönüştüren öğrenciler yanlarındaki doktorların kontrolünde hastalara ücretsiz ilaç verdiler.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, 'Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu'na üye doktor ve öğrenciler, "Çadır Projesi" kapsamında, Karacabey İlçesi'ne bağlı Karakoca Köyü'nde, cumartesi ve pazar günü ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Bu yıl 18'nci gerçekleşen proje kapsamında öğrenciler, köy okulunu hastane gibi kullanıp, doktorlarla birlikte hastanelere gitmekte zorlanan hastaları muayene ettiler, ihtiyaçları olanlara ise ilaçlarını ücretsiz olarak verdiler. Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğunda yer alan Kalp Damar Cerrahisi Doktoru Fatih Avni Bayraktar, projenin öğrenci ve asistanlar tarafından tamamen gönüllü olarak yapıldığına dikkati çekerek, "Bu projeyle tıp öğrencileri köylülere yardım etmenin yanı sıra, göreve başladıklarında kırsal alanda karşılaşabilecekleri durumları tanımış oluyor. Bu çalışmamız köylü vatandaşlarımızı memnun ediyor" dedi.

Verilen ücretsiz sağlık hizmetinden mutlu olduklarını söyleyen köylüler ise, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve doktorlarına teşekkür ettiler.

