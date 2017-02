DHA YURT BÜLTENİ-8

Ağrı'da Sebze Pazarının enkazı kaldırılıyor (EK)

1)VALİ IŞIN: TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Çatısı çöken Sebze Pazarına giderek enkaz kaldırma çalışmalarını denetleyen Vali Musa Işın, yektililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denetlemenin ardından Sebze Pazarının yanındaki kahveye geçen Vali Musa Işın burada esnaf ve vatandaşla çay işçi, sohbet etti. Vali Musa Işın, 6 bin metrekarelik alanın üzerini örten çanının yarısına yakın bölümünün çöktüğünü belirtti. Enkaz kaldırma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Vali Işın, şunları söyledi:

"Çok şükür can kaybı yok. En büyük kazancımız can kaybının olmamasıdır. İnşallah en kısa sürede enkazı kaldıracağız. Bu sene Ağrı'ya çok kar yağdı. Ancak temizlenmesi gereken kar temizlenmediği için büyük bir baskı oluşturmuş ve çökme meydana gelmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Hem vatandaş hem de kurumlar olarak buna karşı tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Belediyeye gerekli talimatı verdim. Çökmeyen kısmın bir an önce temizlenmesi istedim. İnşallah kısa sürede AFAD çalışmasını bitirecek."

2)EL ELE ÖLÜME GİTTİLER, YAPAYALNIZ GÖMÜLDÜLER



MEZARLIK İŞÇİLERİ SAF TUTTU

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde el ele denize yürüyüp intihar eden 70 yaşındaki Altan Çetin ile 68 yaşındaki eşi Ülker Çetin, son yolculuklarına yapayalnız gönderildi. 7 gün bekletildikten sonra yakınlarınca alınan yaşlı çift için namaz vakti beklenmeden, mezarlıkta tören düzenlendi. Namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişinin tabutlarının önünde saf tuttuğu çift, ölümlerindeki gibi yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Kanada'daki oğulları Levent Noyan Çetin'in gelmediği cenazede, ailenin yakınları ise soruları yanıtsız bıraktı. Balıkesir Akçay'dan hafta tatil için Çeşme'ye gelen Ülker Çetin ve eşi Altan Çetin, kaldıkları beş yıldızlı otel odasına intihar mektubu bıraktıktan sonra 6 Şubat'ta ortadan kaybolmuştu. Sabah çiftin odasından çıkmaması üzerine yaşlı olduklarını da göz önünde bulunduran oda çalışanları, yedek kartla içeriye girdiklerinde, masa üzerindeki iki zarftan birisinde intihar mektubu diğerinde, otel görevlilerine bırakılmış 2 bin TL bahşiş buldu. Çeşme'yi çok sevdikleri, burada hayatlarına son vermeyi seçtikleri ileri sürülen Ülker Çetin ve Altan Çetin çifti, gece 01.30 sıralarında odalarından çıktı. O saatte kendileriyle ilgilenen ve önemli bir durum olup olmadığını soran görevlilere, Hava alıp döneceklerini söyleyen çiftten haber alınamadı. Üç gün süren aramalardan sonra 9 Şubat günü Sakarya Mahallesi'ndeki Mavikent Sitesi Plajı'nda yaşlı çiftin cesetleri bulundu. Çiftin, güvenlik birimlerine, "Hiç kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan hayatımızı sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapınız. Çok mutlu bir yaşam sürdük. Kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruzö diye, otel çalışanlarına ise "Yaşlılık ve hastalık sorunlarımızdan kurtulamıyoruz. Bu nedenle kimseye muhtaç olmadan gitmeyi seçtik. Yaptığımız şey için güzel otelinizden ve güler yüzlü personelinizden özür dileriz. Kalan paramızı personele dağıtın, diğer eşyalarımızı ihtiyaç sahibi olanlara paylaştırmanızı rica ederizö yazılı mektup bıraktı. Bu arada çiftin, intiharlarından önce çocuklarıyla da, oğluna WhatsApp üzerinden, 'Hoşçakal' mesajı gönderdiği, oğullarının da onlara, "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtı verdiği ortaya çıkmıştı. Altan Çetin ile Ülker Çetin'in intiharlarından önceki son saatlerinde de, enstrümantal olarak piyano ve kemanla çalınan "Nasıl geçti habersizö şarkısını dinledi. Ardından bunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftin son olarak ise aynı yerden takipçilerine, "50 yıl birlikte mutlu yaşadıktan sonra, şimdi onurumuzla gitme zamanı. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın" yazdıkları saptandı.

