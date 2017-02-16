DHA YURT BÜLTENİ-8

PKK'nın bombalı eylem sorumlusu itiraf etti, 100 kilo patlayıcı ele geçirildi (EK)



1)PKK'LI YÖNETİCİ KANLI EYLEMLERİN EMRİNİ VERMİŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Valiliği saldırısından hemen sonra koordineli çalışma sonucu terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi olan Eyüp Çelik'i yakaladığı bildirildi.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DAĞITILDI



Çelik ve bombalı aracı Adana Valiliği'ne getiren kadın teröristle ilgili cep telefonu, mobese, işyerleri ve toplu taşıma araçlarındaki kameralara ait görüntüler ve operasyon görüntüleri basına dağıtıldı.



Valilik patlamasının meydana geldiği gün, ikinci bir saldırıya giderken Sarıhamzalı Mahallesi'nde operasyonla ölü ele geçirilen teröristin aracında ele geçirilen bombalar ve malzemeleri inceleyen polis, elde ettiği parmak izlerini karşılaştırdı. İzlerden bazıları 1995 yılında örgüte katılıp, yaklaşık 1 yıl silahlı eğitim alıp, çeşitli eylemlere katılan 'Halo Dayı' lakaplı Eyüp Çelik'e ait olduğu saptandı. 1996 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik'in 9 yıl cezaevinde yatıp 2005'te tahliye edildiği de belirlendi. Adana'da yakalanan ve PKK terör örgütü tarafından 'Akdeniz bölge sorumlusu' olarak görevlendirilen Çelik'in 12 yıldan beri Mardin ile Antalya arasındaki tek sorumlu olduğu da ortaya çıkartıldı.



Adana'da tutuklanan Eyüp Çelik'in ayrıca 31 Temmuz 2015'te Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan 2 polisin şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği kanlı baskının planlayıcısı olduğu da belirlendi. Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı sonrasında, Adana'nın kent merkezinde kanlı eylemler için talimat veren Eyüp Çelik'in, planladığı saldırılarda Adana'da 2016 yılında 4 polisin şehit edildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü



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- Aracın trafikte ilerleyişi



- Kadın teröristin kaçışını sağlayan Mehmet Emin Vural'ın hastane bahçesinde görüntüsü



- Farklı bir açıdan aracın yolda ilerleyişi



- Mehmet Emin Vural'ın hastane kantininde görüntüsü



- Kadın teröristin aracı valilik otoparkına bırakması (sol köşede)



- Kadın teröristin valilikten çıkışı



- Taksi içinde görüntüsü



- Bombanın pimini çantasından çıkarması ve patlamanın yaşanması



- Bir otobüsün içindeki panik anı



- Mehmet Emin Vural'ın patlamayla birlikte kantinden çıkışı



- Kadın teröristin Mehmet Emin Vural'ın bulunduğu hastanede taksiden inmesi



- Patlayan aracın parçalarından görüntüler



- İkinci bombalı araç için düzenlenen operasyondan fotoğraf ve görüntüler



- Bomba imha uzmanının çalışması



- İkinci bomba yüklü araçtan ele geçirilen malzemeler



- Mehmet Emin Vural'ın bombayı hazırladığı çiftlik evinin drone ile çekilmiş görüntüleri



- Polis ekiplerinin çiftlik evine gidişi



- Çiftlik evine girişleri



- Çiftlik evinde ele geçirilen malzemeler



- Mehmet Emin Vural'ın ifadesinin ardından patlayıcı malzemelerin gömüldüğü arazinin bulunması ve görüntüsü



- Arazide gömülen malzemelerin çıkarılması



- Ele geçirilen malzemelerden görüntüler



- Ele geçirilen patlayıcıların boş arazide imha edilmesi



- PKK'nın üst düzey yöneticisi Eyüp Çelik'in yakalanmasının helikopter görüntüleri



- Eyüp Çelik'in etkisiz hale getirilmesinden yakın görüntü



- Operasyondan genel görüntüler



- Eyüp Çelik'in ifadesinin ardından polisin Çamardı'ndaki arazide kazı çalışması yapması



