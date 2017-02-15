DHA YURT BÜLTENİ-8

Mardin'de 'çocuk gelin' yapılmak için kaçırılan genç kız kurtarıldı (2)

BABA: KIZIMIN BULUNMASI İÇİN ÇABA SARF EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mardin'in Yeşilli İlçesi'nde evinin önünden evli ve 7 kız çocuğu babası 55 yaşındaki M.A.S. tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığı öne sürülen 17 yaşındaki H.S., düzenlenen operasyonla 12 gün sonra kurtarılırken, babası Muhsin Semin, kızının bulunması ve kurtarılması için çaba sarf eden herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kızının kurtarılması üzerine evinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Muhsin Semin, kızını kaçıran adamın 55 yaşında olduğunu, kızınında 17 yaşında ama kimlikte 18 yaşında olduğunu belirterek, "Kızımla zorla evlenmek istiyor. Kızım onun torunu yaşında. Bu tür zorla kız kaçırma olayları 100 yıl öncesine kaldı. Çok şükür kızım bulundu. Şikayetçi olduğumuz andan itibaren güvenlik güçlerimiz, Kaymakamız, Valimiz, Bakanlar, hatta Cumhurbaşkanlığına kadar kişiler bizleri arayıp yardımcı olacaklarını söylediler. Kızımın bulunmasında katkıları olan herkese teşekkür ediyorum. Çok, çok, çok sevinçliyim ki ben böyle bir bayrağın altında yaşıyorum. Beni temsil eden bu devletimi, bu bayrağımı Allah'u teala yere düşürmesin. Allahu teala bu güvenlik güçlerimize zarar, ziyan vermesin. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına göstermiş oldukları ilgi ve çabalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kızımın sağlık durumunda hiç bir rahatsızlığı yok. Kendisi Devlet Hastanesinde psikiyatri servisinden bir süre destek aldı. Gerekli muayeneden sonra kızımın zarar görmediği anlaşıldı"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Babanın evinin önünde açıklama yapması

-İlçeden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-

================================================

Bakan Müezzinoğlu: Büyükanne Projesine 46 binin üzerinde başvuru oldu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi'nde bin aile ile yola çıktıklarını fakat 46 binin üzerinde müracaat olduğunu söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası'nda meclis toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayici ve işadamları katıldı.

Büyükanne Projesi'ne ilginin yoğun olduğunu söyleyen Bakan Müzezzinoğlu, "Yönetmeliğe baktık doğum yapan anne istediği zaman şayet istiyorsa yarı zamanlı çalışabilir. Birincisi sabahtan öğlene kadar ikincisi öğleden sonra akşama kadar üçüncüsü de bir gün gelip bir gün gelmeden çalışabilir. Anne açısından yarı zamanlı çalışması kendisi kulvarına göre yapacak. Yarı zamanlı çalıştığında da maaşı yarı yarıya düşecek. İkincisi sabah servisle işe gidecek, öğlen nasıl dönecek? Soru işareti. Öğleden sonrayı seçti akşam servisle dönecek, öğlen nasıl gidecek? Bir gün gitti, bir gün gitmedi, onu işveren nasıl işte tutacak?" dedi.

Büyükanne Projesi ile ilgili de konuşan Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Büyükanne üzerinde çalıştık. Biz bin aile için çıktık yola. 6 bin 500'e kadar paydaşlarımız sahip çıktı. 6 bin 500 aile ile 10 pilot ilde uygulama yapıyoruz. 46 binin üzerinde müracaat var. 11 bin 200 şu anda bizim belirlediğimiz kriterlerimize uygun aile var. Ama pilot uygulamamız 6 bin 500. Kocaeli Sanayi Odası, Ticaret Odası 'Biz de varız' derse ona bişey diyemem. Patentini de alacağız inşallah. İlk defa bu millete ait bu milletin dertleriyle örtüşen milli bir proje çıkıyor gündeme. Kamouoyunda müthiş rağbet gördü. Bazıları da 'Ben 2-3 torun büyüttüm bize yok mu?' diyor. Geriye dönük onlara belki bir ödül veririz ama oğluna ve kızına tavsiyede bulunacak."

