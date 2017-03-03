DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN FİKRİ IŞIK : TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ ŞU ANDA MÜNBİÇ'TİR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık : El Bab'dan sonra önceliğimizin Münbiç olduğunu ifade etmiştik. Bölgede ciddi bir hareketlilik başladı. Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı . Şimdi de PYD/YPG bazı yerleri rejime bıraktı. Bu DEAŞ'ın, PYD/YPG'nin ve rejimin zaman zaman birlikte hareket ettiği iddiamızı doğrulayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi gözüken bir çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç gündür süren hareketlilikten gördük. Bu noktada Türkiye'nin önceliği şu anda Münbiç'tir. Baştan beri ABD başta olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerin tutmasını bekliyoruz. Fırat'ın batısındaki PKK/PYD unsurlarının kesinlikle Fırat'ın batısından yani Münbiç'ten çelimkesini istiyoruz ve bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhütüdür. Bunun en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Bakan Işık'ın valilikte yaptığı açıklama

Haber-Kamera: BALIKESİR ()

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2)SİNCAR (ŞENGAL)'DE PKK VE PEŞMERGE ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMA DURDU

IRAK'ın Sincar (Şengal) bölgesinde Suriye'nin Rojava Peşmergelerinin Hanesur bölgesinde konuşlanması nedeniyle PKK'ya bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Peşmergeler arasında sabaha karşı çıkan çatışmanın durduğu belirtildi. Çatışmalarda, 1 YBŞ'nin öldüğü, 4 Peşmerge ile 3 YBŞ'linin ise yaralandığı belirtildi.



Merkezi Erbil'de bulunan ve uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonunda yer alan habere göre, Suriye'nin Rojaava bölgesinden olan ve "Rojaava Peşmergeleri" olarak bilinen yaklaşık 500 Peşmergenin dün Şengal'e bağlı Hanesur bölgesinde kronuşlanması nedenişle Peşmergeler ile o bölgede bulunan ve PKK tarafından kurulduğu bilinen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında gerginlik çıktı. Gerginlik bugünh sabaha karşı yerine çatışmaya bırakerken, çatışmada 1 YBŞ'linin öldüğü, 3 YBŞ'li ile 4 Peşmergenin yaralandığı belirtildi. Bölgede yaşanan çatışma dururken, taraflar birbirini suçladı. Rudaw Televizyonuna konuşan



Şengal Komutanlığı Komutanı Kasım Şeşo, Roj Peşmerge Birliği (Rojavalı peşmergeler) ile PKK’ya bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) arasındaki çatışmaların durduğunu söyledi. Şeeşo, "Bir süre önce çatışma durdu. Çatışmaların bir daha yaşanmaması ve diyaloğun başlaması için girişimler sürüyor"dedi.



Roj Peşmerge Birliği'nden 500 kişilik askeri güçün, dün Peşmerge Bakanlığı’nın kararıyla sınır bölgesini korumak için Sınune-Hanesur arasındaki bölgeye konuşlandığı belirtildi.

Ferit ASLAN-DİYARBAKIR/

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3)BARINAKTAKİ KEDİLER YİNE SULAR ALTINDA KALDI

MERSİN Üniversitesi Kampusundaki bakımevinde barınan kediler, yine yağmur suları altında kaldı. Geçen yıl aralık ayındaki sel felaketinde onlarca kendinin telef olduğu Yenişehir İlçesi Çiftlikköy Kampusu içerisindeki barınaklarda bulunan kediler, dün başlayan ve etkisini sürdüren yağımur nedeniyle yine zor durumda kaldı. Su basan barınaktaki yaklaşık 280 kedi yüksek yerlere tırmandı. Kedilerin çok zor şartlar altında olduğunu belirten Hayvan Dostları Derneği Başkanı Nilgün Derviş, aralık ayındaki sel felaketinde 50'den fazla kedinin telef olduğunu hatırlattı. Aynı tablonun yine yaşandığını kaydeden Derviş şöyle dedi: "Maalesef uyarılarım yetkililer tarafından dikkate alınmadı. Sabah 07.30 itibariyle buradayım. Aynı felaketi yaşıyoruz. Yine su bastı. Daha toparlanamayan 280 kedinin büyük bölümünü maalesef kaybedeceğim. Bu kedileri elektrik tesisatı olmadığı için ısıtamayacağım, kurutamayacağım ve ölecekler. Yetkililer buna kalıcı bir çözüm bulsun."

