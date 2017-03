DHA YURT BÜLTENİ-8

Antalya'daki 3'lü zirveden yeni fotoğraflar (2)

ABD GENELKURMAY BAŞKANI ANTALYA'DAN AYRILDI

Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla düzenlenen üçlü zirve, bugün yapılan ikili görüşmeyle tamamlandı. Suriye ve Irak'ta sürdürülen operasyonların ele alındığı üçlü zirvenin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov dün saat 21.30'da kentten ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, gerçekleştirdikleri ikili görüşmede olası Rakka operasyonunu görüştü.

Basın kapalı toplantıdan sonra ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde saat 13.30 sıralarında zırhlı araçla zirvenin yapıldığı otelden ayrılarak Antalya Havalimanı'na gitti. Havayoluyla Antalya'dan ayrılan Orgeneral Joseph Dunford'un nereye gittiği konusunda açıklama yapılmadı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kendisine eşlik eden askeri yetkililer ise halen otelde konaklıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Eskort eşliğinde askeri araçların otelden çıkışı

Otel önünde önlem alan polislerin görüntüsü

Otel giriş güvenlikten görüntü

Otelden görüntü

Detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

==========================================

Gaziantep'teki patlama anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik kaplama fabrikasının buhar kazanının dün sabahki patlama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Patlama dün sabah erken saatlerde KÜSGET sanayi sitesi D Blok'ta bir lastik kaplama fabrikasında meydana geldi. Buhar kazanının patlamasıyla fabrika tamamıyla yıkılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki 27 işyerinde hasar oluşturan patlama çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte alev ve dumanların yükseliyor.

Patlamanın etkisiyle harabeye dönen fabrikada, enkaz temizleme çalışması ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Patlama anı

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

==============================================

Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı sisteminin adı bile yetti (2)

BAKAN BOZDAĞ; KILIÇDAROĞLU GİZLİ EVETÇİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti ve MHP İlçe başkanlıkları ziyaretinin ardından partisinin ilçe binasındaki balkondan halka seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli evetçi olduğunu iddia eden Bozdağ, "Kılıçdaroğlu çıkmış, 'Kavga mavga yok' diyor. Geçen günde çıkmış televizyonda ne diyor? 'Cumhurbaşkanı diyelim 'A' partisinden oldu, Başbakanda 'B' partisinden oldu. O zaman kavga çıkmaz mı? diyor. 'Çıkar diyor.' Biz de onu diyoruz ey Kılıçdaroğlu. Kavga çıkar onun için kavga çıkmayan bir sistem getirelim. Bu Kılıçdaroğlu gizli 'Evet'çi haberiniz olsun. Adam şimdi millete 'Hayır deyin' diye kampanya yapıyor. Fakat neye 'Hayır' dediğini bilmiyor. Okumamış. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Başbakanla Cumhurbaşkanılığı birleştiriliyor, başbakanlık ortadan kaldırılıyor. Yok ki kavga etsin. Ama bu sistem kavga doğuruyor" dedi.

Bakan Bozdağ konuşmasının ardından ilçedeki esnafları ziyaret ederek tokalaştı. Bakan Bozdağ daha sonra ilçede bulunan İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'na geçti. STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Bozdağ'ın toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Bakan Bozdağ'ıın konuşması

Haber-Kamera: ÇORUM / ()

=====================================================

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Koltuğunu korumak istiyor adam

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yöneltti, "Koltuğunu korumak istiyor" dedi.

Sabah saatlerinde uçakla Trabzon’a gelen Bakan Süleyman Soylu, parti otobüsüyle Beşikdüzü ilçesine geçti, çay bahçesinin kapalı alanında sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. İlgiyle karşılanan Bakan Soylu, kapalı alanında yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle salondan çıktı, Çakmak Cami önünde acilen hazırlanan alanda parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.

"KADIN OLMASA DÜNYANIN DİREĞİ YIKILIR"

Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne değinen ve kadınların ailenin temel direği olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “ Bizim memleketimiz, kadın meselesini, emeğini, kadının hayatta nasıl ve nerede yer aldığını en iyi bilen, bunu en iyi hisseden, her gün bunu yaşayan ve her gün bununla olan bir anlayışın sahibidir. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özellikle tebrik ediyorum. Kolay değil. Biz kendi memleketimizden biliyoruz. Kimisi fındık toplar, kimisi çay kırar, kimisi esnaflık yapar, kimisi de evladı bu ülkeye faydalı ve yararlı olsun, iyi bir insan olsun diye elinden gelen gayreti gösterir. Bizim ailemizin temel direği kadındır. Medeniyetimizin en önemli unsuru olan, sağlıklı toplumların temelini oluşturan aile bu ülkeyi yarınlara sağlıklı bir şekilde getirir. Onun için kıymetli beyler, kadın olmasa dünyanın direği yıkılırö dedi.

Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin konuşan Bakan Soylu, önemli bir zaman dilimi içerisinde olduklarını dile getirdi, 16 Nisan’da memleketin önemli bir karar vereceğini söyledi.

'KOLTUĞUNU KORUMAK İSTİYOR ADAM'

Konuşmasında daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiriler yönelten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu son günlerde bir şaşkınlık içerisinde. Acaba aklı mı yetmedi, ya da dili mi sürçtü? Derdi ne peki onların biliyor musunuz? Derdi şu; milletin ayağına gitmeyecekler, milletin kapısını çalmayacaklar, milletin değerlerine saygı duymayacaklar. Şimdiki seçimde iktidar olmak için yüzde 50’nin üzerinde oy lazım. Olmasa ne olacak? Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı çekip gidecek. Değil mi? Koltuğunu korumak istiyor adam. Koltuğunu korumak için de yanına koltuk değneği almış. Kimi almış; bizim mücadele ettiğimiz PKK’yı almış. Murat Karayılan ne diyorsa Kılıçdaroğlu bugün aynısını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime söylüyorum; bu tarihi bir zillet olur. FETÖ Pensilvanya’dan ne söylüyorsa Kılıçdaroğlu aynısını söylüyor. Başka bir şey de söylemiyor. Bir de okusa bari yahu. Okumuyor. Okumamış, bir değerlendirme ortaya koymamış. Biraz kafası güzeldi galiba. Yıllardan beri aynı hikâyeyi hep birlikte görüyoruz. Güneydoğu’ya gitti Kılıçdaroğlu. Gitti ama PKK ile anlaşma yaparak gitti. Orada bir tek ay yıldızlı bayrak yoktu. Anlaşmayı öyle yaptı çünkü. Bunlar bu ülke için her kalıba girerler. Yeter ki bu ülkede millet iktidara gelmesin. Başka bir şey değilö dedi.

Bakan Soylu, konuşması sonrasında 16 Nisan Anayasa Referandum seçimi için kalabalıktan, ‘Evet’ oyu vermelerini istedi.

Görüntü DÖkümü

---------------------

Bakan Soylu’nun konuşması

Detaylar

HABER KAMERA FATİH TURAN / TRABZON ()

=================================

Marmaris'te fırtına sahili etkiledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Marmaris'te dün gece başlayan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerine kadar etkisini artırarak saatte 50 kilometreye kadar ulaştı. Sahil kenarındaki dev palmiye ağaçları rüzgarın etkisiyle sallandı. Metrekareye ise sabah saatlerinde 66.4 kilo yağmur düştü. İki gün önce 24 derecelik hava sıcaklığıyla sokaklara dökülen Marmarisliler, bugün hava sıcaklığının 16.4 derece ölçülmesi ve rüzgarla karışık yağmuru görünce temkinli davrandı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre açık denizlerde dalga boyu 3-4 metreye, kıyıda ise 1 metreye ulaştı. Görüş mesafesinin yağış anında net olmadığı Marmaris ve çevresinde havanın 11 Mart Cumartesi günü mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şiddetli rüzgar ve sahil kesiminden görüntü.