Batı Trakya Türkleri Derneği'ni de ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, burada dernek yöneticileriyle görüşme yaptı. Balkan göçmenlerinin de sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyleyen Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "Kendisi gelmiş TC vatandaşı olmuş, ama annesi, babası birinci derecede yakını Bulgaristan'da, Balkanlarda veya Batı Trakya'da. Yaşlı bir hastalığı olduğunda bir sorunu olduğunda evladının yanına, kızının yanına gelmek istiyor. Deniliyor ki 'Sen sosyal güvencen olmadığına dair belge getir'. Doğru orada sosyal güvencesi var. Nasıl getirsin o belgeyi? Orada tedavi ol. Ama evladı burada ahir ömründe evladının yanında sağlık hizmeti almak istiyor. Bugün plan bütçede görüşmeleri yapılan yasa tasarımızda inşallah TC vatandaşı olup da birinci derecede yakınları TC vatandaşı olmayanlar 53 lira aylık Sosyal Sigortalar Sağlık Pirimi ödeyerek her türlü sağlık hizmetini bu ülkede ana vatanda alabilecekler. Örnek olarak kendimi gösteriyorum. Dün saat 02.00'da kayınpederim rahatsızlandı ve şuuru kapandı. Ambulans gönderdik ve şimdi tedavisini yaptırıyoruz. Ama Yunanistan vatandaşı, 'Git Gümülcene'de, Selanik'te tedavini ol' mu diyeceğiz? Yoksa 'Kızın, damadın, evlatların burada gel' mi diyeceğiz? Dolayısıyla bunu da inşallah bu ay yasallaştıracağız TBMM'de. Bundan sonra burada evlatları annesinin babasının bu anlamda olan birinci derecede olan yakınlarını 53 liralık primlerini ödeyerek çözeceğiz ve burada da ilk müjdeyi veriyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Müezzinoğlu sanayi odasında açıklaması

-Bakan Müezzinoğlu Balkan Derneğinde açıklaması

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:ORHAN UZUN / İZMİT ()

======================================

Çerkezköy'de kuyumcuda silahlı soygun

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Ak Partili Belediye meclis üyesi Ali Dönmez'e ait kuyumcu maskeli ve pompalı tüfekli iki soyguncu tarafından soyuldu. Çalışanları silah tahdidi ile etkisiz hale getiren soyguncular yaklaşık 50 bin liralık altın alıp kayıplara karıştı.

Soygun, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Ak Partili Belediye meclis üyesi Ali Dönmez'e ait kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maske ile kapalı ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 soyguncu girdikleri kuyumcuda çalışanlar Ufuk Çoban ve Mehmet Can Elçi'yi silah tehdidi ile etkisiz hale getirdi. Soyguncuların biri bu sırada yanında getirdiği çantaya vitrindeki altınları doldurdu. Soyguncular daha sonra altınlarla birlikte kaçarak kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Göksel Söylemez ile jandarma ekipleri geldi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, delil toplarken işyeri ve bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının soyguncuların kırmızı renkli bir otomobille kaçtığını söylemesi üzerine güvenlik güçleri soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Ali Dönmez, soyguncuların yaklaşık 50 bin TL değerinde altın çaldıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Soyulan kuyumcudan detaylar

Jandarma ekiplerinin önlemleri

Jandarmanın çalışması

İşyerinde kırılan vitrinler

Altınların alındığı bölgeler

Alınan güvenlik önlemleri

Kuyumcu önünde bekleyenler

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

=========================================



Cinayet zanlısı 3 Suriyeli ülkelerine kaçarken yakalandı



KAYSERİ'de, yan bakma meselesi nedeniyle tartıştıkları Mehmet Akkoyun'u öldürdükleri şüphesiyle aranan Suriyeli 3 zanlı, ülkelerine kaçmak isterken yakalandı.