- Kazı çalışmasının ardından ele geçirilen malzemelerden görüntüler



- Ele geçirilen patlayıcılardan ve siyahlardan görüntüler

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- Polisin Çamardı'nda yaptığı kazıdan görüntü

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- Eyüp Çelik'in adliyeye sevk edilmesinden görüntü

- Adliyeden arşiv görüntüler

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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2)FUHŞA ZORLANIP ÖLDÜRESİYE DÖVÜLEN KIRGIZ KADIN 58 GÜN SONRA TABURCU OLDU



KIRGIZİSTAN'dan garsonluk yapmak için geldiği Antalya'da fuhşa zorlanıp öldüresiye dövüldükten sonra yol kenarına atılan Kırgız 22 yaşındaki Malikan Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Tedavisine evde devam edecek Nootieva, kendisine yardım eden başta hastane çalışanları olmak üzere herkese teşekkür etti.Malikan Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak için geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine atıldı. Gözaltına alınan S.Ç. 'fuhşa teşebbüs ve yer temin etmek', M.Y. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3 KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Geçen 21 Aralık günü sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde fark edilen Malikan Nootieva, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malikan Nootieva, 3 kez beyin ameliyatı geçirdi.

58 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde 33 gün kalan Nootieva'nın tedavisine, Beyin Cerrahi Kliniği'ndeki odasında devam edildi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malikan Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Fizik tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi de görmeye başlayan Malikan Nootieva, kendisine destek veren yardımseverlere ve hastane çalışanlarına öpücük göndererek teşekkür etti. Malikan Nootieva'ya eşlik eden annesi Adila ve babası Raimbek Nootieva, kızlarının kısa zamanda ayağa kalkmasını ümit ettiklerini söyledi. Fizik tedaviye başlandığını anlatan Adila Nootieva, psikolojik olarak da sağlığına kavuşacağı günleri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.Kızına giysi, tıbbi malzeme ve para yardımında bulunan Antalya Yardım Platformu yetkilerine de teşekkür eden Adila Nootieva, "Türk insanı bize çok yakın ilgi gösterdi. Bizleri mutlu ettiler. Yardımları için de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Burada hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tek sıkıntımız kızımızın yaşadığı talihsiz olay" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Malikan Nootieva'nın hastanede görüntüsü



- Anne babasıyla görüntüsü



-Hastaneden çıkarılması



- Detay

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA, ()

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3)BAKAN EROĞLU: GÜÇLÜ BİR YÖNETİM İÇİN 'EVET' DİYECEĞİZ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Güçlü bir Türkiye ve güçlü bir yönetim için 16 Nisan'daki referandumda 'Evet' diyeceğiz" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Kent hakkında bilgi alan Eroğlu ardından Hatay Kültür Merkezi'ne geçip, bakanlık tarafından yapımına başlanan yaklaşık 187 milyon liralık yatırımların temelini attı. Burada ayrıca ORKÖY Projesi kapsamında gelir getirici türleri orman köylülerinin yararına sunacak projeyi imzalayan Eroğlu, 10 köylüye ise sertifikalarını verdi. Serinyol Orman Fidanlığından getirilen fidanları da dağıttı.

Bakan Eroğlu, "Türkiye artık çok büyüdü, kabuğunu kırdı, büyük hedeflerimiz var, Cumhurbaşkanımız 3 büyük hedef gösterdi, 2023, 2053 ve 2071. Bunları artık yeni bir sistemle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle gerçekleştirmek mümkün. Bu bakımdan özellikle büyük güçlü ve küresel bir Türkiye için hep birlikte inşallah 'Evet' diyeceğiz. Güçlü Türkiye, büyük ekonomi, özellikle vatandaşlarımızın refah seviyesinin artması için büyük hedeflerin gerçekleşmesi için 'Evet' diyoruz. Şimdi bazıları 'Hayır' diyor, soruluyor 'Neden hayır diyorsun?', 'Rejim meselesi' deniliyor. Cumhuriyet yerinde, demokrasi yerinde, anayasamızın değişmez 4 maddesi yerinde, onun üzerine düşünmek bile caiz değil, dolayısıyla 'rejim meselesi' diye bir mesele yok, Türkiye'nin büyüyüp gelişmesi meselesi var" diye konuştu.

