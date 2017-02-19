DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN EROĞLU: ÖNCE CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZİ 'EVET' VERMELERİ İÇİN İKNA EDECEĞİZ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 16 Nisan öncesinde kapı kapı dolaşacaklarını belirterek, "Özellikle CHP'li kardeşlerimizi evet vermeleri için ikna edeceğiz. Onlara neden evet demeleri gerektiğini anlatacağız. CHP'li kardeşlerimiz rejim değişikliği olacak diye biliyor ama rejim değişmeyecek" dedi.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kırklareli'de DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılıp, valilik, ve partisini ziyaret etti. Vali Esengül Civelek ile valilik bahçesine fidan diken Eroğlu, parti teşkilatına yaptığı ziyarette 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinip, partililerden CHP'lileri evet demeleri için ikna etmelerini istedi. Eroğlu, "16 Nisan'da sahibe gideceğiz ama öncesinde kapı kapı dolaşacağız. Özellikle CHP'li kardeşlerimizi evet vermeleri için ikna edeceğiz. Onlara neden evet demeleri gerektiğini anlatacağız. CHP'li kardeşlerimiz rejim değişikliği olacak diye biliyor ama rejim değişmeyecek. Sizler de bunu onlara anlatın" dedi.



HALİÇ, GİBİ ERGENE'Yİ DE TEMİZLEYECEĞİZ"



Trakya'nın ortasından geçen ve kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'ne değinen Bakan Veysel Eroğlu, Ergene Eylem Planı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini anlattı. Eroğlu, "14 tane atıksu arıtma tesisi kuruyoruz, 11 tanesi bitti, 3 tanesi de bu sene bitiyor. Biz sırf Ergene Nehri'nin temizleme çalışmaları kapsamında, 3 milyar 200 milyon TL Orman ve Su İşleri Bakanlığı harcıyor. 800 milyon TL Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harcıyor. Toplam maliyeti yaklaşık 4 milyar TL. Kirlilik parametresi 800'den şu anda 200'e indi, 4'te bire inmiş. Balıklar görülmeye başlandı yeterli mi değil, daha da güzelleşecek, Haliç'i nasıl temizlediysek Ergene'yi de temizleyeceğiz. Ergene'de en ileri, en son teknoloji ile çalışıyoruz. Son 20 yılın en son teknolojisini kurduk. Sizlerden ricam bizlere destek olun. Bu yatırımları önemli olan işletmek. Ergene'deki, 14 şehrin atık arıtma tesisleri bitiyor. 4 milyar lira bütçe ile Ergene'de yatırımlar yapıyoruz. Bunu belediyelerin yapması söz konusu değil. Ergene de artık tertemiz olacak" dedi.



Bakan Eroğlu, Kırklareli'nin hükümetleri döneminde yatırım yapılan bir olduğunu belirterek, "Ben çok iyi hatırlıyorum Kırklareli unutulmuş bir ildi, burada bir yatırım yoktu, daha sonra Başbakanımızın talimatıyla ben burada Trakya Gelişim Projesi'ni (TRAGEP) açıkladım. 2019 yılına kadar bu TRAGEP projesi bitecek. 16 tane içme suyu, 14 tane ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 114 baraj ve gölet inşa edeceğiz. 139 tane sulama tesisi ve 223 tane dere ıslahı yapacağız ayrıca 992 bin dekar arazide ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve 6 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 63 tane otomatik meteoroloji istasyonu kuracağız. Kırklareli'ye 71 müjde vermişiz 475 milyon TL tutarında, bu sefer de elimiz boş gelmeyelim dedik, dolayısıyla 12 tane müjdeyle geldik 26 milyon TL tutarında. Böylece bu ilimize 83 müjde vermiş olacağız şimdiye kadar toplam maliyet rakamı da 501 milyon TL, yani yarım milyar" dedi.



Bakan Eroğlu, daha sonra Edirne'ye geçti.

Görüntü Dökümü:



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-Bakan'ın Kırklareli'ne gelişi



-Valilik ziyareti



-Basın mensupları ile toplantı



-Eroğlu'nun açıklamaları



-Temel atma töreni



-Törene katılanlar



-Eroğlu'nun konuşması



-AK Parti ziyareti



-Eroğlu'nun konuşması



-Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, EDİRNE,()

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2)BAKAN ELVAN: ŞİMDİ SÖZ MİLLETİMİZİN

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomi gelişirken, Türkiye büyürken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi elzem hale gelmiştir. TBMM üzerine düşeni yaptı, şimdi söz milletimizin. Milletimiz ne derse o olacak" dedi.



Mersin'de muhtarlarla bir araya gelen Lütfi Elvan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin koalisyon tartışmalarından uzak, istikrarlı bir hükümet istediğini söyledi. Elvan, "Ülke kalıcı bir istikrar istiyor. Koalisyon tartışmaları, huzursuzluk istemiyor. Bu ülke uzlaşı istiyor. Muktedir olmayan hükümetler istemiyor. Ekonomi gelişirken, Türkiye büyürken, 2023 hedeflerimizin, 2035 hedeflerimizin gerçekleşmesi için, yerinde ve karar verip uygulamak için, halkın yöneticilere verdiği yürütme yetkisinin önündeki engellerin kaldırılması için bu sistem elzem hale gelmiştir. TBMM bu konuda üzerine düşeni yaptı, şimdi söz milletimizin. Milletimiz ne derse o olacak" dedi.



HERKES İŞ İSTİYOR



Programları sırasında herkesin kendisinden iş talep ettiğini belirten Elvan, piyasada işçi açığı olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Bu sene 45 bin işçiye ihtiyacımız var demişler. Gelin çalışın demiş. İşçi, teknisyen, kaynakçı, elektrikçi, vasıfsız işçi arıyor. Başvuran 19 bin kişi. Bir taraftan, 'işsizim' diyor, diğer taraftan iş var çalışmak istemiyor. Gerçek anlamda çalışmak isteyen kardeşlerimize iş var ama zaman zaman 'bana bir iş verin, ben çalışmadan maaş alayım' oluyor. Yok böyle bir şey arkadaşlar. İş arıyorsan biz sana bulalım. Sanayicilerimiz 45 bin işçi arıyor ama 19 bin işçi bulabiliyor. Bunların çoğu da vasıfsız. Onun için sizler de yardımcı olun bu kardeşlerimizi işe yerleştirelim ve çalışsınlar."

Görüntü Dökümü



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- Salondan görüntüler



- Muhtarlardan görüntüler



- Kalkınma bakanı Lütfi Elvan katılımcılarla birlikte



- Elvan'ın konuşması



SÜRE: 05'06" BOYUT: 335.17 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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3)MHP'Lİ ÖZTÜRK: REFERANDUMDAN NE SONUÇ ÇIKARSA ÇIKSIN BAŞ TACIMIZDIR







MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, referandum sürecinde halkı 'Evet' ya da 'Hayır' cephesine bölmenin Türkiye'ye hiçbir yarar getirmeyeceği inancıyla hareket ettiklerini söyledi. Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni MHP MYK Üyesi Hamit Ayanoğlu, Adem Özbay ve Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu'yla birlikte ziyaret eden Oktay Öztürk, referandumu değerlendirdi. Öztürk, referandum sürecinde 'Evet' ve 'Hayır' diyenlere saygı duyduklarını belirterek şöyle konuştu:



"Türkiye temmuzdan itibaren yoğun bir hadiseler yumağı içinde. Temmuz öncesine göre her şey hem anlam hem de beklentiler itibariyle değişti. Etrafımızda yaşananları birlikte mütalaa ettiğimiz vakit çok daha dikkatli adımların atılması gerekiyor. Millet ve devlet bekası noktasında bizimle aynı düşünmeyen mihrakların beklediği adımların oluşması noktasında çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreci yaşıyoruz."



"REFERANDUM DEMOKRATİK BİR USÜL"



Referandumun demokratik bir usul olduğunu belirten Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:



"Neticede demokratik bir usuldür bu. Hükümet edenler millet iradesiyle geliyor. Öyleyse böyle önemli bir konunun millet iradesiyle değerlendirilmesi en doğal yoldur. Bu noktada ortaya çıkacak irade ne olursa olsun başımızın tacıdır. Saygıyla karşılayacağız, 'evet' diyenler ne kadar makbulse, 'hayır' diyenler de aynı ölçüde değerlendiriyoruz. Bu bir seçim değil referandumdur. Demokrasinin enstrümanlarındandır. Bunları yaşaya yaşaya pekiştirip eksikleri tamamlayıp fazlalıkları bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza neden bu değişikliğin gerekli olduğunu anlatacağız. Bu mücadeleyi sürdürürken birlik ve beraberliğimize halel getirecek üsluplardan, tavır ve davranışlardan kaçınılmasını istiyoruz. Bu noktada telkinlerimizi ortaya koyuyoruz, hatta ve hatta bu referandumu bir fırsata çevirip farklı düşüncelere sahip olsak da bir arada yaşamanın yollarını da beraberinde bulmak mecburiyetindeyiz."