Olay, önceki gün Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun, Suriye uyruklu İ.E.H. (22), S.O. (19) ve M.M. (17) ile kavga etti. Suriyeli gençlerin bıçaklı saldırısı sonucu Akkoyun aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybederken, kavgayı ayırmaya çalışan 38 yaşındaki Yusuf Yurdakul ise yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada zanlıların olayın ardından geceyi dışarda geçirdiği ve yakalanmamak için cep telefonlarının sim kartlarını çöpe attıkları ve Suriye'ye kaçış hazırlığında oldukları saptandı. Kaçış güzergazında önlem alan polis, cinayet zanlısı 3 Suriyeli genci kısa süreda yakaladı. Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada olaya tepki göstermek amacıyla Akkoyun'un yaşamını yitirdiği parkta toplanan bir grup vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürürüş düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mahalle sakinleri tarafından çekilen cep telefonuyla mahallesi gergin anları görüntüsü

-Detay

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: KAYSERİ, )

===================================



FETÖ şüphelisi 30 sağlıkçı adliyede

SAĞLIK çalışanlarına yönelik olarak Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen sağlık çalışanlarına yönelik olarak geçen 10 Şubat'ta Eskişehir, Bursa, Giresun ve Isparta illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 11 doktor, 1 diş hekimi ile hemşire, ebe, röntgen teknisiyeni ve sağlık memurlarının olduğu toplam 30 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

(Görüntü dökümü.

-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

=============================================

Uşak'ta FETÖ'den 15 öğretmen adliyede

UŞAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen ve daha önce kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 11'i kadın 15 öğretmen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 9 Şubat'ta, Bylock operasyonu yaptı. Uşak merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Bylock sistemini kullandığı belirlenen ve meslekten ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün Uşak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından 15 öğretmen, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin polis midibüsü ile hastaneye getirilmesi

- Şüphelilerin doktor kontrolüne giriş ve çıkışı

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

=================================================

Kanserden kurtulma mucizesi doğru değilmiş

ADANA'da 10 yıl önce kolon kanseri tanısı konulup 7 kez ameliyat edildiğini öne süren 26 yaşındaki Salih Murat'ın hem hastalığı hem de ameliyat sayısı ile ilgili bilgileri yanlış aktardığı, geçmişte kanser tanısı da konulmadığı ve kemoterapi görmediği ortaya çıktı. Hastanın genel cerrahi servisindeki tedavisini yapan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, kendileri böyle bir tanı koymadıkları gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında da böyle bir tanıya rastlamadıklarını açıkladı.

2006'da kolon kanseri tanısı konulup 7 ayrı ameliyat geçirmesine karşın sağlığına kavuşamadığını, 'Chron hastalığı' saptanınca doğru tedaviyle iyileştiğini öne süren Salih Murat'ın iddiaları dikkat çekince, ÇÜ Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, uygulanan tedavi ve hastanın sözlerine açıklık getirdi, şöyle dedi: "Salih Murat bize dış merkezden karın cerrahisi geçirmiş, bağırsaklarıyla ilgili sorun, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle geldi. Bağırsak tıkanıklığıyla ilgili bir süre takip ettik. Geçmeyince operasyona aldık. Dışarıda yapılan incelemeleri de istedik, başka rahatsızlıklarını atlamayalım diye. Karnını açtığımızda bağırsakların bir kısmıyla ilgili ameliyat geçirdiği, bağırsakların yapıştığını, tıkandığını saptadık. Hastada herhangi bir kanser görüntüsü yoktu" dedi.

'KANSER GÖRÜNTÜSÜ YOKTU'

Balcalı Hastanesi'nde 2016'da yapılan ameliyatın ardından Salih Murat'ın 'Chron hastalığına yakalandığının saptandığını aktaran Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, şöyle devam etti: "Ameliyatta ince bağırsağının bir kısmını çıkarttık ve diktik. Çıkan parçayla ilgili patolojik incelemede rahatsızlığının Chron hastalığıyla ilgili olabileceği söylendi. Bu aşamadan sonra gastroenteroloji kliniği ile temasa geçtik. 'Bu hasta Chron hastası olabilir, bu açıdan değerlendirir misiniz dedik ve onlar da değerlendirip tedavilerini yaptılar. Chron hastalığı immün sistemiyle ilgili bir hastalık. Genelde genç zayıf erkeklerde görülüyor. Bu hastalık tedavi edilmezse sıkıntıya yol açabilir. Çünkü uzun soluklu tedavi gerektirir."