SON YOLCULUKLARI DA 14 ŞUBATTA YALNIZ OLDU

Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Altan Çetin ile eşi Ülker Çetin'in cenazeleri, 7 gün sonra yakınlarınca teslim alındı. Konuşmak istemeyen ve soruları yanıtsız bırakan aile üyeleri, sadece yaşlı çift ile çocukları arasında sorunun bulunmadığını söyledi. Altan Çetin ile Ülker Çetin'in cenazesi, daha sonra Örnekköy Mezarlıklar Müdürlüğü'nde yıkanıp defin için hazırlandı. Ardından da öğle namaz vakti beklenmeden cami yerine direk olarak Doğançay Mezarlığı'na götürüldü. Çiftin son yolculukları da 4 Şubat'ta acı oldu. El ele ölüme giden çiftin tabutları başında namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişi saf tuttu. Bu safta, mezarlıkta çalışan işçilerden oluşturuldu. Namaz sırasında kadın yakını da uzakta bekledi. Genellikle yakınlarına ulaşılmayan ve Yunan adalarına geçişler sırasında hayatlarını kaybeden mülteciler içini yapılan bu işlem, bu kez Altan Çetin ile Ülker çetin için yapıldı. Tek musalla taşı bulunduğu için tabutları sırayla buraya konulan çift, namazdan sonra yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

3)ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kayseri'de yolcu minibüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki Nuran Gökkurt ve 5 yaşındaki kızı Asya Gökkurt da ameliyata alındıkları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, yaralı 8 kişinin tedavileri sürüyor.

4)GEVAŞ'TA OKULLARA KAR TATİLİ

VAN'ın Gevaş İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.Gevaş'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaşırken, Gevaş merkez ile bağlı mahallelerindeki ilk, orta ve liseler tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi. Belediye ekipleri ise kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

5)İFLAS EDEN FABRİKANIN İŞÇİLERİ ZOR DURUMDA

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 yıl önce faaliyete başlayarak çamaşır makinelerine denge ağırlık betonu üreten Navırea Beton, geçen yıl Aralık ayında iflas edince 80 işçisi mağdur oldu. Alacaklılar fabrikadaki malzemeleri ve eşyaları götürürken; tazminatlarını alamadıklarını söyleyen işçiler, zor durumda olduklarını söyledi.

Yunusemre İlçesi'ndeki Muradiye OSB'de 2014'te faaliyete başlayan Navırea Beton'un iflas etmesiyle birlikte bünyesinde çalışan 80 işçi mağdur oldu. Elektrikli ev aletleri üzerine faaliyet gösteren bir firmaya 'çamaşır makinesi denge ağırlık betonu' üreten fabrikanın, firmayla sözleşmesini yenileyemeyince iflas etiği öne sürüldü. Günlük yaklaşık 6 bin denge ağırlık beton üretimi yapan fabrikanın iflası üzerine, 80 işçisi mağdur oldu. İşçiler, alacakları tazminatlarını tahsil edebilmek için her gün fabrika yolunda mekik dokuyor. Fabrikada 1.5 yıl çalıştıktan sonra mesai arkadaşlarından bir süre önce hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiğini belirten 2 çocuk babası 38 yaşındaki Hasan Bozbey, "Hiçbir gerekçe gösterilmeden 11 Kasım 2016'da 10 arkadaşımla beni işten çıkardılar. 'Bir ay içinde haklarınızı öderiz' dediler. Ancak bir ay geçmesine karşın hiçbir ödeme yapmadılar. Sonra avukat aracılığıyla hakkımızı aramaya başladık. Ancak bir ay geçtiği için bir şey yapılamayacağını ifade ettiler. Sonra tekrar firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmede 'Çalıştığımız firmadan alacağımız vardı. Alamadık' ifadelerini kullandılar. Sonra tüm işçileri çeşitli zamanlarda tamamen çıkardılar. Ardından fabrika yetkilileri ortadan kayboldu. Şimdi ise fabrikaya haciz gelmiş ve alacaklılar fabrikanın içindeki malzemeleri alıp götürüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. 6 bin TL alacağım var. İşsiz de kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.



Fabrikada 3 senedir çalışan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Avcı Eğilmez ise yaklaşık 15 bin TL alacağının bulunduğunu ifade ederek, "2 Ocak'ta diğer arkadaşlarım gibi bana da bir şey söylemeden işten çıkardılar. Bize alacaklarımız için haber vereceklerini söylediler. Ama ne haber veren var, ne de fabrikaya gidip gelen. Fabrikada çalışan 80 arkadaşımız ile birlikte yasal yollara başvurduk. Şimdi hakkımız almak için uğraşıyoruz" diye konuştu.



Fabrikaya her gün gidip geldiklerini ve fabrikanın bomboş olduğunu dile getiren Eğilmez, fabrikanın ilgili yetkililerine ulaşamadıklarını ve alacaklı firmaların fabrikanın içindeki malzemeleri almak için sıraya girdiğini dile getirdi.

