DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KADINLAR GÜNÜ'NE GİDENLERİN OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 7 ÖLÜ, 34 YARALI (EK)



ÖLÜ SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giden Türk Metal-Sen üyesi işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen kadınların sayısı 7’ye yükseldi.

İnegöl’ün Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii’ndeki kaza yerine İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de geldi. Kaymakam Akça, üzücü kazada olay yerinde 6, hastanede bir olmak üzere 7 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Devrilen otobüste yaşamını yitiren kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına giden Bursa’da otomotiv yan sanayi üretimi yapan Yazaki ve Delphi fabrikalarında çalıştıkları öğrenildi.

Bu arada Ankara'daki etkinliklere katılmak üzere Bursa'dan bugün Ankara'ya gitmek üzere yaklaşık 250 kadının otobüslerle konvoy halinde hareket ettikleri öğrenildi.

Görüntü DÖkümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen otobüsün görüntüsü

-Ambulanslardan görüntü

-Sağlık ekiplerinden

-Yaralıların görüntüsü

-Ağlayan kadınlar

-Türk İş Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir in açıklamaları

Yavuz YILMAZ-İNEGÖL/

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2)BAKAN SOYLU: OPERASYONLARIMIZ YENİ BAŞLADI

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü belirten Soylu, “ Hiç merak etmeyin. Operasyonlarımız yeni başladı. Kışın onlara hiçbir yerde nefes aldırmadık. Sadece teröristle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda terörle ve terörizmle mücadele ediyoruz. Hükümetimiz bu konuda büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır" dedi. Sabah saatlerinde Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, parti otobüsüyle Akçaabat ilçesine geçerek, Sivil Toplum Kuruluşu Referandum İstişare Toplantısı’na katıldı. AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldığı toplantıda salona alkışlar eşliğinde giren Bakan Soylu’nun yakasında ‘Evet’ yazılı rozetin yer aldığı gözlendi.

"SİYASET AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARMALI"

Toplantıda konuşan ve Türkiye’nin zengin olması gerektiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün geldiğimiz noktada, özellikle 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdan sonra konuşmamız gereken bir tek mesele var. Artık siyaset ağzındaki baklayı çıkarmalı. Türkiye bataklığı kurutmalı. Onun için zengin olmalı, güçlü olmalı ve ayaklarının üzerinde durmalı. Güzel milletimiz muhasebe yapmalı, sistem sorgulaması yapmalı. Rejimle korkutulmayı bir kenara bırakmalı. Darbecilerin yaptığı 1960 Anayasası'nın nasıl olur da özgürlükçü Anayasa olarak yutturulmaya çalışıldığını tartışmalı. 1982 Anayasası'ndan 35 yılda nasıl kurtulamadığını sorgulamalı. Şunu çok iyi görmenizi istiyorum. Bu millet 67 senedir akıntıya karşı kürek çekmekte. 1950’den beri elde ettiğimiz bütün kazanımlar, bir çete iradesi tarafından gasp edilmekteö dedi.

"PKK ALMANYA’NIN DA ADAMIDIR"

Mevcut parlamenter sistemi eleştiren ve Almanya’ya tepki gösteren Bakan Soylu şöyle devam etti: “Bizi hep bu sistem birbirimize düşürdü, parça pinçik etti. Bir gün dindarı, bir gün köylüyü, memleketimizin ne kadar zengin unsuru varsa hepsini işte bu sistem yaptı. ‘Bu sistem devam etsin’ diyenlere sesleniyorum; 7 Haziran'da PKK’nın sözcüsü HDP’nin ortaya koymuş olduğu o anlayışı hep birlikte yaşadık. ‘Acaba ne olacak?’ diye hep birlikte endişe ettik. Onlar Türkiye’yi tam da yakalamışlardı. Nasıl yakaladılar? ‘Nasılsa tek başına iktidar yok, bir çelme atarım istediğim gibi Türkiye’yi idare ederim’ diyorlardı. Tam kıvamına gelmişlerdi. Adamlarıdır PKK. Bilesiniz. PKK Almanya’nın da, Avrupa’nın da, başka unsurların da adamıdır. Yıllardan beri istiyoruz, daha bir tanesini vermediler. Ama biraz sabredin. Biz nasıl alacağımızı biliriz. Biraz sabırlı olacaksınız. Dediler ki; ‘PKK’yı devreye sokuyoruz’, soktular mı? Nerede, Nusaybin’de, Cizre’de. Nere varsa hepsinde devreye soktular. ‘Özerklik ilan ediyoruz’ dediler. Yeniden bir endişeye kapıldık. Allaha şükürler olsun. Ama onlar bu ülkeyi tanımıyorlardı. Şimdi söylüyoruz, oralarda geziyoruz, her şeyi de ortaya koyuyoruz. Azıcık yüreğiniz yetiyorsa bugün özerklik ilan edin de görelim sizi. Hadi görelim bakalım.ö

"OPERASYONLARIMIZ YENİ BAŞLADI "

Salondaki bir katılımcının, 'Başbakanımız Lice’de sardı onları' şeklindeki söylemini yanıtlayan Bakan Soylu, “Hiç merak etmeyin. Operasyonlarımız yeni başladı, yeni. Kışın onlara hiçbir yerde nefes aldırmadık. Sadece teröristle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda terörle ve terörizmle mücadele ediyoruz. Hükümetimiz bu konuda büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. Onların ortaya koyduğu 7 Haziran anlayışını hiçbir zaman unutmayalım. 1 Kasım’da milletimiz onlara nasıl dersi verdi, hem de nasıl ders verdiö dedi.

"BU KILIÇDAROĞLU’NDA OYUN ÇOKTUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Soylu şunları söyledi:

“ Deniyor ki; 'AK Parti siyaseti kutuplaştırıyor.' Ben hiçbir işten anlamasam bu siyasetten az buçuk anlarım. AK Parti yüzde 34’le başladı. Bugün 57’nin üzerinde. Memleketimiz sadece bugün oynanan oyunlarla karşı karşıya kalmıyor. Çok yorulduk. Bu sistem bizi yordu. Bu sistem bizi endişeli ve sıkıntılı hale getirdi. AK Parti 34’den 57’ye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi’ni takip ediyor musunuz? Oyunu takip edin. Onda oyun çoktur. Bu Kılıçdaroğlu’nda oyun çoktur. Dün en sonunda kafası güzel galiba diyor ki, ‘Önümüzdeki sistemde Başbakan da olacak’. O memleket idare etmiyor. Merak etmeyin. İçine FETÖ ile PKK kaçmış, onları idare ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi 24-25, 25-26 yani bir ileri bir geri. Peki bu hükümet hiç mi eksik yapmaz. Hadi ben, ‘2023, 2053’ dedim, sen de, ‘2030-2060’ de. Ama alışmış. Neye alışmış. Hazıra, iftiraya, hakarete ve yalana alışmış. Şimdi geçti o günler. Artık milletin borusu ötüyor. milletin.ö

Görüntü Dökümü



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-Bakan Soylu’nun salona gelmesi



-Bakan Soylu’nun konuşması



-Detaylar

Haber -Kamera: Fatih TURAN-TRABZON/

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3)SURİYELİ GENÇ, SOĞAN TAŞIRKEN OYUN SALONUNA DÜŞTÜ

TOKAT'ta Suriyeli bir gencin soğan taşırken, bir oyun salonun çatısında plastik panele basarak yere düşmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah Semerkant Mahallesi'nde bulunan ve dijital oyun merkezinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen Suriyeli bir genç ara sokakta bir lokantaya soğan taşımak için yola çıktı. Fakat Suriyeli genç, lokanta yerine yanlışlıkla oyun salonunun çatısının kenarında bulunan sigorta dükkanının arka kapısına yöneldi. Suriyeli genç çatıyı kapatan plastik panele basınca yaklaşık 3 metreden iki katlı oyun salonunun alt katına düştü. Oyun salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Suriyeli gencin düştükten bir sonra ayağa kalkıp şaşkın bir şekilde etrafına baktığı görüldü.



Oyun salonunda çalışan Murat Yıldırım, olayın dün sabah saatlerinde yaşadığını söyleyerek, "Dün sabah temizlik yaptıktan sonra yukarı çıktım. Suriyeli arkadaş lokantaya gitmek yerine bizim oyun salonuna çatıdan aşağıya indi. Aşağıya indiğim zaman soğanla birlikte yerde yattığını gördüm. O anda kendisi çok şaşkındı" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü



-Dükkanın görüntüsü



-Gencin basıp düştüğü yer



-Salon çalışanının konuşması

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()



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4)TERMİNALDE 'KAN DAVASI' CİNAYETİ GÜVENLİK KAMERALARINDA

Erzurum'un Pasinler ilçesi'nde 25 yaşındaki Enis A., babasının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 44 yaşındaki Melik Kurt'u otobüs terminalinde tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayet anı terminalin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay, 5 Şubat günü saat 15.15 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Çiftlik Mahallesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otogardaki güvenlik kameralarını incelediğinde cinayetin nasıl işlendiğini aydınlattı. Katil zanlısı Enis A.'nın olay öncesi otogarın peron kısmına gelip bir süre burada bekleyen Kurt'u takip ettiği gözlendi. Zaman zaman telefonla konuşup sağa sola hareket eden ve heyecanlı olduğu gözlenen Enis A. olay sırasında terminalin içerisine girmeye hazırlanırken arkasından hızla koşup Kurt'u cebinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurarak yere düşürdü ve ardından birkaç el ateş ederek öldürdü.



Onlarca kişinin gözü önünde gerçekleştirilen cinayet anında çevredekilerin korkuları, saldırganın kaçısı ve bızalarının da hemen cep telefonlarına sarılıp olayı görüntülemeye çalışması da kamera yansıdı.

Görüntü Dökümü



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-Cinayeti işleyen zanlının cep telefonu ile görüşmesi



-Ölen kişin peronda yürümesi



-Ölen kişin otobüslerin önünde beklemesi



-Cinayeti işleyen zanlını elini beline atması



-Vurulma anı 01.48 sn



-Cinayeti işleyen kişin kaçması tel örgülerden atlaması



Haber - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 02.19 BOYUT: 138 MB