Haber - Kamera: Mustafa SARIİPEK / MARMARİS (Muğla), ()

========================================

Kaza kurbanı kadınlara, Kadınlar Günü'nde gözyaşlarıyla uğurlama (2)

UĞURLAYAN EŞİNE, 'ÇOCUKLARIMA İYİ BAK' DEMİŞ

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kadın işçiden, 2 kız çocuğu annesi 32 yaşındaki Leyla Yalçın da bugün öğlende Bursa'da son yolcluğuna uğurlandı. Leyla Yalçın'ın cenazesi önce Merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Kemerçeşme Mahallesi 'ndeki evinin önüne getirildi. Ağıtların yakıldığı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen eşi Sunay Yalçın, "Leyla ile 10 yıl önce evlenmiştik. Ailesine çok düşkündü. Onu ben uğurladım. Ayrılırken bana, 'Kızlarıma iyi bak. Sakın bensiz bir yere gitme' dedi. Sanki ölüm içine doğmuştu" dedi.

Leyla Yalçın'ın ikiz kardeşi olan Levent Vatan ise "Leyla hayat dolu bir kadındı. 9 yaşındaki kızları Selin ile 1.5 yaşındaki Tuana'ya çok düşkündü. Ailesini çok seviyordu. Ölüm haberi bizi yıktı, perişan etti" diye konuştu.

Gelininin oğlundan ayrı olarak ilk kez bir yolculuğa çıktığını belirten Zeynep Yalçın ise "Güle oynaya evden ayrıldılar. Oğlum onu uğurladıktan sonra eve döndü. Daha sonra acı haberi aldık. İnanamadık" diye konuştu.

Fabrikada 5 yıldır işçi olarak çalışan Leyla Yalçın'ın cenazesi öğlen Kemerçeşme Mahallesi Pancarlı Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü

Cenaze töreninden görüntü.

İkizin görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: BURSA ()

=================================

Kadınlar gününde canına kıydı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Tülay Özdemir, evinde yalnız olduğu bir sırada tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay saat 11.00 sıralarında Suşehri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Polis Adem Başar Caddesi üzerindeki Özdemir Apartmanın üst katında yaşandı. İlçede kafe işletmeciliği yapan eski MHP ilçe Başkanı Hubiyar Özdemir ile evli olan 13 ve 10 yaşlarında bir kız ve bir erkek çocuk sahibi Tülay Özdemir Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğu aile apartmanında evde yalnız kaldığı sırada eşine ait ruhsatlı tabancayı başına dayayarak ateşledi. Olayın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tülay Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tülay Özdemir'in ceseti tabuta konularak evden çıkartılıp Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan eşi ve yakınları eve akın etti. Fenalık geçiren Hubiyar Özdemir hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında iki çocuğunun da okulda olduğu öğrenildi. Genç kadının psikolojik nedenlerle intihar etmiş olabileceği ileri sürülerken, bir süredir depresyon ilaçları kullandığı belirlendi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Özdemir'in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Görüntü Dökümü:

-Binanın görüntüsü

-Eve gelen yakınlarının üzüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin çıkarılıp götürülüşü

-Ölen kadının fotosu

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),()

===========================================

Mersin Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Hayır' krizi

MERSİN Baro Başkanı Ali Er, 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından hazırlanan metnin içindeki 'HAYIR' ifadeleri nedeniyle okutulmadığını ileri sürerek istifa etmek isteyen Mersin Barosu Kadın Hakları Merkez Üyesi ve Ahmet Türk'ün yeğeni Av. Şilan Türk'ü koluyla iteklemesi tepki çekti. Yaşanan tartışma sırasında kadın avukatlar arasında gerilim yaşandı.

Adliye içerisindeki Baro binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Baro Başkanı Ali Er açılış konuşması yaptı. Dünyanın en güzel sıfatlarının, kadınlar için söylendiğini ifade eden Er, "Kadına yönelik şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Kadınlarımızın onuruna ve bedenine yönelik her türlü saldırı, tüm insanlığa yapılmış, hele hele sırf kadın olduğu için öldürülen her kadınla birlikte tüm insanlık katledilmiş demektir" dedi. Er'in açıklamasının ardından kürsüye Kadın Hakları Merkez Üyesi Şilan Türk geldi. Henüz Ali Er kürsüden inmemişken TÜBAKKOM tarafından hazırlanan metinde büyük harflerle 'Hayır' yazdığı gerekçesiyle okutulmadığını iddia edip bu nedenle görevinden istifa ettiğini söyleyen Türk'ü Er kürsüden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bunun üzerine ortam bir anda gerilirken, bir kadın avukat çıkarak, "Kadınlar gününde bir kadını böyle itekleyerek susturmazsınız. Biz zaten siyaset yapmıyoruz" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Bunun ardından Ali Er'e destek veren Avukat Hibe Gökalp ise, tepki gösteren meslektaşlarına dönerek, "Sizin gibi meslektaşlarım olduğu için utanıyorum. Siz birilerinin kuklasısınız" diye bağırdı. Kadın meslektaşlarının desteğiyle kürsüye çıkan Türk, Kadın Hakları Merkezi üyeleri olarak istifa etmeye zorlandıklarını söyledi.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE 'HAYIR'

Avukat Şilan Türk okuduğu istifa dilekçesinde şunları söyledi: "İstifamızı siyasi amaç, taraf gütmeden paylaşacağım. Her yıl okunan Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu'nun hazırlamış olduğu ve tüm barolarda aynı gün okunan basın açıklaması metninde geçen 'son 10 yılda artan şiddet', 'kararlı bir devlet politikasının uygulanmaması' ve 'şiddetin her türlüsüne hayır' ibarelerinin siyasi olduğu ve iktidarı hedef gösterdiği düşüncesiyle ülkenin hassas bir süreçten geçtiği bahane edilerek Baro Başkanlığı tarafından metnin değiştirilmesi, aksi halde okutulmayacağı beyan edilmiştir. Metni olduğu gibi okumak istediğimizi ancak metinde geçen ve büyük harfle yazılan hayır kelimesinin küçük harfler yazılmasında bir sakınca görmediğimizi, 'son 10 yılda' ibaresi yerine 'son yıllarda' ibaresini de kullanabileceğimizi bildirdiğimiz uzlaşma çabasına rağmen Baro Başkanının tavrı devam etmiştir. "

KİMSE BÖYLE BİR METNİ BAROYA DAYATAMAZ

Baro Başkanı Ali Er ise, "TÜBAKKOM diye bir yapılanma var. Bu yapılanma her yıl kendi metnini oluşturarak barolara gönderiyor ve bu metnin içeriği ne olursa olsun siz bunu okumak zorundaymışsınız. Bunu Barolar Birliği üzerinde bir metinmiş gibi görün bunu. Barolara gönderdikleri metini okuyun, günün anlam ve önemine uygun değil. Burada yazan yazıda sıkıntı yok. Hayır kelimesinin büyütülerek basına dağıtılması isteniyor. 'Gelin küçültün' dedik, yapmadınız. Hayırı her şekilde kabul ederiz ama neden Hayır'ı büyük yazıyorsunuz şu gündemde. Neden baskı yaparak bunu barolara okutma isteği duyuyorsunuz? Hassas bir konu olduğu için olmaz. Evet de olsa aynısını yapardım, Hayır da olsa. Kimse barolara bu metni dayatamaz. Hayırı küçük yazsalar hiç bir sorun olmayacak'.'

tartışma, bir kadın avukatın kürsüde 8 Mart'a ilişkin açıklama yapmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Baro başkanı Ali Er'in Şilan Türk'ü kürsüden iterek uzaklaştırması

- Tartışmalardan görüntüler

- Kadın avukatlatın tepkisi

- Avukatların birbirleriyle tartışması

- Şilan Türk'ün istifa mektubunu okuması

- Ali Er'in açıklama yapması

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

=======================================================

Hak-İş'in referandum kararı 'Evet'

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon Yönetim Kurulu'nun bir toplantı yaptığını belirterek, "16 Nisan'da yapılacak referandumda ülkemizin menfaatleri için 'evet' oyu verme kararı aldık" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Kayseri'de kurulu bulunan ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'te düzenlenen topla iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada, "Geniş bir müzakereden sonra toplantıda anayasa değişikliği üzerinde çalıştık ve evet noktasında bir mutabakatımız oldu. Daha sonra genişletilmiş başkanlar kurulu toplantımızı yaptık ve konu burada da görüşüldü, oybirliğiyle anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğu, anayasa değişikliğine destek vererek Türkiye'nin var olan sorun stoğunu, yönetim kriziyle de daha çok artırmamanın ve Türkiye'ye yeni bir nefes aldırmanın, ülkeyi güçlü Türkiye yapmak için anayasa değişikliğinin önemli olduğunun altını çizerek oybirliğiyle kabul edilmiştir" diye konuştu.

Konfederasyonda yarın yapacakları bir basın toplantısıyla, Yönetim Kurulunun ve Başkanlar Kurulunun aldığı kararı açıklayacaklarını bildiren ve Türkiye genelinde konfederasyona üye sendikalarda 500 bin üyeleri olduğunu söyleyen Hak-İş Genelbaşkanı Arslan, şunları söyledi:

"Türkiye genelindeki kampanyamızı da burada başlatmış olacağız. Bu kampanya kapsamında 21 Mart'ta Kayseri'de Sivil Dayanışma Platformuyla ortaklaşa bir etkinliğimiz olacak. Hak-İş olarak bütün Türkiye'de hem kendisinin oluşturduğu kampanya hem de sicil toplum kuruluşlarının ortak düzenlediği kampanyalara katılmış olacağız. Yine Türkiye Anayasa Platformuyla birlikte çalışacağız. 16 Nisan'a kadar bizim için olağanüstü bir dönem var. Ülkemizin her yerinde anayasa değişikliğinin kabulü noktasında anlatmaya, konuşmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Kayseri'den de bu bilgileri paylaşmış olalım."

Mahmut Arslan, gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında da yüzde 55'in üzerinde evet oyu beklediklerini, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son gafında da ev oylarınının artmasına bir etken olacağını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hak-Uş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması

-Detaylar

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

==========================================

YÖK Başkanı Saraç: Sınava gireceklere başarılar

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof Dr. M.A Yekta Saraç İskenderun Teknik Üniversitesi’ni (İSTE) ziyaret etti. Saraç, hafta sonu yapılacak olan 2017 yılının ilk YGS sınavına gireceklere başarılar diledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan ‘Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı’na katılmak için Hatay’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, İSTE Kampusü içerisinde rektörlük önündeki alana fidan dikti ismini üzerine asarak can suyu verdi.

SINAVA GİRECEKLERE BAŞARILAR

Burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım bu sınav kendileri için bundan sonraki hayatları için hayırlı bir sonuçla neticelenir. Tabiki bu sınav hayatlarında çok önemli bir dönüm noktası. Bununla birlikte hayatlarının bütünü değil. Kendilerinin değeri ailelerinin, anne ve babaları için ifade ettikleri değer bu sınavla ölçülemeyecek kadar büyük. Bunu da unutmamaları gerek."

SURİYELİ ÖĞRENCİ SORUNLARI MASADA

Mustafa Kemal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 9 Mart günü yapılacak olan Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı’na katılmak için Hatay’da bulunduğunu belirten YÖK Başkanı Saraç şöyle devam etti: “Suriyeli öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili Türk Yüksek öğretim sistemine dahil olan eğitimciler ve öğrencilerin sorunları, bunların üniversitelerdeki intibakları ile ilgili yaşadıkları problemlerin çözümü ile ilgili, bütün bu hususlar uluslararası kuruluşların da katılımıyla ilk defa Türkiye’de bu denli geniş kapsamlı değerlendirmeye tabi tutulacak.ö

Görüntü Dökümü

------------------------

- İSTE Rektörünün YÖK Başkanı Prof Dr. M.A Yekta Saraç'ı karşılaması

- YÖK Başkanı Prof Dr. M.A Yekta Saraç'ın ağaç dikmesi

- Şeref defterini imzalaması ve sorulara cevap vermesi

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

================================================

Karaciğer nakli yapan cerrahlar gitti, nakil bitti

Yeni cerrahlar aranıyor

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde karaciğer nakillerini yapan 2 öğretim üyesinden birinin FETÖ operasyonunda ihraç edilmesi, diğerinin ise istfa etmesi sonucu bölgede karaciğer nakilleri yapılamaz duruma geldi. Samsun ve Trabzon bölgesinde karaciğer nakli bekleyen hastalar başka bölgelerdeki hastanelere sevk ediliyor.

Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi'nde görevli olan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ operasyonu kapsamında ihraç edildi. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde karaciğer nakli gerçekleştiren Prof.Dr. Serdar Topaloğlu ise geçen rektörün isteğiyle karaciğer nakil programı sorumluluğu görevinden istifa etti. Hastanedeki görevini sürdürüyor. Karaciğer nakli yapan cerrahların görevden ayrılmasının ardından iki hastanede de yaklaşık 9 aydır karaciğer nakli yapılamaz hale geldi. Karaciğer nakli ameliyatının Karadeniz Bölgesi'nin en önemli iki üniversite hastanesinde yapılamaması ise nakil bekleyen hastaları mağdur etti. Hastalar en yakın olan Erzurum ve Ankara'daki hastanelere yönlendirildi.

YENİ CERRAHLAR ARANIYOR

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yeniden karaciğer nakli ameliyatlarının başlatılabilmesi için idare tarafından çalışmalar yapıldığı belirtildi. OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Aydemir, karaciğer nakli konusunda yetişmiş eleman sayısının Türkiye'de az olduğunu belirterek "Yetişmiş elemanların bir kısmı da özel hastanelere gidiyor. Bu konu ile ilgili Türkiye'deki tüm uzmanlara haber yolladık. Gelen bir iki cevap var. Değerlendiriyoruz. İnşallah çözeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre Samsun OMÜ'de 2015 yılında kadavradan alınan 2 karaciğer nakli yapılırken, 2016 yılında hiç nakil ameliyatı yapılmadı. KTÜ'de ise 2015 yılında kadavradan 5 karaciğer nakli yapılırken, 2016 yılında ise kadavradan alınan 2 karaciğer nakil edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi binası

-Organ nakillerinden arşiv görüntüsü

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER / SANSUN, ()

======================================================

Uygun donör bulunursa Yaprak bebek kurtulacak

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan 7 aylık Yaprak Gökdemir'e dört ay önce karaciğer yetmezliği teşhisi konulup, nakil yapılması gerektiğini bildirildi. Anne ve babasının karaciğerleri nakil için uygun bulunmayan minik Yaprak'ın yaşaması için uygun donör aranıyor.

Tire'deki bir besi çiftliğinde hayvan bakıcılığı yapan Ümit Gökdemir (36) ile Figen Gökdemir (30) çiftinin, yedi ay önce üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çiftin 'Yaprak' adını verdiği kızları, dört aylık olduğunda rahatsızlanınca ailesi tarafından Tire Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Burada 'sarılık' şüphesi üzerinde duran doktorlar, minik Yaprak'ı gerekli tahlil ve tetkiklerinin detaylı bir şekilde yapılabilmesi için Tire Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada Yaprak bebeğe, karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Talihsiz Yaprak, teşhisin ardından İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Doktorlar, burada 22 gün boyunca kalan minik Yaprak'ın karaciğerinin gelişimini sağlayamadığı, normal yaşamına dönebilmesi için 150 gramlık bir parça karaciğer nakli yapılması gerektiğini ailesine bildirdi. Minik Yaprak, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane hastane dolaşan Yaprak'a burada da aynı teşhis konulup, karaciğer nakli için canlı donör aranmaya başlandı. Anne Figen Gökdemir ve baba Ümit Gökdemir'in karaciğerleri, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından nakile uygun bulunmadı.

Kızının yaşaması için tek çarenin uygun karaciğerin bulunarak nakil yapılması olduğunu belirten Ümit Gökdemir, "Yaprak'ın hayata tutunması için ne gerekiyorsa yapacağım. Üç aydır hastaneye gidip geliyoruz. Kimseden para, pul istemiyorum. Tek istediğim şey, hayırsever birinin çıkıp karaciğerinden 150 gramını bağışlaması. Doktorlar bağışçının ameliyat öncesinde ve sonrasında hiçbir sağlık sorunu olmayacağını söyledi. Zaten karaciğer bağışı yapmaya karar veren biri çıkarsa doktorlar bunu kendisine anlatacak. Tüm Türkiye'ye ve devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ne olur sesimi duyun. Benim ve eşimin şartları uymuyor. Kızıma can verecek, onun hayata tutunmasını sağlayacak birini arıyorum" dedi.

İkiz olan diğer kızlarının sağlıklı olduğunu belirten Gökdemir, "Yaprak da ablaları gibi doğduğunda sağlıklıydı. Sonradan hastalığı kendini gösterdi" diye konuştu.

Gökdemir, kızı Yaprak'ı hayata bağlayacak karaciğeri verecek donörün kadın veya erkek olmasının fark etmediğini de belirtip, "0 Rh pozitif kan grubuna sahip olması, hiçbir sağlık sorununun bulunmaması, 18 ila 55 yaş arasında, 50 ila 65 kilo ağırlıkta olması ve son 15 gün alkol kullanmaması yeterli" dedi.

13 Yaşındaki Yıldız Gökdemir ile ikizi Yağmur Gökdemir de bir an önce kardeşlerinin sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaprak bebeğin annesinin kucağında görüntüsü

-Baba Ümit Gökdemir ile röp.

-Anne Figen Gökdemir ile röp.

-Yaprak bebeğin hastanede görüntüsü

-Yaprak bebeğin ablaları Y.G. (Yıldız Gökdemir) ile ikizi Y.G. (Yağmur Gökdemir) ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / TİRE (İzmir), ()

=====================================================



Minik Irmak'ı öldürene ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası (2)- yeniden

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı, tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 46 yaşındaki Himmet Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan 27 yaşındaki Suriye Kupal ve 44 yaşındaki Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, geçen 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı.

Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı bir televizyon programında suçunu itiraf etti. İzleyenleri şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak'ın ayakkabıları, ardından da bağ içerisinde cesedi bulundu. Irmak'ın cenazesi, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi. Sanık Himmet Aktürk ise tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Himmet Aktürk hakkında Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, tutuklu sanık Aktürk'ün, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından cezalandırılması istendi.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü ve karar duruşmasına, tutuklu sanık Aktürk, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Irmak Kupal'ın dedesi Bekir İrgaz, Kupal Ailesi'nin avukatı Bilgehan Noyan, Manisa, İzmir, İstanbul, Aydın ve Ankara barolarının temsilcileri, baro tarafından görevlendirilen sanık avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Şafak Tarhan, İzmir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşmaya geldi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nun Himmet Aktürk için verdiği, 'Ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak herhangi bir mahiyet ve derecede akıl sağlığı ya da akıl zayıflığı tespit edilemediği' ve 'Ceza sorumluluğunun tam olduğu' yönündeki raporu okundu. Ardından son sözleri sorulan sanık Himmet Aktürk, raporu kabul etmediğini söyledi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 1987-1988 yıllarında yatarak tedavi gördüğünü anlatan Aktürk, "İstanbul'a sağlık kontrolü için gittiğimde, sarı binayı görünce, 1987-1988 yıllarında hastanede yattığım günleri hatırladım. Benim raporum vardı. Babam benim raporlarımı yırttı. Babam beni dövüyordu. Dışarı atıyordu. Sokakta da insanlar bana kötülük yapıp, 'deli' diyorlardı. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Savcılık ve poliste verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum. Zaten emniyette beni döverek zorla ifademi aldılar. Bu olayı da hatırlamıyorum" dedi.

"ÖYLE BİR CEZA VERİLSİNKİ, UNUTMASIN"

Savcının iddianameyi okumasının ardından Kupal Ailesi'nin avukatı Bilgehan Noyan, "Sanığın yaptıklarını hatırlamadığını söylemesi düşündürücü. Buna en ağır ceza verilsin ki bu cezayı bir daha unutmasın" dedi. Karar için duruşmaya 5 dakika ara verildi. Ardından mahkeme başkanı kararı açıkladı. Himmet Aktürk'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezası verildi.

EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Dava sonrası adliye önünde açıklama yapan Manisa Barosu temsilcisi avukat Pınar Kınacan Demir, "Mahkeme verilebilecek en ağır cezayı vermiştir. Sanığın akli dengesiyle ilgili rapor da gelmiştir. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

BABA EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Öte yandan geçen 21 Şubat'ta, minik Irmak'ın babası Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye Kupal ve diğer kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ı bıçaklayıp öldürmüş, ardından intihara teşebbüs etmişti. Tedavisinin ardından taburcu olan ve eşinin uykusunda kendisini öldürmeye çalıştığını öne süren Bilal Kupal, tutuklanmıştı. Bu ikinci olay herkeste şok etkisi yaratmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Duruşma öncesi adliye önünden görüntü

- Avukat Pınar Kınacan Demir'in konuşması

- Sanık Himmet Aktürk'ün fotoğrafı

- Irmak Kupal'ın fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

========================================

Tren çarpan genç kız öldü (2)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kızın cenazesi otopsiye alınırken, polis de yakınlarına ulaştı. Üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan genç kızın Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki Tuğba Serin olduğu belirlendi. Kızlarının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları, Tuğba'nın sabah işe gitmek için evden çıktığını söyledi.