Görüntü Dökümü



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- MHP heyetinden genel görüntü



- MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk röp.



SÜRE:04' 35" BOYUT:140 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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4)KÜÇÜK NİSANUR'UN DUASI ARKADAŞININ ANNESİNİ DUYGULANDIRDI

ANTALYA'da annesinin verdiği böbrekle hayata yeniden tutunan 7 yaşındaki Nisanur Demir'in ameliyat öncesi dua ettiği ve oda böbrek nakli bekleyen 9 yaşındaki arkadaşı Muhammedi Çalık'ın annesi Altun Çalık,“Çok sevindim. İlk başta annesi bize gönderdi, izledik. Bütün aile duygulandık. Allah razı olsun hepsinden"dedi. Çalık, oğlu Muhammed'inr kendisine, "Nisanur'un annesi böbreğini verdi neden sen bana vermiyorsun' diyor. Çocuk olduğu için istiyor. Elimizden bir şey gelmiyor"diye konuştu. Diyarbakır'da ailesiyle ikamet eden Nisanur Demir, Antalya'da özel bir hastanede annesi Remziye Demir'in verdiği böbrekle hayata yeniden tutundu. 3 yaşından bu yana böbrek hastalığı ile mücadele eden ve 1.5 yıldır diyalize giren küçük kız, böbrek nakli ameliyatına girmeden önce kendi gibi diyalize bağlı yaşayan 9 yaşındaki arkadaşı Muhammed Çalık için dua etmişti. Küçük Nisanur ettiği dua da, "Allahım Muhammed'e böbrek bul. İyileşir, arkadaşlarıyla aşağıya iner, oynar, diyalize gitmez, arkadaşlarıyla oynar, amin" demişti. Küçük Nisanur'un o sözleri Diyarbakır'da hastanede tedavi gören Muhammed'in annesi Altun Çalık'ı duygulandırdı. 4 yıldır tedavi gören ve şuan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde böbrek hastası olarak tedavi gören ve son 1 yıldır diyalize giren 9 yaşındaki Muhammed'in annesi Altun Çalık, çocuğunun sağlığı için yetkililere selendi.



Hastanede gece gündüz çocuğuyla beraber kalan anne Altun Çalık, böbrek beklediklerini ancak, kendisinin ve babasının çocuğa uyumlu olmadığını ayrıca kan gruplarının da farklı olduğunu söyledi. Anne Çalık,"Artık çocuğum kaldıracak durumda değil. Kaç kez nöbet geçirdi, kalbi durdu. Ciğerleri su topluyor. Dün diyalize girerken sağlamdı. Ama, tekrar nöbet geçirdi. Hemen müdahale ettiler. Durumu kötü. Allah rızası için yardım eli uzatsınlar. Birileri bir şey yapsın. Çocuğum kaldıramıyor. Ankara'ya kadar gittik. Uymadığı için bir şey yapamıyoruz. 4 yıl içerisinde 3 veya 4 kez ölümden döndü. Sürekli yoğun bakımı ve kalp durmalarıyla karşılaşıyoruz"dedi.



"BÜTÜN AİLE NİSANUR'UN MUHAMMED İÇİN YAPTIĞI DUA KARŞYISINDA DUYGULANDIK"



Çocuğuna ameliyata girmeden dua eden Nisanur Demir'in sözleriyle duygulandığını anlatan anne Çalık,"Nisanur, onun arkadaşı bir yıldır beraberler diyalize giriyorlar. Onların bir umudu vardı. Allah bize de verir inşallah. Annesi verdi, Nisanur'a böbreğini. Onların umudu oydu. Ama bizim oda yok. Çok sevindim. İlk baştan annesi bize gönderdi, izledik. Bütün aile duygulandık. Allah razı olsun hepsinden. Sürekli görüşüyoruz. Onlarda bize yardımcı olmaya çalışıyor. Hem maddi ve manevi bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.



Çocuğunun daha önce okula gittiğini hatırlatan anne Çalık,“Okula gitmek istiyor. 4 yıl gitti. 1 yıldır gidemiyor. Aşağı inince çocuklarla kavga ediyor. 'Onlar oynuyor ben niye oynayamıyorum' diye söylüyor. 'Nisanur'un annesi böbreğini verdi neden sen bana vermiyorsun' diyor. Çocuk olduğu için istiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Birileri artık el atsın. Hayırsever veya başkaları sesimizi duyar artık. Benim çocuğum tek değil bunlar gibi bir sürü çocuk var"dedi.