Türkiye'de geçmişte hükümetlerin en fazla 17 ay ayakta kalabildiğini, bu süre içinde büyük projeler yapmanın imkansız olduğunu anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar kaç hükümet gelmiş ve bir hükümetin ortalama ömrü kaç yıl bir hesap edin. Hesap ettiğiniz zaman bir hükümetin ömrünün 17 ay olduğunu göreceksiniz, böyle istikrar olur mu? 17 ayda bir bakan bakanlığın hangi kapısından girip çıkacağını öğreninceye kadar süresi geçer. Büyük projeler yapılamaz, büyük projeler ancak istikrarlı yönetimle olur. Koalisyon dönemlerinde kalkınma gelişme baş aşağı olmuştur. Ülkemiz çok kritik bir yerde, dünyanın merkezi Türkiye'dir. Burası dünyanın en stratejik coğrafyasıdır. Burada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçer. Güçlü olmak da öyle çok başlılık değil, tek başlılıkla mümkündür. Hızlı karar alan, hızlı yatırım yapan bir yönetimle mümkündür, bunu da ancak Cumhurbaşkanlığı makamı sağlar. Şimdi bakmayın Binali Bey ile Cumhurbaşkanı arasında uyum var, geçmişe bakın tüm Cumhurbaşkanlarıyla Başbakanlar arasında sorun yaşandı. Muhalefet rejim meselesini söylüyordu, yalan olduğu ortaya çıktı. Meclisin yetkileri daralıyormuş, değil yürütmede meclis ne diyorsa o geçer değil mi? Mecliste özellikle grup başkan vekili elini kaldırır, diğerleri de bakar ona ve elini kaldırır ve madde kabul edilir. Şu anda o da yalan. Şimdi öyle olmayacak yargı, yürütme ve yasama daha da güçlü olacak. Dolayısıyla 16 Nisan'da hep birlikte 'Evet' diyeceğiz. Türkiye'nin geleceği, gelecek nesiller ve güçlü Türkiye için inşallah."

Bakan Veysel Eroğlu ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı ve Suriyeli çocukların eğitim gördüğü Dünya Şehit Çocukları Vakfı'nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü



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- Bakan Eroğlu'nun valiliğe gelişi



- Şeref defterini imzalaması



- Toplantı salonunda konuşması



- Bakan Eroğlu'nun Hatay Kültür Merkezine gelişi



- Projelerin temelinin atılması



- Bakan Eroğlu'nun açıklaması



SÜRE:05' 42" BOYUT: 177 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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4)EMEKLİ POLİSİN İKİ GÜNDÜR KAYIP OLAN EŞİ DENİZDE ARANDI

SAMSUN'da iki gündür kayıp olduğu belirtilen 65 yaşındaki Fethiye Başgöl, denize düşmüş olma ihtimaline karşı deniz polisi tarafından arandı.Samsun'un Canik İlçesi'nde yaşayan emekli polis memuru Mustafa Başgöl, eşi Fethiye Başgöl'ün iki gündür kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu. Polisler Fethiye Başgöl'ü arama çalışması başlatırken, Mustafa Başgöl, eşinin denize düşmüş olabileceğini belirtti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, durumu deniz polisine bildirdi. Deniz Polisi Şube Müğdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve kurbağa adamlar İlkadım ve Canik ilçelerinin sahil kısmında arama başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama ve kurtarma çalışmasında kayıp Fethiye Başgöl'e ulaşalımadı. Polis, bunun üzerine bölgedeki Mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polisin arama görüntüleri



-Kayıp Fethiye Başgöl'ün fotoğrafı



Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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5)CİPS KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI: 2 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, polis tarafından durdurularak aranan otomobildeki patates cipsi kutusunda 95 uyuşturucu hap ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalarda 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının İstanbul'dan sağladıkları uyuşturucuyu Elbistan'da piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araçta ayrıntılı arama yapan polis, ön koltuktaki patates cipsi kutusunda 95 uyuşturucu hap ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, Deniz A. (29) ve Bayram E. (22) adlı şüphelileri gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü



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- Patates cipsi kutusu



- Kutudaki cipsin çıkarılması



- Hapın kutudan çıkarılması



- Bonzainin kutudan çıkarılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

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6)VALİ TOPRAK, ENGELLİ ÇOCUKLARLA KAHVALTI YAPTI

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan 'Yalnız değilsiniz' projesi kapsamında Hakkari Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören engelli çocuklara verilen kahvaltıya katıldı.

Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören 40'a yakın çocuk, kent merkezindeki bir kafede biraraya geldi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr.Funda Toprak, Hakkari il Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, engelli çocuklar ve öğretmenlerinin katıldığı kahvaltıda, bazı engelli çocuklar yanlarında oturdukları polislerin şapkasını takarak Vali Toprak ve beraberindekilere asker selamı verdi.



SEVİNÇTEN AĞLAYAN ENGELLİ KIZI VALİ VE EŞİ TESELLİ ETTİ



Kahvaltının ardından çocuklar, oyun parkına geçti ve burada kanka polislerle birlikte gönüllerince eğlendi. Bu arada gözyaşlarına hakim olamayan bir kız çocuğunu ise Vali Toprak ve eşi Funda Toprak teselli etti.



Yapılan etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Toprak, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikle çocukların gönüllerince eğlendiğini söyledi. Vali Toprak, "Hakkari'de mutlu bir sabah yaşıyoruz. Çocuklarımızla birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Onların yüzündeki sevinci, heyecanı, mutluluğu gördük. Kahvaltı programının devamında da yine Emniyet teşkilatımızın çabalarıyla temin etmiş olduğumuz oyuncaklarımızı bu yavrularımıza verdik. Onların ne kadar mutlu oluklarını siz de gördünüz .Bildiğiniz gibi bu yavrularımız sabah 08.30 da servislerle bakıcılarıyla beraber eğitim okulumuza geliyorlar. Burada hayatlarını en güzel şekilde, en rahat şekilde devam ettirecek becerileri kazanıyorlar. Bunun yanında el işi gibi her türlü çalışmayı yaparak zihinsel gelişimlerini de sürdürüyorlar, sosyalleşiyorlar. Bizler de bu ilin yöneticileri olarak bu yavrularımızı böyle mutlu ve sevinçli gördükçe öğretmenlerinin de gayretlerini, çabalarını kendi evlatlarından ayırmayacak derecede sevgilerini gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kahvaltı için gelen engelli öğrencilerle tek tek tokalaşıp sohbet etmesi

-Kahvaltı masasına gelen engelli çocuklar

-Polis abileriyle aynı masada oturan çocuklar

-Vali ve beraberindekiler

-Yemekte başına polis kepini takıp Valiye selam veren engelli çocuklar

-Vali ve komutan selam veren çocuklara aynı şekilde selam vermeleri

-Kahvaltı masasında müzik eşliğinde dans yapan çocuklar

-Oyun merkezindeki oyuncaklara binip eğlenen çocuklar

-Polis ekipleri ile birlikte oyun oynayan çocuklar

-Vali Toprak, oyun oynayan çocukları izlerken

-Çocuklarla ilgilenirken

-Sevincinden gözlaşı döken engelli bir kız çocuğunu teselli eden Vali Toprak ve eşi Funda Toprak

-Oyun merkezinde oynayan çocuklar

-Onları izleyen vali ve komutan

-Vali Toprak çocuklara oyuncak hediye ederken

-Vali Toprak'ın açıklaması

BOYUT:238 MB

SÜRE:7 DK 25 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-

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7)ARACIN MOTORUNA SIKIŞAN KEDİ 1 SATTE KURTARILDI

ADIYAMAN'da park halindeki hafif ticari aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 02 BD 831 plakalı hafif ticari acının motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan Mustafa Yıldırım, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonuçsuz kalınca araç, çekici yardımıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, burada 1 saat süren çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi, yere bırakılınca koşarak uzaklaştı.

Görüntü Dökümü



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- Olay yeri



- Hafif ticari araç



- İtfaiye erlerinin çalışması



- Sıkışan kedi



- Kedinin kurtarılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB