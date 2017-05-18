DHA YURT BÜLTENİ-8

1)YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN 3 PKK’LI SINIRDA YAKALANDI

EDİRNE’nin İpsala İlçesi’nde bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, Diyarbakır otogarında 7 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili tutuksuz yargılanan ancak yurt dışına çıkış yasağı ve terör soruşturması bulunan terör örgütü PKK'lı Z.Ö., A.A. ve D.T., Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Edirne'nin Yunanistan'a sınır İpsala İlçesi'nin Yenikarpuzlu Beldesi'nde devriye görevi yürten jandarma ekipleri İ.E.’nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yasadışı yollardan yurtdışına çıkacakları tespit edilen araçtaki kişiler üzerinde inceleme yapıldı. Şüphelilerden 44 yaşındaki Z.Ö.’nün Diyarbakır'da otogar mevkiin bombalı araçla saldırı sonucu 7 polisi şehit edildiği saldırıyla ilgili davada tutuksuz yargılandığı ancak yurt dışına çıkış yasağı olduğu, diğer şüpheliler 44 yaşındaki A.A. ve 42 yaşındaki D.T. hakkında da terör örgütü PKK soruşturması olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda ise Z.Ö. adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu, sahte kimlik, 4 bin 810 Euro, 4 cep telefonu ele geçirildi. ipsala Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüphelilerden Z.Ö, 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından diğer şüpheliler ise ‘terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Engin ÖZMEN/İPSALA(Edirne),()-

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2)SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN ASIRLIK ÖRTÜSÜ SERGİLENDİ

SÜLEYMAN Şah Türbesi'nin yüz yıl önce yapıldığı belirtilen el yapımı sanduka örtüsü, Dünya Müzeler Haftası nedeniyle Şanlıurfa Arkeoloji Müze Kompleksi'nde sergilendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesindeki sandukaya örtülen ve yüz yıl önce yapıldığı belirtilen tarihi el yapımı örtü, Dünya Müzeler haftası nedeniyle Şanlıurfa Arkeoloji Müze Kompleksi’nde sergilendi. 1982 yılında tarihi eser kaçakçıları tarafından yurt dışına kaçırılmak istenirken jandarma tarafından ele geçirilerek müzeye teslim edilen ve üzerinde Ayet-El Kürsi, Fetih Suresi'nin 27’nci ayeti ve Allah yazısı bulunan 2 metre 90 santimlik el yapımı örtü, 35 yıl aradan sonra ilk kez muhafaza altında tutulduğu odadan çıkartılarak sergilendi. Yapılış tarihi net olarak bilinmeyen yüz yıllık olduğu tahmin edilen örtüyü, görmek isteyen vatandaşlar müzeye akın etti. Ziyaretçiler örtüye bakıp dua etti.

Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, Süleyman Şah Türbesi'nin sanduka örtüsünün 35 yıl aradan sonra ilk kez Müzeler Haftası nedeniyle özel bölümde muhafaza altında sergilediklerini belirtti. Örtünün 1 hafta boyunca ziyaret edilebileceğini ifade eden Uludağ, şunları söyledi:

"Süleyman Şah Türbesi'nin sanduka örtüsünü sergiye çıkardık. Süleyman Şah Türbesi'nin sanduka örtüsü bizim için çok önemlidir. Osmanlı'nın atası Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman Şah’ın türbesinin sanduka örtüsü müzemizin envanterinde kayıtlıydı. Biz de bu eseri, Şanlıurfalıların ziyaretine açtık. Örtünün üzerinde Ayet-El Kürsi, Fetih Suresi'nin 27’nci ayeti ve Allah yazıları bulunmaktadır. Yüzyıllık bir örtü olduğunu düşünüyoruz ama elimizde net bir bilgi yok. 1982 yılında jandarma tarafından müzemize teslim edildi. O tarihten bu yana müzemizde bulunmaktadır. Süleyman Şah Türbesi'nin örtüsünü ilk kez sergiye çıkardık ve bundan sonra da belli aralıklarla sergileyeceğiz." Suriye’nin Karakozak Köyü'nde bulunan Süleyman Şah'ın türbesi, 2015 yılında Şah-Fırat operasyonu ile bulunduğu yerden alınarak Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi'nin karşısında bulunan sınırdaki Eşme Köyü'ne taşınmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Müze

- Örtünün sergilenmesi

- Vatandaşların örtüyü ziyaret etmesi

- Vatandaşların dua etmesi

- Müze Müdürü Celal Uludağ’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

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3)DOLANDIRICI KADIN, ALDIĞI ALTINLARI SUTYENİNE SAKLAMIŞ

EDİRNE’de kendilerini savcı, MİT görevlisi ve polis olarak tanıtan biri kadın 4 kişilik dolandırıcı şebekesi 11 yaşındaki S.E.F.’nin ihbarı üzerine polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.. Çocuk S.E.F.’yi ev telefonundan arayıp babasının karakolda olduğunu söyleyerek korkutan şüphelilerden A.H. adlı kadının evden aldıkları 40 bin liralık altınları jelatine sarıp sutyenine saklandığı ortaya çıktı. Adana’dan gelen dolandırıcılık şüphelileri kadın A.H., O.A., R.A. ve H.A., S.E.F.’nin olduğu evi arayıp babasının karakolda olduğunu ve evdeki altınları vermelerini istedi. Telaşa kapılan S.E.F. eve gelen şüpheli O.A.’ya altınların yerini gösterip 48 çeyrek altın, 10 gram altın, 4 yarım altın, 2 tam altın, alyans ve 1 altın zincir ile kadın kol saatini verdi. Altınları alan O.A. diğer arkadaşlarıyla buluşup geldikleri otomobille kaçtı. S.E.F.’nin altınları verdikten sonra korkup 115 polis imdat telefonundan yaşadıklarını anlattı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri apartmanın girişinde bulunan güvenlik kamerasından şüphelileri ve otomobili tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mobese kameralarından otomobilin TEM otoyoluna doğru gittiğini belirledi. Uzun süren kovalamacanın ardından Yunus ekiplerince durdurulan otomobildeki A.H., adlı kadın ile O.A., R.A. ve H.A. gözaltına alındı.

ALTINLAR SUTYENİNDE BULUNDU

Kadın şüpheli A.H.’nin dolandırıcılık yaparak aldıkları ziynet eşyalarından çeyrek altınları sigara jelatinine sarıp sutyenine gizlediği tespit edildi. Araçta yapılan aramada da diğer ziynet eşyaları ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan 4 şüpheli elleri kelepçeli olarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan Edirne adliyesine sevk edildi. Şüpheliler adliye girişinde tanınmamak için yüzlerini gizleyeme çalıştı. Şüphelilerin adliyedeki soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye gelişi

-İçeri alınmaları

-Apartmana gidip altınları alan şüpheli

-Edirne adliyesi genel

-Ele geçirilen altın fotosu

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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4)8 ÖĞRENCİ EVDEN GETİRDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

ADAPAZARI'nda Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda 8 öğrenci evden getirdikleri yemekleri yemeleri sonucu rahatsızlanırken, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde bulunan Arif Nihat Asya Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri evlerinde yapılan yemekleri okula getirdi. Bazı öğrenciler yemekleri yedikten sonra rahatsızlandı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula 112 Acil ekipleri geldi. 13 yaşında olan 8 öğrenci Sakarya Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin ambulanslarla okula getirilmesi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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5)RIDVAN GÖLCÜK: ABD, RUSYA'NIN UZAYA YURİ GAGARİN'İ GÖNDERDİĞİNİ KARAMÜRSEL'DEKİ ÜSSÜNDEN ÖĞRENDİ

KOCAELİ Müze Müdür Vekili Rıdvan Gölcük, geçmişte ABD'nin, Karamürsel'de istihbarat için kullandığı fil kafesi ile dönemin Sovyetler Birliği'ni dinlediğini belirterek, "İstihbarat için fil kafesi diye bir yapı bulunuyordu. Amerika bununla Sovyetleri dinliyordu. Yuri Gagarin'in uzaya gittiği buradan dinledi" dedi. Kocaeli Müzesi Seniha Sami Moralı Konferans Salonu'nda Müzeler Haftası nedeniyle düzenlenen konferansa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Kocaeli Müze Müdür Vekili Rıdvan Gölcük, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Taner Aksoy, Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Müze Müdür Vekili Rıdvan Gölcük, 'Rus Salatasından Amerikan Salatasına' başlığı altında Türk-Amerikan ilişkilerinin Kocaeli'ne yansıması hakkında açıklamalarda bulundu.

KAPATILAN ASKERİ ÜSDEN 6 ANFORA GELDİ

Rıdvan Gölcük, 2016 müze döküm kayıtlarına bakarken bir şey fark ettiğini belirterek, " 6 tane amforumuz var. Bunların gelişlerinde diyor ki; Karamürsel Askeri Hava Üssü. Geliş tarihi ise 1975 ve 10'uncu ay olarak dikkat çekiyor" diyerek, bunun Kıbrıs çıkartmasıyla ilgili bir anısı olduğunu söyledi. Rıdvan Gölcük, şöyle dedi:

"Onu biliyoruz, o yüzden bu konuya eğildik. Çok ilginç sonuçlarla karşılaştık. 1974 yılında Kıbrıs'a çıkartma yapılıyor. Çıkarma yaptığımız için Amerika bunu istemiyor ve ambargo koyuyor. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ise, 'Madem ambargo koydun. Türkiye'deki Amerikan üslerini boşaltın' diyor. Bunun üzerine Amerikan üslerini boşalttıktan 15 gün sonra Karamürsel Askeri Üssü'nden yani Amerikalılıkların kullandığı üsten 6 tane amfora geliyor."