Görüntü Dökümü



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- Kedi evienden görüntüler



- Sel suları üzerinde gezen kediler



- Kedi evleri su dolu halde



- Su altında kalan malzemeler



- Islak kedilerin görüntüleri



- Genel ve detay görüntüler



- Mersin hayvan dostları derneği Nilgün Derviş ile röp.

SÜRE 04'30" BOYUT:320 MB



Haber: İbrahim Maşe -Kamera:Mustafa İnsan/ Mersin ,()

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4)SELDE KAYBOLDU, SAĞANAK YAĞIŞTA DEFNEDİLDİ

MERSİN'de yaşanan sel felaketinde komşularının aracında giderken sele kapılan ve 650 kilometre uzakta Muğla'da cesedi bulunan 25 yaşındaki Sultan Uncu'nun cenazesi Hatay'ın Hassa İlçesi'nde sağanak yağış altında toprağa verildi.



Geçen yıl 29 Aralık'ta Mersin'de yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 22 Ocak'ta Muğla'da balıkçılar tarafından denizde bulunan Sultan Uncu'nun cenazesi kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Burada yapılan DNA testi sonucu Sultan Uncu olduğu belirlenen cenaze, mezardan çıkarılarak ailesine teslim edildi. Genç kadının cenazesi bugün sabah Hassa Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce baba evine ardından da eşinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Uncu'nun cenazesi Hassa Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hassa Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZEDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Selde hayatını kaybeden Sultan Uncu'nun cenaze töreni boyunca da ilçede kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Uncu'nun cenazesi mezar üzerine açılan brandanın altındaki yakınları tarafından defnedildi. Evli ve 1 çocuk annesi olan Uncu'nun eşi Saim Mustafa, babası Mustafa Hoş ve kayınbabası Behzat Uncu ile akrabaları cenaze defnini şemsiye altında gözyaşlarıyla izledi.

Görüntü Dökümü



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-Hassa Devlet Hastanesi tabelası

-Morgtan cenazenin alınması

-Morg önünde bekleyen yakınları

-Tabutun cenaze nakil aracına konulması

-Cenazenin baba evine getirilmesi, dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınışı

-Cenazenin yağmur altında defnedilmesi

-Cenazeyi şemsiye altında izleyen baba ve kayın babası

SÜRE: 04' 03" BOYUT: 124 MB

Haber-Kamera: Kasım Narcı-Ramazan ÇELİK/HASSA (Hatay), ()

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5)SİSTEM ARIZASI YÜZÜNDEN HACI ADAYLARI KUYRUKTA BEKLEDİ

HACCA gitmek için 2017 yılında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 80 bin kişi kura ile belirlendi. Kurayı kazanarak Hacca gitmeye hak kazananlar, sabahın erken saatlerinde Bursa Müftülüğü önünde sıraya girdi. Ancak sistem arızası sebebiyle hacı adayları saatlerce kuyrukta bekledi. Müftülük yetkilileri kahvaltı yapmayan hacı adaylarına simit poğaça ikram etti.



Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Şubat Şubat Pazartesi günü Hac kurasını gerçekleştirdi. 2 milyona yakın vatandaşın başvuruda bulunduğu kura sürecinde hac görevini yerine getirmeye hak kazananlar kayıt yaptırmak için Bursa Müftülüğü’ne akın etti. Sabah 6’da müftülüğün merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi’ndeki binasına gelen hacı adayları sistem arızası ile karşılaştı. Saatlerce sırada bekleyen adaylara Bursa Müftülüğü Hac Umre Büro Müdürü Alaattin Doruk telefondan simit poğaça ikram etti.



