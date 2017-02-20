DHA YURT BÜLTENİ-8

CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASI MUĞLA'DA BAŞLADI (EK)



1)"CUMHURBAŞKANIMIZIN VARLIĞINI KALDIRMAK İSTEDİLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'da duruşma arasında açıklamalarda bulundu. Davanın aynı zamanda darbe davası olduğunu da söyleyen Avukat Hüseyin Aydın, “Sadece cumhurbaşkanımıza suikasten değil, darbe teşebbüsünden de yargılanıyorlar. Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik eylem doğrudan doğruya bu dava kapsamında işlenmiş durumda. Cumhurbaşkanımıza suikast bu davada olacak. Biz cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik saldırı olduğundan savcılık aşamasında şikayetçi olduk, müdahil olmak, takip etmek için buradayız. Davayı sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

"EN KISA SÜREDE SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

Davanın en kısa zamanda sonuçlandırılmasını istediklerini de söyleyen Hüseyin Aydın, “Sanıkların savunmaları Cumhurbaşkanımızın alıkonulup başka bir yere götürülmesi yönünde. Ancak dosyayı incelediğimde, delilleri dikkatle değerlendirdiğimizde alıkoyma iradesi değil, varlığını ortadan kaldırmak, suikast iradesinin olduğu konusunda tereddütümüz bulunmamaktadır. Davanın en kısa sürece sonuçlandırılması için kesintisiz olarak devam etme iradesi var. Davanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Savunma stratejilerini görmek lazım. Şu aşamada kestiremiyoruz. En kısa sürede sonuçlanacağını bekliyoruz ümit ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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Avukatın açıklamalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN, Kamera: Yasin TİNBEK / MUĞLA ()

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2)SİVEREK'TE YANGIN ÇIKAN EVDEKİ KADIN YARALANDI

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Hediye Kürkçü, bilinmeyen nedenle evde çıkan yangında yaralandı.Yangın, öğle saatlerinde Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kürkçü ailesinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın ardından evde yapılan incelemede vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Hediye Kürkçü'ye ulaşıldı. Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:



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- İtfaiye ekipleri ve ambulanslar



- Toplanan kalabalık



- Yangının meydana geldiği ev



- Soğutma yapan itfaiye



- Ev sahibinin konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 648 MB

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3)EŞİNİ BIÇAKLA YARALAYAN KOCA ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ'de, akşam yemeğinde tartışan 5 yıllık evli Şerife Burcu Bıyık ile Sadık Bıyık çiftinin birbirini yaralaması olayında taburcu olarak gözaltına alınan Sadık Bıyık, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



Olay, 2 gün önce saat 19.00 sıralarında merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fatih Apartmanı'nda meydana geldi. 24 yaşındaki Şerife Burcu ile eşi, 32 yaşındaki Sadık Bıyık, yemek masasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yemek masası üzerindeki bıçağı alan çift birbirine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak darbesi alan Şerife Burcu, yemek masasında yığılıp kaldı, eşi ise yaralı halde evi terk edip kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içinde buldu. Şerife Burcu, sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan eşi Sadık ise, evlerinin yakınında bulunan erkek kuaförüne kaçtı. Bıçakla yaralanan Sadık da kuaföre çağrılan 112 ambulansı ile götürüldüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası taburcu olan Sadık Bıyık, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bıyık emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.



Olayda ağır yaralanan Şerife Burcu Bıyık'ın genel cerrahi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Zanlının Adli Tabiplikten çıkışı



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )



DV 1 DOSYA, 37 saniye/22 MB

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4)AVM'NİN 7'NCİ KATINDAN DÜŞEREK ÖLEN KIZIN DAYISI: PELŞİN, HAYAT DOLUYDU







ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir alışveriş merkezinin 7'nci katından düşerek ölen 15 yaşındaki Pelşin Dağkıran'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Dayı Mehmet Özçelik, "Kızımız hayat doluydu, intihar ettiğini düşünmüyoruz" dedi.



Olay, Manavgat'taki Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı Manavgat City adlı alışveriş merkezinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. AVM'nin en üst katındaki pencereden kaldırım taşlarının üzerine düşen genç kız ağır yaralandı. Sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kız, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü.



Üzerinden kimlik çıkmayan kızın, Manavgat Şelale Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Pelşin Dağkıran olduğu tespit edildi. Manavgat'taki inceleme ardından Pelşin Dağkıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Pelşin Dağkıran'ın cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defin için Manavgat'a götürüldü.



Dayı Mehmet Özçelik, "Kızımız hayat doluydu, intihar ettiğini düşünmüyoruz. Dersinin biri zayıftı. Bundan dolayı da bir şey yapmış olabileceğini düşünmüyoruz" dedi.