KEMOTERAPİ DE ALMAMIŞ

"Salih Murat'a bugüne kadar kanser tanısı konulmuş mu, kemoterapi almış mı?" sorusunu da yanıtlayan Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, şunları kaydetti: "Hasta bize kendisi öyle şeyler söyledi ama biz söylediği şeylere değil belgelere bakarak konuşuruz. O nedenle dışarıda olan ameliyatların patolojilerini de isteyip teyit ettirdik. Hatta kliniğimizde bir hocamız Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan hastanın 10 yıllık taramasını yaptırdı. 'Acaba kemoterapi almış diye' baktırdı. Herhangi bir kemoterapi yok. Kanser tanısına hiç bir yerde rastlanılmamış. Biz de zaten hiç kanser düşünmedik bu hastayla ilgili. Fakat kendisi, 'Bana böyle şeyler söylendi' dediği için bu araştırmayı yaptık. Biz hastamızda kanser düşünmedik, kanser saptamadık. Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde de toplam 7 değil 4 kez ameliyat olduğu görülüyor."

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray ile röp.

- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin dış görüntüsü

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

=====================================================

Bahşiş kutusu hızsızlarına suçüstü

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir işyerine girerek bahşiş kutusundaki paraları çalmaya çalışan 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Şekerhane Mahallesi'ndeki kuaför salonuna dün akşam hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gittiklerinde işyerinin kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren polis, 16 yaşındaki C.T. ve M.K.'yi işyerindeki bahşiş kutusundan 53 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan C.T. ve M.K.'nin emniyetteki sorgusunda bölgedeki 10 işyerinin bahşiş kutularından yaklaşık 1000 TL para çaldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T. ve M.K. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Adliye binası genel görüntüsü

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()

====================================================

Çiftliğe kaçak içki operasyonu

BURDUR'un Ağlasun İlçesi'nde kaçak içki üretildiği tespit edilen alabalık çiftliğine jandarmanın yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ağlasun'daki bir alabalık üretme çiftliğinde kaçak içki imal edildiği ihbarını alan Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftliğe operasyon yaptı. Operasyonda kaçak içki ürettiği tespit edilen R.E. ile İ.B., jandarma tarafından yakalanırken, kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Damıtma sistemi, plastik kap ve içki üretim malzemelerine jandarma el koydu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İKİ AY TAKİP EDİLDİ

Burdur'un Ağlasun İlçesi'ne bağlı Yazır Köyü'ndeki alabalık çiftliğine kaçak içki operasyonuyla ilgili Burdur Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, R.E. ve H.İ.B.'nin kaçak içki imal ederek piyasaya süreceği yönünde duyumlar alındığı ve şüphelilerin yaklaşık 2 ay boyunca takip edildi. İki özel jandarma ekibi şüphelilere ait alabalık çiftliği ve Yazır Köyü'ndeki evlere baskın düzenlerken, baskında 536 litre sahte rakı, 4 sahte rakı yapımında kullanılan bakır damıtma kazanı, 10 kilogram anason, 105 adet çeşitli boyutlarda boş cam şişe, ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi. Şüphelilerden H.İ.B.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, R.B.'nin ise adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜü

------------------

- Sahte rakı imalathanesinden detay,

- Ele geçirilen malzemeler

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

==============================================

Gölbaşılı minik eller toprakla buluştu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçe belediyesi, 'Minik Eller Toprakla Buluşuyor' etkinliği kapsamında çocukların yeşili severek çevre bilinci ile büyümelerine destek veriyor. Belediye Başkanı Fatih Duruay, etkinlik kapsamında belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında Zekiye Emin Kanıpenk Anaokulu öğrencileri ile menekşe tohumu ve lale soğanı dikimi gerçekleştirdi.

ÇOCUKLARIMIZA YEŞİLİ SEVDİRECEĞİZ

Çocuklarla ilgilenip, sohbet eden Başkan Duruay, bugünkü etkinliğin amacının çocukların gerçek bitkilerle, çiçeklerle tanışması olduğunu söyledi. Çocuklara yeşili sevdirmenin önemine dikkat çeken Duruay, "Bu manada da Gölbaşı belediyemizin serasında genç kardeşlerimize menekşe tohumları ektirip, birer lale soğanı diktirdik, kendilerine hediye edeceğiz. Onlar çiçek sevgisini, yeşile olan sevgiyi bu şekilde öğrenmiş olacaklar" dedi.

BELEDİYEDEN OKULLARA KUŞ EVİ

Başkan Duruay, hayvan sevgisini de çocuklara aşılamak gerektiğini belirterek, "Ankaramızın kültürü olan Ankara evimizin tanıtımını yapmak, hem de Ankaramızın mimari güzelliğini onlara göstermek için kuş evleri yaptık. Bunları da okullarımıza dağıtacağız" dedi. Duruay, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz'e program sonunda kuş evi hediye etti. Öğrenciler de Başkan Duruay'a kendi yaptıkları resim tablosunu hediye ederek, hatıra fotoğrafı çekildiler.

Çocuklar, diktikleri lale soğan saksılarını, etkinliğin ardından yanlarında götürerek, lalenin büyümesine ve olgunlaşmasına tanık olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Belediye Başkanı Çocukları Severken,

- Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Müdürü Çocuklara Çiçek Tohumu ve Lale soğanı ekimi hakkında bilgi verdi,

- Çocuklar Çiçek tohumu ekimi,

- Tohum ekiminden detay görüntü

- Çocuklar ve Belediye Başkanı Birlikte Lale Soğanı Ekerken,

- Lale soğanı ekerken detay görüntü,

- Belediye Başkanı Fatih Duruay Açıklama,

- Ankara evi mimarisinden yapılmış kuş evinden detay görüntü,

- Çocuklara Sera hakkında belediye Başkanı tarafından bilgi verimi,

- Çocuklar ile birlikte belediye başkanın genel görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), ()-

=================================================

72 yıldır Oltu taşına hayat veriyor



ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde 72 yıldan bu yana siyah kehribara hayat veren 83 yaşındaki Halil Çelebi, "Oltu taşı insan sağlığına çok iyi gelir" dedi.

Evli, 2 çocuk ve 4 torun sahibi Halil Çelebi, Aslanpaşa Mahallesi, İkinci Cami Sokak'taki evinin altında bulunan atölyesinde Oltu taşı işleyerek ve satarak geçimini sağlıyor. Oltu ve Erzurum yöresinde 20 bin kişinin Oltu taşından geçimini sağladığını anlatan Halil Çelebi, 'siyah kehribar' olarak bilinen Oltu taşının işlenmesini kolaylaştırmak için şimdiye kadar bir çok yenilik getirdiğini bildirdi. ABD'nin 1963'te suikaste kurban giden Başkan John F. Kennedy'in heykelini Oltu taşından yapıp gönderdiğini hatırlatan Çelebi, Olktu taşına rakip olarak piyasaya sürülen Rus taşının kıyaslanamayacağını bildirdi. Bugüne kadar Rus taşı dükkanından içeri sokmadığına işaret eden Çelebi, Oltu Taşı'nı toprak altından bin bir güçlükle çıkaranların, genellikle bunu işlemediğini, işleyenlere ham madde olarak kilo ile sattıklarını ifade etti. Halil Çelebi şunları söyledi:

"Oltu taşı işlemeye 11 yaşında başladım ve 72 yıldan beri bu mesleği sürdürüyorum. Oltu taşı çıkarıldıktan sonra 4-5 el değiştirir. Bir kilo ham madde Oltu Taşı'ndan ortalama 7 tespih çıkar. Oltu Taşı, vücuttaki elektriği, stresi yok eder. Oltu taşı, insan sağlığına çok iyi gelir. Rus ve taşlarda böyle bir özellik yok. Benim Oltulu esnaftan ricam, Oltu taşından başka bir taşa değer vermesinler. Gelecek nesillere de bu mesleği doğru bir şekilde aktarsınlar. Oltu taşında tespihin yanında bir çok takı ve biblo yapılıyor. Bunlarda büyük ilgi görüyor. Bugün kadar 150 bin civarında tespih yaptım. Mesleğimi çok seviyorum. El emeği göz nuru döktüğüm tespihlerin dünyanın dört bir tarafında çekiliyor olması bana büyük bir zevk veriyor."

Oltu'nun kuzey doğusundaki köylerdeki ocaklardan, kazma, kürek, çekiç, murç ile çıkarılan Oltu taşından tespih, kolye, gerdanlık, yüzük kaşı, sigara ağızlğı, pipo, kol düğmesi, küpe, rozet, biblo, kravat ve yaka iğneleri yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Halil Çelebi dükkanı açması

-Bilevitaşında bilevi yapması

-Oltu taşı bıçakla yontması

-Çarkta taşı delmesi

-İmame yapması

-Kartal anahtarlık yapması

-Halil Çelebi ile röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()

================================================

Kurtlara silah çekti, kendini vurdu



AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ne inen kurtlardan kaçarken dededen kalma tabanca ile ateş etmek isteyen 27 yaşındaki Yunus Baybaş, kendini vurdu. Elinden yararlanan Baybaş, Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay geçen 12 Şubat günü ilçe merkezine girişteki TOKİ Konutları'nda meydana geldi. TOKİ konutlarında oturan ve aynı yerde marketi bulunan 27 yaşındaki Yunus Baybaş, Pazar akşamı markette olduğu sırada bir kişinin dükkana sığındığını belirtti. Dükkana sığınan kişinin "Kurtların saldırısına uğradım" demesi üzerine Baybaş, dedesinden kalma tabancayı olarak dışarıya çıktı. Konutların içine kadar gelen kurtlar, Baybaş ile yanındakine saldırdı. Bu sırada heyecanlanan ve panikleyen Baybaş, kurtlara ateş edeceğine yanlışlıkla kendini vurdu. Elinden yaralanan Baybaş, Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Baybaş’ın eline dikiş atıldı. Bölgede sık sık kurtların saldırısına uğradıklarını belirten Yunus Baybaş, şöyle dedi:

"Her sene kış mevsiminde aç kalan kurtlar, Doğubayazıt'ta TOKİ konutlarına kadar iniyor. Bu sefer ki saldırıları kanlı oldu. Kurtların beni kovalaması üzerine kendimi yaraladım. Aslında ben silahla havaya ateş ederek kurtları korkutmaya çalışırken yanlışlıkla kendimi vurdum."

TOKİ konutlarında oturan ve kurtların saldırısına uğrayan vatandaşlardan Erhan Turan ise, "Çarşıdan TOKİ konutlarındaki evime geliyordum. Bahçeye girdiğim sırada kurtların saldırısına uğradım. Burası şehirden biraz uzak. Karanlık çöktümü kurtlar yiyecek bulmak için buralara kadar geliyor. Dışarı çıkamıyoruz, can güvenliğimiz yok" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Yunus Baybaş'ın yaralı eli

-Elbiselerinin üzerindeki kan detay

-Toki konutları detay

-Yunus Baybaş ile röportaj

-Erhan Turan röportaj

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı),()

========================================

Gaziantep'te açık alanlardaki etkinlik yasağı kalktı

GAZİANTEP Valiliği, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla 4.5 aydır uyguladığı eylem, basın açıklaması ve açık yer toplantıları yasağını kaldırdı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, geçen yıl Ekim ayı başından bu yana uygulanan yasağın yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İlimizde 01- 28 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi ve benzeri toplu etkinliklere ait yasaklama kararı 13.02.2017 tarihi itibariyle valiliğimizce yürürlükten kaldırılmıştır."

Haber: GAZİANTEP/ ()

==================================================