Görüntü Dökümü



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-Hastane tabelası



-Hastane binası



-Anne Altun Çalık ile röportaj



-Aile tarafında görüntüsü çekilen Muhammed



-Genel ve detay



Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()-



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5)ÇANAKKALE'DE 49 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 49 mülteci yakalandı.Bu sabah bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy Köyü Sahili'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, jandarma,aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 49 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler parmak izi alınmak üzere Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yakalanan mülteciler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:



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-Yakalanan kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()



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6)DEREDE BOĞULMAK ÜZERE OLAN KARDEŞLERİ VATANDAŞLAR KURTARDI

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yüzmek için dereye giren 16 yaşındaki Servet Eren ile kardeşi 15 yaşındaki Adem Eren çırpınırken yardıma koşanlar tarafından kurtarıldı. Servet Eren'in duran kalbi kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. İki kardeş tedavi altına alındı. Aileleri ile birlikte Başiskele Doğantepe Köyü Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Beyza Camii'ne gelen iki kardeş, camideki hocayı ziyaret etti. Servet ve Adem Eren daha sonra caminin yanından geçen derenin yanına gitti. Servet ve Adem Eren güneşli havaya aldanırken, çevredekiler suyun soğuk olduğunu, dereye girmemeleri konusunda uyardı. Servet ve Adem Eren dereye girerken bir süre sonra çırpınan kardeşleri görenler yardıma koştu. Dereye girenler iki kardeşi sudan çıkardı. Bu sırada vatandaşlar 112 Acil'den yardım istedi.



112 Acil ekibi Servet Eren'in kalbinin durduğunu belirleyerek kalp masajı yaptı. Servet Eren'in duran kalbi yeniden çalıştırılırken hemen Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Battaniyeye sarılan Adem Eren ise yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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Dere yatağından görüntü



Adem Eren'e müdahale edilmesi



Vatandaşlarla röp.



Ekiplerden görüntü

(Haber-Kamera:Faruk KIYAK-KOCAELİ/







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7)ERCİYES'TA KAR VOLEYBOLUNDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) düzenlediği Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun final karşılaşmasında erkeklerde Türkiye, kadınlarda da Romanya 1'inci oldu



Türkiye’de ilk defa düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun final karşılaşmaları, Erciyes Develikapı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Final karşılaşmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve sporseverler izledi.



Erkekler final maçını 3-1 kazanan Murat Giginoğlu ve Safa Urlu birinci olurken Maria Matei ve Beata Vaida'dan kurulu kadın Romanya takımı, Türkiye'yi 3-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, birinci takıma ödüllerini verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Erciyes’te ülke genelinde ilk kez düzenlenen kar voleyboluna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü



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-Voleybol maçından görüntü



-Ödül töreni



-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması



-Genel detay



Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )



DV 1 DOSYA, 4 dakika 49 saniye/153 MB

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8)KULU'DA KAZA: 3 YARALI

KONYA'nın Kulu İlçesi'nde hafif ticari araçla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. 20 yaşındaki Kamuran Akalın'ın kullandığı 42 GG 258 plakalı hafif ticari, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz çıkan 67 yaşındaki Hıdır Atik yönetimindeki 71 ED 759 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Atik'ın kullandığı otomobil hurda yığınına döndü. Kazada sürücüler Kamuran Akalın ve Hıdır Atik ile Atik'in yanındaki 72 yaşındaki Ramazan Demir yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



(Görüntü Dökümü



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- Kaza yerinden detay



- Araçtan detay



- Yaralı detay



- Röportaj

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA )

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9)ŞIRNAK'TAKİ HAVALİMANIN ETRAFINA BETON DUVAR ÖRÜLÜYOR

ŞIRNAK’ın Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, güvenlik nedeniyle etrafından 3 metre yüksekliğinde beton duvar örme çalışmaları başlandı.



İdil ile Cizre ilçeleri arasında bulunan Şırnak'taki Şerefettin Elçi Havalimanının çevresi güvenlik önlemleri kapsamında beton duvarlarla örülüyor. Beton örme çalışmaları kapsamında havalimanının etrafında 15 kilometre uzunluğunda 3 metrelik beton duvarlar örme çalışmaları sürüyor. Havalimanı için alınan güvenlik önlemleri arasında mevcut nöbet kulelerinin yükseltilmesinin de bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Havalimanından görüntü



-Havalimanı etrafından çalışan iş makineleri



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), ()

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10)TURİSTİK DENİZALTI, İLK DALIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

ANTALYA'da 1 Nisan günü resmi açılışı yapılacak turistik denizaltı 'Nemo Primero', Vali Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla tanıtım dalışı gerçekleştirdi. Denizaltı, Sıçan Adası yakınında 20 metreye dalış yaptı.