TELEFONU KAYIP

Tuğba Serin'in cep telefonu ise olay yerinde yapılan aramada bulunamadı. Polis ekipleri uzun süre aradığı telefonun trenin altında kalıp parçalanmış olabileceği ya da kargaşaya sırasında çalınmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Tren çarpan Tuğba Serin'inin yakınlarının Adli Tıp Kurumu'nda görüntüsü

- Yakınlarının konuşması

- Araca binmeleri

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI / ADANA, ()

=======================================

Azeri sürücüsünün ellerini bağlayıp TIR'ı gasp ettiler

KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde Azeri TIR sürücüsünün ellerini koli bandı ile bağlayarak üzerinde bulunan 800 doları, 400 TL'yi, cep telefonunu ve TIR'ı gasp ederek, aracı Ankara'da satan 3 kişi ile aracı satın alan 1 kişi yakalandı.

Azerbaycan'dan gelen Ayel Q. TIR'ı Çayırova'da bulunan bir TIR parkına çekti. Bu sırada kar maskeli 3 kişi Ayel Q.'yu tehdit edip ellerini koli bandı ile bağladıktan sonra sürücünün üzerinde bulunan 800 doları, 400 TL'yi, cep telefonunu ve TIR'ı gasp etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR'ın Ankara OSTİM'de yedek parça satışı yapan Ü.K.'ye 45 bin liraya satıldığını tespit etti. Ü.K. gözaltına alınırken, polis aracı gasp eden 3 kişinin peşine düştü. Polisin İstanbul Sultanbeyli'de yaptığı operasyon ile S.Ç, Y.Y. ve S.D. yakalandı. 3 kişinin evlerinde yapılan aramada bulunan 13 adet av tüfeği, 2 kar maskesi, 2 çift siyah renkli eldiven, sahte ehliyet ve 1 palaya el konuldu. Gözaltına alınan S.Ç.'nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçlarından arandığı ve hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu, S.D.'nin ise mala zarar verme suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis kamerasında tır görüntüsü, ele geçirilen malzemeler

-Adliyeye sevk edilen şüpheliler

HABER:KAMERA:FARUK KIYAK / KOCAELİ ()

============================================

üfekle vurulan genç: Sahte peygamber beni vurdu

KAYSERİ’de, av tüfeğiyle vurularak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Bülent Görkem, ambulanstan indirildiği sırada, "Beni sahte peygamber Metin Adak vurdu" dedi.

Olay, merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında bir dava nedeniyle husumet oluşan olayda, Metin Adak (51) av tüfeği ile Bülent Görkem’i sol bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralı Görkem ambulansta indirildiği sırada, “Sahte peygamber Metin Adak beni vurdu. Sonunu düşünsünö ifadelerini kullandı. Olayın zanlısı Metin Adak da Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Vurulan Bülent Görkem’in hastaneye getirilişi ve konuşması

-Olayın zanlısı Metin Adak’ın Adli Tabiplikten çıkarılışı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

===============================================

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Gürcan: Kadın olarak hayata bir tık eksiden başlıyoruz

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Ayşen Gürcan, "Kadın olarak hayata bir tık eksiden başlıyoruz ama doğuda, batıda birçok ülke gördüm, samimiyetle söylüyorum kendi ülkem, kendi toprağım kadar kadına özgü bir yer görmedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinliğe katılmak üzere memleketi Burdur'a geldi. Gürcan, Öğretmenevi'nde Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kadın esnafa yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan ile kadın esnaf da katıldı.

Burada konuşan Ayşen Gürcan, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu ve esnaflığı iyi bildiğini söyledi. Kadınların hiçbir zaman bir güne sığmayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Gürcan, "Kadın olarak hayata bir tık eksiden başlıyoruz ama doğuda, batıda birçok ülke gördüm, samimiyetle söylüyorum kendi ülkem, kendi toprağım kadar kadına özgü bir yer görmedim. Kadın dediğimiz zaman kadına hikmet, iffet, adalet ve cesaret yakışır. Bu kavramlar bizim kültürel mirasımızdan bizlere kalan önemli göstergeler. Bunları başka yerlerde aramaya gerek yok. Aradığımız tüm değerler bizim eski medeniyetimizde mevcut" dedi.

Kadınları eğitime, istihdama, siyasete, ekonomiye ve hayata dahil etmeden yapılan her girişimin başarısız olmaya mahkum olduğuna işaret eden Gürcan, Türk kadınının bilgi ve tecrübeleriyle dünyaya katacağı önemli değerler olduğunu kaydetti. Kadın girişimciler için yapılan yeni düzenlemenin kadınlara avantajlar sağladığını da anlatan Gürcan, 2010 yılından günümüze kadar yaklaşık 30 bin KOBİ'ye destek ödemesi yapıldığını, bu rakamın yaklaşık 14 bin 500'ünü kadın girişimcilerin oluşturduğunu aktardı.

Gürcan ve protokol üyeleri daha sonra Özel İdare Sergi Salonu'ndaki eski Burdur yaşantısını anlatan Halk Eğitim Merkezi ve çeşitli kadın dernekleri üyelerinin eserlerinden oluşan serginin açılışına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Kahvaltıya katılanlardan detay,

- Konuşmalar, sergi açılışı ve gezilmesi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===============================================

Suriye'de 50 bin kadın cezaevinde

GAZİANTEP'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir araya gelen Suriyeli sığınmacı kadınlar, ülkelerindeki 50 bin hemcinslerinin rejim tarafından cezaevinde tutulduğunu öne sürdü.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Gaziantep'te Mozaik Kadın ve Aile Derneği'ni kuran Suriyeli kadınlar, öğle saatlerinde Türk kadın derneklerinin de desteğini alarak Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kadınlar adına gazetecilere konuşan Mozaik Kadın ve Aile Derneği sözcüsü Hatice Sohbet, 15 Mart 2011 tarihinden bugüne kadar çok sayıda Suriyeli kadının şehit olduğunu ve binlercesinin halen rejim kontrolündeki cezaevlerinde tutulduğunu söyledi.

Halen resmi rakamlara göre 13 bin 900 kadının cezaevinde olduğunu ancak gerçek rakamın 50 bin olduğunu iddia eden Hatice Sohbet şöyle dedi:

"Şu anda Suriye cezaevlerinde 13 bin 900 kayıtlı kadın mahkum var. Ancak, kayıtsız kadın mahkum sayısının ise 50 bin olduğunu biliyoruz. Suriye'de kadınlar 15 Mart 2011 tarihinde özgürlük ve onur devriminin başlamasında büyük bir rol oynadı. Bütün Suriyeliler; öldürülmek, zorla yerinden edilmek ve işkenceye maruz kalmak gibi ağır bedeller ödemek zorunda kaldı. Dünya Kadınlar Günü'nde Suriyeli kadınlar olarak, ülkemizde barışın hakim olmasını talep ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Meydanda toplanan kadınlar

- Kadınların slogan atması

- Hatice Sohbet'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP -)

=======================================================

Fenilketonüri hastası kızın gelinlik giyme hayali Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

RİZE’de fenilketonüri hastalığı nedeniyle zeka geriliği yaşayan 29 yaşındaki Funda Delihasan’ın en büyük hayali gerçek oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir kutlama tertipleyen bir grup kadın, Funda'ya gelinlik giydirerek en büyük hayalini yaşattı.

Edinilen bilgilere göre Funda Delihasan’ın annesi Sebahat Delihasan, dans kursunda eğitmenlik yapan Emine Yazıcı’ya hastalığını anlattığı kızının en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğundan bahsetti. Duruma üzülen dans eğitmeni Yazıcı da anne Delihasan'a, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenleyecekleri eğlencede Funda'nın hayalini gerçekleştirmeyi teklif etti. Annenin kabul etmesi sonrsında kuaföre götürülen kızın saçları yapıldı, makyajı tamamlanan Funda gelinlik giydi. Salona götürülen ve eline kına yakılan fenilketonuri hastası kız kemençe eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kızın salona gelişi

Kına yakılması

Horon oynanması

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- ()

===================================================

Yörük kadınlarının 8 Mart’tan haberi yok

MERSİN'in farklı bölgelerinde kışlayarak bahardaki göç mevsimini bekleyen Sarıkeçili Yörük kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden habersiz yaşıyor.

Konar göçer bir hayatları olan ve çadırlarda yaşayan Sarıkeçili Yörüklerin en büyük destekçisi olan kadınlar, ailelerinin tüm yükünü çekiyor. Ailenin gündelik ihtiyaçlarının yanı sıra hayvanların sağımı, bakımı, süt, yoğurt tereyağı yapımını üstlenen kadınlar, dünyada ve Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde habersiz olarak yaşamını sürdürüyor. Sarıkeçili Yörük kadınlardan 4 çocuk annesi 60 yaşındaki Cennet Gök, dağ başında hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını belirterek, "Çadırın altında neden haberimiz olur ki? Aklımız bir şeye ermiyor ki. Kadınlar günü neymiş. Biz evimizin içinde, işimizle, gücümüzle geçimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Kadınlar Günü'nü bilmiyoruz" dedi.

Kadın hakları konusunda da hiçbir bilgisinin olmadığını ifade eden Cennet Gök, "Ne bilelim haklarımızı. Biz keçileri güdüyoruz, bakıyoruz, hepsi o. Evde kalan yemeğini yapar, uğraşıp duruyoruz, geçim çabası. Kadın olarak biz her gün çalışıyoruz. Her gün işimizi yaparız. Kadının günü evinde işini yapmak, gelen misafirlerini ağırlamaktır" diye konuştu.

Aysel Gök Demirel ise, dağın başında çadırın altında hiçbir şeyin farkında olmadan yaşadıklarını kaydederek şunları söyledi: "Burada kadınların her günü aynı, özel bir günleri yok. Onun için 8 Mart da, başka bir gün fark etmiyor. Kadın olarak hiçbir hakkımızı bilmiyoruz. Şehre gidemiyoruz, dağın başında kaldık. Evimiz, yurdumuz, köyümüz yok. Yaptığımız tek şey, ev işleri, hayvanlar, keçi ve koyun. Her gün aynı işler. Bu işleri bıraksak da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dağ başında birçok sorunumuz var; doktora gidemiyoruz. Hiçbir sosyal güvencemiz yok."

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Sarıkeçili Yörüklerin yaşadığı çadırın görüntüsü

- Çadırda oturan Cennet Gök ile Aysel Gök Demirel bir arada

- Cennet Gök'ün görüntüsü

- Aysel Gök Demirel'in görüntüsü

- Cennet Gök ile röp.

- Aysel Gök Demirel ile röp.

- Kadınlar çadırda ekmek yaparken

- Genel ve detay görüntü

- Bir kadın su taşırken

- Kadın ateşe su koyarken

- Çadır önünde oturan kadınlar

- Gelen keçi sürüsünün görüntüsü

- Bir kuzu beslenmeye çalışırken

- Bir kadın keçi sürüsü içinde çalışırken

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

==========================================



Başsavcıdan kadınlara 8 Mart çiçeği

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle adliyede karanfil dağıttı.

Sabah saatlerinde adliyenin bütün katlarını ve odalarını dolaşan Başsavcı Ramazan Solmaz, hakimlerden savcılara, avukatlardan zabit katiplerine, polis memurları, sekreterler, temizlikçisinden müdürüne kadar adınları tek tek ziyaret ederek, kadınlar gününü kutladı. Başsavcının ziyareti sırasında duruşmada olan yargı mensuplarına çiçeklerini ise zabit katipleri ile mübaşirler ulaştırdı. Adliye koridorlarında duruşma bekleyen kadınların da kadınlar gününü kutlayan başsavcının bu jesti, adliye çalışanları için sürpriz oldu. Adliye çalışanı kadınlar, bu jestinden ve nezaketinden dolayı Başsavcı Solmaz'a teşekkür etti.

Başsavcı Solmaz, “Kadınlarımızla her zaman birlikteyiz. Biz onlara anne diyoruz, eş diyoruz, yakın mesai arkadaşımız diyoruz. Dolayısıyla bize her zaman en büyük desteği veren kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tekrar onların dünya kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Ramazan Solmaz'ın adliye koridorlarında ve odalarında tek tek dolaşıp kadınları kutlaması

- Çiçek dağıtması

- Ramazan Solmaz'ın 8 mart günü nedeniyle açıklaması

- Adliye çalışanı bir kadının teşekkür etmesi

Haber Kamera Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

================================================

Çanakkaleli kadınlardan yağmur altında tiyatrolu kutlama

ÇANAKKALE'de bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sağanak yağmur altında iskelede düzenledikleri tiyatro gösterisiyle kutladı.

Çanakkale Kent Konseyi'nin Barbaros, Cevatpaşa, Esenler, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Namık Kemal mahalle meclislerinden oluşan 'Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı Çalışma Grubu', bugün saat 10.30'da, İskele Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik düzenledi. Sağanak yağmura rağmen ellerinde şemsiye ve pankartla İsmetpaşa Mahalle Meclisi önünden meydana gelen gruba, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek de destek verdi. İlk olarak, 1857 yılında grev esnasında yanarak ölen tekstil işçisi kadınlar, ülkede ve dünyada emeği, ekmeği uğruna hayatını yitiren kadınlar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından açıklama yapan Esenler Mahalle Meclisi Kadın Çalışma Grubu üyesi Leyla Yılmaz, "Kadına, işçi sınıfına, emekçiye insanca yaşam hakkı tanınmadığı, eşit işe eşit ücret verilmeyerek şiddet, tecavüzün, yaşamın bir parçası durumuna getirildiği bir ortamda gelişmişlikten söz etmek mümkün mü? Nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan kadın evde, fabrikada, tarlada değişik iş koşullarında emeğiyle sömürülmektedir" dedi.

Konuşmanın ardından Gülsüm Cengiz'in 'Dokumacı Kızın Türküsü' şiiri kadınlar tarafından seslendirildi. Kadınlardan Selma Güler ise, Türkiye'deki çalışan kadınların yaşadığı iş kazalarıyla ilgili bilgiler aktardı. ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik topluluğundan Cansu Topal, Nazım Hikmet'in yazdığı 'Kadın' şiirini okudu. Şevket Ağan, Raşit Arıyel, Nihat Gökçe, Hüseyin Çay, Erkan Azap, 'Biz Kadınları Hiç Sevmedik' isimli şiiri seslendirdi.

