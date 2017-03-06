DHA YURT BÜLTENİ-8

AMELİYAT EDİLECEK SURİYELİ PİLOT UYUTULUYOR



1)AMELİYATA ALINDI

Hatay'a düşen Suriye rejimine ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan, bugün saat 13.30'da Hatay Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Fırlatma koltuğu ile düşen uçaktan atlayan Mehmet Sufhan'ın belinde kırık, omuriliğindeki zedelenme oluşmuştu.

Öte yandan Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen uçağın enkazına ulaşım için Antakya Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, dozer ve greyderlerle yol açıyor.

HATAY/



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2)ÇAVUŞOĞLU: BATILI ÜLKELER TÜRKİYE FESATLIĞINDAN ÇATLAYACAK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da yapılacak mitinglere izin verilmemesi hakkında batılı ülkelerin Türkiye fesatlığından çatlayacağını belirterek, "Bu kabul edilebilir durum değil. Biz de gerekli tedbirleri alırız. Bu hatalarını ders alsınlar. Bizi de bazı konularda adım atmak durumunda bırakmasınlar" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da partisinin Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, yeni anayasa sistemi hakkında görüşlerini anlattı. Yeni sistemin Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Kim gelirse gelsin yüzde 51 ile seçileceği için sistem güçlü olacak. Halk güçlü bir cumhurbaşkanı seçecek. 2 başlılığı gidereceğiz. Başka seçenek yok. Şu andaki tablo devam ederse kriz kaçınılmaz" dedi.



"AVRUPA BİR FELAKETE DOĞRU GİDİYOR"

Yeni anayasa sisteminde yargının bağımsız olmayacağı iddialarını eleştiren Çavuşoğlu, dünyadaki hükümet başkanlarının tamamının partili olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da partili olduğunu örnek gösteren Çavuşoğlu, Hollanda, İspanya, İtalya'da yargı kurumunun üyelerini kralların atadığını söyledi. Demokraside bugünlerde önde giden Hollanda'nın ırkçı partinin siyasi bakımdan eseri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu siyasi partiyi büyüttün, güçlü duramadınız, şimdi korkunuzdan bizden de medet umuyorsunuz. 'Gelirseniz sayın bakan, Wilders'in oyu artar ne olur seçimden sonra gel' demeye başladın. Benim derdim mi bu? Sen bana adam gibi söylersen, ben sana o konuda da yardımcı olurum da önce basına açıklayıp, 'yok gelemez' deyip ondan sonra söylersen bu bize işlemez. Bize dürüst olacaksın. Geleceksin söyleyeceksin, 'Benim öyle bir korkum var, bize yardımcı ol ne olur' diyeceksin. Yardımcı olurum ama 'yardımcı ol' durumuna niye düştün. Bugüne kadar göz yumdunuz Avrupa'da ırkçı partilere şimdi esiri oldun. Avrupa bir felakete doğru gidiyor, bir uçuruma doğru gidiyor."



"AVRUPA'DA MERKEZDEKİ SİYASETÇİLER AKLINI BAŞINA TOPLAYIP DÜŞÜNMELİ"



Avrupa'yı yaklaşık 10 senedir ırkçı partilerin sayısının arttığı yönünde uyardıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Avrupa'da merkezdeki siyasetçiler aklını başına toplayıp, popülizmden uzak durup seçme, seçilme kaygısına düşmeden tedbir alırsa Avrupa'yı kurtarabiliriz. Aksi takdirde Avrupa'nın geleceği maalesef karanlık. Avrupalıların hep beraber oturup birlikte, biz onlara yol gösteririz, aklını başına toplaması lazım" dedi.

"BATILILAR TÜRKİYE FESATLIĞINDAN ÇATLAYACAK"



Avrupa'da birçok ülkenin yeni anayasa sistemi için yapılacak referandumda 'hayır' oyu için uğraştığını aktaran Çavuşoğlu, yeni sistemle daha güçlü olacağı için Türkiye'ye söz geçiremeyeceklerini belirtti. Türkiye'nin daha bağımsız, kendi kararını vereceğini, ekonomisi, siyaseti, dış politikasının da bağımsız olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Artık Türkiye'ye söz geçiremeyecek onlar. Onlar karar alıp Türkiye uygulamayacak geçmişte olduğu gibi. Batılılar şu anda Türkiye fesatlığından çatlayacak. Hiç kimse bizim oraya gidip, vatandaşlarımızla buluşmamızı engelleyemez, gideceğiz. Vatandaşlarımızla buluşacağız. Otellere baskı yap, salonlara baskı yap, salon sahiplerine polis gönder, yerel otoriteymiş haberimiz yokmuş, bunlar doğru değil. Bu sistematik bir baskıdır. Sistematik bir engelleme çalışmasıdır ve derin devlet de, devletin kurumları bunun içindedir. Yüzlerine de söylüyoruz. Bu kabul edilebilir durum değil. Biz de gerekli tedbirleri alırız. Gerekli adımları atarız. O yüzden bu hatalarını ders alsınlar, bir daha tekrarlamasınlar. Bizi de bazı konularda adım atmak durumunda bırakmasınlar. Biz hiçbir şeyin altında kalmayız. Gerekeni yaparız ama bizim tercihimiz kavga değil, huzur içinde iş birliğini güçlendirmektir. Bunu anlayana."



"İNLERİNİN İÇİNE ATIYORUZ BOMBAYI"

PKK'nın 'hayır' için çaba gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Çünkü Türkiye güçlü olursa bunların hayalleri suya düşecek. Bunlara ham hayaller başaramayacaklarını gösteriyoruz. Şehirlerde, şimdi köylerde de evlerin altına tüneller yapıyorlar, oralarda bulup gömüyoruz. Oraya inlerinde yakalayıp inlerinin içine atıyoruz bombayı. Orada gömüyoruz nerede olursa olsunlar bu hainlerin peşini bırakmayacağız ve onları tamamen gömünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Mevlüt Çavuşoğlu açıklama



- Toplantı detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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3)MARATONDA ÖLEN SPORCUNUN CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

ANTALYA'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda bitiş çizgisine 500 metre kala yaşamını yitiren 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur'un cenazesi, İstanbul'a götürüldü.İstanbul'da bir teknoloji şirketinde koordinatör olarak çalışan Zeynel Murat Batur, Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda yarışmak için bir grup arkadaşıyla Antalya'ya geldi. Dün koşulan yarı maratona katılan Zeynel Murat Batur, yarışın bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Batur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Zeynel Murat Batur'un cenazesi dün gece yakınları tarafından morgdan alınarak havayoluyla İstanbul'a götürüldü. Batur'un cenazesi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.



Aynı zamanda vücut geliştirme sporuyla da ilgilenen Zeynel Murat Batur'un, aynı koşuya önceki yıllarda 3 kez daha katıldığı belirtildi.



ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ



Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda bitiş çizgisine 500 metre kala yaşamını yitiren 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur'un, kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun otopsi sonrası hazırladığı raporda, Zeynel Murat Batur'un kalp krizine bağlı yaşamını yitirdiği kaydedildi.



İNSANLARIN BEYANLARINI ESAS ALIYORUZ



Organizasyonu düzenleyen firma Turset Project Management sahibi Özgür Emeklioğlu, yarışmacılardan sağlık raporu istenip istenmediği konusuyla ilgili soruları yanıtladı. Emeklioğlu, dünyada ve Türkiye'deki bu tip küçük ya da büyük bütün maratonların kişisel katılımlı, bireysel talepli organizasyonlar olarak geçtiğini belirtti. Emeklioğlu, "Son derece elit sporcuların katıldığı değil, halka yaygın bir yarış. Dolayısıyla insanların beyanlarını esas alıyoruz. Dosyalarında da bu beyanların bazı şartları sağlamaları karşılığında yarışlara katılabiliyorlar. Biz insanlara bu soruları çok net bir şekilde soruyoruz. Yani 'Şu şu şu noktalarda, farklı hastalık özgeçmişiniz var mı, lütfen bunu beyan edin' şeklinde. Tüm dünyadaki uygulaması da böyle, Paris maratonunda, Amsterdam ya da Berlin maratonunda bu şekilde taahhüt alınıyor" dedi.



Runatolia Antalya Maratonu'nda alınan sağlık tedbirleriyle ilgili de bilgi veren Özgür Emeklioğlu, şöyle konuştu:



"Onların planı yarış öncesi yapılıyor. Başlangıç noktasında duran ambulans sayısı, sporcuların dönüş noktalarında ve bitiş noktalarında duran ambulans sayısı ve ilk yardım çadırları ve ara noktalara hızla ulaşmak için motorize ambulans denilen ilk yardım ekipleri bir plan dahilinde pozisyon alıyor. Aynı zamanda kilometre koşu grubunun sonuncusunu takiben mobil ambulans bulunuyor. Örnek 42 kilometre koşan grubun en son koşan kişisinin ardında bir ambulans, 21 kilometre koşan grubun en sonunda bir ambulans ve 10 kilometre koşan grubun peşinde bir ambulans takip ediyor."



ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ



Batur'un kalp krizi geçirdiği an yapılan müdahalelere ilişkin de bilgi veren Emeklioğlu, "Bitiş çizgisine 300 metre kala bir anda bir kriz geçirip yere yığılma sözkonusu. Çok tesadüf olarak yarışmacının yanında yarışmaya katılan bir anestezi uzmanı ve bir doktor aynı anda eş zamanlı koşarken olayı görüyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Tüm yardım ekipleri ve organizasyon yetkililerine bilgi veriliyor. Ekipler çok yakın bir mesafede ve koşarak müdahale ediyorlar. Ardından ambulans ekibi alana geliyor acil olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Organizasyonu düzenleyen firma yetkilisinden açıklama geçilecek

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

( Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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4)ZONGULDAK'TA FETÖ ŞÜPHELİSİ 10 KİŞİ ADLİYEDE

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 imam, 2 öğretmen ve 1 üniversite öğrencisi gözaltına aldı. 1 imam ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i kadın 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan C.K.'nın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu ve kamuda görevli imamlardan sorumlu sözde 'il imamı' olduğu ileri sürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Polis minibüsünün adliyeye gelmesi



-Şüphelilerin adliyeye sokulması



-Adliyeden detay

Süre: (1.19) Boyut: (78 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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5)ÇELENK TÖRENİNİ İPTALE TEPKİ

ANTALYA Valiliği'nin, Atatürk'ün ziyaretinin 87'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında bu yıl ilk defa çelenk törenini iptal etmesine tepki gösterildi. Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamada CHP Milletvekili Devrim Kök, valiliğin 'Antalya'nın Fethi' şeklindeki programını da 'uydurma' olarak nitelendirdi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 87'nci yıldönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk ve kutlama töreni düzenlendi. CHP Milletvekili Devrim Kök, Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem ve çok sayıda partili ve sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerinin katıldığı törende Antalya Valiliği'nin bu yıl çelenk töreni düzenlememesi tepkiyle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylendiği törende ADD, CHP, Vatan Partisi, Antalya Barosu, Türk Tabipler Birliği, Diş Hekimleri Odası, Muhasebeciler Odası, Eğitim İş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.



SADECE ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ BİR LİDER DEĞİL



Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'yı şereflendirdiği gün olduğunu belirten Devrim Kök, “Burada vermeye çalıştığımız mesaj, Mustafa Kemal Atatürk bizim için sadece ete kemiğe bürünmüş bir liderin adı değildir. Mustafa Kemal, Ortadoğu'da, Müslüman coğrafyasında aydınlanma felsefesinin adıdır, insanca yaşamdır, demokrasidir, kadın-erkek eşitliğidir. Bütün bunların toplamının adıdır. Bunu anlamak istemeyen kafalara şunu söylüyorum, bu coğrafyada Atatürk'ün izini silme çabalarınız boşa çıkacaktır" dedi.



VALİLİĞİN FETİH PROGRAMINA UYDURMA DEDİ



Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Valiliği'nin Antalya'nın Fethi ile ilgili asılı olan afişini gösteren Devrim Kök, "Orada mavi bir yazı yazmışlar, uydurma fetihler metihler yapmanıza gerek yok. Bu insanlar Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı'nı, Mustafa Kemal'in bu memlekete ne verdiğini biliyor. Uydurma fetihlerle, uydurma kutlamalarla, 90 yıllık birikimimizi gölgede bırakma çabanız asla sonuç vermeyecektir" dedi.



'GÜN GELECEK YÜZ BİNLERLE KUTLAYACAĞIZ'



Devrim Kök, “İnanın bu sefer patlamalar, çatlamalar, bombalar da sizi kurtaramayacak. Bu sefer vatandaş bu olaya el koyacak. Uydurma fetihlerinizle, patlamalar çatlamalar, tehditlerinizle bu sefer bu milleti kandıramayacaksınız, bunu yok edemeyeceksiniz. Bize, Mustafa Kemal Atatürk, hep beraber o sandıktan 'hayır' çıkarttığımız zaman hakkını helal edecektir. Cumhuriyet valileri, gelip maalesef Mustafa Kemal'in şereflendirdiği bir günde modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük liderimizin Antalya'ya gelişinde çelenk koydurmuyor. Öyle bir gün gelecek ki Atatürk'ün Antalya'ya gelişini 100 binlerle kutlayacağız. Bu karanlık güruhu başımızdan elbirliğiyle atacağız" diye konuştu.



VALİLİĞİN İPTALİ KABUL EDİLEMEZ



87 yıldır bu meydanda Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya Valiliği'nin bugün bu kutlamaları iptal ediyor olmasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Bunun asla haklı bir gerekçesi olamayacağını kaydeden Erdem, "Isparta Valiliği'nin Atatürk'ün Isparta'ya gelişiyle ilgili programına baktım 10 sayfa, Antalya'nın ne özelliği var?" dedi.



