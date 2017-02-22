DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kardak'ta yine hareketli dakikalar



BODRUM'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan botları arasında bugün yine hareketli dakikalar yaşandı. Türk sularına girince müdahale edilen Yunan botu arıza yapınca, 30 dakika boyunca sıkıntının giderilmesini bekledi. Arıza giderilmesinin ardından Yunan botunun kendi sularına dönmesiyle gerginlik sona erdi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Haluk Koç ile üst düzey askeri yetkililerin, dün öğle saatlerinde, sahil güvenlik botuyla bölgeye giderek inceleme yaptıkları Kardak kayalıklarında, bugün hareketlilik yaşandı. Yunanistan'ın Kalalimnos Adası'nda konuşlu 'AZ 913' numaralı Yunan botu, saat 09.00'da, önce Kardak kayalıklarına, ardından Türk sularına yöneldi. Bölgede devriye görevi yürüten 72 Nolu Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunun karşısına çıktı. Turgutreis'te konuşlu 3 sahil güvenlik botu da bölgeye yöneldi. Denizde yaşanan dalaşma sırasında, Türk ve Yunan botlarının neredeyse birbirine değecek şekilde yaklaştığı görüldü. Bir Türk botunun daha bölgeye ulaşmasıyla süren o hareketli anlarda, saat 09.35'te Yunan botu, Türk sularında motor arızası yaşadı. 5 Yunan askerlerinin botun üzerine çıktığı ve etrafında sürekli dönen Türk botundaki subaylarla konuşmaya çalıştığı görüldü. O anlar tarafından görüntülendi.

Yaklaşık 30 dakika olduğu yerde sabit olarak bekleyen Yunan botu, arızanın giderilmesiyle saat 10.15'te, kendi sularına çekildi. İstanköy Adası'ndan (Kos) gelen askeri bir zodyak bottaki teknisyenlerin, Yunan botuna malzeme getirdiği ve arıza için çalıştığı görüldü. Yaklaşık 75 dakika süren gerginlik, Yunan botunun kendi sularına çekilmesiyle sona erdi. Bölgede halen 3 Türk sahil güvenlik botu Kardak kayalıklarının dibinden ayrılmazken, 2 Yunan botu ise kayalıklara 1 mil mesafede bekleyişini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yunan botunun Türk sularına girmesi ve Türk botlarının kovalaması

- Yunan botunun bozulması, askerlerin botun üzerine çıkması ve Türk botunun sürekli etrafında dönmesi

- Yunan botunun çalıştırılıp kendi sularına çekilmesi

Haber-Kamera: YYaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar (2)

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ İNCELEME

Antalya'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, hemşire ve hasta bakıcıların halay çekip göbek attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 4 yıl önce çekildiği belirtilen görüntülerden ilk kez haberdar olduklarını söyledi. Hastane sahibinin konuyu kendilerine bildirmediğini belirten Ünal Hülür, "Basına yansıyan bu haberle ilgili adı geçen hastaneden o süreçle ilgili bilgi talep ettik. Konu tarafımızca incelenmektedir" dedi.

Haber: ANTALYA ()

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Nusaybin'de çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı



MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsal alanında yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 11 Şubat'ta başlatılan, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' operasyonu devam ederken, bugün kırsal kesimde çıkan çatışmada, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Operasyon kapsamına bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kuyular ve Doğanlı köyleri de eklenirken, yaralanan güvenlik görevlileri Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede devam eden operasyon sırasında zaman zaman çatışmaların olduğu öğrenildi.

VALİLİK: 2 GÜNDE 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 PKK'LI SAĞ YAKALANDI

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması olarak uzun zamandır planlanan ve 11 Şubat'ta Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerine bağlı 10 köyün kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan, 'Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' adı verilen operasyonuun devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi: "20 Şubat 2017 günü Nusaybin ilçesi Kuruköy mahallesinde, çıkan çatışmada 1 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu ise sağ olarak yakalanmıştır. Üzerlerinde bulunan 2 kalaşnikof ve bu silahlara ait 2 şarjör, 1 tabanca ve 4 el bombası ele geçirilmiştir. 21 Şubat 2017 günü çıkan çatışmada, 1 BTÖ mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, çatışmanın yaşandığı sığınak içerisinde, 1 kalaşnikof ve bu silaha ait 5 şarjör, 1 RPG-7 roketatar ve 5 roketatar mühimmatı ile sevk fişeği, 1 telsizi bulunmuş, ayrı bir sığınakta 47 el bombası ve 5 plastik bidon içerisinde toplam 105 kg toz TNT, 167 adet kaleşnikof fişeği ele geçirilmiştir. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLAR

Haber: MARDİN ()

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Dolandırıcıyı da dolandırdılar (2)

EVİNİ KALE GİBİ YAPMIŞ

Operasyonda gözaltına alınan dolandırıcılık şebekesi liderlerinden Ahmet E.'nin evini kale gibi koruma altına aldığı polisin dikkatini çekti. Zanlının 2 metre duvar, 1.5 metrede demir parmaklıkla çevrili evinin dört bir yanının güvenlik kameraları ile izlediği anlaşıldı. Evde arama yapan polis, yüklü miktarda para, çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirdi. Kamera kayıtlarının tutulduğu harddiske el koyan polis, Ahmet E.'yi sorguya aldı.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının emniyet binasından çıkışı

- Seyir halinde görüntüsü

- Ahmet E.'nin evinin önünden görüntü

- Özel harekat polislerinin eve girmesi

- Evdeki güvenlik kameralarının görüntüsü

- Polisin işlem yapması

- Ele geçirilen cep telefonu, sim kart ve CD'lerden görüntü

- Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

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Gaziantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Gaziantep'te yapılan 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı', yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Soylu'yu, makamda Vali Ali Yerlikaya tarafından kenti ilişkin bir süre bilgi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gaziantep Valiliği

- Süleyman Soylu'nun gelişi

- Bakan Soylu'nun karşılanması

- Bakan'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Mersin'de PKK/KCK operasyonu

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlenerek bir süre önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri belirlenen zanlılara yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda, 'terör örgütünün propagandası', 'terör örgütü adına sözde kent ve mahalle komisyonlarda faaliyet yürütmek', 'örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek' iddialarıyla 60 kişi yakalandı.

Sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 60 kişiden 26'sı, geçtiğimiz hafta adliyeye sevk edilmiş, bu kişilerden 6'sı tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Bugün sorgulamaları tamamlanan ve aralarında 3 kadının da bulunduğu 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 11 kişinin sorgulamalarının devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis otobüsü adliyeye gelirken

- Zanlılar otobüsten inerken

- Zanlılar toplu halde adliyeye girerken

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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Mersin'de Bylock'u 7 asker adliyeye sevk edildi

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) karşı yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına 7 eski asker adliyeye çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen astsubay ve uzman çavuşluktan ihraç edilen 7 eski asker, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis otobüsü adliyeye gelirken

- Çevik kuvvet polisleri otobüsten inerken

- Bylock askerler polis otobüsünden inerken

- Askerler yüzlerini kapatırken

- Çevik kuvvet polislerinin arasında adliyeye götürülürken

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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Yüksekova'da çığ düşen yollarda zorlu çalışmalar yürütüyor

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesinin İran sınırında bulunan ve düşen çığlarla kapanan Çobanpınar köyünün yolu, zorlu çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Bölgede geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, düşen çığlara karşı da çalışmalar yürütülüyor. İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan ve 8 mezranın bağlı olduğu Çobanpınar köyünün çığdan kapalı olan yolu için de zorlu bir çalışma yapıldı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliliği ekiplerinin kar kalınlığı yer yer 6 metreyi aştığı yolda yaptıkları çalışmalar sonucu köy yolunu kar kütlelerinden temizlenip ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolda çalışan iş makinaları

-İş makinlarını yağlanması

-Çığ düşen yola açışması

-Genel Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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Bitlis’te 12 bin kilometre karlı yol ulaşıma açıldı

BİTLİS’te kardan dolayı kapanan köy yolları İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipler tarafından yapılan aralıksız çalışmalarla ulaşıma açılıyor. Yetkililer, Bitlis’te 350 köy ve 293 mezrada kış boyunca yaklaşık 12 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yapıldığını söyledi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü Bitlis’te, çığdan dolayı yolu kapalı olan köy yollarının açılması için de çalışma başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis'in Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olduğunu belirterek, "Bu nedenle aşırı fırtına, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı çalışma yürütürken sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Buna rağmen canla başla çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Bitlis merkez ve ilçelerimizde 13 köyümüzün yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapalı. Gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başladık" diye konuştu.

Kurtkan, Bitlis genelinde toplam 2 bin 341 kilometrelik yol ağı bulunduğunu, kış ayları boyunca bu köy yollarına birkaç kez girmek suretiyle yaklaşık 12 bin kilometrelik bir çalışma yaptıklarını söyledi. İl merkezi ve ilçelere bağlı 350 köy ve 293 mezra bulunduğu belirten Kurtkan, "Özel İdaresi olarak İl genelinde 2 bin 341 kilometre yol ağında hizmet veriyoruz. Bugüne kadar karla mücadele çalışmasında yaklaşık 12 bin kilometre yol açtık. Karla mücadele çalışması için farklı noktalarda 10 ayrı şantiyemiz bulunmaktadır. Bu şantiyelerde 10 ekip, 90 personel ve 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütmekteyiz. Minimum 2 günde köy yollarını ulaşıma açık hale getirmekteyiz. Zaman gözetmeksizin 112 Sağlık ekiplerinden gelen çağrılara da anında cevap vererek, o köyümüzün yolunu açık hale getirmekteyiz" dedi.

Bitlis Valiliği tarafından oluşturulan kriz merkezinden gelen çağrılar neticesinde köy yollarını açarak acil hastaları aldıklarını da belirten Kurtkan, asılsız ihbarların önüne geçmek için de köy muhtarlarını, imamları ve öğretmenleri arayarak bilgi aldıklarını söyledi. Akçalı Mezrası yolunda karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kurtkan, yer yer kar kalınlığı 6 metreyi bulduğunu ancak gece gündüz demeden zaman gözetmeksizin yol açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köy yolundan detay görüntüler

-Karla mücadele çalışması yapan iş makinesinden detaylar

-Kar kalınlığı ve çalışmalardan detaylar

-İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Ümit Kurtkan ile röportaj

-İş Makinesinden detaylar

-Açılan yoldan detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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Mardin'de Cazibe merkezleri projesi ile 10 bin kişinin istihdamı hedefleniyor

MARDİN, Batman, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKV) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Cazibe merkezleri projesi kapsamında sadece Mardin için başvurusu yapılan 100'e yakın projenin yatırıma dönüşmesi halinde 1,5 katrilyon değerinde yatırım sağlayacağını ve 10 bin kişinin de istihdam edileceğini söyledi.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımcıları bölgeye çekmek için işadamları dernekleri ve yatırımcı potansiyeli yüksek illerde bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi devam edilirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Kocaeli'ni ziyaret ederek buradaki işadamlarına yönelik 50'nin üzerinde toplantı ve seminer düzenleyen Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bölge illerindeki bütün işadamları derneklerini de ziyaret ederek Cazibe Merkezlerinin avantajlarını anlattıklarını söyledi. Her türlü etkinliği fırsata çevirme adına Cazibe Merkezleri Programını anlatmak için işadamlarının ayağına gittiklerini belirten Altındağ, Türkiye'deki bütün fuarlarına katılarak, hem bölgeyi tanıttıklarını hem de işadamları ile bire bir görüşerek bölgeye yatırım yapmaya çağrı yaptıklarını söyledi. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, sadece Mardin için başvurusu yapılan 100'e yakın projenin yatırıma dönüşmesi halinde 1,5 katrilyon değerinde yatırım sağlayacağını ve 10 bin kişinin de istihdam edileceğini belirtirek, "Batı illerinin yanında Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'da yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Yatırımcıların ayağına kadar giderek onlara bu programı anlattıyoruz. Biz, ajans olarak yerel potansiyeli aktif hale getirerek yerel dinamikleri harekete geçirmeyi ve onları rehber olmayı istiyoruz. Babanın oğula yapmadığı bir program. Yatırım için hiçbir engel yok. Bölgede güvenlik tehdidi yok. Devletin bölgeye çok güzel bir bakış açısı var. 'Hem güvenliği sağlayacağız hem de yatırımlara devam edeceğiz' diyor. Gerisi yatırımcıya kalıyor"diye konuştu.

MÜSİAD Mardin Şubesinde işadamları ile bir araya gelen Altındağ, yatırım yapmak isteyenlerin müracaatlarını son güne bırakmamalarına da dikkat çekerek, "Bu 4 ile yerli yatırımcılarımızın yanında yabancı çok sayıda talepte gelmeye başladı. Romanya, Çin, Ukrayna ve Almanya'dan da başvuru yapan projeler var. Ortam ve iklim yatırım için çok müsait. Şu an Mardin'de 100'e yakın yatırımcının ön kaydı yapıldı. Resmi olarak müracaat etmelerini bekliyoruz. Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 200'e yakın yatırımcının talebi var. Bunun artarak devam edeceğine inanıyorum"dedi. Bölge kökenli yatırımcıların bölge için önemli olduğunu ve bu potansiyelin somutlaştırılmasını isteyen DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Bu, bölgeye tanınan en büyük pozitif ayrımcılık paketidir. Son başvuru tarihi 27 Şubat'a kadar bu sayı katlanacaktır. Yatırımcılardan isteğimiz bu ön kayıtların resmi kayıtlara dönüşmesidir. Çünkü, kayıtların bitmesine 5 gün gibi kısa bir süre var. Bu programın da balık tutmayı öğreten bir program olduğunu düşünüyor ve yatırımcılarımızı bölgemize yatırım yapmaya davet ediyorum" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap ise, Dernek olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadığını belirterek Cazibe Merkezleri Programını ilk olarak MÜSİAD'ın gündeme getirdiğini söyleyerek, "Program, bölge için hayati öneme sahip bir projedir, yatırımcılar için büyük bir fırsattır"dedi.

İşadamı Mehmet Veysi Bora da, Cazibe Merkezleri Programının kendi ekonomik potansiyel ve dinamiklerini harekete geçirmede bu tür bilgilendirme toplantılarının önemli olduğunu söyledi. Bora, "Daha önce de bir çok yatırım ve teşvik programları vardı. Ama, yönlendirecek, rehberlik edecek kimse olmayınca bütün projelerimiz kağıt üzerinde kalıyordu. Ama, bu cazibe merkezleri için DİKA'nın sahaya inerek biz işadamlarının ayağına adar gelerek programları anlatması bizim için çok faydalı oldu. İhmal edilen bölgeler arası eşitsizliğin artık verilen özel önemlerle ve cazibe merkezleri programı gibi politikalarla giderilmesi ve bölgemizdeki kalkınmanın sağlanması ile giderilmesi söz konusudur"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Toplantılardan görüntüler

-DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ın konuşması

-MÜSİAD Başkanı Nurettin Kasap'ın konuşması

-İşadamı Veysi Bora'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-

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(ÖZEL) Komşusunun ısırıp kopardığı parmağını yuttu

ANTALYA'da akraba iki komşu arasında çıkan kavgada Ayşe Akkaş, 53 yaşındaki Kamile Demirel'in sağ el serçe parmağını ısırıp koparttı. Kopan parçanın bulunamadığını söyleyen Demirel, "Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" dedi.

Geçen pazartesi günü Kepez İlçesi'ndeki evlerinin yanında bulunan işyerinde kaynak işleri yapan Demirel ailesinin çıkardığı gürültü, iddiaya göre akrabaları ve komşuları Akkaş ailesini rahatsız etti. 2 ailenin üyeleri, akşam saatlerinde kavgaya başladı. Yolda yeğeni Ramazan Altun'un Ayşe Akkaş ve yakınları tarafından tartaklandığını gören Kamile Demirel, kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Ayşe Akkaş, Kamile Demirel'in sağ elinin serçe parmağının ucunu ısırıp koparttı.

Kan içinde kalan Kamile Demirel, eşi Rafet Demirel tarafından hastaneye götürüldü. Demirel, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Olaydan sonra polise şikâyetçi olan Kamile Demirel, parmağını ısırıp koparan Ayşe Akkaş'tan şikâyetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Kamile Demirel, "Sokakta yeğenim Ramazan Altun'u tartakladıklarını gördüm. Kavgayı ayırmak için gittiğimde bir anda ortada kaldım. Bu sırada sağ bileğimden yakalayan Ayşe Akkaş'ın serçe parmağımı ısırdığını fark ettim. Acı içinde kıvranırken parmağımın ucunun olmadığını fark ettim. Tüm aramalara rağmen kopan parçayı bulamadık. Parmağımı yuttuğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili açıklama yapan Kamile Demirel'in avukatı Fatma Hande Amioğlu ise daha önce de tartışmaların yaşandığını belirterek, "Hukuksal olarak işlem başlattık. Ceza ve tazminat davası açacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kopan parmağa pansuman yapılırken görüntüsü

- Kopan parmağın resmi

- Parmağı kopan kadının eşi ile sağlık ocağından çıkışı

- RÖP: Kamile Demirel

- Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Öğrenciler 1 yılda 15 ton bitkisel atık yağ topladı

SAMSUN'da evlerdeki bitkisel atık yağların öğrenciler kanalıyla toplanmasını içeren proje kapsamında 1 yılda 15 ton bitkisel atık yağ toplandığı belirtildi. Öğrenciler evlerde biriktirilen yağları, okuldaki atık toplama kaplarına bıraktı.