Etkinliğin son bölümünde ise kadınlar sağanak yağmura rağmen Fatih Birgücü ve Ayla Seyhun'un kaleme aldığı Fatih Birgücü'nün yönettiği 'Kadın' isimli oyunu sahneledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kadınların yürümesinden görüntü

- İskele meydanındaki etkinlikten görüntü

- Leyla Yılmaz açıklama

- Kadınların tiyatro oyunundan gösteri

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

=================================================

TREDAŞ çalışanı kadınlara 8 Mart izni

TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden yaklaşık 150 kadın çalışanına 1 gün izin hakkı sağladı.

TREDAŞ, Tekirdağ'daki şirketin idari kadrosunda çeşitli departmanlar da çalışan yaklaşık 150 kadın çalışanına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 1 gün izin verdi. Şirkette boş bulunan kadınların masalarına birer karanfiller bırakıldı. Şirket tarafından bu anlamlı günde kendilerine izin verilmesini bir jest olarak değerlendiren TREDAŞ operasyon birimi çalışanlarından Nazan Özdemir: "Şirketimiz bizi, 8 Mart veya 9 Mart ile önümüzdeki günlerden birinde kullanmamız üzere izinli saymakta. Bu uygulama ile birlikte hafta içi kendimize vakit ayırabileceğiz. Bu bizim için gerçekten önemli şirketimize bizi özel hissettirdiği için teşekkür ederiz. Ayrıca bizi bu sabah çiçeklerle karşıladılar bu da bizi gerçekten çok mutlu etti "dedi.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, ofislerinde çalışanların yarısının kadın olduğunu belirterek, "Biz bunu çok ciddi bir şekilde müşahede ediyoruz. Hanım efendilerin bu özel dünya kadınlar gününde onlara bu önemi azda olsa hatırlatmak amacıyla bir günlük izin günü ilan ettik. Bu izin gününü bu günde, yarında, önümüzdeki günlerde de kullanabiliyorlar. Hanımefendilerin kendi haklarını en güzel şekilde kendilerine de ifade etmek, bunları hissettirmek amacıyla çeşitli politikalarımız var. İnsan kaynakları politikamızda bayan çalışanların sayısını daha fazla arttırmayı bir hedef olarak amaçladık. Kadınlar içinde özel bir yıl olarak ta bu yılı ilan etmek istiyoruz. Onların kendilerini daha önemli hissetmelerini sağlamak amacıyla farklı pozitif bir yıl olarak ilan etmek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Şirkette çalışan erkekler

-İzinli olan kadınların boş masaları

-Kadınların masalarına bırakılan karanfiller

-Şirket yetkilisi röportaj

-Şirket çalışanı kadın röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

==============================================

Vali Su, Şırnak'ta kadınlara karanfil verdi

ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şırnak İl Girişimci Kadınlar Kurulu tarafından Halk Eğitim ve ÇATOM Merkezleri'nde bulunan kursiyer kadınları ziyaret ederek, karanfil verdi.

Kadın Girişimciler İl Kurulu tarafından Halk Eğitim ve Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'nde (ÇATOM) açılan kurslara devam eden kızların el emeklerine katkıda bulunmak üzere Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları standı, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ile ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, buradaki kadınlara karanfil verdi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Su, stant görevlisi kadınların günlerini kutlayarak, "Bu gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu münasebetle öncelikle tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Bu vesile ile ilimizde de halk eğitim, kadın girişimciler ve ÇATOM merkezlerimizin ortak düzenlediği kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini sergiliyoruz burada. Tabii kadınlarımız bizim her şeyden önce annelerimiz. Çocuklarımıza, bizlere ilk eğitimi veren annelerimiz. Hem anne olarak bizim baş tacımız hem de ülkemizin dünyamızın eğitimine ve ekonomisine sosyal ve siyasal gelişimine çok büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu amaçla hayatımızın hemen hemen her alanını kadınlarımız bir şekilde doldurmakta katkılar sunmakta. Bu vesile ile de bir kez daha dünya kadınlar günü vasıtasıyla tüm kadınlar gününü kutluyorum, hepsini tebrik ediyorum, hepsine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimliği de görevli kadınları ziyaret ederek karanfil hediye etti. Şırnak Belediyesi de, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, şehir içi ulaşımını sağlayan belediye araçlarından kadınlara ücretsiz ulaşım hizmeti verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, kadın girişimciler standı ziyareti

Vali Su'nun kadınlara karanfil dağıtması

Vali Su'nun konuşması

Belediye, hastane ve diğer kurumların kadınlar günü kutlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

===========================================

Sivas kadınlar günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

SİVAS'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

8 Mart 1857'de ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın sonucu çoğu kadın 129 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kadınlar Günü ilan edilen 8 Mart, Sivas'ta etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi üyeleri, kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Dernek üyeleri burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra basın açıklaması yaptı. 30 kişilik grup adına basın bildirisini okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, "Türk kadını, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden çok daha önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde insan haklarına kavuşmuştur. Biz bu haklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Milletimizin birliğini istiyoruz, can ve mal güvenliği istiyoruz. Huzur istiyoruz. Bağımsız bir ülkede hür yaşamak istiyoruz" dedi. Sivas Milliyetçi Kadınlar Derneği ise kent meydanında stant açarak kadına karşı şiddetin önüne geçmek için imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Sultan Şahin ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sivas Şube Başkanı Yardımcısı Makbule Taşan da düzenledikleri basın toplantısında, kadına yönelik şiddete tepki göstererek kadınlar için eşitlik istedi.

"EĞİTİM ARTTIKÇA ŞİDDET AZALMAKTADIR"

Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Azize Özdemir Zor ise kadınlar günüyle ilgili açıklama yapmak üzere adliyede basın toplantısı düzenledi. Kadınların tüm toplumlarda daha az eğitim aldığını, okuma-yazma öğrenmelerinin engellendiğini ve kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirten Avukat Zor, "Hayatı boyunca eşinden en az bir kez fiziksel şiddet görmüş kadınların Türkiye genelindeki oranı yüzde 39'dur. Boşanmış ve ayrılmış kadınların yüzde 78'i fiziksel şiddete maruz kalmışlardır. Eğitm düzeyi arttıkça fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen kadınların oranı azalmaktadır" dedi.

KADINLARA ÜCRETSİZ DİŞ TARAMASI

Öte yandan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi'nde kadınlara ücretsiz diş taraması yaptı. Ayrıca tarama yapılan kadınlara diş macunu ve diş fırçası ile birlikte karanfil verildi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan hastane başhekimi Murat Yüksel, "Kadınlarımızın her alanda eğitim alması, gelişmesi ve farkındalığının artması ülkemizin geleceğine dair en büyük yatırımdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Etkinliklerden görüntüler

-Yapılan açıklamalar

-Kadınlara diş taraması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

=============================================

Şanlıurfa’da, zabıtalardan kadınlara karanfil

ŞANLIURFA Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ginger’li turizm zabıtaları, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle sokakta kadınlara karanfil dağıttı.