Pelşin Dağkıran'ın babası Şehmus Dağkıran'ın da geçen sene yaşamını yitirdiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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-Cenazenin alınışı



-Cenaze aracının gidişi

39 MB /// 01.19ö



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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5)MEZİTLİ'DE TİYATRO ZAMANI

MERSİN'de 2 bin 500 yıl öncesi ait amfi tiyatro bulunan Mersin'in merkez Mezitli İlçe Belediyesi tarafından kurulan tiyatro ilk oyununu sahneledi. Oda Tiyatrosu 'Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü' adlı oyunu sahneledi.



Stefan Tsanev'in yazdığı 2 perdelik eser, Mezitli Sanatevi’nde izleyici ile buluştu. Yaşar Uraslı'nın yönettiği oyunda, dekor ve kostüm tasarımını Seyhan Atamer üstlendi. Oyunu, eşi Sembol Tarhan ile birlikte izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanatçıları çiçek vererek kutladı. Başkan Tarhan, yaptığı konuşmada, Mezitli'de tiyatro konusunda yaşanan eksikliği kapatmak istediklerini belirterek şunları söyledi:"Roma döneminin en önemli liman kentleri arasında gösterilen Soli Pompeiopolis antik liman kentinin bulunduğu Mezitli’de binlerce yıl sonra yeniden bir tiyatro oyunu sahnelenmesi büyük bir mutluluk değil, utanç kaynağıdır. Soli Höyük’te ağaçlar arasında kalmış alanda 2 bin 500 yıl öncesinde amfi tiyatro yapmışlar. Ama biz Mezitli’nin tarihinde daha ilk kez şu kadarcık bir alanda tiyatrodan bahsediyoruz. Gerçekten bu sanat adına acı verici bir durum. Bu bir eksiklikti." Başkan Tarhan, Mezitli’ye amfi tiyatro ile kültür merkezi kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü



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- Soli Pompeiopolis Antik Liman kenti



- Tiyatro oyunundan görüntüler



- Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın konuşması



- Başkan Tarhan tiyatroculara çiçek verirken



- Sanatçılar çiçekleri izleyenlere atarken

BOYUT:367,01 MB SÜRE: 04'42"



Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, ()

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6)DİYAFRAMI YIRTILAN KEDİYE AMELİYAT

SİVAS'ta diyaframında yırtık tespit edilen sokak kedisi, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesinde 2 saatlik ameliyatla kurtarıldı.



Geçen hafta sokakta emekli memur Turgut Özyurt tarafından yaralı durumda bulunan bir kedi, Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Ağır travma geçirdiği ve muhtemelen ayakla vurma sonucu diyaframı yırtıldığı anlaşılan, göğüs boşluğuna karın bölgesindeki organların birikmesiyle hayati risk taşıdığı saptanan sokak kedisi tedaviye alındı. Hasta kedi yoğun bakıma alınarak yapılan tetkikler sonucu acil ameliyata alınmasına karar verildi. Ameliyatı başarı ile gerçekleştiren ve sokak kedisini hayata döndüren Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi İlker Şen, "Üniversitemiz hayvan hastanesinde rutin ameliyatlardan birini gerçekleştirdik. Hayvansever bir vatandaş tarafından bulunan kedi, bir travma hatta bir tekme sonucu diyaframı yırtılmış ve karın bölgesindeki bütün organlar göğüs boşluğuna hücum etmiş vaziyetteydi. Biraz zorlu ve 2 saat süren ameliyattan sonra gereken müdahaleyi yaptık ve diyaframı onararak göğüs boşluğuna hücum etmiş organları o bölgeden çıkartarak dikişleri attık. Bu operasyonun ardından hasta kedimizi uyandırma işlemlerine geçtik. Uyanmasının ardından 3 gün gözlem odasında kaldıktan sonra durumuna göre taburcu edeceğiz" dedi.



İlker Şen, hayvan hastanesi bünyesinde sadece cerrahi müdahale yapmadıklarını, dahiliye, don ve jinekoloji, suni tohumlama ve dölleme ana bilim dallarının da mevcut olduğunu belirterek, normal klinik hizmeti verdiklerini söyledi.