YURİ GAGARİN'İN UZAYA ÇIKTIĞI KARAMÜRSEL'DEN ÖĞRENİLDİ

ABD'nin, Sovyetler Birliği'nin uzaya insan göndereceğini Karamürsel'deki 'fil kafesi' sayesinde öğrendiğini söyleyen Rıdvan Gölcük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay şu ki; Karamürsel Askeri Hava Üssü'nün önemi 1950'li yıllarda ortaya çıkıyor. Çünkü burada istihbarat için fil kafesi diye bir yapı bulunuyor. Amerika bununla Sovyetleri dinliyor. Ve en önemli konulardan biri ise 1961 yılında Yuri Gagarin'in uzaya gittiğini buradan dinleniyor. Rusya dışında dünyada bunu ilk bilen tek yer Karamürsel oluyor. Bu anlamda bizim için çok önemli. CIA eski başkanı da bununla ilgili bir anısında yazmış. Çünkü bizde konuşulan bir konu değildi. Kısaca uzaya adam gönderilmesini ilk kez Karamürsel Askeri Üssü öğreniyor."

ABD'Lİ ASKERLER TARİHİ ESERLERİ ÜLKELERİNE GÖTÜRMÜŞ

Rıdvan Gölcük, Karamürsel'deki bulunan eserlerin ABD'ye götürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer bir konu ise yaptığımız araştırmalar sonucu şu ortaya çıktı. Karamürsel Askeri Üssü'nde çalışan Amerikalılar çeşitli tarihlerde Karamürsel'de buldukları ya da topladıkları eserleri Amerika'ya götürmüşler. 2014 yılında bu Amerikan askerlerden birinin çocuğu iki tane amforayı büyükelçiliğimize teslim etti. Yine 2010 yılında buradan gitmiş bir yazı teslim edildi. Bizim müzemize 1975 yılında gelen eserlerde öyle anlaşılıyor ki Amerikalılar oradan eserleri çıkartmışlar. Çünkü burası Helenapolis Antik Kenti'nin üstünde kurulmuş bir üs idi. Yani tarihi bir dokunun üzerindeydi. Belki eserler o dönem Amerika'ya gidecekti ama siyasi karar, Kıbrıs çıkarması, Amerika'nın ambargo koyması, üslerin boşaltılması sebebiyle bu eserler yıllar sonra müzeye geliyor. Bizim yaptığımız araştırmada bu hikayeyi keşfettik."

Görüntü Dökümü

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Rıdvan Gölcük'ün açıklamaları

Ergün AYAZ/ İZMİT(Kocaeli), () -

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6)ENGELLİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

*- ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde özel öğrenciler Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi. Yalvaç Vesile Şefika Büyükkutlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programa, Kaymakam Aytekin Yılmaz, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Emniyet Müdürü Tarık Korucu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Kaya, engelliler, aileleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Okul Müdürü Emrah Gençay günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Özel eğitim öğretmeni Asiye Sert tarafından 'Benden asla vazgeçme anne' adlı şiir davetlileri duygulandırdı. Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrenciler öğretmenleriyle birlikte folklorik kıyafetler giyip halk oyunu oynadı, ardından müzik öğretmeni Çiçek Gültekin eşliğinde şarkılar söyledi. Gösterilerin ardından öğrencilerin yıl boyunca el becerilerini geliştirdikleri tasarım atölyesindeki eserlerinden oluşan sergi açıldı. Açılış kurdelesini engelli bir öğrenciyle birlikte kesen Kaymakam Aytekin Yılmaz, yapılan eserleri çok beğendiğini belirterek bazı dekor malzemelerinden satın aldı.

Görüntü Dökümü

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- İşaret diliyle İstiklal Marşı okunması,

- Okul Müdürü Emrah Gençay'ın konuşması,

- "Benden asla vazgeçme anne" şiirinin okunması,

- Müzik öğretmeni Çiçek Gültekin eşliğinde düet ve koro halinde şarkılar,

- Folklor gösterileri,

- Sergiden görüntüler

206 MB /// 06.28"

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), ()

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7)ÖĞRENCİLERDEN PAZARDA SAĞLIK TARAMASI

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde sağlık meslek lisesi öğrencileri pazar yerinde stant açarak alışverişe gelenlerin tansiyon ve şeker ölçümünü yaptı. Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, halk pazarına kurdukları stantta sağlık kontrolü yaptı. Yaş ortalaması yüksek olanların ilgi gösterdiği sağlık standında, tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı, kilo ve boy endekslerine bakıldı. Değerleri yüksek olanlara doktora görünmesi tavsiyesinde bulunuldu. Öğrencilerden Fatih Toprak, okul olarak halkın sağlığına dikkat etmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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SML öğrencilerinin tansiyon, şeker ve boy kilo endeksi ölçümlerinden görüntüler

Öğrencilerden Fatih Toprak'ın açıklaması

48.5" MB // 1. 31"

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta) ()