DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLEN ASTSUBAY MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

ANKARA'daki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Astsubay Başçavuş 37 yaşındaki Bekir Uyanık, memleketi Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesi'nde toprağa verildi. Ankara Keçiören'deki evinin önünde önceki gün gece maskeli kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Astsubay Başçavuş Bekir Uyanık, yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Bekir Uyanık'ın cenazesi dün akşam toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesi'ne bağlı Türkbelkavak Köyü'ne getirildi. Bugün, Bekir Uyanık için köyde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Kızılören Kaymakamı Adem Can, Kızılören Belediye Başkanı MHP'li Ali Erol, askeri erkan, çevre ilçe ve köylerden vatandaşlar katıldı.



Evin önünde helallik alınması sırasında Bekir Uyanık'ın ağabeyi Mehmet Uyanık baygınlık geçirdi. Bekir Uyanık'ın eşi Ayşe, çocukları 11 yaşındaki Nevzat Cahit ve 6 yaşındaki Ertuğrul Uyanık da tabuta sarılarak ağladı. Anne Fatma ise tabuta sarılarak, "Dayanamam Bekir'im sana. 'Allah sabır versin diyorsunuz' sabredemiyorum artık. Bekir'im, ah kuzum ah" diye gözyaşı döktü. Helalık alınması sonrası kılınan namazın ardından Bekir Uyanık'ın cenazesi Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



------------------



- Evinin önünden



- Evinin önünde helalık alınırken



- Ağabey Mehmet Uyanık baygınlık geçiriken



- Anne Fatma Uyanık ağıt yakarken



- Cenaze askerlerin omzunda



- Cenaze vatandaşların omzunda



- Cenazenin mezalığa götürülmesi

79.8 MB /// 02.30"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), ()

=====================================================

2)VALİLİK BOMBACISINA YARDIM EDENLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA Valiliği otoparkındaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ve yataklık eden 2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 memurun şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı 24 Kasım'daki bombalı saldırının ardından tutuklanan terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in ifadeleri doğrultusunda çalışmalarına devam etti. Çelik'in ifadelerinden hareketle operasyonlarını genişleten polis, bombacı kadın teröriste yardım ve yataklık ettiği iddiası ile 2'si kadın 9 kişiyi yakaladı. 13 gün boyunca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 9 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



-------------



- Polislerin görüntüsü



- Polis otobüsünün gelişi



- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi



- Gözaltındaki kadınların görüntüsü



- Adli Tıpın görüntüsü

SÜRE:01'19" BOYUT:148 MB



Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

==============================================

3)ŞANLIURFA'DA, MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ŞANLIURFA’da, işçi taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yapım işinde taşeron olarak çalışan işçileri taşıyan Ahmet Y. yönetimindeki 06 FY 2407 plakalı minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste bulunan yaralılar, Hüseyin Tokgöz, Arif Kapan, Halil Sinem ve Rıza Demir Kaya’yı ambulansla hastanelere taşıdı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan Hüseyin Tokgöz, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokgöz'ün cesedi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



--------------------------------



- Adli Tıp Kurumuna cenazenin getirilmesi



- Kazaya karışan araçlar



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

====================================================

4)POLİSİN UYUŞTURUCU BASKINI YAPTIĞI EVDEKİ KADINLAR: GÜN YAPIYORDUK'





KONYA'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 6'sı kadın 8 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evde polisi karşılarında gören kadınlar, "Gün yapıyorduk. O yüzden toplandık" dedi. Evde yapılan aramada yaklaşık 15 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, binlerce hapın da klozete atıldığı belirlendi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle'de eşi 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevinde bulunan Elmas H.'nin evinde, sokaklarda uyuşturucu satan kadınların toplanıp, satacakları uyuşturucu hapları paylaştığı bilgisini aldı. Bunun üzerine geçen cumartesi günü eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı açan olmaması üzerine koçbaşı tabir edilen balyozla kapıyı kırıp içire girdi. Elmas H.'nin de bulunduğu 6'sı kadın 8 kişi gözaltına alındı. Polisi karşılarında gören kadınların, "Gün yapıyorduk. O yüzden toplandık" dediği öğrenildi. Ancak evde yapılan aramada yaklaşık 15 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, binlerce hapın da polisin geldiği fark edilince klozete atıldığı saptandı. Yapılan sorgulamalarında kadınların suçlamayı kabul etmediği ve evdeki hapların nasıl evde olduğu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.



'KOCAM CEZAEVİNDE, BENİ BÖYLE GÖRMESİN'



Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, eşi 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevinde olan Gültaze M.'nin basın mensuplarını karşısında görünce, "Ne olur çekmesinler. Kocam cezaevinde, kalp hastası, beni böyle görmesin" diye ağladı.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () -

========================================================

5)SAHTE SAVCI VE POLİSLER ADLİYEDE

ADANA merkezli 15 ilde yapılan 'sahte savcı ve polis' operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 38'i adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yürütülen soruşturma kapsamında, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 15 ilde, 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana merkezli operasyonda, vatandaşları milyonlarca lira dolandıran 8 ayrı dolandırıcılık şebekesinin liderlerinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 46 zanlı gözaltına alındı.



Zanlılardan 8'i ifadesi alındıktan sonra soruşturmayı yürüten savcının talimatı ile serbest bırakılırken 38'i bir hafta boyunca sorgulandı. Bazı zanlıların sorgularında vatandaşları dolandırdığını kabul ederek "Kolay iş, başka iş yok o yüzden dolandırdık. Vatandaşları dolandırdığımız için pişmanız" dedikleri öğrenildi.



Zanlılar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine otobüsle getirildi. Zanlıların bazıları görüntü alan gazetecilere tepki gösterirken kadın şüphelilerin ise gülmesi dikkat çekti. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürüldü.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Zanlıların araçtan indirilmesi



- Polis aracı önünde toplu halde beklemeleri



- Adli Tıp Birimi'ne getirilmeleri



- Adli Tıp Birimi önünde beklemeleri



- Adli Tıp Birimi tabelası



SÜRE: 03'18" BOYUT: 370 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()



====================================================