Yetkililerden alınan bilgiye göre ise Türkiye genelinde hacı adaylarının kayıt yaptırdığını ve sistem arızasının aşırı yüklenme sebebiyle meydana geldiği belirtildi. Kayıtların 13 Mart’a kadar devam edeceği duyuruldu.

Görüntü Dökümü



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Sırada bekleyenler



Görevlinin simit poğaça siparişi vermesi

bOYUT:152 mb

SÜRE:4,42



BURSA/RPA

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6)KATİL ZANLISININ PİŞMANLIĞI

ADANA'da evinin yakınında uyuşturucu sattıklarını ileri sürdüğü 29 yaşındaki Ahmet Erkan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren 25 yaşındaki Ferhat Tunç, 25 yaşındaki Yakup Tugay ve 20 yaşındaki Gencer Fidan adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Ferhat Tunç, "Pişmanım böyle olmasını istemezdim" dedi.



Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan Ahmet Erkan 1 Mart'ta pompalı tüfekli karnından yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Erkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Erkan ile akrabalarının, geçen hafta kavga ettiği Ferhat Tunç'un otomobilinin camını kırdığını saptadı. Bu gelişme üzerine bir çok suçtan kaydı bulunan Ferhat Tunç, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ferhat Tunç, sorgusunda "Mahallede uyuşturucu satıyorlardı. Ailem var, çocuklarım var, uyardım, satmamalarını istedim. Onlar da gelip evimin önündeki aracıma hasar verdiler. Olay günü, yoldan geçiyordum yine uyuşturucu sattıklarını gördüm. Eve gidip, pompalı tüfeğimi alıp geri döndüm. Ateş ettim" diye ifade verdi. Olay sırasında Ferhat Tunç'un yanında olduğu belirlenen Yakup Tugay ile Gencer Fidan'ı da yakaladı.



Gözaltındaki sorguları tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Ferhat Tunç, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.



Polis cinayete karıştığı ileri sürülen Ahmet Tunç ile Hasan Ceylan'ı da arıyor.

Görüntü Dökümü



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- Zanlıların polis aracından indirilmesi



- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesi



- Cinayet zanlısının konuşması



- Adli tıp dış görüntüsü

SÜRE:01'02" BOYUT:117 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK ADANA,()

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7)AB HEYETİ, KARS'TA REFERANDUM İÇİN NABIZ TUTTU

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi Müsteşarlığı'ndan bir heyet, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu öncesi Kars'ta referandum araştırması yaptı.



AB Türkiye Delegasyonu Dış Politika, Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölümünden Julian Vassallo, 16 Nisan referandumuyla ilgili bölgedeki işadamlarının görüşlerini almak için Kars’a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Fahri Ötegen’i makamında ziyaret eden Julian Vassallo, "Geliş sebebim 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan anayasa referandumuyla ilintili. Bu referandum öncesinde Türkiye genelinde çeşitli illeri ziyaret edip genel havayı koklamak istiyoruz. Referandumla ilgili ortamı görmek istiyoruz. Genellikle ildeki mülki amirler, siyasi parti temsilcileri ve STK’ların yanı sıra iş adamlarını da ziyaret ediyoruz. AB olarak biz Türkiye'yi vazgeçilmez bir partner olarak görüyoruz. Öncelikli olarak ekonomik işbirliğimiz, özellikle terörizmle ortak mücadelemiz, Türkiye bizim için vazgeçilmez bir partner" diye konuştu.



KATSO Başkanı Fahri Ötegen ise arada bir soğukluk olsa bile Türkiye'nin Avrupa Birliği’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Gelişmişlik seviyesine ancak Avrupa Birliği ile ulaşılacağını bildiklerini anlatan Ötegen, "Biz artık yüzümüzü batıya çevirmek zorundayız. Onlarla birlikte, onlarla entegre olmak zorundayız. İş dünyası olarak, toplumun bir parçası olarak gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bir tarafta evetçiler var diğer tarafta hayırcılar. Bu referandumun demokratik bir ortamda geçmesini diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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Julian Vassallo’nın konuşması



Fahri Ötegen’in konuşması







(Haber-Kamera: KARS, ()

Kaset DV. 424 MB - 5 DK 22 SN -