Samsun'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Geleceğimize Sahip Çıkalım' projesi kapsamında yapılan çalışmalar düzenlenen toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı. Proje kapsamında bitkisel atık yağlarla ilgili olarak İlkadım İlçesi'nde 31 ilk ve orta okulda öğrencilere ve velilere farkındalık oluşturulması içine eğitimler verildiği belirtildi. Öğrencilerin evlerindeki bitkisel atık yağları biriktirerek okuldaki belirlenen atık toplama kaplarına bırakmalarını içeren çalışma kapsamında 1 yılda 15 ton atık yağın toplanarak biyodizele dönüştürüldüğü kaydedildi. Projenin Nisan ayına kadar devam edeceği açıklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin atık yağları getirmesi

-Atık yağların teslim alınması

-Atık yağların toplayan firmaya teslim edilipg ötürülmesi

-Öğrencilerden detay

-Düzenlenne proje toplantısınadn detay

-Proje ile ilgili sunum yapılması

-Samsun Valisi İbrahim Şahin'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KEÇER / SAMSUN, ()

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50 yıllık teneke soba mesleğini yaşatmaya çalışıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nin son soba üreticisi 65 yaşındaki Osman Vehbi Çanakçı, kalorifer sitemlerinin yaygınlaşmasına rağmen mesleğini yaşatmak için mücadele ediyor.

İslahiye'de 10- 15 yıl önce 15 civarında olan teneke soba imalatçısı sayısı 1'e kadar düştü. 50 yılda 20 ye yakın yetiştirdiği çıraklar meslekte geleceğini görmeyince uzman, polis gibi mesleklerle birlikte paralı meslekleri tercih etmesi, eğitim sistemiyle yeni çırakların yetişmemesi ve kaloriferli daireler, elektrik şofben, güneş enerjisi, klimaların yaygınlaşmasıyla birlikte kentte soba üretimi yapan esnaf sayısı da azaldı. Bir dönem kışın vazgeçilmezi olan teneke soba yerini, son dönemlerde kullanımı artan kömür sobaları, klimaya ve elektrik şofbene bırakmaya başladı. Kışın çevresinde oturup yaydığı sıcaklıkla ısınmaların, üzerinde güğüm içinde ısıtılan suda banyo yapmaların ya da çay demleyip, gevretilen ekmekle yenen soba bazı şimdilerde bazı köy evlerinde hala kullanılmaya devam etse de üretici sayısı azaldıkça meslekte cazibesini kaybetti.

Sobacılığın dede mesleği olduğunu, kendisine de babadan kalan mesleği yaklaşık 50 yıldır yaptığını söyleyen Osman Vehbi Çanakçı, şöyle dedi: "Dede, baba mesleği 50 yıldır yapıyorum. Mesleğin revaçta olduğu dönemde büyük bir dükkanda kalfa ve çıraklarla çalışır sipariş yetiştiremezdik. Son 10 yıldır ise barakadan yapma dükkanda mesleği ayakta tutmaya çalışıyorum. Babadan kalan meslek çocuklar yapmak istemeyince benimle birlikte maalesef yok olacak. 50 yılda 20'ye yakın çırak yetiştirdim hiçbiri mesleğe devam etmedi. Kimi uzman çavuş, kimi polis oldu, paralı mesleğe gittiler. Yeni çıraklar 8 yıllık eğitim yani 4 artı 4 sistemi bizleri çıraksız bıraktı. Şu anda tek başıma çalışıyorum. Mesleği 10- 15 yıl önce 15 kişi yaparken şu anda bir tek ben kaldım. Mesleğin geliri beni de kurtarmıyor. Her şeyin fabrikasyonu çıktı. Elektrikli soba, kaloriferli daireler, elektrikli şofbenler çıkınca meslek yavaş yavaş batar oldu. Teneke sobayı bazı köylüler ile fakir vatandaşlar tercih ediyor. Bir odun sobası üretirken en az 10 defa elden geçiyor. Tek üzüntüm mesleğin benimle birlikte ilçemizde yok olmasıdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Soba üretilen imalathane

