DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANNE KÖPEK YAVRULARINI SEL SULARINDAN TAŞIYARAK KURTARDI

TEKIRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde etkili olan ve taşkınlara neden olan sağanak yağışta yuvasına su dolan bir köpek mahsur kalan yavrularını ağzına olarak güvenli bölgeye taşıdı.

Tekirdağ'ın Muratla İlçesi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok ev ve iş yerini su basarken, yollar suyla doldu. Özellikle bazı evlerin zemin katlarını da sular bastı. Yağış fırtınanın etkili olduğu saatlerde Muradiye Mahallesi Belediye Parkı yanındaki yuvasına su dolan anne köpek, yavrularını ağzı ile yuvadan alarak yolun karşısındaki kuru bölgeye taşıdı. O anlar ise bir vatandaş tarafından telefonla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Yoldaki sular

Anne köpeğin ağzına aldığı yavruyu taşıması

Köpeklerden detaylar

Yağış ve sulardan detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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2)KÖY ÇOCUKLARI TİYATRO İLE TANIŞIYOR

BİTLİS Belediyesi tiyatro ekibi, merkeze bağlı köylerdeki okullarda tiyatro gösterisi yapıyor. Açık alanda yapılan gösterileri öğrenciler ilgiyle izliyor. Bitlis Belediyesinin ‘Çocuklar Tiyatrosuz Kalmasın’ sloganı ile başlattığı proje kapsamında köylerdeki okullara giden tiyatrocular özellikle Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklara güzel anlar yaşatıyor. İlk kez tiyatro oyunu izleyen miniklerin heyecanları yüzlerinden okunuyor.

Proje ile ilgili açıklama yapan Bitlis Belediye Başkan Vekili Vali Ahmet Çınar, çocukların ve gençlerin sanatla buluşturulması gerektiğini söyledi. Çınar, "Çoçukların sanatla buluşması ve sanatı hayatlarında bir ihtiyaç olarak görmeleri özgüvenlerini artırır. Hayat ve inanç kalitelerini yükseltir. Ufuklarını açarak hayatı daha anlamlı hale getirir. Köylerde, kırsalda ulaşabildiğimiz bütün çocuklarımıza, özellikle sosyal hayat anlamında mahrumiyetler yaşamış, sanatsal faaliyetler anlamında neredeyse hiçbir teması olmayan çocuklarımıza tiyatroyu götürmek ve orada oyun sahnelemek istiyoruz. Amacımız sanatların bütününü içeren tiyatroyu çocuklarımızın ayağına götürmektir. İçinde, dekor, tasarım, ışık, müzik, edebiyat, drama var. Tiyatroda her şey var. Bir sahne nasıl açılır, nasıl kapanır? Hepsini görüp tanıyacaklar. Proje kapsamında bir çok okulda oyun sergilendi" dedi.

Bitlis Belediyesi Tiyatro eğitmeni Cihan Olan ise, 2015 yılında kurulan tiyatro ekibinin bugüne kadar birçok çocuk ve büyük oyunu sergilediğini, son olarak ‘Çocuklar Tiyatrosuz Kalmasın’ projesi kapsamında köylerde Hacivat-Karagöz oyunu oynadıklarını dile getirdi. Olan, oyun sergiledikleri okullarda çocuklara hikaye kitabı ve oyuncak dağıttıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Köy çocuklarından detay görüntüler

-Tiyatro gösterilerinden detaylar

-Çocuklara hediyelerin dağıttılması

-Okul önünde toplu fotoğraf çekiminden görüntü

-Bitlis Belediye Başkanı Ahmet Çınar ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()

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3)MUĞLA'DAKİ KAZA HADİSE'Yİ AĞLATTI



POP müziğin sevilen yıldızı Hadise, İzmir Optimum'da Anneler Günü'nde sevenleriyle buluştu. Hadise, Muğla'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişi için baş sağlığı dilerken gözyaşlarına boğuldu.

İzmir Optimum AVM'de Anneler Günü etkinliği kapsamında konser vermeye hazırlanan şarkıcı Hadise, yaşanan üzücü olay dolayısıyla şarkı söylemek istemeyerek hayranlarına imza dağıttı. Etkinlik öncesi basın mensuplarıyla buluşan şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta zorlanan Hadise, açıklamasına geçtiğimiz günlerde Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan yola çıkıp Muğla'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İzmirli 24 kişiye rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa dileyerek başladı. Hüngür hüngür ağlayan şarkıcı, Anneler Günü'nde böyle üzücü bir olay yaşanması sebebiyle etkinlikte şarkı söyleyemeyeceğini dile getirdi. Sevenlerini kırmamak için sahneye çıkan Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. Optimum'a akın eden Hadise hayranları, şarkıcının bu duyarlı davranışını takdir ederek alkışlarla destek verdi. 1 saat süren etkinlikte sevilen şarkıcının her yaştan hayranı kendisini görebilmek için birbiriyle yarıştı.

İZMİR, ()

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4)PEYNİR BİDONLARI İÇERİSİNDE ESRAR BULUNDU

MARDİN'in Derik İlçesi'nde durdurulan bir otobüste yapılan aramada peynir bidonları içerisine gizlenmiş , 16 paket halinde toplam 13 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri'nin Derik İlçesi Üçyol mevkiindeki uygulama noktasında yaptığı aramada, peynir bidonları içerisinde toplam 13 kilo 750 gram esrar bulundu. Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada. "Bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşınacağı bilgileri alınmış araç 14.05.2017 günü ilimiz Derik Üçyol mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulmuş aracın bagaj kısmında bulunan Veli E. isimli şahsa ait iki adet bidon içerisinde yapılan aramada peynirler arasında gizlenmiş vaziyette; Ayrı ayrı şeffaf poşetler içerisinde paketlenmiş halde 16 paket halinde ve 13 kilo 750 gram gelen uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Otobüste yapılan arama

Bagajdan görüntü

Köpeğin arama yapması

Peynir bidonun açılması

Bidonların içinden çıkan uyuşturucu paketleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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5)MONTUNUN ASTARINA GİZLEDİĞİ EROİNLE YAKALANDI

SİVAS'ta polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda Afgan uyruklu H.H. montunun astarına gizlediği eroinle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Sivas-Erzincan karayolu girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Afganistanlı H.H.'nin üst aramasında, montunun astar kısmına gizlenmiş 902 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir araç ve ikamette yapılan aramada 9,77 gram toz esrar, 3,42 gram kubar esrar ve 1,18 gram sentetik madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yapılan arama

-Montunun astarından çıkarılan eroin

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(71.4 mb)

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6)PARASINI ALAMADIĞINI İDDİA EDEN İNŞAAT İŞÇİSİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir inşaatta çalışan Abdulkadir Tadlı parasını alamadığını iddia ederek 3 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. İkna edilen Abdulkadir Tadlı aşağı indirildi.

Olay, Gölcük Şehitler Mahallesi 485. Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Abdulkadir Tadlı müteahhitten parasını alamadığını iddia ederek 3 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. İnşaatta çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Parasının ödenmediğini ve sigortasının yapılmadığını iddia eden Abdulkadir Tadlı ikna çalışmaları sırasında kendini kaybederek balkonda bulunduğu iskelenin üzerindeki kalasları aşağıya attı. İtfaiye ekibi önlem amacıyla şişme yatak açarken, polis ekipleri ise bu arada müteahhit ile görüştü. Polis daha sonra Abdulkadir Tadlı ile görüşerek ikna etti. Abdulkadir Tadlı ikna edilerek aşağı indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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İşçiden görüntü

İşçinin bağırmaları

Müteahhitin konuşması

Aşağıya iskeleyi atması

Ekiplerden görüntü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () -

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7)VALİ VE BAŞKAN 'EMPATİ GÜNÜ'NDE' TEKERLEKLİ SANDALYEDE

KARS'ta bu yıl ikincisi düzenlenen 'Empati Günü'nde Vali Rahmi Doğan ile Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, tekerlekli sandalyelere oturarak masa tenisi oynadı, tekerlekli sandalye ile koşuya katıldı.

Engelliler Haftası nedeniyle Kafkas Üniversitesi Necati Kaya Spor Salonunda düzelenen 'Empati Oyunları'na Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Metin Toraman, engleliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan oyunlarda ilk olarak Vali Rahmi Doğan tekerlekli sandalyede masa tenisi oynadı, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da tekerlekli sandalye ile koşu yarışmasına katıldı. Empati futbol, koltuk değnekleriyle yarışlarının da yer aldığı etkinliğe zihinsel ve bedensel engelliler ile aileleri de büyük ilgi gösterdi. Tekerlekli sandalyede oturarak bir üniversite öğrencisi ile masa tenisi oynayan Vali Doğan, rakibiyle kıyasıya mücadele etti. Kendisinin iyi bir masa tenisçisi olduğunu, ancak tekerlekli sandalyede çok zorlandığını vurgulayan Vali Doğan şunları söyledi:"Engellileri empati yaparak daha iyi anlayabiliriz. Empati gününde benim gibi sağlam olan bir üniversite öğrencisi ile tekerlekli sandalyeye oturup maç yaptık. Masa tenisi keyifli bir oyun. Engelli kardeşlerimizi bu tür aktivitelere davet etmemiz lazım ki sosyal yaşam içerisinde bulunabilsinler. Biz, engellilerimiz için engelsiz bir yaşam kurabilmenin çabası içerisinde olmalıyız. Etrafımıza baktığımızda aslında Türkiye'nin bu konuda sınıfta kaldığını görüyoruz. Mevzuat açısından baktığımızda dört dörtlük bir düzenleme gözükse bile fiilen yaşantımıza baktığımızda yollarımızda, kaldırımlarımızda, toplu taşıma araçlarında ve diğer alanlarda engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, onları bizlerle birlikte yaşatacak tüm sosyal etkinliklere katılabilecek imkanların sağlanmadığını görüyoruz. Devlet olarak bu konudaki etsikliklerimizi tekrar bu vesile ile gözden geçirmemiz lazım"

BAŞKAN TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KOŞTU

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da tekerlekli sandalye oturarak koşu yarışmasına katıldı. Başkan Karaçanta, yarış öncesi sporculara başarı dileklerinde bulundu. Başka Karaçanta koşu parkurunu tamamlarken bir hayli zorlandı.

EMPATİ MAÇI

Vali Rahmi Doğan ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın açılış vuruşuyla da empati maçı başladı. Susuz Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu futsal takımlarının empati maçı renkli görüntülere sahne oldu. Engelli değnekleriyle yapılan karşılaşmada öğrenciler kurdukları empatiyle bu önemli haftaya dikkat çektiler. Empati Günü, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin dans gösterisi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-TÖSSFED Asbaşkanı Metin Toraman'ın konuşması

-Engelli öğrenciler

-Vali Rahmi Doğan'ın öğrencilerle tokalaşması

-Arapça yazılı pankartlar

-Saygı duruşu ve istiklal marşı

-Dolunay Derneği Engelli Birim Başkanı Faruk Ocak'ın konuşması

-Vali Rahmi Doğan'ın konuşması

-Vali Rahmi Doğan'ın masa tenisi maçı için tekerlekli sandalyeye oturması

-Vali Rahmi Doğan'ın tekerlekli sandalye ile öğreciyle masa tenisi maçı detayları

-Vali Rahmi Doğan'ın konuşması

-Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın tekerlekli sandalye ile koşu yarışmasına katılmas ı ve sonuncu gelmesi

-Başkan karaçanta'nın konuşması

-Empati futsal maçından detaylar

-Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin dans gösterisi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

523 MB - 8 DK 20 SN

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8)NİKAH MASASINDA TALASEMİ EĞİTİMİ

İSKENDERUN Talasemi ve Orak Hücre Anemisi Hastalıkları Yardımlaşma Derneği (İSTOYAD) ile İskenderun Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, evlenen çiftlere 'Talasemi' hastalığı hakkında verildi.

İskenderun Toplum Sağlığı Merkezi'nden Dr. Hüsniye Yalçın ve İSTOYAD Başkanı Volkan Vural, Taş Belediye Evlendirme Dairesi'nde nikah törenine konuk oldu. Dr. Yalçın, bölgede sık rastlanan Talasemi (Akdeniz Anemisi) ve Orak Hücre Anemisi hastalıkları hakkında çiftleri bilgilendirdi. Yalçın şöyle konuştu:

"Çiftlerimiz Talasemi testlerini yaptırmışlar. Onları tekrar tebrik ediyorum. Bölgemizde Akdeniz Anemisi yaygın, ancak önlenebilir ırsi kan hastalığıdır. Önlemek amacıyla resmi nikahtan önce zorunlu olarak çiftlerin taşıyıcı olup olmadıklarına dair, bir kan tahlili isteniyor. Bir tüple taşıyıcı olup olmadıkları öğrenilebiliyor. Bizim ricamız evlenecek olan çiftlerimizin bunu son ana bırakmamalarıdır."

İSTOYAD Başkanı Volkan Vural Taş ise evlenecek çiftleri, Talasemi testini önceden yaptırması, son ana bırakmaması konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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- Nikah töreni

- İskenderun Toplum Sağlığı Merkezi'dan Dr. Hüsniye Yalçın' konuşması

- Dernek başkanı Volkan Vural'ın konuşması

- Çifte evlilik cüzdanını vermesi

SÜRE: 2,30 BOYUT 114 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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