KEPEZ'DEN ŞEHRE İNDİ



6 Mart 1930'da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur üzerinden saat 16.00'da Antalya'ya geldiğini anlatan ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Büyük önder Atatürk'ün Antalya'ya daha gelmeden büyük bir sevinç yarattığını söyledi. Başkan Daş, Atatürk geldiği gün de Kepez'den şehir merkezine kadar Antalya halkının yolun iki tarafını doldurduğunu, Türk Milleti'nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ata'sına gönülden sevgi gösterdiğini kaydetti.



SON DERECE MANİDAR



İbrahim Daş, 'Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir' dedikten sonra bulunduğu yerin adını sorduğunda 'Rumkuş' olduğunu öğrenince Türk topraklarında Türkçe adı olması gerektiğini söyleyerek 'Erenkuş' olmasını isteyecek kadar millici olduğunun bilindiğini dile getirdi. ADD Başkanı, “Bugün gelinen noktada 6 Mart Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin yıldönümünde Antalya'nın kalbi Cumhuriyet Meydanı'nın bu hali ve Atatürk Anıtı'nda Antalya Valiliği tarafından ilk defa çelenk sunma programının yapılmamasını ve iptal edilmesini de son derece manidar buluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Grubun görüntüsü



-Atatürk anıtına çelenk sunma



-Grubun slogan atması



-İbrahim Daş'ın konuşması ( ADD şube başkanı )



-Mustafa Erdem'in konuşması ( CHP il başkanı )



-Devrim Kök'ün konuşması ( CHP Milletveliki )



-Detaylar



135 // 4.15

(Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)



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6)TURKCELL'DEN İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ'NE TEKNOLOJİ SINIFI DESTEĞİ

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde Turkcell'in destekleriyle yapılan teknoloji sınıfı törenle açıldı.

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde yapılan törene Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili ve öğrenciler katıldı. Üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü lisede Turkcell'in katkılarıyla yapılan bilgisayar, tabletler, 3 D yazıcı, yazılım ve donanımı güçlendirmek için gereken cihazların bulunduğu teknoloji sınıfı açıldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu kurdukları teknoloji odasında bilgisayarlar ve 3D yazıcı olmak üzere bir çok teknolojik destek ürünleri bulunduğunu belirterek, "Dünya bir endüstri 4.0 dönüşümü içerisinde ve Türkiye'de burada bir liderlik arayışı içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde ileri zekalı çocuklar için yaratılmış çalışma atölyeleri var. Biz öncelikle bu atölyelerde zeka küpü laboratuvarları kurarak başladık. Bugün de burada İnanç Türkeş Lisesi'ni aynı laboratuvarla donatmış durumdayız. Laboratuvar içerisinde bilgisayarlar, üç boyutlu yazıcı aynı zamanda yazılım ve donanım geliştirmek için bazı ana maddeler var. Bu okul aynı zamanda hem mobil, hem de sabit internete erişimin olduğu bir okul. Tüm çalışanların da hem öğretmenlerin, hem öğrencilerin, hem de okulda çalışanların elinde de internete erişebilecekleri tabletler var. Amacımız bilgi erişimini kolaylaştırmak, yaratmak, üretmek için gerekli araçları öğrencilerimizin elinin altına getirmek bu laboratuvarda da onlara eğitim imkanı yaratmak" dedi.

Teknoloji sayesinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye'nin gelişmesine fayda sağlayacak çalışmalar yapacağını söyleyen Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Biz bütün Türkiye'ye hizmet vermeye çalışıyoruz. Turkcell ile başlatmış olduğumuz işbirliği ilk olarak okulumuzun alt yapısı özverili çalışmasıyla yenilendi ve yeni projelere açık hale geldi. Bundan sonraki süreçte de Turkcell'in kıymetli destekleriyle öğrencilerimizin önce kendilerine sonra Türkiye'ye ve Türkiye'nin gelişmesine ve genel olarak da insanlığa fayda sağlayacak çalışmalara doğru gideceklerini ve oraya doğru yöneleceklerini umut ediyorum. Öğrencilerimize teknoloji ve inovasyon anlamında gerçek umut ve potansiyel kaynağı olan Turkcell yönetimine, bu projede emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu konuşması



-TEV Başkanı Rona Yılcalı konuşması



-Öğrencilerin geliştirdiği robot ile görüntüleri



-Teknoloji sınıfıdan detaylar

(Haber-Kamera:Ergün AYAZ-GEBZE-