- Ustanın soba yapması

- Osman Vehbi Çanakçı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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GÖRÜNTÜ DURUMU: GAZİANTEP’TEN 22 İSLAHİYE SON SOBACI KODUYLA GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: YEREL KANALLAR

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93 MB

39 yıldır ‘dağ horozu’ bekçiliği yapıyor

RİZE’li 57 yaşındaki Mustafa Sarı, Kafkasya bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece İkizdere İlçesi Sivrikaya köyü çevresinde görülen dağ horozunun 39 yıldır gönüllü koruyuculuğunu yapıyor. Özel dürbünlerle ile dağları karış karış gezen Mustafa Sarı, kaçak avcılara karşı mücadele veriyor.

Sivrikaya Köyü’nde yaşayan Mustafa Sarı’nın dağ horozu başta olmak üzere yaban hayvanları için gönüllü koruyuculuğu 39 yıl önce bölgeye gelen ve eşlik ettiği İngiliz biyologların bölgede yaşayan dağ horozu varlığını keşfetmesi ile başladı. Kafkasya Bölgesi’nin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece İkizdere İlçesi Sivrikaya köyü çevresinde görülen dağ horozunun o günden bu yana gönüllü koruyuculuğunu yapan Mustafa Sarı, görmek için dünyanın dört bir yanından gelenlere de rehberlik hizmeti veriyor. Sarı, 39 yılda Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarındaki 35 ülkeden gelen 10 bine yakın kişiye rehberlik etti.

ÖZEL GÖZLEM DÜRBÜNÜYLE GEZİYOR

Rehberlik ettiği dönemin dışında da gönüllü dağ horozu koruyuculuğu yapan Mustafa Sarı, sabah erken saatlerde evinden çıkıyor, yaz-kış demeden dağlarda geziyor. Gözlem dürbününü yanından ayırmayan Sarı, arazide kaçak avcılara geçit vermiyor. Günde ortalama 5 kilometre yol kat eden Sarı, 200 dolayında dağ horozu popülasyonun bulunduğu bilinen Sivrikaya Köyü’ndeki Ovit Dağı çevresini avcılardan korumaya çalışıyor.

"HAYVANLARI VE DOĞAYI KORUMAZSAK TURİST GELMEZ"

39 yıl önce varlığı keşfedilen ve bu sayede 10 bine yakın turistin geldiğini köy ve çevresinde dağ horozunun gönüllü koruculuğunu yaptığını anlatan Mustafa Sarı, “Dağ horozu ile birlikte diğer yaban hayvanları, derelerdeki balıklar ile doğamızı koruyorum. Kış aylarında Milli Parklar ekipleri ile birlikte yaban hayvanlarına yem dağıtıyorum. Yaz-kış köyde bu faliyeti sürdürüyorum. Kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyorum. Dağ horozu sayesinde köyümüzün adı dünyaya duyuldu. Onu koruyup yaşatmak zorundayız. Ben bunu gönüllü olarak yapıyorum. Hayvanları ve doğayı korumazsak buraya turistler gelmezö dedi.

DAĞ HOROZU

Orta büyüklükte bir kuş olan ve Huş tavuğu olarak ta bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşar. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürür. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi’nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sivrikaya Köyü detayları

Mustaaf Sarı'nın arazi de dolaşması

Dürbün ve teleskopla çevreyi incelemesi

Mustafa Sarı ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- ()

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Kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

IĞDIR'ın Karakoyunlu İlçesine bağlı Kacerdoğanşalı Köyünde bir evin bahçesinde soğukta bitkin halde bulunan orman baykuşu, tedavi altına alındı.

Karakoyunlu'nun Kacerdoğanşalı Köyünde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde kulaklı orman baykuşu buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine orman baykuşu, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekibine teslim edildi. Baykuşun ormanlık alanlarda yaşadığını belirten Orman ve Su işleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Bir vatandaşımız bahçesinde bulduğu orman baykuşunu bize getirerek teslim etti. Tahminimiz soğuktan yorgun düşmesidir. Gece avcıları olarak haşereleri yiyorlar. Iğdır'da bulunan ormanlık alanda yaşıyorlar. Besledikten kendine geldikten sonra doğaya bırakacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Baykuş

-Mete Türkoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()

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