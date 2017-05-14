DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADIYAMAN'DA KANALİZASYON KAZISINDA GÖÇÜK: 1 YARALI

ADIYAMAN'da, belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altına kalan işçi 45 yaşındaki Hüseyin Fillik ağır yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda kanalizasyon kazısı yapan işçilerden Hüseyin Fillik, meydana gelen göçük sonrası toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Fillik'e olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Bir süre kalp masajı yapılan Fillik, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fillik'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İşçinin çıkarılması

- İşçi sedyeye alınması

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Polislerin önlem alması

- Göçük yaşanan çukur

- Ambulansın ayrılması

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

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2)SİBER SALDIRI, OYAK RENAULT BURSA FABRİKASINDA DA ÜRETİMİ DURDURDU

DÜNYA genelinde etkili olan zararlı yazılım ‘WanaCrypt0r 2.0 saldırısı' Oyak Renault'un Bursa fabrikasında da üretimi durdurdu. Tedbir amacıyla dün sabah 03.00’ten beri endüsriyel faaliyetlerin durduğu fabrikadaki üretimin bu gece saat 24.00’teki vardiyada başlaması bekleniyor. Siber saldırı Cuma gününden itibaren Renault şirketini de etkiledi. Fransa'nın güneybatısındaki Sandouville'deki fabrikanın ardından Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Oyak Renault fabrikasında da bilgisayar ve otomasyon sistemlerinin etkilenmesi nedeniyle üretim durdu. Fabrikadaki tüm bilgisayarlar kapatılırken, 2.5 vardiya üretim yapılamadı. Pazar günü tatil olması nedeniyle üretim yapılmayan fabrikada bu gece 24.00’ten itibaren normal vardiyanın başlaması bekleniyor. 3 vardiya halinde çalışan fabrikada günde bin 310 üretim yapılıyor. Bursa fabrikasında geçen yıl eylül ayında Yeni Megan Sedan üretimine başlanmıştı. Şirketin bu model otomobili sadece Bursa fabrikasında üretiliyor.

'DÜNYADAKİ RENAULT GRUBUNU ETKİLEDİ'

Oyak Renault yetkilileri ise küresel boyuttaki saldırının dünyadaki bütün Renault grubunu etkilediğini belirterek şöyle dedi:

“Yazılımın zarar vermemesi için endüstriyel faaliyetler durduruldu. Bursa fabrikasında da montaj bantlarında üretime ara verildi. Bu, Renault’un küresel bir kararı. Halen virüsün yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor. Gün içindeki toplantılar sonucu üretimle ilgili durum kesinleşecek.ö

Son olarak İngiltere'nin ulusal sağlık sistemi veri tabanı ile İspanya'da başta telekomünikasyon şirketi Telefonica olmak üzere elektrik şirketi Ibedrola, enerji şirketi Gas Natural, bankacılık grubu BBVA'nın da aralarında bulunduğu ülkenin en önemli şirketleri zararlı yazılım 'WannaCrypt0r 2.0'ın hedefi olmuştu. ABD, Rusya, Avustralya, Portekiz ve Meksika'daki kamu ve özel kuruluşlar da uluslararası siber saldırıdan etkilenmişti.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikanının önünden görüntü

-Renault'un araç parkından görüntü

Edip TEKİN / BURSA, () -

BOYUT 41.96 MB

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3)DÜĞÜNDEN ÖNCE İTFAİYECİ ARKADAŞLARINI ZİYARET ETTİ

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli olan itfaiye eri Cem Kaya, mesaide oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarını görebilmek için konvoyla itfaiye merkezine gelerek, arkadaşlarıyla görüştü. Adapazarı'nda yaşayan Cem Kaya ve Ayşe Nur Emin önceki gün evlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde görevli olan itfaiye eri Cem Kaya gelinin evinden alınmasının ardından konvoyla salona doğru yola çıkıldığı sırada güzergahı değiştirdi. Cem Kaya mesaide oldukları için düğününe katılamayan mesai arkadaşlarını görebilmek için düğün konvoyuyla Adapazarı kent merkezindeki itfaiye merkezine geldi. Çalışanlar gelin aracıyla içeriye giren Cem Kaya'yı kapıda karşıladı. Cem Kaya mesai arkadaşlarına kapıda tek tek sarıldı. Konvoy geldiği sırada itfaiye araçlarından sirenler çalındı. Düğün öncesi yapılan ziyaret sırasında konvoyda bulunan araçlarından inerek bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Cem Kaya arkadaşlarıyla görüştükten sonra düğün salonuna gitti.

Görüntü Dökümü

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Konvoydan görüntü

İtfaiye merkezini ziyaret etmesi

SAKARYA/

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4)ANNESİ İLE 27 YILDIR OMUZ OMUZA

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde yaşayan Yıldız Öztaş, tam 27 yıldır bedensel engelli oğlu Gürhan Öztaş'ın başından ayrılmıyor. Gelibolu İlçesi Alaeddin Mahallesi'nde yaşayan Yıldız Öztaş (50) ve İsmet Öztaş çiftinin iki oğlundan biri olan Gürhan Öztaş, 27 yıl önce zihinsel ve bedensel engelli olarak doğdu. Oturamayan, tam konuşamayan ve ellerini de kullanamayan Gürhan Öztaş'a anne Yıldız Öztaş, bir bebek gibi bakıyor. Küçük oğlu 22 yaşındaki Gürol Öztaş ile birlikte engelli oğlunun tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan fedakar anne Yıldız Öztaş, hayatını Gürhan Öztaş'a adadığını belirterek "O benim canım, hayatımın bir parçası. İki evladım var, onlar için varım. Gürhan, hepimizin bir tanesi. Bir festival için İbrahim Erkal Gelibolu'ya gelmişti. Oğlum onunla tanıştı ve kendisinden müzik seti istedi. İbrahim Erkal müzik seti ile birlikte kendi CD'lerini hediye etmişti. Geçtiğimiz gün Erkal'ın ölüm haberini duyunca çok üzüldü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Engelli Gürhan Öztaş'tan görüntüler,

-Gürhan Öztaş ve annesi Yıldız Gürtaş'tan görüntüler,

-Gürol Öztaş ve engelli kardeşi Gürhan Öztaş'tan görüntüler,

-Yıldız Gürtaş'ın konuşması,

-Gürhan Öztaş'ın konuşması.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), ()

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5)ATHENA ADANA'YI COŞTURDU

Adana'da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali'nin ikinci gününe Athena damgasını vurdu.

Adana Galleria AVM Çim Alan'da önceki gün başlayan festivalin ikinci günü Anatolik konseriyle başlarken, sırasıyla Çamur, Flört, Umut Kuzey, Seksendört, Feridun Düzağaç ve Athena sahne aldı.

Müzikseverler, festivalin ikinci gününde de yoğun ilgi gösterirken, Çukurova Rock Festivali'nin genel koordinatörü, sanatçı ve yapımcı Umut Kuzey, sahnede yaptığı konuşmada, “Hem organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen, hem de sahnede yer alan biri olarak burada şarkı söylemekten daha çok, bu işin içerisinde yer almanın daha kıymetli olduğunu bir kez daha bana göstermiş oldunuzö dedi.

Gecenin finalini yapan Athena, sevilen şarkılarını festival alanını dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi. Çukurova Rock Festivali'nde bugün Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam, Pinhani, Adamlar, Baba Zula, Deniz Tekin, Supernova Reggaeband sahne alacak.

Görüntü Dökümü:

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-Konserlerden görüntüler

-Seyircilerden detaylar

(Haber:Orhan SENCER/ADANA, ()