Kentte yeni kurulan turizm zabıtalarının tarihi mekanlarda kullanmaları için elektrikle çalışan 10 adet ginger satın alındı. Bugün gingerle kentin simgesi olan Balıklıgöl’de tanıtım yapan turizm zabıtaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında tarihi mekanda karşılaştıkları kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı. Gingerle görev yapan turizm zabıtaları, tarihi mekanlarda yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Balıklıgölde kadınlara karanfil dağıtılması

- Zabıtaların yeni araçlarıyla dağıtım yapması

- Başkan Nihat Çiftçi ile röportaj

- Belediye başkanının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

========================================

Balıklıgöl'deki çamur tabakasının temizliği devam ediyor

ŞANLIURFA'nın simgesi olan ve kutsallığına inanılan Balıklıgöl'de geçen hafta yağan yağmurun ardından yüzeyde oluşan çamur tabakasını temizleme çalışması devam ediyor. Kirliliğin ardından balık ölümlerinin de olduğu göle temiz su takviyesi yapılarak, oksijen seviyesi artırılıyor.

Kentte geçen cuma günü etkili olan sağanak yağışla birlikte taban sularının yükselmesi nedeniyle Balıklıgöl tünel girişi çamurlu suyla doldu. Suların çekilmesinin ardından Belediye ekipleri Balıklıgöl'de temizlik çalışması başlattı. Yağış sonrası göl yüzeyini kaplayan çamurlu suyun temizlenmesi için ekipler seferber oldu.

Çamur tabakasının kapladığı gölde tıkanan su giderleri temizlenerek açık tutuklamaya çalışılırken, filelerle de su yüzeyi temizleniyor. Balık ölümlerinin yaşandığı göldeki kirliliğin giderilmesi ve balıkların daha fazla zarar görmemesi için pompalarla oksijen takviyesi yapılıyor.

5 gündür temizliğin devam ettiği Balıklıgöl'de inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, su baskınının kot seviyesinin düşük olduğu için gölde etkili olduğunu belirterek, "Bir haftadır tüm imkanlarımızla burada seferber olmuş durumdayız. Burası için gerekli müdahaleler hemen sağlandı. Oksijenlendirme çalışmaları yapıldı. Kimyasal analizler ve su takviyesi yapıldı. Balıkların sağlığında herhangi bir problem yok. Tedbirleri çok hızlı ve zamanında uygulanınca hasarsız bir şekilde atlatmış bulunuyoruz. Artık bu bölgede drenaj çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Öte yandan aynı bölgede bulunan ve 2 yıldır taban suyu yükseldiği ve kolonları kaydığı için ibadete kapalı olan Döşeme Camisi'nde yaşanan sorunun kaynağı ise henüz tespit edilemedi. Nihat Çiftçi, taban suyunun yükselmesi nedeniyle zemininde hasar oluşan cami zeminini güçlendirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Balıklıgöl havzasında su seviyesinin yüksek oluşu nedeniyle bu tür tarihi mekanlarımızda rutubet oranları çok yüksektir. Yeni teknolojiyle bu rutubettin önüne geçmek için çalışmalar sürüyor" dedi.

Vakıflar Bölge Müdürü Vekili Mehmet Ali Tavalı ise camideki zemin güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Balıklıgölü dolaşan belediye başkanı

- Balıklıgöl'e su takviyesi ve oksijen verilmesi

- Döşeme camisindeki çalışma

- Belediye başkanının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

====================================

Polisten Kadınlar Günü kutlaması

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde polis yol uygulamasında durdurduğu araçlardaki kadınlara çiçek vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri D400 karayolu üzerinde uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sabah başlayıp yaklaşık 3 saat süren uygulama kapsamında Kadınlar Günü'nü kutlamanın yanından ekipler, sürücüler ve yolculara trafik kuralları ve güvenliği konularında da uyarılarda bulundu.

Uygulama dolayısıyla kadınlar polis ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Polislerin çevirdikleri araçlardaki bayanlara çiçek vermeleri

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()

==============================================

Kızılay'dan depremzedelere elbise yardımı

ADIYAMAN'ın Samsat İlçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay'ından depremzedelere 9 bin giysi dağıtımına başlandı.

Geçen perşembe günü meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremin ardından Samsat'ta ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye başlayan Kızılay ekipleri tarafından giysi dağıtımına başlanıldı.

İlk olarak Yarımbağ köyünde öğrencilere elbise ve ayakkabı dağıtımı yapılmasına ilişkin törene; Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Türk Kızılay Genel Başkan vekili Ercan Tan, Kızılay gönülleri ile kurum müdürleri katıldı.

Kızılayın milli kuruluş olduğunu ifade eden Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, depremzedelerin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan giysi probleminin giderileceğini söyledi. Kaymakam Yıldırım, ilçeye gelen 9 bin giysinin de Kızılay tarafından depremzedelere hızlıca dağıtılacağını kaydetti.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan ise eksikleri tespit edip gidermek için çalışmalarının süreceği mesajını verdi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere yeni kıyafetleri giydirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Yarımbağ İlköğretim okulu

- Öğrencilere elbise dağıtılması

- Öğrenciler ile röp.

- Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ın açıklaması

- Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan'ın açıklaması

- Öğrenciler elbiselerini giymesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

===============================================

Kullanılmayan su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesinde uzun zamandan beri kullanılmayan su kuyusuna düşen kediyi, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde, 16 yaşındaki Muhammed Emin Kalaycı, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün facebook sayfasına bildirimde bulunarak, dedesi Fevzi Kalaycı’ya ait evin bahçesinde bulunan ve uzun zamandan beri kullanılmayan20 metre derinlikte bulunan su kuyusuna bir kedinin düştüğünü, kendi imkanları ile uğraş vermelerine rağmen kediyi çıkartamadıklarını belirterek yardım isteğinde bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aldıkları bu çağrının ardından gece saat 22.00,civarında kedinin düştüğünün belirtildiği ve uzun zamandan beri kullanılmayan su kuyusuna merdivenle inerek kediyi aramasına rağmen kediye ulaşamadı.

Bu sabah saatlerinde kuyudan miyavlama sesinin duyulduğu yönünde bilginin ulaşması üzerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yeniden kuyuya inerek kayıp kedinin duvarın içerisine sıkıştığını gördü ve kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak sahiplerine teslim etti.

3 günden beri su kuyusunun içerisinde olduğu belirtilen kedi, kuyudan çıkartıldıktan kısa bir süre sonra bahçeden çıkarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

-Gece itfaiye erlerinin olay yerine gelişi

-Kuyuya inmek için merdiven sarkıtmaları

-Kuyuya inecek olan itfaiye erlerinin hazırlıkları

-itfaiye erlerinin merdiven ile su kuyusuna inmeleri ve fener ile kedi aramaları

-Kediyi sıkıştığı yerden torba ile çıkarmaları ve doğaya savmaları

-İtfaiye erleri ve ev sahibi Fevzi Kalaycı ve torunu Muhammede emin kalaycı ile röportaj

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

===================================================

HDP Sakarya İl Başkanı gözaltına alındı

HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram sabah 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan gözaltına alındı. Mehmet Bayram Sakarya Emniye Müdürlüğü'ne götürülürken, sorgusu devam ediyor.

Haber: Zafer TOKUŞ/ ADAPAZARI(Sakarya), () -

========================================

Hatay'da 49 kaçak göçmen yakalandı

HATAY'da yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 17'si Endonezyalı, 32'si Suriyeli olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı.

İl merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, Hatay üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladığı belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir araç durdurup arandı. Yapılan aramada yurda kaçak girdiği belirlenen Endonezyalı 17 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yine bir polis uygulama noktasında yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Suriyeli gözaltına alındı. Endonezya ve Suriyelilerin yurda kaçak yollarla girmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da 5 kişi gözaltına alındı. 49 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber : Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

============================================