Yaralı kediyi sokakta bulan hayvansever Turgut Özyurt ise, "Kediyi o halde görünce apar topar Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdim. Ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyatı gerçekleştiren İlker Şen hocamıza güvenimiz tam. Hastane çalışanlarına güler yüz ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Hayvan hastanesinin görüntüleri



-Kedinin görüntüsü ve muayenesi



-Ameliyatından görnütüler



-Veteriner hekimin açıklaması



-Kediyi getiren hayvanseverin açıklaması

Haber:Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, ()

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7)YORSAM ARAŞTIRMASI: GÜNEYDOĞU'DA GENÇLER YARGIYA DEĞİL, CUMHURBAŞKANLIĞINA GÜVENİYOR

YORSAM Araştırması: Güneydoğu'da gençler Yargıya değil, Cumhurbaşkanlığına güveniyor



DİYARBAKIR'da bulunan Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (YORSAM) Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da bin 200 genç ile yaptığı anket çalışmasında, gençlere göre en güvenilir kurum Cumhurbaşkanlığı olurken, en güvensiz kurumlar arasında ise Yargı son sıralarda yer aldığı belirtildi. YORSAM'ın, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, bin 200 genç ile yaptığı, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gençliğin siyasal, sosyal ve gelecek beklentilerinin tespitine yönelik saha araştırması"nın sonuçları açıklandı. Anketin sonucunu açıklayan YORSAM Başkanı ve Dicle Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yılmaz Demirhan, araştırmanın temel amacının Güneydoğu Anadolu bölgesinde 18-35 yaş grubundaki genç nüfusun siyasal, sosyal ve gelecekten beklentilerini tespit etmek olduğunu söyledi. Anket ile gençlerin hayatındaki en önemli değerin ne olduğu, yaşamlarından ve Türkiye'de yaşamaktan memnun olup olmadıkları, ülkeyi yönetenlere bakış açıları ve gelecekten umutlu olup olmadıkları gibi bazı sorular yöneltildiğini söyleyen Doç.Dr.Demirhan, 23-30 Ocak 2017 tarihleri arasında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde bin 200 kişi ile yüz yüze ve tesadüfi yöntemle anketin yapıldığını söyledi. Demirhan, ankete katılan katılımcılardan 741'i erkek, 459'u ise kadın olduğunu söyleyen YORSAM Başkanı Doç.Dr.Yılmaz Demirhan, şöyle konuştu:



"Ankette sorulan 'Yaşamınızdan memnun musunuz? sorusuna yanıt veren gençlerin yüzde 23,4'ünün memnun olmadığnı söyledi. Çok memnunum diyenlerin oranı yüzde 12,8 , oldukça memnunum diyenlerin oranı yüzde 12,8, memnunum diyenlerin oranı ise yüzde 38,5 çıkarken, hiç memnun olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 12,5 çıktı. Bununla birlikte ankete katılanların çoğu memnuniyetini dile getirse de geriye kalan üçte birlik memnuniyetsiz kesiminde dikkate alınması gerekmektedir. Ankete katılan gençler, işsizlik ve ekonomiyi sorun olarak gördüler. 'Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Önem sırasına göre sıralayınız?' soruna gençler, yüzde 28.8 ile işsizlik, yüzde 21.5 ile Eğitim, yüzde 17.8 ile güvenlik, daha sonra ekonomi, hak ve özgürlükler ve son olarak değer sorunları sıraladı."

GENÇLER GELECEĞİNDEN UMUTLU DEĞİL

Doç.Dr. Demirhan, ankette sorulan 'Geleceğinizden umutlu musunuz? sorusuna gençlerin yüzde 25,8'inin umutlu olmadığını söylediğini belirterek, "Çok umutluyum diyenlerin oranı yüzde 10,3, oldukça umutluyum diyenlerin oranı yüzde 9,2, umutluyum diyenlerin oranı yüzde 41,3, umutlu değilim diyenlerin oranı 25,8 ve hiç umutlu değilim diyenlerin oranı yüzde 13,3 çıktı. 'Sizce Türkiye iyi yönetiliyor mu' sorusundaki tabloya göre gençlerin yüzde 47,4' ü ülkenin iyi yönetildiğini, buna karşın yüzde 52,6'sının ise iyi yönetilmediğini söyledi"diye konuştu. Ankete katılan gençlerin, en güvenilir kurum olarak Cumhurbaşkanlığını gördüklerini ifade eden YORSAM Başkanı Doç.Dr.Yılmaz Demirhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Güvenilir kurum sıralamasında Cumhurbaşkanlığını yüzde 30.4 ile ilk sırada yer alarkın onu yüzde 18 ile TBMM, yüzde 9.3 ile Hükümet, yüzde 5.1 ile Emniyet ve yüzde 3.8 ile Yargı geldi. Ankete katılınların yüzde 28,4 oranı da hiç bir kuruma güven duymadıklarını söyledi. Yine anket kapsamında gençlere, 'İmkanınız olursa Türkiye dışında bir ülkede yaşamak ister misiniz? sorunu yanıt veren gençlerin yüzde 54'ün evet dediğini, yüzde 38'i hayır dediğini ve fikri olmayanların oranının ise yüzde 7,7 olduğunu tespit ettik"diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Toplantıya katılanlar



-Demirhan'ın konuşması



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()-

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