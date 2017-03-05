DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ŞANLIURFA'DA KADINLARIN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 21 GÖZALTI

ŞANLIURFA'da yasağa rağmen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle yürümek isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahale etti. Polis, 21 kişiyi gözaltına aldı.KESK önderliğinde çeşitli kadın STK'lar ile siyasi parti temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yürüyüş yapmak istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Sağlık Emekçiler Sendikası önünde toplanan aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın da bulunduğu grup Topçu Meydanı'na yürümek istedi. Ancak, alanda önlem alan polisler, Şanlıurfa Valiliği'nin bir süre önce aldığı kararla her türlü etkinlik ve yürüyüşün yasaklandığını hatırlattı. Grupta bulunanlar ısrarı üzerine tartışma çıktı. Polisle tartışmaya giren ve yürümekte ısrar edenlere, yapılan uyarıların ardından biber gazı ile müdahale yapıldı.Polisin müdahalesi ardından yürümekte ısrarcı olan 21 kişi gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. HDP milletvekili Dilek Öcalan, "Utanın, dünya kadınlar günü kutlanıyor utanın. Kadınları bu şekilde darp edip gözaltına alıyorsunuz. Yaptığınızla gurur duyun, devlet kadınları gözaltına alıyor" diye bağırarak polise tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin önlem alması

- Kadınların toplanması

- Milletvekili Dilek Öcalan'ın gelmesi

- Polisin kadınları uyarması

- Kadınların slogan atması

- Polisin müdahalesi

- Polis ile kadınlar arasında yaşanan kargaşa

- Polis ile Öcalan arasında yaşanan gerginlik

- Polisin gaz ile müdahale etmesi

- Gözaltına alınanların araçlara konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer PINAR-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 ve 334 MB

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2)ŞANLIURFA'DA, DÜĞÜNDE 'HALAY BAŞI' KAVGASI: 6 YARALI

ŞANLIURFA'da, bir düğüne katılan davetliler arasında, 'halay başı' olma nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Meydandaki düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halayın başı olma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki grubun yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hafif yaralanan 6 kişi tedavi için hastanelere götürüldü. Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Hastanenin acil servisi

- Ambulanstan yaralıların indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103 MB

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3)ŞEMDİNLİ'DE YOL KENARINA TUZAKLANMIŞ PATLAYICI İMHA EDİLDİ

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda tespit edilen el yapımı bir patlayıcı imha edildi.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 04.03.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Boğazköy yolu girişinde yol kenarında patlayıcı madde olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde ile ilgili olarak yapılan incelemede kayalıklar arasına gizlenmiş patlatılmaya hazır 1 adet piknik tüpünden yapılmış el yapımı patlayıcı olduğu anlaşılmıştır. El yapımı patlayıcı düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



HAKKARİ,()-

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4)HDP'Lİ ÇELİK: DOKUNULMAZLIKLAR ANAYASAYA AYKIRI KALDIRILDI

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, milletvekili dokunulmazlıklarının parlamenter sisteme darbe vurularak anayasa ve meclis iç tüzüğüne aykırı geçirilen yasayla kaldırıldığını öne sürdü.HDP Gaziantep İl Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi. Teşkilat binasında düzenlenen etkinliğe; HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, HDP İl Eş başkanı Güler Erat ve partili kadınlar katıldı. HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, kadınların eşit temsil edilmesi için, toplumda ve siyasette olmaları için mücadele ettiklerin belirterek şunları söyledi:"Erkek egemenli siyasetten gerçekten artık bıkmış durumdayız. 100 yıl önce kurulan sistem bile erkek siyaseti üzerine kurulmuştur. Bizler eşit temsiliyet noktasında kadınların, hem toplumda hem siyasette aktif olması görünür olması için mücadele ediyoruz. Tam da bu süreçte parlamentoda yine ilkelerimiz ve inandığımız değerlerle, politikalarımızla çalışmalarımıza devam ettik. Onlar ne yaptı parlamenter sisteme, demokratik siyasete ağır bir darbe olan dokunulmazlık meselesini gündeme getirdi. Anayasaya, meclisin iç tüzüğüne aykırılıklarla dokunulmazlık yasasını meclisten geçirdiler. Yeni anayasa bir tek kadın, eşitlik, özgürlük kelimesinin yer almıyor. Kapalı kapılar ardında bir kaç erkeğin ülkenin geleceğini belirlemesine izin vermeyeceğiz. Elbette biz ülkedeki sorunların demokratik yollarla çözülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yüzden çözüm sürecine geri dönmek için, masaya geri dönmek için, kadın ölümlerini durdurmak için biz yeni anayasa teklifine 'Hayır' diyeceğiz."

Görüntü Dökümü



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- Güler Erat'ın konuşması



- Burcu Çelik'in konuşması



- Müzik dinletisi



- Genel ve detay görüntüler



Haber -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP -)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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5)KAMERA KAYIT MAKİNESİNİ DE ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan ve yakalanamamak için güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarını da çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 9 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızların gece yarısı iş yerlerinin kapılarını kırarak içeri girdiklerini ve yakalanmamak için güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden kayıt cihazlarının da çalındığı saptandı.



Hırsızların kimliklerini tespit etmek için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Mobese kameralarına ait yüzlerce görüntüyü izleyen polis, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Ergün G., Mustafa E. ve Malik S. olduğunu saptandı ve İsmetpaşa Mahallesi'nde kaldıkları evde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, şüphelilerle birlikte çalıntı malzemelerin de bazılarına ulaştı. Sorgulamalarında suçlarını itiraf eden şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Hırsızların hastaneye getirilmesi



- Sağlık kontrolünden geçirilmeleri



- Çalınan eşyalar



- Hırsızın kapıyı zorlaması (Güvenlik Kamerası)



- Kapıyı açamayınca gitmesi (Güvenlik Kamerası)



- 3 hırsızın yakalandıkları eve gitmesi (Güvenlik Kamerası)



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB, 4 MB, 3 MB

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6)ADANA'DA HAPİS CEZASI KESİNLEŞENLER YAKALANDI

ADANA'da çeşitli suçlardan kesinleşen hapis cezaları nedeniyle aranan 9 kişi yakalandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan tutuksuz yargılanan 9 kişinin hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından operasyon düzenledi. Merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 9 kişi yakaladı. Emniyet müdürülüğüne götürülen hükümlüler adliyeye sevk edildi. 9 hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

Görüntü Dökümü



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- Gözaltına alınanların sağlık kontrölüne getirilmeleri

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,()

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7)BAYRAKLI'DA DEVELER 7'NCİ KEZ GÜREŞTİ

İZMİR'in Smyrna Meydanı'nda, Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü. Güneşli havayı fırsat bilen binlerce güreş sever alanı doldururken, develer birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.



Bayraklı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Deve Güreşi Festivali'nin 7'ncisi bugün saat 10.00'da Smyrna Meydanı'nda başladı. Festivale İzmir, Çanakkele, Balıkesir, Muğla ve Manisa'dan 100'ün üzerinde deve katıldı. Yaşlarına göre baş üstü, baş ve baş altı kategorilerinde gün boyu mücadele eden develer rakiplerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Güneşli havayı fırsat bilip alanı dolduranlar, davul zurna ve klarnet eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Çocuk ve yetişkinler develerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Rengarenk süslenen develer güreş öncesi, güreş alanında boy gösterdi, tur attı. Festivale her yıl ilginin arttığını kaydeden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bu bir Yörük geleneğidir. Sevgili Atatürk, 'bir gün Toroslar'a gidin, Toros Dağları'nın tepesinde bir çadır görüyorsanız ve o çadırda duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu ülkeyi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz' demiştir. Atatürk yine bir sözünde, 'Yörüklerden edebiyatçı çıkar, müzisyen çıkar, bilim adamı çıkar, hepsi çıkar ama bir tek vatan haini çıkmaz' demiştir. Atatürk Yörük çocuğudur. Babası Selanikli Yörük'tür. Annesi bir Yörük kızıdır. Yörükler vatanseverdir. Sadece zeybek oynarken diz çökerler. Türkiye'mizin başına bela olanlara İzmir'in kurulduğu yerden sesleniyorum. Yörük anlayışı Yörük yurtseverliği, vatanseverliği, Türkiye'nin her karış toprağında vardır. Bunu bilsinler. Biz öldürerek yenilmeyiz çünkü biz bir ölür bin doğarız" dedi. Yöresel oyunların sergilenmesinin ardından başlayan müsabakalar tamamlandıktan sonra dereceye giren deve sahiplerine törenle kupa verilecek.

Görüntü Dökümü



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-Develerden görüntü



-Alanana gelenlerden görüntü



-Başkan Karabağ



-Genel ve detay görüntüler

(Haber, Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, )

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