DHA YURT BÜLTENİ- 8

Bitlis'te PKK'ya ağır darbe; 8 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçti

BİTLİS'te Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 8 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. Çatışmalarda 1 asker ve 1 korucu da yaralandı.

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar ise aralıksız sürdürülüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, geçen 20 Şubat'ta Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' başlatıldı. Merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde başlatılan operasyonda, güvenlik güçleri, 24 Şubat'ta bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin, 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yakalandı. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait sığınak ve barınaklarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Çatışmalarda 1 asker ile 1 köy korucusu ise hafif yaralandı. Yaralı asker ve korucu Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk de açıklama yaptı. Dün Bitlis'e gelen ve bugün de Bitlis Polisevi'nde STK temsilcileri ve kanat önderleriyle toplantı yapan Bakan Yardımcısı Öztürk, bölgedeki operasyonların hava destekli olarak sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Yardımcısı Öztürk, terör örgütü PKK'ya ağır darbelerin indirildiğini, bu operasyonların bölgedeki tüm PKK'lılar bitinceye kadar da sürdürülüceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Bitlis Devlet Hastanesi

-Ambulansların görüntüsü

-Acil servis önündeki kalabalık

-detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

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Dağdan kopan kaya parçası minibüsün üstüne düştü

TUNCELİ'nin girişinde bulunan polis noktası yakınlarında, dağlık alandan kopan bir kaya parçası, içinde 15 yolcu bulunan bir minibüsün, sürücünün bulunduğu ön camının üzerine düştü. Minibüsün büyük hasar gördüğü olayda, sürücü hafif yaralandı.

Tunceli'nin Ovacik ilçesinden, şehir merkezine yolcu taşımacılığı yapan ve içinde 15 yolcu bulunan Sercan Küçük yönetimindeki 62 AJ 264 plakalı minibüs, bugün saat 12.00 sıralarında şehir girişindeki polis noktasına yanaştı. Minibüsün durduğu sırada dağlık alandan kopan bir kaya parçası, sürücü Sercan Küçük'ün bulunduğu ön camın üzerine düştü. Yaşanan olayda sürücü hafif yaralanırken, minibüsün ön camı ve kaportası büyük hasar gördü. Kaya parçasının düşmesi üzerine bölgede bulunan polis ekipleri minibüsün içindeki yolcuları tahliye edip, bölgeden uzaklaştırdı. Meydana gelen olayda hafif yaralanan araç sürücüsü Sercan Küçük, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Olay yerinde yapılan resmi işlemlerin ardından yolcular bölgeye çağrılan başka bir minibüs ile şehir merkezine gönderildi. Araç sürücüsü, gerekli önlemleri almadıkları için Karayolları yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Minibüsün görüntüsü

- Kaya parçasının görüntüsü

- Yolculardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ferit DEMİR/TUNCELİ,() -

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Kanalizasyon çalışmasında Roma dönemine ait mezar bulundu

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde belediyenin yaptığı kanalizasyon çalışmasında Roma dönemine ait mezar bulundu.

Bugün öğe saatlerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Sapanca Yanık Mahallesi'nde iş makinesiyle yapılan kanalizasyon çalışması sırasında mezara rastlanılması üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis önlem alırken, Sakarya Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarda insan kemikleri görüldü. Müze yetkilileri daha sonra mezar taşlarını iş makinesi yardımı ile tekrar toprak altına gömdü. Alınan numuneler inceleme için Sakarya Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılacak incelemenin ardından bölgede kurtarma kazısı yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazı yapılan alandan görüntü

Kalıntılardan görüntü

Yetkililerin inceleme yapması

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK / SAKARYA ()

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Prof.Dr.Canan Karatay: Morfinman gibi ekmek bağımlısısınız

KALP ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Canan Karatay, ekmekten uzak durulması gerektiğini belirterek, "Morfinman gibi ekmek bağımlısısınızö dedi.

Samsun’un Tekkeköy İlçesinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kitap Fuar’ında okurlarıyla buluşan Prof. Dr.Canan Karatay, düzenlediği söyleşi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, “Bal, sıvı şekerdir. Aynı zamanda içinde yüzde 60 früktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon hastasıysanız ya da kalp hastasıysanız bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Onun için bizi sürekli tok tutacak enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acıkmamızı önler. Sık sık yersek acıkırız. Ekmek yersek acıkırız. Bal yersek acıkırız. O halde sağlıklı köy tereyağı, sağlıklı soğuk sıkım zeytinyağı yediğiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiği zaman sağladığı enerji kömür enerjisine benzer. Ama ekmek yediğiniz zaman sağladığı enerji saman alevinin verdiği enerjiye benzer. Çok çabuk söner ve çok çabuk acıkırsınız. Onun için 'Ben doyamıyorum' oluyorsunuz. Ya da 'ben ekmek yemeden duramıyorum' oluyorsunuz. Onu bilin ki beyninizde morfin reseptörlerini uyarmıştır o ekmeğin içinde ki lektid. Onun için morfinman gibi ekmek bağımlısısınız" dedi.

Ekmeği azaltıldığı takdirde bir çok hastalık riskinin azaldığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, “Un haline gelmiş ve işlenmiş bütün unlar kan şekeri olarak vücutta müdahale görür, karaciğerinizi yağlandırır ve hastalıkların temeli atılır. Siz sanmayın ki kepek ekmeği ayrı buğday ekmeği ayrı. Vücut bunları şeker olarak algılıyor. Bizim algılamamız önemli değil. Onun için bunlardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Neden? Çünkü Türkiye'de en çok tükettiğimiz ve en çok hastalıkların olduğu artık biliniyor. Altında da çok aşırı tükettiğimiz ekmekler, şekerler ve gazlı içecekler olduğu biliniyor. Ekmeği azaltırsak sadece kanseri değil bütün hastalıklalar kalp krizi de, şeker hastalığı da özellikle kanserde azalırö diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Pakete girmiş her yiyeceğin vücutta şeker ve trans yağını yükselttiği ve kanseri başlattığı biliniyor. Bütün gelişmiş ülkeler buna tedbir aldı. 2014'de İsveç Sağlık Bakanı halkına 'artık yağ yemeyin demeyeceğim. Yağ faydalıdır. Şeker yemeyeceksiniz' dedim diye önerilerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz Ekim ayında bütün ülkelerde şekere karşı savaş açtı. Örnek olarak da kendi binalarına şekerli içecek ve gazlı içecek sokmuyor."

Görüntü dökümü

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-Salondan detaylar

-Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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FETÖ'nün eski okuma salonunda yangın çıktı

ADANA'da FETÖ soruşturmaları nedeniyle kapatılan 'Çukurova Eğitim Vakfı'na bağlı Altın Çocuk Okuma Salonu'nda yangın çıktı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı eski Altın Çocuk Okuma Salonu'na ait boş binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi. Kullanılmayan binadaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katını tamamen saran alevler, diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, itfaiyenin söndürme çalışmasını merakla izledi. Görgü tanıkları, yangının binaya giren 2 kişinin ayrılmasından kısa süre sonra çıktığını ileri sürdü. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili kundaklama ihtimali ile de soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Binadan yükselen alevler

- İtfaiye ekiplerinin gelişi

- Ekiplerin yangına müdahale etmesi

- Yangının söndürülmesi

- Binanın genel görüntüsü

- Olay yerindeki kalabalık

- Binanın bulunduğu sokağın genel görüntüsü

- Sokak içerisindeki itfaiye araçları

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Artvin merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu : 15 tutuklama

ARTVİN merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen Artvin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yardım ve yataklık yapan ve başka suçlara karıştıkları iddia edilen 24 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Artvin’in yanı sıra İstanbul, İzmir, Antalya, Burdur, Sivasi Manisa, Trabzon ve Rize’de yapılan aramalarda 23 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.Ç., A.T., M.C., Ç.A., N.Y., E.T., M.T. ve U.A. FETÖ üyesi oldukları, A.Ö. , C.Y. , S.Ç. , C.B. , A.Ç., H.A. ve M.T. ise kaçakçılık kanunu'na muhalefet, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Fettullah Gülen’e ait kitaplar, Türkiye ve Gürcistan’a giriş ve çıkışta kullanılan formlar, kimlik belgeleri, pasaportlar, 64 şişe içki, tabancalar, tüfekler ve mermiler, el yazması Kuran’ı Kerim, tarihi eser niteliği olan biblo ve sikke ile sahte 3 bin dolar bulundu. Gürcistan plakalı 9 araç ve araç yedek parçaları ele geçirildi.

Görüntü dökümü

Gözaltına alınanların adliyeye sevk edilmesi

Haber-Adem GÜNGÖR / ANKARA ()

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Platform 'hayır' dedi

ANTALYA'da Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıkladı.

Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu üyeleri, Aydın Kanza Parkı'nda basın açıklamasıyla 16 Nisan'da kullanacakları oyun rengini açıkladı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş, platform adına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve acı dolu günlerinin yaşandığını söyledi. Yeni sistemin Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini parçalayacağını iddia eden Daş, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne, ulus devletimize ve parlamenter sistemimize sahip çıkalım. Gün, ayrılık günü değildir. Gelin bu sinsi oyunu bozalım. Huzurumuzu ve birliğimizi koruyalım. Ülkemizin parçalanmaması için başkanlığa 'hayır' diyelim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- İbrahim Daş'ın konuşması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Taraftardan örnek davranış

SPOR Toto Süper Lig'de bugün saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda rakip olacak Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor'un taraftarları, son yıllarda iki takım arasında oynanan maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmadan önce de bir araya geldi. Ligde 2012-13 sezonunda, 9 Aralık 2012 tarihinde Manisa'da oynanan karşılaşmada, Akhisar taraftarları, şiddetli yağmurda kale arkasında ıslanan Antalyalı taraftarlara maraton tribünün kapılarını açmış, ardından iki kulüp arasında kardeşlik rüzgarları esmeye başlamıştı. Antalya'dan dün gece hareket eden yaklaşık bin kişilik kırmızı-beyazlı taraftar, Akhisar'da Akigolar tarafından karşılandı.

Konuk taraftarlara önce kahvaltı ikram edip şehri gezdiren Akhisarlılar, ardından Misak-ı Milli İlkokulu bahçesindeki öğle yemeğinde bir araya gelerek dostluk mesajları verdi. Akhisar Belediyespor taraftar grubu Akigolar'ın tribün lideri Yalçın Utçu, Antalyalı kardeşlerimizi elimizden geldiği kadar en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Yağmurda başlayan dostluğumuz bu bahar gününde devam ediyor. Onlara geldikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Antalyaspor tribün lideri Yılmaz Yıldız ise, "Yağmurla başlayan dostluk devam ediyor. Akhisarlılar geçen aylarda kaybetmiş olduğumuz taraftarlar Baran Aslan ve Gürkan Kartal kardeşlerimizin cenazesine de geldiler. Puandan öte buradaki maçın dostluk çerçevesinde bitmesini istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftardan detay görüntü

- Tribün liderleri Yalçın Utçu ve Yılmaz Yıldız'la röportaj

Haber-Kamera: BarışGEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

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