Antalya'da turistik sualtı dalışları yapmak için modernizasyonu yapılan turistik denizaltı, ilk dalışını gerçekleştirdi. Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, kızları Elif Meva ve Meral Su'nun katıldığı dalış, 2 saat sürdü. Dalış sırasında Türkiye'nin ünlü sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan, fotoğraflar çekti. Antalya- Kemer karayolu üzerinde bulunan balıkçı barınağından denize açılan 46 kişi kapasiteli 'Nemo Primero'nun dalışına, Antalya Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Önder Göksel, Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu ile gazeteciler de katıldı.



'Nemo Primero'nun Finlandiya'dan satın aldığını, modernizasyonunun ise İspanya'da yapıldığını belirten Sub Marine Turkey Şirketi Genel Müdürü Yunus Emre Yavuzyiğit, dalış sırasında Vali Karaloğlu ve ailesine denizaltı hakkında bilgi verdi. Turistik denizaltının maksimum 110 metreye kadar dalış yapabildiğini anlatan Yavuzyuğit, "Denizaltımız her türlü su altı ve su üstü emniyet testlerinden geçmiştir. Dünyada hali hazırda 7 ülkede yapılan aktivitedir. Denizaltımızın modernizasyonu 1 yıl sürdü ve 4.5 ile 5 milyon Euro arasında bir maliyetle yapıldı. Özellikle bölge turizmimize artılar katacağını ve canlandıracağını hedefliyoruz. Şirketimiz bünyesinde ikinci bir denizaltının yapımı devam ediyor. Yüzde 80'i tamamlandı. İkinci denizaltımızı 2018 yılında faaliyete geçirmeyi ve Ege'de denize indirmeyi düşünüyoruz. Sezon içinde 70 bin yerli ve yabancı turisti sualtını keşfe çıkarmayı hedefliyoruz. Dalış ücreti ise 200 TL civarı olacak ve 1 saat 15 dakika sürecek" dedi.

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN GÜZEL BİR ÇALIŞMA

Dalış sırasında sualtını ilgiyle inceleyen Vali Karaloğlu, eşi ve kızları ile birlikte deniz yaşamı hakkında bilgi aldı. Sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan'ın kamerasına poz veren Karaloğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Karaloğlu, "Antalya'da hep konuştuğumuz bir konu var, o da turizmin çeşitlendirilmesi. Sadece resort turizmi, deniz, kum, güneş turizminden ibaret olmayan turizme doğru Antalya'yı taşımak istiyoruz diyor ve çalışmalar yapıyoruz. Alternatif turizme yoğunlaşalım diye bir gayretimiz var. Alternatif turizm konusunda gayreti olan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2017 sezonu 2016'dan çok daha iyi olacak diye temenni ediyoruz. Gerek Rusya'dan, gerekse Ukrayna'dan gelen verilen memnun edici durumda. 2017 'nin hem iç hem de dış turizmde 2016 yılına göre çok çok iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.



DONANMA EMEKLİSİ KAPTANLAR KULLANIYOR



Müfredat gereğince turistik denizaltıyı Türk Donanması'ndan emekli astsubaylar kullanıyor. Deniz Kuvvetleri'nden emekli Aycan Zağra ile Ahmet Mertcan, denizaltının kaptanlığını üstleniyor. 17 yılını suyun altında geçirdiğini söyleyen Ahmet Mertcan, "Savaş denizaltısı ile turistik denizaltı arasındaki fark ise biri penceresiz, diğeri pencereli. Yıllarca sualtının güzelliklerini görmeden dalış yaptık. Şimdi ise biz de pencerelerden bakarak bu güzellikleri görüyoruz" dedi.



Denizaltının diğer kaptanı Aycan Zağra ise turistik denizaltıda dalış öncesi ve sonrası birtakım sistem kontrollerinin her defasında yapılması gerektiğini söyledi.



VALİ DALGIÇLARI SELAMLADI



Dalış sırasında denizaltının reklamlarında kullanılması planlanan fotoğraf ve videoları sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ve ekibi çekti. Çekim sonrası Ceylan'ın yardımcıları, üzerinde 'Türk turizminin geleceği için El Ele' yazılı pankart açtı. Pankart açan balıkadamları denizcilerin su altı iletişiminde kullandığı 'ok' anlamına gelen el işareti ile selamlayan Vali Münir Karaloğlu aynı zamanda 'Rabia' işareti yaparak da selam verdi.



18 metre boyunda, 4 metre enindeki denizaltı elektrikle çalışıyor. 106 ton ağırlığında olan denizaltı, su altında 10 saat seyredebiliyor. 22 adet 80 santimetre çapında gözlem camının bulunduğu denizaltının içinde su altını daha rahat izleyebilmek için mini koltuklar bulunuyor. 2 mürettebat ile dalış yapan turistik denizaltı, 20 metre deniz dibine oturarak sualtını gözlemleme imkanı sunuyor.



Görüntü Dökümü



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- Denizaltıdan genel ve detay görüntü



- Röp 1: Yunus Emre Yavuzyiğit (Genel Müdür)



- Röp 2: Aycan Zağra (Kaptan)



- Röp 3: Ahmet Mertcan (Kaptan)



- Denizaltı görevlilerinden görüntü



- Denizaltından, dalgıçlardan detay



- Denizaltıda tura katılanlardan detay



- Vali Münir Karaloğlu açıklaması



- Denizaltının seyri



- Sualtı görüntüleri ek geçiliyor

609 MB /// 10.00ö

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()





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11)SMA HASTALIĞI İÇİN İLAÇ EYLEMİ

ANTALYA'da bir araya gelen SMA (Gevşek Bebek Sendromu) hastası çocukların aileleri, bu hastalığa iyi gelen ilaçların bürokratik engellere takılmadan ülkemize getirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen SMA hastası çocukların ailelerinden yaklaşık 100 kişi, SMA'ya dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Yetkililerine seslenen anneler, 'SMA çaresiz değildir' diye slogan attı. SMA hastalığının tedavisinin mümkün olduğuna dikkat çeken aileler, çocukların hayatlarının prosedürlere kurban edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Çocuğunun her geçen gün gözü önünde ölüme gittiğini söyleyen Teslime Yıldırım, kızı Arife'nin 2 yaşına girdiğini belirterek, "Ben evladım ölsün istemiyorum. SMA asla çaresiz değil. Kapı kapı dolaştık, çocuklarımızın ilacını istiyoruz. Cumhurbaşkanım lütfen evlatlarımızın ilacını getirin. Evlatlarımız ölüme sürükleniyor, lütfen feryadımızı duyun artık" diye konuştu.

SMA hastası çocuklardan her gün birinin yaşamını yitirdiğini belirten sözcü Kamile Kurt, Son 1.5 ayda 9 bebeği toprağa verdiklerini söyledi. Kurt, "İki ay önce ilacın Türkiye'ye getirilmesi için mücadelemiz başladığında bu bebeklerimizin hepsi yaşıyordu. Şimdi bu süreç devam ediyor. Biz aileler olarak yeni kayıplar yaşamamak için canla başla bu hastalıkla mücadele ediyoruz. ABD'de özel bir laboratuar ve araştırma şirketi tarafından SMA hastaları için geliştirilen ve 23 Aralık 2016 tarihinde FDA'dan onay alan bir ilaç var. Bu ilacın 1-2-3 ve 4 tipi için onay verildi. Hastalar üzerinde yapılan denemeler oldukça olumlu. Bu yüzden bir an önce bürokratik engellerin aşılarak ülkemize getirilmesi gerekiyor" dedi.

İlacın oldukça pahalı olduğu söyleyen Kurt, "Meleklerimizin yaşadıkları yanında bizim yaşadıklarımızın lafı bile olmaz" diye konuştu.

SMA NEDİR?

Çocuklukta belirtileri daha belirgin görülen hastalık, sık rastlanan genetik rahatsızlıklardan biri. SMA, hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir rahatsızlık. Bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikte bir bölgedeki hareket sinirleri etkilenir. SMA, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların erimesi ve zayıflaması belirtileriyle literatürdeki yerini aldı. SMA hastalığının evreleri söz konusu. En tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebilir. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar söz konusu.

Görüntü Dökümü



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- -Kızı için gözyaşı döken anne Teslime Yıldırım'ın görüntüsü



- Kamile Kurt'un açıklaması



- Katılımcıların genel görüntü



- Slogan atmaları



- Detaylar

80.6 MB /// 02.21

, HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()